15.01.2026 | 21:04
Παρατείνουν την απεργία τα ταξί - Τραβούν ξανά χειρόφρενο
Σημαντική είδηση:
15.01.2026 | 18:57
Πυρκαγιά σε κεντρικό σημείο της Δάφνης (βίντεο)
Σημαντική είδηση:
15.01.2026 | 18:08
Ισχυρή έκρηξη σε κτήριο στο κέντρο της Ουτρέχτης (βίντεο)
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΑΤΛΑΣ: H χρονιά της μαζικής φυγής στη σύνταξη – Έσπασαν τα κοντέρ το 2025
Οικονομικές Ειδήσεις 15 Ιανουαρίου 2026 | 22:10

ΑΤΛΑΣ: H χρονιά της μαζικής φυγής στη σύνταξη – Έσπασαν τα κοντέρ το 2025

Έκρηξη συνταξιοδοτήσεων το 2025. Ρεκόρ οι 225.803 αιτήσεις συνταξιοδότησης που καταγράφηκαν από το σύστημα ΑΤΛΑΣ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
A
A
Μαζική έξοδος από την εργασία προκύπτει από τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ. Το κύμα φυγής των ασφαλισμένων που πληρούν τα κριτήρια για συνταξιοδότηση όχι μόνο δεν ανακόπτεται, αλλά επιταχύνεται, εντείνοντας τις πιέσεις στον e-EΦΚΑ.

Ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων το 2025 – Μαζική έξοδος των «baby boomers» και επιθυμία πολλών ασφαλισμένων να «κλειδώσουν» δικαιώματα πριν από πιθανές αλλαγές στα όρια ηλικίας

Η γενιά των «baby boomers» φτάνει πλέον μαζικά σε ηλικία αποχώρησης από τον επαγγελματικό τους βίο εκτινάσσοντας τις αιτήσεις συνταξιοδότησης.

225.803 αιτήσεις συνταξιοδότησης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης ΑΤΛΑΣ το 2025 αποτελεί τη χρονιά των μεγάλων ρεκόρ για το ασφαλιστικό σύστημα το 2025 με 225.803 αιτήσεις συνταξιοδότησης ξεπερνώντας το 2021 (212.151 νέες αιτήσεις) αλλά και το 2022 (211.133 αιτήσεις).

ΑΤΛΑΣ

Η «μεγάλη έξοδος» θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως το 2027

Οι εκτιμήσεις θέλουν η «μεγάλη έξοδος» να παραμένει έντονη τουλάχιστον έως το 2027, όταν αναμένεται να έχει αποχωρήσει από την αγορά εργασίας η γενιά των γεννημένων τις δεκαετίες ’50 και ’60.

Οι περισσότερες αιτήσεις συνταξιοδότησης καταγράφηκαν, όπως και τα προηγούμενα έτη, τον Σεπτέμβριο, μήνα κατά τον οποίο αποχωρούν κυρίως οι εκπαιδευτικοί.

Οι ειδικοί συγκλίνουν στο ότι η αυξημένη ροή συνταξιοδοτήσεων οφείλεται σε δύο βασικούς παράγοντες:

  • Ανησυχία για αλλαγές στα όρια ηλικίας, λόγω της σύνδεσής τους με το προσδόκιμο ζωής μετά τα 65 έτη.  Αν και η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι δεν εξετάζει αλλαγές άμεσα, η νομοθεσία προβλέπει επανεξέταση των ορίων κάθε τρία χρόνια. Πολλοί ασφαλισμένοι που έχουν ήδη θεμελιώσει δικαίωμα επιλέγουν να αποχωρήσουν τώρα.
  • Το μέτρο για την απασχόληση συνταξιούχων που επιτρέπει πλέον εργασία χωρίς περικοπή της σύνταξης, καθιστώντας την αποχώρηση οικονομικά πιο ελκυστική.

«Νάρκη» το δημογραφικό

Η μαζική φυγή και οι νέες δημογραφικές προβλέψεις για την Ελλάδα αποτελούν «νάρκη» για το ασφαλιστικό σύστημα. Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι μπορεί μεσοπρόθεσμα να μη δημιουργηθεί κάποιο εμφανές πρόβλημα βιωσιμότητας, όμως θεωρείται δεδομένο πως θα αποτελέσουν το μεγάλο στοίχημα για τα επόμενα χρόνια.

