Κώστας Καραμανλής: Αποχαιρετούμε με συγκίνηση την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη

Την θλίψη του για τον θάνατο της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη, της πρώτης γυναίκας πρόεδρου της Βουλής, εξέφρασε με ανακοινώσεις τους ο πολιτικός κόσμος, ανάμεσά τους και ο Κώστας Καραμανλής.

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η πρώην πρόεδρος της Βουλής Αννα Ψαρούδα – Μπενάκη

«Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αποχαιρετούμε σήμερα με συγκίνηση την πρώην -και πρώτη γυναίκα – πρόεδρο της βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών ‘Άννα Ψαρούδα Μπενάκη. Μια διακεκριμένη επιστήμονα, μια πολιτικό πρότυπο ήθους και προσφοράς, μια σπουδαία γυναίκα που γκρέμισε στερεότυπα και έγινε σύμβολο ισότητας στην πατρίδα μας» αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός για την απώλεια της Αννας Ψαρούδα Μπενάκη, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στους οικείους της.

Σημειώνει ότι η πορεία της στον δημόσιο βίο και ειδικά στο κοινοβούλιο χαρακτηρίστηκε από ευγένεια, μετριοπάθεια, θεσμική υπευθυνότητα και σοβαρότητα που, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, σήμερα, δυστυχώς, αποτελούν ζητούμενα.

Ποια ήταν η Αννα Ψαρούδα Μπενάκη

Η Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα υπήρξε η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής και η πρώτη γυναίκα που διετέλεσε Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ ήταν Ομότιμη Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών.

Γεννήθηκε στα Εξάρχεια της Αθήνας στις 12 Δεκεμβρίου του 1934 και είναι κόρη του υποναυάρχου Ευάγγελου Ψαρούδα και της Αικατερίνης Αντωνίου. Από την πλευρά του πατέρα της κατάγεται από ιστορική οικογένεια θαλασσομάχων της Ύδρας.