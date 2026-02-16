Ισραήλ: Με emojis δόθηκε η εντολή στους μαχητές της Χαμάς για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023
Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα μετά από έρευνα - Τι έκαναν οι μαχητές της Χαμάς μετά που δέχθηκαν τα μηνύματα
- Καταστροφολογία ή προφητεία; Γιατί οι ειδικοί μας προειδοποιούν για την AI
- «Τα παιδιά είχαν πάει για ψάρεμα» - Η κατάθεση ηλικιωμένου στη δίκη Βαλυράκη ανατρέπει τον ισχυρισμό των κατηγορουμένων
- Προληπτική εκκένωση οικισμών του Δήμου Καλαμάτας-Αποκαλυπτικές φωτογραφίες
- Χάος στην έναρξη της Συνόδου AI στην Ινδία – Ουρές, σύγχυση και αιφνίδια εκκένωση
Μέσω μηνυμάτων με emojis στα κινητά τους τηλέφωνα έλαβαν οι μαχητές της Χαμάς την εντολή για να εξαπολύσουν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με πόρισμα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).
Οι μαχητές που συμμετείχαν στην καταδρομική επιχείρηση είχαν προμηθευτεί ισραηλινές κάρτες SIM για τα κινητά τους τηλέφωνα
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν οι ερευνητές αφού εντόπισαν μηνύματα με τα ίδια εικονίδια σε κινητά τηλέφωνα μαχητών της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, την ημέρα του μακελειού στο νότιο Ισραήλ, όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
Hamas used a sequence of emojis sent to its operatives’ phones as a coded signal to prepare to launch the October 7, 2023, terror onslaught, it was revealed on Monday.
The revelation was first reported by Channel 12 news and approved for publication by the Military Censor, more… pic.twitter.com/qtYd4r7GOc
— The Times of Israel (@TimesofIsrael) February 16, 2026
Κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν Παλαιστίνιοι μαχητές, 1.218 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 απήχθησαν, σύμφωνα με στοιχεία των ισραηλινών αρχών.
Ακολούθησε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 72.000 ανθρώπους, σύμφωνα με απολογισμό των υγειονομικών αρχών του παλαιστινιακού θύλακα.
Οι μαχητές της Χαμάς που πήραν τα μηνύματα συγκεντρώθηκαν στα προκαθορισμένα σημεία
Η εφημερίδα Jerusalem Post αναφέρει ότι μαχητές της Χαμάς, μόλις έλαβαν τα μηνύματα με τα emojis, άρχισαν να συγκεντρώνονται μαζικά σε προκαθορισμένα σημεία και να εξοπλίζονται.
Σύμφωνα με δημοσίευμα στον ιστότοπο ynet, οι μαχητές που συμμετείχαν στην καταδρομική επιχείρηση είχαν προμηθευτεί ισραηλινές κάρτες SIM για τα κινητά τους τηλέφωνα.
Η Σιν Μπετ – η υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (αντικατασκοπείας) του Ισραήλ – φέρεται να είχε ενημερώσει για την ενεργοποίηση πολλών δεκάδων ισραηλινών καρτών SIM στη Λωρίδα της Γάζας. Όμως, οι ισραηλινές αρχές δεν αξιολόγησαν το γεγονός αυτό ως δυνητική απειλή.
Το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου N12 αναφέρει ότι μηνύματα με συγκεκριμένα emojis είχαν σταλεί σε κινητά τηλέφωνα μαχητών της Χαμάς σε τουλάχιστον δύο αποτυχημένες απόπειρες επιθέσεων.
- Ισραήλ: Με emojis δόθηκε η εντολή στους μαχητές της Χαμάς για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023
- Χαμός στο Μεξικό με το ιστορικό γήπεδο Αζτέκα – Μεγάλη ανησυχία για το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ
- Ραγδαίες εξελίξεις για το εργοστάσιο Βιολάντα: Eυθύνες για τουλάχιστον 7 άτομα
- Serie A: Απειλές θανάτου και τιμωρία ενόψει για τον διαιτητή του ντέρμπι Ιντερ-Γιουβέντους
- Φυλακές Δομοκού: Προθεσμία για απολογία πήρε ο Βούλγαρος βαρυποινίτης – Τι υποστηρίζει για το αιματηρό επεισόδιο
- Παιδιά, η γυναικεία φιλία υπάρχει – Η Σίνθια Ερίβο απαντά στις φήμες περί ερωτικής σχέσης με την Αριάνα Γκράντε
- Αλέξης Τσίπρας: Σχέδιο για την αγροτική πολιτική με υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλία
- Θρασύβουλος Καλαφατάκης: Ποιος ήταν ο κομμουνιστής από τον Πλατανιά – Διηγείται η κόρη του, βίντεο ντοκουμέντο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις