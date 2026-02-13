newspaper
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Επικουρικές συντάξεις: Χωρίς αυξήσεις και φέτος, καταβολή με το σταγονόμετρο
Οικονομικές Ειδήσεις 13 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Επικουρικές συντάξεις: Χωρίς αυξήσεις και φέτος, καταβολή με το σταγονόμετρο

Η αναμονή έκδοσης αγγίζει ακόμα και τα τρία χρόνια, ενώ υπόκεινται και οι επικουρικές συντάξεις σε διπλή φορολόγηση με 10% λόγω ΕΑΣ για μεικτά ποσά άνω των 300 ευρώ

Ηλίας Γεωργάκης
Spotlight

Στον πάγο θα παραμείνουν και φέτος οι επικουρικές συντάξεις, οι οποίες καταβάλλονται με περικοπές αλλά και με μεγάλη καθυστέρηση (που φθάνει και τα τρία χρόνια) στους συνταξιούχους. H μη καταβολή αυξήσεων στις επικουρικές (από το 2010) σε 1,3 εκατ. συνταξιούχους οφείλεται στη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που έχει επιβληθεί από το 2016 (νόμος Κατρούγκαλου) και η οποία απαγορεύει να δοθούν αυξήσεις παρά μόνον όταν ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ) του ΕΦΚΑ εμφανίζει πλεόνασμα.

H μη καταβολή αυξήσεων στις επικουρικές οφείλεται στη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος του νόμου Κατρούγκαλου

Οπως τονίζουν στα «ΝΕΑ» πηγές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ούτε και φέτος προβλέπεται να δοθούν αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις σε 1,3 εκατ. συνταξιούχους, παρά τα αντίθετα σενάρια. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κρατικός προϋπολογισμός είναι αρμόδιος για τη διαμόρφωση των οικονομικών του e-ΕΦΚΑ. Για να καταστεί δυνατή η χορήγηση αυξήσεων στις επικουρικές συντάξεις, θα απαιτούνταν τροποποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και έκδοση νέας σχετικής απόφασης. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η μη χορήγηση αυξήσεων δεν συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος που προβλέπεται στον νόμο Κατρούγκαλου, αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις μπορεί να δοθούν μόνο εφόσον το Ταμείο δεν εμφανίζει έλλειμμα. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ, ο κλάδος της επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ) εκτιμάται ότι εμφάνισε το 2025 πλεόνασμα άνω των 188 εκατ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερο από την αρχική πρόβλεψη των 115 εκατ. ευρώ.

Τονίζεται ότι κατά την περίοδο 2023-2026 που οι κύριες αυξήθηκαν κατά 15,58%, οι επικουρικές παρέμειναν παγωμένες και χωρίς καμία αύξηση. Με απόφαση της σημερινής κυβέρνησης, δεν περιελήφθησαν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4997/2022 που προέβλεπε χορήγηση αύξησης στις κύριες συντάξεις από 1-1-2023. Οι δικαιούχοι δηλαδή επικουρικών συντάξεων δεν έλαβαν ούτε την αύξηση 7,78% το 2023, ούτε την αύξηση 3% το 2024, αλλά ούτε και τις αυξήσεις 2,4% το 2025 και 2,4% το 2026, που έλαβαν στις κύριες συντάξεις τους.

Δυσμενής υπολογισμός

Είναι αξιοσημείωτο ότι από το 2015 και μετά ο υπολογισμός των επικουρικών συντάξεων έγινε δυσμενέστερος για τους νέους συνταξιούχους. Ετσι από 1/1/2015 εφαρμόζεται διπλός τρόπος υπολογισμού στις επικουρικές συντάξεις. Για τα έτη ασφάλισης ως το 2014, η επικουρική σύνταξη προκύπτει με συντελεστή 0,45% ανά έτος και με βάση τις συντάξιμες αποδοχές που είχαν οι ασφαλισμένοι από το 2002 ως το 2014. Για τα έτη από το 2015 και μετά μετρούν οι εισφορές και η ηλικία συνταξιοδότησης. Οσο περισσότερες είναι οι εισφορές και όσο πιο αργά (προς τα 67) βγαίνει κάποιος, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η επικουρική του.

Στο τμήμα σύνταξης για τα έτη ως το 2014 επιβάλλεται μείωση 6% ως 30% στην επικουρική όταν ο ασφαλισμένος αποχωρεί με καθεστώς μειωμένης σύνταξης. Αντίθετα, για τα έτη από 2015 και μετά η ποινή πρόωρης εξόδου «αντικαταστάθηκε» από τους συντελεστές μείωσης των επικουρικών ανάλογα με την ηλικία αποχώρησης.

