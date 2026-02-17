Στο «κόκκινο» οι δρόμοι της Αττικής – Σημαντικές καθυστερήσεις

Αρκετά προβλήματα συναντούν οι οδηγοί που κινούνται από νωρίς το πρωί της Τρίτης στους δρόμους της Αττικής, καθώς η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Στο… κόκκινο βρίσκεται ο Κηφισός, σε άνοδο και κάθοδο, με τα οχήματα να κινούνται με αρκετά χαμηλές ταχύτητες.

Επίσης, προβλήματα εντοπίζονται και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας και ειδικότερα, σε λεωφόρο Συγγρού, λεωφόρο Κηφισίας, Κατεχάκη και Μεσογείων.

Ανά τμήματα δημιουργούνται ουρές και σε λεωφόρο Βουλιαγμένης και Παραλιακή, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην είσοδο της Αττικής Οδού στον Καρέα.

Κλειστές οι είσοδοι της Αττικής Οδού

Τα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων είναι μεγάλα και λόγω της παράτασης της διακοπής κυκλοφορίας σε τμήμα της Αττικής Οδού, καθώς συνεχίζονται οι έκτακτες εργασίες βαριάς συντήρησης της σήραγγας «Λιοσίων».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, από την Δευτέρα (16.02.2026) στις 06:00 π.μ. έως την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και ώρα 06:00 π.μ., θα παραμείνει κλειστό, μόνο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο Ασπροπύργου μέχρι και την είσοδο Λεωφόρου Φυλής, συνολικού μήκους περίπου 8 χλμ.

Συγκεκριμένα, κλειστοί θα παραμείνουν οι παρακάτω κόμβοι:

• Μάνδρας (κόμβος 1)

• Μαγούλας (κόμβος 2)

• Ασπρόπυργου (κόμβος 4)

• Αιγάλεω (κόμβος 5)