Η γήρανση, η συρρίκνωση πληθυσμού και εργατικού δυναμικού είναι στο επίκεντρο του διαλόγου με επίκεντρο τη ριζική αναδιαμόρφωση των οικονομιών και των κοινωνιών.

Ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων, δηλαδή η αναλογία των ατόμων (ηλικίας 65 ετών και άνω) σε σχέση με τον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας (άτομα ηλικίας 20 έως 64 ετών), έχει αυξηθεί αισθητά τα τελευταία 20 χρόνια.

Μελέτες του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) προβλέπουν μείωση στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ μέχρι το 2050 λόγω της συρρίκνωσης του εργατικού δυναμικού, με την Ελλάδα να επιβαρύνεται σημαντικά.

Επίσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Οργανισμού το εργατικό δυναμικό το 2050 θα μειωθεί κατά 2 εκατ. σε σχέση με το 2024, σημειώνοντας ποσοστιαία μείωση 30%.

Λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής και του δημογραφικού προβλήματος, υπάρχει πιθανότητα τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης να αυξηθούν αν και σε αυτή τη φάση δεν εξετάζεται ένα τέτοιο σενάριο.

Η Ελλάδα έχει από τις υψηλότερες δαπάνες για συντάξεις ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα έχει από τα υψηλότερα ποσοστά συνταξιούχων σε κίνδυνο φτώχειας

40 χρόνια δουλειάς

Το 2025, εκτός από το αρνητικό ρεκόρ με τη μαζική εκροή ασφαλισμένων από την αγορά εργασίας ο ΕΦΚΑ κατέγραψε 236.637 νέες συντάξεις.

Να σημειωθεί πως όσοι επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη, πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώνουν, ακόμα και με αναγνώριση πλασματικών ετών, (μέχρι 7 έτη στον ιδιωτικό τομέα, μέχρι 12 στο Δημόσιο) το 62ο έτος και 40 χρόνια δουλειάς ή διαφορετικά το 67ο έτος.

Ωστόσο υπάρχουν και έξι κατηγορίες ασφαλισμένων που διατηρούν το δικαίωμα να αποχωρήσουν νωρίτερα. Πρόκειται για μητέρες ανηλίκων, γονείς εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα και εργαζόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ) που έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν το 2026 ,αξιοποιώντας τα μεταβατικά όρια ηλικίας.

Πετρέλαιο
JP Morgan: Γιατί δεν θα έχουμε επανάληψη του 1979 στην αγορά πετρελαίου

JP Morgan: Γιατί δεν θα έχουμε επανάληψη του 1979 στην αγορά πετρελαίου

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα στο φίνις έφτασε κοντά στις 2.250 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα στο φίνις έφτασε κοντά στις 2.250 μονάδες

Σύνταξη
Η μέγγενη της ακρίβειας πιέζει ασφυκτικά το διαθέσιμο εισόδημα – Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των τροφίμων
Έχει ριζώσει 15.01.26

Η μέγγενη της ακρίβειας πιέζει ασφυκτικά το διαθέσιμο εισόδημα – Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των τροφίμων

Η ακτινογραφία του πληθωρισμού των τροφίμων και το νέο μοντέλο επιβίωσης του καταναλωτή - Η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ έχει μετατραπεί από «καταιγίδα» σε «κλιματική αλλαγή»: ήρθε για να μείνει

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τις συμβάσεις των Chevron – HELLENiQ Energy για τους υδρογονάνθρακες
Οικονομικές Ειδήσεις 15.01.26

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τις συμβάσεις των Chevron – HELLENiQ Energy για τους υδρογονάνθρακες

Η Chevron αναμένεται το 2026 να διενεργήσει τις πρώτες σεισμικές έρευνες στα θαλάσσια blocks - Τι ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Σύνταξη
Τράπεζες: Γιατί βάζουν στο στόχαστρο μισθωτούς και συνταξιούχους
Επιτόκια και μπόνους 15.01.26

Γιατί οι τράπεζες βάζουν στο στόχαστρο μισθωτούς και συνταξιούχους

Η διατήρηση λογαριασμού μισθοδοσίας/σύνταξης αποτελεί βασική σύνδεση με τον πελάτη σε μια τράπεζα, στον οποίο προωθούνται εν συνεχεία άλλα τραπεζικά προϊόντα όπως δάνεια, ασφαλιστικά πακέτα και άλλα

