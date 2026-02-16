Χιλιάδες εργαζόμενοι μετρούν αντίστροφα τον χρόνο για τη σύνταξη. Με το ισχύον συνταξιοδοτικό καθεστώς υπάρχει η δυνατότητα να βγουν στη σύνταξη πριν τα 62 εργαζόμενοι τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα το 2026.

Τι προβλέπεται για αυτό και ποιους αφορά; Δείτε πιο συγκεκριμένα:

Δημόσιος τομέας

Δημόσιοι υπάλληλοι που συμπλήρωσαν 25ετία το 2010 και έφτασαν τα 35 έτη ασφάλισης -έχοντας συμπληρώσει και το 58ο έτος ηλικίας- έως το τέλος του 2021, μπορούν το 2026 να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.

Όσοι συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 και 36 έτη ασφάλισης έως το 2021, αποχωρούν φέτος στα 61,6 έτη. Το ίδιο όριο ηλικίας (61,6) ισχύει και για όσους είχαν 25ετία το 2012 και 37 έτη έως το 2021.

Ιδιωτικός τομέας

Για τον ιδιωτικό τομέα, το εισιτήριο για σύνταξη νωρίτερα μπορούν να αποκτήσουν ως επί το πλείστον οι μητέρες που είχαν ανήλικο παιδί και 5.500 ημέρες ασφάλισης την περίοδο 2010-2012.

Ειδικότερα:

• Μητέρες γεννημένες το 1965: Με 5.500 ένσημα το 2011 και ανήλικο, βγαίνουν στη σύνταξη φέτος στα 58,5 έτη.

• Μητέρες γεννημένες το 1966: Με τις ίδιες προϋποθέσεις, έχουν δικαίωμα μειωμένης σύνταξης στα 60,2 έτη.

• Μητέρες γεννημένες το 1967: Εφόσον είχαν τα απαραίτητα ένσημα το 2010, μπορούν επίσης να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη εντός του 2026.

• Γυναίκες με 5.500 ένσημα το 2012: Αν συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018, συνταξιοδοτούνται με μειωμένη σύνταξη στα 61.

Στα Βαρέα και Ανθυγιεινά (ΒΑΕ), τα όρια παραμένουν σταθερά, λειτουργώντας ως ανάχωμα στις γενικές αυξήσεις. Με 10.500 ημέρες ασφάλισης (εκ των οποίων 7.500 στα Βαρέα), η μειωμένη σύνταξη δίνεται στα 60 και η πλήρης στα 62.

Στα ταμεία των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών, οι ασφαλισμένοι πριν από το 1982 που συμπλήρωσαν 35ετία έως το 2021, αποχωρούν επίσης στα 61,6 έτη. Οι μητέρες σε αυτά τα ταμεία με 25ετία το 2011 και ανήλικο, μπορούν να πάρουν σύνταξη ακόμα και στα 58,5 έτη, εφόσον είχαν κλείσει το 50ό ή 52ο έτος έως το 2017.