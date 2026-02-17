Η αποστολή του Παναθηναϊκού βρέθηκε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» το μεσημέρι της Τρίτης (17/2) με προορισμό το Ηράκλειο και το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ να μην ακολουθεί την ομάδα.

Η πράσινη ΚΑΕ ενημέρωσε πως ο Ισπανός φόργουορντ ταλαιπωρείται από ίωση και έτσι δεν ακολούθησε την αποστολή σε πρώτο χρόνο, κάτι που ενδέχεται να κάνει μόλις νιώσει καλύτερα.

O Ερνανγκόμεθ παρέμεινε κλινήρης, ωστόσο όπως ενημέρωσε ο Παναθηναϊκός, ο παίκτης θα εξετασθεί εκ νέου και αν όλα πάνε καλά, θα πετάξει για την Κρήτη μόνος του, ώστε να συμμετάσχει στην προπόνηση της ομάδας και να τεθεί στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Αντίθετα με τους συμπαίκτες του ταξίδεψε ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί, αλλά θέλει να βρεθεί κοντά στην ομάδα του.