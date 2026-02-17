ΣΥΡΙΖΑ: Δύο δολοφονίες στις φυλακές μέσα σε ένα μήνα – Αυτός είναι ο «νόμος και τάξη» του κ. Μητσοτάκη

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ με φόντο τις δολοφονίες κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού και Κορυδαλλού.

Ο Γιώργος Παπαηλιού, βουλευτής και τομεάρχης Δικαιοσύνης της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, σε δήλωσή του καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι αφού προκάλεσε έναν «άνευ προηγουμένου υπερπληθυσμό κρατουμένων και οδήγησε στη φυλακή πάνω από 100 ανήλικα παιδιά, βλέπει τώρα τα αποτελέσματα των επιλογών της».

«Ο κυβερνητικός ποινικός λαϊκισμός δεν εκθέτει μόνο διεθνώς τη χώρα, για τις άθλιες συνθήκες κράτησης, αλλά κοστίζει και σε ανθρώπινες ζωές», αναφέρει ακόμα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που καταγγέλλει τα όσα συμβαίνουν στις φυλακές «με όπλα, συμβόλαια θανάτου, ξεκαθαρίσματα λογαριασμών, ναρκωτικά, επιθέσεις σε υπαλλήλους».

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Παπαηλιού

Δύο δολοφονίες στις φυλακές, μέσα σ’ ένα μήνα!

Την Κυριακή 15.2.2026 ένας κρατούμενος δολοφονήθηκε στις φυλακές Δομοκού. Πριν λίγες μέρες, στις 19.1.2026 ένα άλλος κρατούμενος είχε δολοφονηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Και δεν είναι μόνον αυτά: Όπλα, συμβόλαια θανάτου, ξεκαθαρίσματα λογαριασμών, ναρκωτικά, επιθέσεις σε υπαλλήλους·

Αυτά είναι τα σωφρονιστικά επιτεύγματα του κ. Χρυσοχοΐδη και του κ. Φλωρίδη!

Αυτός είναι «ο νόμος και η τάξη» του κ. Μητσοτάκη.

Η κυβέρνηση, με την απαράδεκτη αντεγκληματική πολιτική της, αφού προκάλεσε έναν άνευ προηγουμένου υπερπληθυσμό κρατουμένων και οδήγησε στη φυλακή πάνω από 100 ανήλικα παιδιά, βλέπει τώρα τα αποτελέσματα των επιλογών της.

Και τρέχει, όπως-όπως, να κάνει αποσυμφόρηση, τρέμοντας, όμως, μην αποκαλυφθεί ότι αποφυλακίζει κρατουμένους.

Ο κυβερνητικός ποινικός λαϊκισμός δεν εκθέτει μόνο διεθνώς τη χώρα, για τις άθλιες συνθήκες κράτησης, αλλά κοστίζει και σε ανθρώπινες ζωές.

Καιρός να καταλάβουν στην κυβέρνηση ότι οι φυλακές δεν είναι ένα παιχνιδάκι για του επικοινωνιολόγους του κ. Μητσοτάκη.

Εκεί ζουν άνθρωποι με αξιοπρέπεια και ζωές!