Μάλιστα, η αναμονή έκδοσης των επικουρικών αγγίζει ακόμα και τα τρία χρόνια, ενώ υπόκεινται και αυτές σε διπλή φορολόγηση με 10% λόγω ΕΑΣ (Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων) για μεικτά ποσά πάνω από 300 ευρώ. Τονίζεται ότι οι επικουρικές οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα ανέρχονται στις 31.000.

Για την ταχύτερη έκδοση των επικουρικών ο ΕΦΚΑ δίνει ραντεβού για μετά το καλοκαίρι. Κι αυτό γιατί μετά το καλοκαίρι θα φανεί το θετικό αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης των εγγράφων που είναι η γρηγορότερη έκδοση των συντάξεων, ιδίως των επικουρικών. Διότι εκεί εντοπίζεται κυρίως το πρόβλημα λόγω της δυσκολίας επικοινωνίας με τα πρώην Ταμεία, ορισμένα από τα οποία, όπως το ΤΑΥΕΚ και το Ταμείο Μετάλλου, λειτουργούν ακόμα με χειρόγραφες καρτέλες ενσήμων.

Δύο ρυθμίσεις

Πάντως, αντίθετα με το πάγωμα των επικουρικών, το υπουργείο Εργασίας σχεδιάζει τις παρακάτω δύο νομοθετικές ρυθμίσεις:

1. Τη μείωση ή και την κατάργηση της εισφοράς 6% που επιβάλλεται από το 2015 στις επικουρικές ως κράτηση ασθένειας!

2. Ολες οι επικουρικές συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση θα εκδίδονται από το τελευταίο Ταμείο, ανεξαρτήτως του φορέα όπου οι ασφαλισμένοι έχουν τα περισσότερα ένσημα. Στόχος της ρύθμισης είναι να «λυθούν τα χέρια» των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ ώστε να αρχίσει να κατεβαίνει το στοκ με τις 33.000 αιτήσεις που είναι σε αναμονή για πολλούς μήνες, καθώς οι επικουρικές συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση καθυστερούν και τις υπόλοιπες αιτήσεις με ένα Ταμείο.

Τονίζεται ότι με το ισχύον καθεστώς (Ν. 5078/2023) η απονομή επικουρικής σύνταξης με διαδοχική ασφάλιση από τον τελευταίο φορέα προβλέπεται μόνον όταν ο συνολικός χρόνος ασφάλισης είναι 15 έτη. Οταν υπάρχουν περισσότερα έτη διαδοχικής ασφάλισης (π.χ. 25 ή 30), τότε η αίτηση εξετάζεται και απονέμεται από τον φορέα στον οποίο οι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης και πληρούν τις προϋποθέσεις του.

Η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα καθώς μέχρι να εκδοθεί η απόφαση μεσολαβεί η εσωτερική αλληλογραφία μεταξύ των τομέων επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ για να διαπιστωθεί σε ποιο Ταμείο πέρασαν τον περισσότερο χρόνο οι ασφαλισμένοι ώστε να χρεωθεί στην αρμόδια διεύθυνση η επεξεργασία της αίτησης. Η απονομή της επικουρικής σύνταξης όταν μεσολαβεί διαδοχική ασφάλιση μπορεί να καθυστερήσει ακόμη και πάνω από τρία χρόνια.

World
ΕΕ: Συμφωνία των «27» για εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και ένωση κεφαλαιαγορών

ΕΕ: Συμφωνία των «27» για εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και ένωση κεφαλαιαγορών

Βιομηχανία
Μυτιληναίος: Χρειαζόμαστε ανακούφιση από το υψηλό κόστος ενέργειας- Υποφέρει η βιομηχανία

Μυτιληναίος: Χρειαζόμαστε ανακούφιση από το υψηλό κόστος ενέργειας- Υποφέρει η βιομηχανία

inWellness
inTown
Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Το F1 με τον Μπραντ Πιτ πήρε το «πράσινο φως» για το sequel
Με σπασμένα φρένα 13.02.26

Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Το F1 με τον Μπραντ Πιτ πήρε το «πράσινο φως» για το sequel

