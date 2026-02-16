Χαρίτσης: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι περιουσία του ελληνικού λαού

newspaper
«Το κρίσιμο κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή είναι αυτές οι φωτογραφίες να περιέλθουν στην κυριότητα του ελληνικού κράτους, γιατί αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού», υπογράμμισε ο κ. Χαρίτσης

«Πραγματικά συγκλονιστική» χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών από την εκτέλεση 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944.

Σε συνέντευξή του σήμερα στο Real FM, επισήμανε ότι πρόκειται για υλικό που «για πρώτη φορά μετά από 82 ολόκληρα χρόνια βλέπει το φως της δημοσιότητας», τονίζοντας ότι αποτελεί μία ακόμη απόδειξη των θηριωδιών που διέπραξαν οι ναζί στη χώρα μας. «Το βασικό, το κρίσιμο κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή είναι αυτές οι φωτογραφίες να περιέλθουν στην κυριότητα του ελληνικού κράτους, γιατί αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στη διαδικασία δημοπρασίας, σημείωσε ότι επικοινώνησε με την υπουργό Πολιτισμού: «Εγώ χθες το μεσημέρι επικοινώνησα με την υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη. Είχαμε μια συνομιλία στην οποία με διαβεβαίωσε ότι θα ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες του υπουργείου για να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να παρέμβει σε αυτή τη δημοπρασία, έτσι ώστε να μην χαθούν αυτές οι φωτογραφίες και να μην τις πάρει κάποιος ιδιώτης και μπουν σε μια ιδιωτική συλλογή στην οποία δεν θα έχουμε πρόσβαση».

Χαρίτσης: Να αποκτήσει επιτέλους η Αθήνα Μουσείο για την Εθνική Αντίσταση

Τόνισε, ταυτόχρονα, τη σημασία της ιστορικής μνήμης: «Πρέπει η δημοκρατία μας για να είναι μια δημοκρατία ουσιαστική, να είναι μια δημοκρατία βαθιά. Πρέπει η δημοκρατία μας ακριβώς να αξιοποιήσει αυτά τα πειστήρια, αυτές τις φωτογραφίες, ως στοιχεία της συλλογικής, εθνικής ιστορικής μας μνήμης. Και να αξιοποιηθούν αυτά και στα εκπαιδευτικά εγχειρίδια, στα σχολικά βιβλία».

Αναφερόμενος στην ανάγκη δημιουργίας Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα είπε: «Πρέπει επιτέλους και η πόλη της Αθήνας να αποκτήσει επιτέλους ένα μουσείο για την Εθνική Αντίσταση. Δεν είναι δυνατόν στην Αθήνα να μην υπάρχει ένα μουσείο για την Εθνική Αντίσταση, στο οποία θα μπορούν να δουν αυτά τα πειστήρια, τα οποία αποδεικνύουν ακριβώς τις τρομακτικές φρικαλεότητες που προκάλεσε ο ναζισμός στη χώρα μας».

Για τα ελληνοτουρκικά

Για τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, ο Αλέξης Χαρίτσης ξεκαθάρισε: «Θεωρώ ότι πρέπει πάντα να υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας. Η συνάντηση καλώς έγινε. Πάντα είναι καλό να υπάρχουν συναντήσεις, καθώς έτσι μόνο υπηρετείται η σταθερότητα στην περιοχή μας και μειώνεται ο κίνδυνος κλιμάκωσης».

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η «στρατηγική των μικρών βημάτων είναι καλοδεχούμενη, αλλά δεν φτάνει» και πρόσθεσε: «Είναι καλά τα ήρεμα νερά. Εμείς είμαστε υπέρ των ήρεμων νερών. Δεν το υποτιμώ καθόλου, αλλά το θέμα είναι τα νερά αυτά να μην γίνουν στάσιμα». Επισήμανε ότι «δεν αρκεί απλώς και μόνο να πετάμε το τενεκεδάκι πιο κάτω, πιο κάτω. Πρέπει να συζητούνται τα δύσκολα» τονίζοντας την ανάγκη εμβάθυνσης του διαλόγου.