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Κάτι τρέχει με τα ενοίκια: Άλλα μας λέει η τσέπη μας και άλλα… οι στατιστικές
Eurostat 15.01.26

Κάτι τρέχει με τα ενοίκια: Άλλα μας λέει η τσέπη μας και άλλα… οι στατιστικές

Η Ελλάδα απουσιάζει από τα νέα στοιχεία της Εurostat για τις τιμές κατοικίας, με την επεξήγηση ότι «δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα πραγματικών συναλλαγών». Όσο για τα ενοίκια... εκεί αρχίζει το χάος

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων – Οι προτάσεις κλιμάκωσης
Agro-in 14.01.26

Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων – Οι προτάσεις κλιμάκωσης

Τα επόμενα βήματά τους συντονίζουν οι αγρότες οι οποίοι για περισσότερο από ενάμιση μήνα παραμένουν στους δρόμους, διεκδικώντας ουσιαστική λύση στα οξυμένα προβλήματά τους - Δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν και εξετάζουν τις μορφές δράσης

Σύνταξη
Ο Νίκος Αλιάγας μιλά για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το ηρωικό Μεσολόγγι – «Η μοίρα του έθνους»
Δύο αιώνες 15.01.26

Ο Νίκος Αλιάγας μιλά για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το ηρωικό Μεσολόγγι – «Η μοίρα του έθνους»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος Νίκος Αλιάγας, μίλησε για τον τόπο καταγωγής του, το Μεσολόγγι, με αφορμή την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την Έξοδο.

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία δεν αλλάζει τίποτα για τον Τραμπ
Κόσμος 15.01.26

Λευκός Οίκος: Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία δεν αλλάζει τίποτα για τον Τραμπ

Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία «δεν έχει κανέναν αντίκτυπο στον στόχο του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει» το νησί, δηλώνει ο Λευκός Οίκος

Σύνταξη
Φρεγάτα «Κίμων»: Η εντυπωσιακή άφιξη της Belharra στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας
Στήθηκε υδάτινη αψίδα 15.01.26

Η εντυπωσιακή άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας

Πλοία του Στόλου, συμπεριλαμβανομένων παλαιότερων φρεγατών, υποδέχθηκαν τη φρεγάτα «Κίμων» εν πλω, αποδίδοντας τιμές με τους συριγμούς τους, σε μια συμβολική κίνηση συνάντησης της ναυτικής παράδοσης με το μέλλον.

Σύνταξη
LIVE: Κόμο – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 15.01.26

LIVE: Κόμο – Μίλαν

LIVE: Κόμο – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόμο – Μίλαν για τη 16η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Κυρανάκη: Σεξιστική και τραμπούκικη δήλωση, γεμάτη ψευτομαγκιά και αναίδεια – Να τον χαίρεται ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για Κυρανάκη: Σεξιστική και τραμπούκικη δήλωση, γεμάτη ψευτομαγκιά και αναίδεια – Να τον χαίρεται ο Μητσοτάκης

«Δεν έχουμε τίποτα να πούμε για τα στερεότυπα που αναπαράγει για τέτοια τοποθέτηση από υπουργικό έδρανο», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ιράν: Πώς η οικολογική κατάρρευση άναψε τη φλόγα της πολιτικής εξέγερσης
Κόσμος 15.01.26

Ιράν: Πώς η οικολογική κατάρρευση άναψε τη φλόγα της πολιτικής εξέγερσης

Οι διαμαρτυρίες στο Ιράν περιγράφονται συνήθως ως οικονομικές, πολιτικές ή ιδεολογικές. Ωστόσο, πέρα από αυτό, μια βαθύτερη οικολογική κρίση διαβρώνει τον κοινωνικό ιστό.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Γάλλος Ολυμπιονίκης Γιανίκ Ανιέλ θα δικαστεί με την κατηγορία του βιασμού ανήλικης
Κολύμβηση 15.01.26

Ο Γάλλος Ολυμπιονίκης Γιανίκ Ανιέλ θα δικαστεί με την κατηγορία του βιασμού ανήλικης

Γαλλικό εφετείο επιβεβαίωσε ότι ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση θα δικαστεί για τον φερόμενο βιασμό και τη σεξουαλική επίθεση της κόρης του προπονητή του, η οποία ήταν 13 ετών τότε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι ΗΠΑ θέλουν τις ειδικές δυνάμεις του στρατού ή την CIA στο Μεξικό με το πρόσχημα της φαιντανύλης
War on drugs 2.0 15.01.26

