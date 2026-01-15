Μαζική έξοδος από την εργασία προκύπτει από τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ. Το κύμα φυγής των ασφαλισμένων που πληρούν τα κριτήρια για συνταξιοδότηση όχι μόνο δεν ανακόπτεται, αλλά επιταχύνεται, εντείνοντας τις πιέσεις στον e-EΦΚΑ.

Ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων το 2025 – Μαζική έξοδος των «baby boomers» και επιθυμία πολλών ασφαλισμένων να «κλειδώσουν» δικαιώματα πριν από πιθανές αλλαγές στα όρια ηλικίας

Η γενιά των «baby boomers» φτάνει πλέον μαζικά σε ηλικία αποχώρησης από τον επαγγελματικό τους βίο εκτινάσσοντας τις αιτήσεις συνταξιοδότησης.

225.803 αιτήσεις συνταξιοδότησης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης ΑΤΛΑΣ το 2025 αποτελεί τη χρονιά των μεγάλων ρεκόρ για το ασφαλιστικό σύστημα το 2025 με 225.803 αιτήσεις συνταξιοδότησης ξεπερνώντας το 2021 (212.151 νέες αιτήσεις) αλλά και το 2022 (211.133 αιτήσεις).

Οι εκτιμήσεις θέλουν η «μεγάλη έξοδος» να παραμένει έντονη τουλάχιστον έως το 2027, όταν αναμένεται να έχει αποχωρήσει από την αγορά εργασίας η γενιά των γεννημένων τις δεκαετίες ’50 και ’60.

Οι περισσότερες αιτήσεις συνταξιοδότησης καταγράφηκαν, όπως και τα προηγούμενα έτη, τον Σεπτέμβριο, μήνα κατά τον οποίο αποχωρούν κυρίως οι εκπαιδευτικοί.

Οι ειδικοί συγκλίνουν στο ότι η αυξημένη ροή συνταξιοδοτήσεων οφείλεται σε δύο βασικούς παράγοντες:

Ανησυχία για αλλαγές στα όρια ηλικίας, λόγω της σύνδεσής τους με το προσδόκιμο ζωής μετά τα 65 έτη. Αν και η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι δεν εξετάζει αλλαγές άμεσα, η νομοθεσία προβλέπει επανεξέταση των ορίων κάθε τρία χρόνια. Πολλοί ασφαλισμένοι που έχουν ήδη θεμελιώσει δικαίωμα επιλέγουν να αποχωρήσουν τώρα.

Το μέτρο για την απασχόληση συνταξιούχων που επιτρέπει πλέον εργασία χωρίς περικοπή της σύνταξης, καθιστώντας την αποχώρηση οικονομικά πιο ελκυστική.

«Νάρκη» το δημογραφικό

Η μαζική φυγή και οι νέες δημογραφικές προβλέψεις για την Ελλάδα αποτελούν «νάρκη» για το ασφαλιστικό σύστημα. Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι μπορεί μεσοπρόθεσμα να μη δημιουργηθεί κάποιο εμφανές πρόβλημα βιωσιμότητας, όμως θεωρείται δεδομένο πως θα αποτελέσουν το μεγάλο στοίχημα για τα επόμενα χρόνια.

Η γήρανση, η συρρίκνωση πληθυσμού και εργατικού δυναμικού είναι στο επίκεντρο του διαλόγου με επίκεντρο τη ριζική αναδιαμόρφωση των οικονομιών και των κοινωνιών.

Ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων, δηλαδή η αναλογία των ατόμων (ηλικίας 65 ετών και άνω) σε σχέση με τον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας (άτομα ηλικίας 20 έως 64 ετών), έχει αυξηθεί αισθητά τα τελευταία 20 χρόνια.

Μελέτες του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) προβλέπουν μείωση στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ μέχρι το 2050 λόγω της συρρίκνωσης του εργατικού δυναμικού, με την Ελλάδα να επιβαρύνεται σημαντικά.

Επίσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Οργανισμού το εργατικό δυναμικό το 2050 θα μειωθεί κατά 2 εκατ. σε σχέση με το 2024, σημειώνοντας ποσοστιαία μείωση 30%.

Λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής και του δημογραφικού προβλήματος, υπάρχει πιθανότητα τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης να αυξηθούν αν και σε αυτή τη φάση δεν εξετάζεται ένα τέτοιο σενάριο.

40 χρόνια δουλειάς

Το 2025, εκτός από το αρνητικό ρεκόρ με τη μαζική εκροή ασφαλισμένων από την αγορά εργασίας ο ΕΦΚΑ κατέγραψε 236.637 νέες συντάξεις.

Να σημειωθεί πως όσοι επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη, πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώνουν, ακόμα και με αναγνώριση πλασματικών ετών, (μέχρι 7 έτη στον ιδιωτικό τομέα, μέχρι 12 στο Δημόσιο) το 62ο έτος και 40 χρόνια δουλειάς ή διαφορετικά το 67ο έτος.

Ωστόσο υπάρχουν και έξι κατηγορίες ασφαλισμένων που διατηρούν το δικαίωμα να αποχωρήσουν νωρίτερα. Πρόκειται για μητέρες ανηλίκων, γονείς εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα και εργαζόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ) που έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν το 2026 ,αξιοποιώντας τα μεταβατικά όρια ηλικίας.