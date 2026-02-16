Το νέο γεωτρύπανο 7ης γενιάς της Τουρκίας, το «Τσαγρί Μπέη», ξεκίνησε για την πρώτη επιχείρηση βαθέων υδάτων εκτός τουρκικών υδάτων (στη φωτογραφία από AA/trthaber.com, επάνω, το «Τσαγρί Μπέη»).

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνησε με το πλήρωμα του σκάφους, το οποίο κατευθύνεται στη Σομαλία, μεταφέροντας ευχές για επιτυχία στην αποστολή.

Στόχος της αποστολής του τουρκικού γεωτρύπανου είναι η έρευνα πετρελαίου σε τρία σημεία ανοικτά της Σομαλίας

«Αυτό το ταξίδι, που θα διαρκέσει μέχρι τον Απρίλιο, θα είναι πραγματικά ευλογημένο και περιμένουμε καλά νέα από εσάς, από τη Σομαλία, αν θέλει ο Αλλάχ. Αν θέλει ο Αλλάχ, με αυτές τις γεωτρήσεις, η δράση των τουρκικών πλοίων θα ακουστεί και θα ανακοινωθεί όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Προσεύχομαι για άλλη μια φορά στον Αλλάχ για την επιτυχία σας».

Η διαδρομή, διάρκειας περίπου 45 ημερών, περιλαμβάνει τον περίπλου της Αφρικής μέσω Ατλαντικού και Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, καθώς το ύψος του καταρτιού του δεν επιτρέπει τη διέλευση από τη Διώρυγα του Σουέζ.

Στόχος είναι η έρευνα πετρελαίου σε τρία σημεία ανοικτά της Σομαλίας, βάσει σεισμικών δεδομένων που είχε συλλέξει το ερευνητικό πλοίο «Ορούτς Ρέις».

Το «Τσαγρί Μπέη»

Το «Τσαγρί Μπέη» είναι γεωτρύπανο 7ης γενιάς, υπερ-βαθιάς θάλασσας, με μήκος περίπου 228-230 μέτρα, πλάτος 42 μέτρα και ύψος καταρτιού περίπου 103-104 μέτρα.

Μπορεί να πραγματοποιεί γεωτρήσεις σε βάθη έως 12.000 μέτρα, ακόμη και υπό συνθήκες υψηλής πίεσης, διαθέτοντας δυναμικό σύστημα θέσης που του επιτρέπει να λειτουργεί σε κύματα έως 6 μέτρα.

Κατασκευάστηκε στη Νότια Κορέα ως Cobalt Explorer από την Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering και αγοράστηκε από την τουρκική Εταιρεία Πετρελαίων (TPAO) το 2021, φθάνοντας στο λιμάνι Taşucu της Μερσίνης το 2022.

Η ονομασία του παραπέμπει στον ηγέτη των Σελτζούκων Τούρκων, Τσαγρί Μπέη, πατέρα του σουλτάνου Αλπαρσλάν και μεγαλύτερου αδελφού του Τογρούλ Μπέη, του ιδρυτή του σελτζουκικού κράτους.