Οι ΗΠΑ θέλουν τις ειδικές δυνάμεις του στρατού ή την CIA στο Μεξικό με το πρόσχημα της φαιντανύλης

Μετά την Βενεζουέλα οι ΗΠΑ βάζουν στο στόχαστρο το Μεξικό, ώστε να εμποδίσουν τις «εξαγωγές» φαιντανύλης και ταυτόχρονα να επιβάλουν το θέλημά τους σε ακόμα μια χώρα της Λατινικής Αμερικής

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Κυρανάκης επιτέθηκε σεξιστικά στην Πέρκα, ξεπερνώντας κάθε όριο πολιτικής χυδαιότητας
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Νέα Αριστερά: Ο Κυρανάκης επιτέθηκε σεξιστικά στην Πέρκα, ξεπερνώντας κάθε όριο πολιτικής χυδαιότητας

«Καμία βουλεύτρια δεν πρόκειται να δεχτεί μαθήματα 'συμπεριφοράς' από υπουργούς που αδυνατούν να τηρήσουν ακόμη και τους στοιχειώδεις θεσμικούς κανόνες», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση για την παραβατικότητα σε οικισμούς στο Μενίδι- Έγιναν 13 συλλήψεις
Ελλάδα 15.01.26

Αστυνομική επιχείρηση για την παραβατικότητα σε οικισμούς στο Μενίδι- Έγιναν 13 συλλήψεις

Ειδική αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των Αχαρνών με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας

Σύνταξη
Στην Ουκρανία η επικεφαλής του ΔΝΤ για να «κατανοήσει βασικά σημεία από τις συνθήκες επί του πεδίου»
Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα 15.01.26

Στην Ουκρανία η επικεφαλής του ΔΝΤ για να «κατανοήσει βασικά σημεία από τις συνθήκες επί του πεδίου»

Η επίσκεψη στο Κίεβο πραγματοποιείται την ώρα που η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, πρόκειται στη συνέχεια να ταξιδέψει στο Νταβός, για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Σύνταξη
O Χρήστος Φερεντίνος μιλά για τον χωρισμό του από την Σοφία Παυλίδου – Η μοναξιά και ο αγαπημένος του σκύλος
Το παιχνίδι αλλάζει 15.01.26

O Χρήστος Φερεντίνος μιλά για τον χωρισμό του από την Σοφία Παυλίδου – Η μοναξιά και ο αγαπημένος του σκύλος

«Έμεινα τελείως μόνος [μετά το διαζύγιο]» ανέφερε ο Χρήστος Φερεντίνος σε πρόσφατη συνέντευξή του, ενώ παράλληλε μίλησε για την αγάπη που πήρε από τον σκύλο του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Βυθίστηκε το Χάρκοβο στο σκοτάδι μετά από ρωσικό πλήγμα
Χωρίς θέρμανση 15.01.26

Ουκρανία: Βυθίστηκε το Χάρκοβο στο σκοτάδι μετά από ρωσικό πλήγμα

O αγώνας πίεσης των λαών στοχεύοντας την οικονομία και την κοινωνική ειρήνη μέσω των ενεργειακών υποδομών συνεχίζεται στην Ουκρανία και τη Ρωσία, με το Χάρκοβο να «πληρώνει» αυτή την στρατηγική

Σύνταξη
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες τα βάζει με τους παγκόσμιους ηγέτες – «Σκοτώνετε τη διεθνή συνεργασία»
ΟΗΕ 15.01.26

Ο Γκουτέρες τα βάζει με τους παγκόσμιους ηγέτες - «Σκοτώνετε τη διεθνή συνεργασία»

Ο Γκουτέρες χρησιμοποίησε επίσης τη δήλωση του για να προτρέψει τη λήψη μέτρων κατά της κατάχρησης της τεχνητής νοημοσύνης και να ζητήσει την καταπολέμηση των ανισοτήτων.

Σύνταξη
Φάμελλος: Απίστευτα αδιέξοδα στα συγκοινωνιακά προβλήματα, χωρίς στρατηγική και έλεγχο από την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Φάμελλος: Απίστευτα αδιέξοδα στα συγκοινωνιακά προβλήματα, χωρίς στρατηγική και έλεγχο από την κυβέρνηση

Ο Σωκράτης Φάμελλος συναντήθηκε με τον πρόεδρο και με μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΣΑΤΑ, εκφράζοντας τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στις κινητοποιήσεις και τον αγώνα των οδηγών ταξί

Σύνταξη
Ο Πολ Μέσκαλ νιώθει Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην τοποθεσία Χόλιγουντ – Θα ερμηνεύσει ο ίδιος τα τραγούδια των Beatles στις ταινίες του Σαμ Μέντες
Γεννημένος «Σκαθάρι» 15.01.26

Ο Πολ Μέσκαλ νιώθει Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην τοποθεσία Χόλιγουντ – Θα ερμηνεύσει ο ίδιος τα τραγούδια των Beatles στις ταινίες του Σαμ Μέντες

Ότι είναι ένας πολύ ταλαντούχος ηθοποιός το έχει δείξει. Τώρα, ο Πολ Μέσκαλ θέλει να αποδείξει ότι διαθέτει και φωνή - ως Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην κινηματογραφική σειρά για τους Beatles δια χειρός Σαμ Μέντες.

Σύνταξη
Λόρα: Τελευταία αναφορά ότι εθεάθη σε καφετέρια στη Βάρη – Εξετάζουν τα βίντεο του καταστήματος
Ελλάδα 15.01.26

Λόρα: Τελευταία αναφορά ότι εθεάθη σε καφετέρια στη Βάρη – Εξετάζουν τα βίντεο του καταστήματος

Σύμφωνα με την μαρτυρία του ιδιοκτήτη της καφετέρια στη Βάρη η 16χρονη ζήτησε να συνδεθεί στο wifi και έφυγε όταν στην τηλεόραση άρχισε να μεταδίδεται ρεπορτάζ για την εξαφάνισή της

Σύνταξη
Συγκινήθηκε στην Πράσινη Γραμμή η Φον ντερ Λάιεν – «Ελπίζω το 2026 να φέρει νέα ώθηση στην επανένωση της Κύπρου»
Κόσμος 15.01.26

Συγκινήθηκε στην Πράσινη Γραμμή η Φον ντερ Λάιεν – «Ελπίζω το 2026 να φέρει νέα ώθηση στην επανένωση της Κύπρου»

«Μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο και για όλους τους Κύπριους παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ», σημείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Σύνταξη
Belharra: Οι πρώτες αντιδράσεις στην Τουρκία για τη φρεγάτα «Κίμων»
Τα χαρακτηριστικά της 15.01.26

Οι πρώτες αντιδράσεις στην Τουρκία για τη φρεγάτα «Κίμων»

Μία από τις ισχυρότερες φρεγάτες στον κόσμο εντάχθηκε στη δύναμη του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, με την φρεγάτα Belharra «Κίμων» να καταπλέει εν μέσω μίας λαμπρής τελετής στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

Σύνταξη
Αποχωρήσεις από το τμήμα χάντμπολ της ΑΕΚ: Μετά τον προπονητή, φεύγουν και παίκτες
Άλλα Αθλήματα 15.01.26

Αποχωρήσεις από το τμήμα χάντμπολ της ΑΕΚ: Μετά τον προπονητή, φεύγουν και παίκτες

Προβλήματα αντιμετωπίζει το τμήμα χάντμπολ ανδρών της ΑΕΚ, καθώς το τελευταίο διάστημα αποχώρησαν ο προπονητές και παίκτες. Προς αναβολή τα δύο επόμενα παιχνίδια της.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα με είδη πρώτης ανάγκης και απειλές
«Δικό μας ημισφαίριο» 15.01.26

Οι ΗΠΑ στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα με είδη πρώτης ανάγκης και απειλές

Οι ΗΠΑ στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα η οποία αναμένεται να φτάσει τις προσεχείς ημέρες και προειδοποιούν τις αρχές πως αν δεν την δεχθούν, μπορεί να γίνουν στόχος επίθεσης.

Σύνταξη
Αιχμηρή απάντηση Ράμα σε Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο: «Οι Ελληνες νομίζουν ότι είναι κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη»
Κόσμος 15.01.26

Αιχμηρή απάντηση Ράμα σε Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο: «Οι Ελληνες νομίζουν ότι είναι κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη»

«Ως Ελληνας […] πάντα υποτιμάς τους ανθρώπους. Νομίζεις ότι έχεις το μονοπώλιο της φιλοσοφίας. Νομίζεις ότι είσαι κληρονόμος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είσαι» είπε ο Έντι Ράμα.

Σύνταξη