«Το ζήτημα είναι ο σεβασμός του Συντάγματος, όχι η αναθεώρησή του»

Ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς τόνισε ότι το μείζον ζήτημα είναι η εφαρμογή του Συντάγματος: «Το ζήτημα αυτή τη στιγμή, το είπα και στη Βουλή, δεν είναι η αναθεώρηση του Συντάγματος, είναι η τήρηση και ο σεβασμός του».

Έθεσε, μάλιστα, συγκεκριμένο ερώτημα για τη στάση της κυβέρνησης ως προς τη διερεύνηση ευθυνών: «Το ισχύον Σύνταγμα και το ισχύον άρθρο 86 πώς εμπόδισε τον κ. Μητσοτάκη να προχωρήσει στη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών των υπουργών του; Των κ.κ. Τριαντόπουλου, Καραμανλή, Βορίδη, και Αυγενάκη. Ποιος εμπόδισε τον κ. Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία να προχωρήσουν σε πραγματική διερεύνηση αυτών των ευθυνών; Τους εμπόδισε το άρθρο 86; Όχι».

Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ να μη στηρίξει προτάσεις της ΝΔ στην τρέχουσα Βουλή είναι ορθή: «Νομίζω ότι η θέση αυτή του ΠΑΣΟΚ είναι μια σωστή θέση».

Για την υπόθεση Παναγόπουλου

Για την υπόθεση Παναγόπουλου, ο κ. Χαρίτσης ανέφερε ότι βρίσκεται «υπό τον έλεγχο και τη διερεύνηση της δικαιοσύνης», αλλά επέμεινε στο συνολικότερο ζήτημα των προγραμμάτων κατάρτισης. Περιέγραψε τη διαδρομή από την απόρριψη των προγραμμάτων από την Κομισιόν έως τη μεταφορά τους στον κρατικό προϋπολογισμό: «Η Κομισιόν είπε ότι τα προγράμματα αυτά δεν διασφαλίζουν τον ανταγωνισμό, δηλαδή ουσιαστικά είπε ότι δημιουργούνται καρτέλ και ζήτησε από την κυβέρνηση να τα αναθεωρήσει. Και τι έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας; Είπε “θα τα πάρω εγώ και θα τα χρηματοδοτήσω από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου”».

Τόνισε ότι «δεν είναι απλώς και μόνο ένα σκάνδαλο Παναγόπουλου» αλλά αφορά και κυβερνητικές ευθύνες, ενώ επισήμανε ζήτημα δεοντολογίας σχετικά με τη «λεγόμενη Κοινωνική συμφωνία» του Υπουργείου Εργασίας. Για το συνδικαλιστικό κίνημα, υπογράμμισε ότι η υπόθεση «δείχνει πού καταντάει όταν έχει στην ηγεσία του ηγεσίες κυβερνητικού και κρατικού συνδικαλισμού» και τόνισε την ανάγκη ριζικής αλλαγής και εξυγίανσης, ώστε να εκλέγονται εκπρόσωποι που «θα εκπροσωπούν πραγματικά και αυθεντικά τα συμφέροντα των εργαζομένων».

Για τις συνεργασίες

Όσον αφορά τις συνεργασίες, ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς σημείωσε ότι «το αίτημα για συνεργασία και συνένωση δυνάμεων είναι ένα γνήσιο λαϊκό αίτημα» και υπογράμμισε ότι αυτό μπορεί να γίνει πράξη μόνο μέσα από «ουσιαστική, ειλικρινή συζήτηση για μια προγραμματική βάση». Αναφέρθηκε, ως παράδειγμα, στη συζήτηση που έγινε στη Μυτιλήνη στο πλαίσιο ημερίδας για τη νησιωτικότητα, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες «χρειαζόμαστε, έτσι ώστε η συζήτηση περί συνεργασιών να λάβει ουσιαστικό πολιτικό περιεχόμενο».

Κλείνοντας, ο κ. Χαρίτσης ξεκαθάρισε: «Θέλουμε πολιτική αλλαγή, αλλά θέλουμε ταυτόχρονα και αλλαγή πολιτικής».