Ούτε ο μεγαλύτερος υποστηρικτής των μηχανοκίνητων αγώνων ταχύτητας δεν θα περίμενε ότι η ταινία F1 με τον Μπραντ Πιτ στο τιμόνι, θα ήταν μια από τις εκπλήξεις του 2025.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο οδικός χάρτης μέχρι το συνέδριο – Οι διαφωνίες για την εκλογή αντιπροσώπων
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ο οδικός χάρτης μέχρι το συνέδριο – Οι διαφωνίες για την εκλογή αντιπροσώπων

Το ΠΑΣΟΚ εισέρχεται στην τελική ευθεία του προσυνεδριακού του διαλόγου, με διαφωνίες για την εκλογή συνέδρων και την κατανομή τους ανά δήμο. Το παρασκήνιο από τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ την Τετάρτη, τα στρατόπεδα και οι «ναρκοθετημένοι» κόμβοι του επόμενου διαστήματος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Απανωτά σοκ, ελλείψεις προσφοράς και στεγαστική κρίση – Οι λόγοι που το σπίτι έχει γίνει η κύρια ανησυχία των Ευρωπαίων
Διεθνής Οικονομία 13.02.26

Απανωτά σοκ, ελλείψεις προσφοράς και στεγαστική κρίση - Οι λόγοι που το σπίτι έχει γίνει η κύρια ανησυχία των Ευρωπαίων

Η στεγαστική κρίση ταλανίζει τα τελευταία χρόνια πολλούς ευρωπαίους. Από το 2010, οι μέσες τιμές πώλησης κατοικιών στην ΕΕ έχουν αυξηθεί κατά 55,4% και τα ενοίκια κατά 26,7%

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Αγορά εργασίας: Οι τέσσερις δεξιότητες που θα κάνουν τη διαφορά στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Το μέλλον 13.02.26

Οι δεξιότητες που θα κάνουν τη διαφορά στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης - Ο άνθρωπος παραμένει ο «εγκέφαλος»

Η είσοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινότητά μας εγείρει ανησυχία για τον τρόπο που η αγορά εργασίας θα προσαρμοστεί. Καθώς οι μηχανές αναλαμβάνουν τη «βαριά δουλειά» της επεξεργασίας δεδομένων ο ανθρώπινος παράγοντας μετατοπίζεται σε όσα δεν μπορεί να κωδικοποιήσει ένας αλγόριθμος και αυτό απαιτεί συγκεκριμένες δεξιότητες...

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οι ΗΠΑ «σκέφτονται» να στείλουν μικρή ποσότητα ντίζελ στην Κούβα για τις ανάγκες των υποδομών ύδρευσης
Economist 13.02.26

Οι ΗΠΑ «σκέφτονται» να στείλουν μικρή ποσότητα ντίζελ στην Κούβα για τις ανάγκες των υποδομών ύδρευσης

Την ώρα που οι ΗΠΑ δημιουργούν ανθρωπογενή ανθρωπιστική καταστροφή στην Κούβα, «σκέφτονται» να στείλουν ντίζελ για να μην καταρρεύσει το σύστημα ύδρευσης της χώρας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ συγκρούστηκαν στην Καραϊβική [βίντεο]
Τραυματίες 13.02.26

Πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ συγκρούστηκαν στην Καραϊβική

Δύο πλοία των ΗΠΑ, συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια μανούβρας ανεφοδιασμού αντιτορπιλικού από πλοίο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, στην περιοχή ευθύνης της Νότιας Διοίκησης - Southcom.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι ΗΠΑ κλείνουν το γραφείο της DEA στη Δομινικανή Δημοκρατία εξαιτίας κατηγοριών για διαφθορά
Κόσμος 13.02.26

Οι ΗΠΑ κλείνουν το γραφείο της DEA στη Δομινικανή Δημοκρατία εξαιτίας κατηγοριών για διαφθορά

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε να κλείσει επ' αόριστον τα γραφεία της Δίωξης Ναρκωτικών - DEA στη Δομινικανή Δημοκρατία, κατηγορώντας τις αρχές της χώρας για διαφθορά

Σύνταξη
Γουατεμάλα: Ο δημοσιογράφος Ρουβέν Σαμόρα βγαίνει από τη φυλακή και τίθεται σε κατ’ οίκον κράτηση
Κόσμος 13.02.26

Γουατεμάλα: Ο δημοσιογράφος Ρουβέν Σαμόρα βγαίνει από τη φυλακή και τίθεται σε κατ’ οίκον κράτηση

