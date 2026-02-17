Νωρίτερα η πληρωμή των συντάξεων Μαρτίου
Την επόμενη εβδομάδα η καταβολή των συντάξεων Μαρτίου από τα ασφαλιστικά ταμεία.
- Ηράκλειο: Πώς δρούσε το κύκλωμα που εξαπατούσε ηλικιωμένους – Έφτασαν από Αθήνα και αγόρασαν μέχρι και μηχανή
- Κούκλες του σεξ που μοιάζουν με παιδιά και όπλα: Η ΕΕ ξεκινάει έρευνα στη Shein για παράνομα προϊόντα
- SAFE: Προχωρά το ευρωπαϊκό σχέδιο-μαμούθ για την ενίσχυση της άμυνας και της στρατηγικής αυτονομίας
- Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη: Την Τετάρτη στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία της
Ξεκινά η καταβολή των συντάξεων Μαρτίου, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται σε δύο δόσεις, ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων.
Δείτε αναλυτικά πότε θα πιστωθούν τα ποσά στους λογαριασμούς των συνταξιούχων.
Πότε θα καταβληθούν
Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν:
• Οι κύριες συντάξεις Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)
• Οι επικουρικές συντάξεις Μη Μισθωτών και Μισθωτών
Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν:
• Οι κύριες συντάξεις Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, Δημόσιο)
• Οι επικουρικές συντάξεις Δημοσίου
- Προς υπογειοποίηση των εναέριων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στο Καρπενήσι
- Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού
- Σαμαράς σε Τασούλα: Η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα «επέτεινε την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας»
- «Έδεσε» στο Λιμάνι: Ανανέωσε με τον Ολυμπιακό ο Τσικίνιο (pic)
- HELLO!: Έρχεται αυτή την Τετάρτη στα περίπτερα
- Ο Όμιλος Interamerican παρουσιάζει την Έκθεση Κοινωνικών και Οικονομικών Επιδράσεων 2019–2024
- Ρόλφες (αθλητικός διευθυντής Λεβερκούζεν): «Τα θεμέλια της πρόκρισης με τον Ολυμπιακό θα μπουν στον Πειραιά»
- Απαγορευμένος, αποκαλυπτικός, αναντικατάστατος: Πέθανε ο Φρέντερικ Γουάιζμαν – Πέντε εμβληματικά ντοκιμαντέρ του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις