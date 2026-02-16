Η UEFA δείχνει εμπιστοσύνη στον Μακέλι

Επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης της UEFA προς το πρόσωπό του αποτελεί ο ορισμός του 43χρονου Ολλανδού διαιτητή Ντάνι Μακέλι στο πρώτο ματς των πλέι οφ του Champions League Γαλατασαράι-Γιουβέντους, το οποίο θα διεξαχθεί την Τρίτη 17/2. Η Επιτροπή Διαιτησίας της UEFA, όπου επικεφαλής είναι ο Ιταλός Ρομπέρτο Ροσέτι, ορίζει τον ρέφερι του αγώνα ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-1 σε ένα απαιτητικό ματς και μάλιστα λίγο διάστημα μετά τον τελευταίο του ορισμό του που ήταν ο αγώνας Αταλάντα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-3, στις 21 Ιανουαρίου.

Ο ελίτ διαιτητής Ντάνι Μακέλι είχε μια κακή παρένθεση που ήταν το Euro 2024, το οποίο αποχαιρέτησε πρόωρα μετά τα έντονα παράπονα των ομάδων της Κροατίας και της Ουγγαρίας στα παιχνίδια με Ιταλία και Γερμανία, αντίστοιχα. Όμως, από τότε δούλεψε πολύ και επανάκτησε το χαμένο έδαφος, καθώς, επιβεβαιωμένα, «επέστρεψε» στο ανώτερο επίπεδο, όπως φαίνεται και από τους ορισμούς του.

Ήδη, για να κάνουμε έναν πρώτο απολογισμό, ο Μακέλι μετρά πέντε ορισμούς στη League Phase του Champions League και μόνο δυο διαιτητές (ο Αγγλος Ολιβερ και ο Σλόβενος Βίντσιτς) έχουν ένα περισσότερο. Συνολικά εννέα διαιτητές, μεταξύ αυτών και ο Μακέλι, έχουν σφυρίξει από πέντε ματς και δυο από έξι. Τα παραπάνω αποτελούν απόδειξη ότι η UEFA τον συγκαταλέγει στους πρωτοκλασάτους Ευρωπαίους διαιτητής. Καθόλου τυχαίο ότι ο Μακέλι ορίστηκε μόνο σε αγώνες Champions League και όχι σε αγώνα της League Phase είτε του Champions League είτε του Europa League, όπως έχει γίνει με άλλους ελίτ διαιτητές.

Για αυτόν τον διαιτητή η ΑΕΚ έκανε θόρυβο για τον Ολλανδό ρέφερι, μόνο μέσω σεναρίων, και δημιουργώντας μαγική εικόνα για τη διαιτησία του στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Όλα αυτά τα παρακολουθεί και η UEFA, που εκ του αποτελέσματος φαίνεται να εμπιστεύεται τον Μακέλι. Άλλωστε, η UEFA παρακολουθεί την πορεία των διεθνών διαιτητών, ειδικά των ελίτ, και στα πρωταθλήματά τους για να γνωρίζει τη φόρμα τους.

Ο καθένας, παίκτης ή διαιτητής, κρίνεται από την απόδοσή του. Καθρέπτης όλων είναι το γήπεδο, άρα στο χορτάρι φαίνονται και τα ψέματα.