Παρότι ο δημοσιογράφος που έφερε στην επιφάνεια σκάνδαλο διαφθοράς με εμπλοκή του προέδρου της Γουατεμάλας, εξέτισε ως προφυλακισμένος την πιθανή ποινή του, τέθηκε εκ νέου σε κατ΄οίκον κράτηση

Σύνταξη
«Οι ΗΠΑ είναι απολύτως προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ» – «Δεν ανησυχώ για τις διαφωνίες» λέει ο Μαρκ Ρούτε
Κόσμος 13.02.26

«Οι ΗΠΑ είναι απολύτως προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ» – «Δεν ανησυχώ για τις διαφωνίες» λέει ο Μαρκ Ρούτε

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε πως δεν τον ανησυχεί η στάση των ΗΠΑ απέναντι σε άλλες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και πως η συμμαχία έχει ως προτεραιότητα τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με καταστροφική περιβαλλοντική μόλυνση εξαιτίας ανάκλησης – δώρο στους ρυπαντές
Περιβάλλον 13.02.26

Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με καταστροφική περιβαλλοντική μόλυνση εξαιτίας ανάκλησης – δώρο στους ρυπαντές

Η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ ανακάλεσε το θεμελιώδες επιστημονικό πόρισμα ότι τα αέρια του θερμοκηπίου απειλούν την ανθρώπινη ζωή και ευημερία και χάνει το δικαίωμα ρύθμισης.

Σύνταξη
Google: «Πάγωσε» προσωρινά η beta έκδοση του Android 17
Τεχνολογία 13.02.26

«Πάγωσε» προσωρινά η beta έκδοση του Android 17 - Τι ανακοίνωσε η Google

Αν και η Google είχε αρχικά προγραμματίσει να κυκλοφορήσει σήμερα τη πρώτη Beta του Android 17, φαίνεται ότι υπήρξε μια αλλαγή σχεδίων της τελευταίας στιγμής. Η εταιρεία ενημερώνει τώρα ότι η έκδοση «θα κυκλοφορήσει σύντομα».

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 4-0: Μυθική εμφάνιση και «αγκαλιά» με τον τελικό οι «Ροχιμπλάνκος»! (vid)
Copa del Rey 13.02.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 4-0: Μυθική εμφάνιση και «αγκαλιά» με τον τελικό οι «Ροχιμπλάνκος»! (vid)

Η Ατλέτικο Μαδρίτης ισοπέδωσε με 4-0 την Μπαρτσελόνα στο «Μετροπολιτάνο» στον πρώτο ημιτελικό του Copa del Rey και βρίσκεται «αγκαλιά» με την πρόκριση στον τελικό!

Σύνταξη
O Ζελένσκι τα παίζει όλα για όλα – Δεν θα κλείσουμε συμφωνία ανεξαρτήτως όρων
Η Ουκρανία δεν χάνει 12.02.26

O Ζελένσκι τα παίζει όλα για όλα – Δεν θα κλείσουμε συμφωνία ανεξαρτήτως όρων

«Σκληρό παιχνίδι» από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος δήλωσε ότι «βιαζόμαστε να τελειώσουμε τον πόλεμο. Αλλά αυτό δεν είναι το ίδιο με το να βιαστούμε να κλείσουμε μια συμφωνία, ανεξάρτητα από τους όρους».

Σύνταξη
Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ φοβόταν ότι «οι γυναίκες στη βιομηχανία θα με μισούσαν και οι άντρες θα μου έκαναν κακό»
Αισθησιασμός 12.02.26

Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ φοβόταν ότι «οι γυναίκες στη βιομηχανία θα με μισούσαν και οι άντρες θα μου έκαναν κακό»

Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ, η οποία πραγματοποίησε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο πριν καν κλείσει τα 20 της χρόνια, μίλησε για το άγχος που βίωνε στα πρώτα της βήματα στον χώρο του θεάματος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86: Με τριπλέτα «φωτιά» οι Πειραιώτες!
Μπάσκετ 12.02.26

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86: Με τριπλέτα «φωτιά» οι Πειραιώτες!

Βεζένκοφ (23π.), Φουρνιε (18π.), και Ντόρσεϊ (17π.) σημείωσαν 58 από τους 92 πόντους των ερυθρόλευκων κι έτσι ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-86 του Ερυθρού Αστέρα στο ΣΕΦ, παρουσία του Νόβακ Τζόκοβιτς

Σύνταξη
