Τουρκία: Πρώτη αποστολή τουρκικού γεωτρύπανου εκτός συνόρων
Το τουρκικό γεωτρύπανο «Τσαγρί Μπέη» κατευθύνεται στη Σομαλία για την πρώτη του επιχείρηση γεώτρησης βαθέων υδάτων εκτός των συνόρων της Τουρκίας.
- Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι
- H Ντούα Λίπα εύχεται «Χρόνια Πολλά» στον αγαπημένο της Κάλουμ Τέρνερ με μια δόση καυτού καλοκαιριού
- Συνελήφθησαν δύο νεαροί για βιασμό ανηλίκου - Μαζί τους και μία ανήλικη - Τον χλεύαζαν και τον βιντεοσκοπούσαν
- Ο Τραμπ καλεί τη Χαμάς να αποστρατιωτικοποιηθεί «πλήρως και άμεσα»
Το νέο γεωτρύπανο 7ης γενιάς της Τουρκίας, το «Τσαγρί Μπέη», ξεκίνησε για την πρώτη επιχείρηση βαθέων υδάτων εκτός τουρκικών υδάτων (στη φωτογραφία από AA/trthaber.com, επάνω, το «Τσαγρί Μπέη»).
Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνησε με το πλήρωμα του σκάφους, το οποίο κατευθύνεται στη Σομαλία, μεταφέροντας ευχές για επιτυχία στην αποστολή.
Στόχος της αποστολής του τουρκικού γεωτρύπανου είναι η έρευνα πετρελαίου σε τρία σημεία ανοικτά της Σομαλίας
«Αυτό το ταξίδι, που θα διαρκέσει μέχρι τον Απρίλιο, θα είναι πραγματικά ευλογημένο και περιμένουμε καλά νέα από εσάς, από τη Σομαλία, αν θέλει ο Αλλάχ. Αν θέλει ο Αλλάχ, με αυτές τις γεωτρήσεις, η δράση των τουρκικών πλοίων θα ακουστεί και θα ανακοινωθεί όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Προσεύχομαι για άλλη μια φορά στον Αλλάχ για την επιτυχία σας».
🇹🇷🚢Çağrı Bey sondaj gemisi ilk görev yeri Somali için yola çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile telefon görüşmesinde gemi personeline seslendi.
📌»Bu sondajlarla tüm dünyada Türkiye’nin gemilerinin sesini duyacağız, duyuracağız.» pic.twitter.com/j7cvzLpKqw
— TRT HABER (@trthaber) February 15, 2026
Η διαδρομή, διάρκειας περίπου 45 ημερών, περιλαμβάνει τον περίπλου της Αφρικής μέσω Ατλαντικού και Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, καθώς το ύψος του καταρτιού του δεν επιτρέπει τη διέλευση από τη Διώρυγα του Σουέζ.
Στόχος είναι η έρευνα πετρελαίου σε τρία σημεία ανοικτά της Σομαλίας, βάσει σεισμικών δεδομένων που είχε συλλέξει το ερευνητικό πλοίο «Ορούτς Ρέις».
«ÇAĞRI BEY» SOMALİ YOLCUSU
Türkiye’nin hem yurt içinde hem yurt dışında enerji aramalarını hız kesmeden sürüyor.
7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey Somali’de petrol aramak üzere bugün yola çıkıyor. pic.twitter.com/uimmQcGSxK
— SAVTEK Dergi (@savtekdergi) February 15, 2026
Το «Τσαγρί Μπέη»
Το «Τσαγρί Μπέη» είναι γεωτρύπανο 7ης γενιάς, υπερ-βαθιάς θάλασσας, με μήκος περίπου 228-230 μέτρα, πλάτος 42 μέτρα και ύψος καταρτιού περίπου 103-104 μέτρα.
Turkey’s drilling vessel Cagri Bey has departed for Somalia to begin offshore oil exploration activities, the petroleum and mining ministers of both countries said in a joint statement. pic.twitter.com/Up1BMLgxtP
— The Daily Somalia (@TheDailySomalia) February 15, 2026
Μπορεί να πραγματοποιεί γεωτρήσεις σε βάθη έως 12.000 μέτρα, ακόμη και υπό συνθήκες υψηλής πίεσης, διαθέτοντας δυναμικό σύστημα θέσης που του επιτρέπει να λειτουργεί σε κύματα έως 6 μέτρα.
Κατασκευάστηκε στη Νότια Κορέα ως Cobalt Explorer από την Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering και αγοράστηκε από την τουρκική Εταιρεία Πετρελαίων (TPAO) το 2021, φθάνοντας στο λιμάνι Taşucu της Μερσίνης το 2022.
«Çağrı Bey» Somali yolculuğuna başlıyor.
Somali’de petrol ve gaz arama çalışmaları yapılacak. pic.twitter.com/hFM1TNeZx7
— Habertürk TV (@HaberturkTV) February 15, 2026
Η ονομασία του παραπέμπει στον ηγέτη των Σελτζούκων Τούρκων, Τσαγρί Μπέη, πατέρα του σουλτάνου Αλπαρσλάν και μεγαλύτερου αδελφού του Τογρούλ Μπέη, του ιδρυτή του σελτζουκικού κράτους.
- Τουρκία: Πρώτη αποστολή τουρκικού γεωτρύπανου εκτός συνόρων
- Ελ Σαλβαδόρ: Διαδήλωση συγγενών φυλακισμένων εναντίον των ομαδικών δικών
- Μπουρκίνα Φάσο: Τουλάχιστον 10 νεκροί σε νέα σειρά επιθέσεων τζιχαντιστών τις τελευταίες ημέρες
- Τουρκία: Το υπουργείο Αμυνας διαψεύδει δημοσιεύματα περί κοινής ναυπήγησης πολεμικών πλοίων με τις ΗΠΑ
- Λίβανος: 4 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα στο ανατολικό τμήμα της χώρας
- Τουρκία: Διέγραψαν μήνυμα με την αναβολή επίσκεψης Ερντογάν στα ΗΑΕ λόγω «προβλήματος υγείας» του Αλ Ναχιάν
- Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: 13ωρο από σήμερα
- ΗΠΑ: Το FBI ανέκτησε DNA από γάντι που βρέθηκε κοντά στο σπίτι της απαχθείσας Νάνσι Γκάθρι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις