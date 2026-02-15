ΑΑΔΕ: Πώς έφτασε στα χνάρια των κυκλωμάτων με «αχυράνθρωπους»

Τον τρόπο που «έπιασε» το κύκλωμα αχυρανθρώπων στην Ελλάδα γνωστοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για ένα κύκλωμα, με τη μορφή εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο χρησιμοποιούσε 205 άτομα, αλλοδαπής κυρίως καταγωγής, ως υπευθύνους 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.

Ουσιαστικά, το πολύ καλά οργανωμένο κύκλωμα των αχυρανθρώπων αυτών, που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι καταστημάτων και λοιπών επιχειρήσεων εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, έφεραν στο φως οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ.

Μετά τα όσα έγιναν γνωστά την περασμένη Παρασκευή, σήμερα η ΑΑΔΕ έδωσε στη δημοσιότητα τη μεθοδολογική προσέγγιση χαρτογράφησης εταιρικών συσχετίσεων για το κύκλωμα των αχυρανθρώπων που αποκάλυψε η ίδια.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ανάλυση ανέδειξε τρία διακριτά δίκτυα επιχειρήσεων με εκατομμύρια οφειλές, επαναλαμβανόμενες μεταφορές δραστηριοτήτων και συστηματική αδιαφάνεια στη διοίκηση.

Διαβάστε όλη την ανάλυση εδώ

ΑΑΔΕ: Η δράση των κλιμακίων

Όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, σε κοινή επιχειρησιακή δράση μεικτών κλιμακίων υπηρεσιών ελέγχου και είσπραξης της ΑΑΔΕ υλοποιήθηκαν επιχειρησιακές δράσεις σε επιχειρήσεις εστίασης/διασκέδασης (αλκοολούχα, εργατική συμμόρφωση, υποχρεώσεις Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων), με ειδική έμφαση στη διερεύνηση των πραγματικών δικαιούχων/πραγματικής διοίκησης.

Αφετηρία διευρυμένης έρευνας αποτέλεσαν έλεγχοι σε καταστήματα εστίασης στην Αττική, όπου διαπιστώθηκε ότι η λειτουργία τους υλοποιείται μέσω διαφορετικών νομικών οντοτήτων και όχι ενός ενιαίου νομικού προσώπου, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω αναλυτική αποτύπωση της δομής και των συσχετίσεων.

Οι υποθέσεις

Κατά τους ελέγχους αναδείχθηκε δυσχέρεια εξακρίβωσης της πραγματικής διοίκησης/εκμετάλλευσης. Ενδείξεις ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν δηλωθεί ως νόμιμοι εκπρόσωποι πρόσωπα μη ταυτοποιήσιμα, Από καταθέσεις εργαζομένων προέκυψε ότι είτε αγνοούν τον πραγματικό ιδιοκτήτη είτε λαμβάνουν οδηγίες τηλεφωνικά από μη κατονομαζόμενα πρόσωπα. Πρακτικές παράδοσης ημερήσιων εισπράξεων από άγνωστο πρόσωπα. Τα ευρήματα συνέκλιναν σε ουσιώδη αδιαφάνεια ως προς διοίκηση και ταμειακή διαχείριση. Ξεκίνησε κλιμακούμενη διερεύνηση μέσω εγγράφων και δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα.

Το καθοριστικό στοιχείο δεν είναι μόνο το «τι βρέθηκε», αλλά πώς η Ομάδα Ελέγχου μετέτρεψε μεγάλο όγκο διοικητικών δεδομένων σε δομημένη εικόνα δικτύου. Εφαρμόστηκε αναπαραγώγιμη μεθοδολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παρόμοιες υποθέσεις (αλυσίδες/πολλαπλά ΝΠ/πολλοί ρόλοι/συχνές μεταβολές). Η μέθοδος ανέδειξε μη ευκαιριακές συνδέσεις προσώπων/οντοτήτων, αλλά σταθερά πρότυπα επαναλαμβανόμενης συνύπαρξης.

Στο πλαίσιο της ανάλυσης εξετάστηκαν στοιχεία από 380 εταιρείες, ενεργές και μη, μέσα από τα οποία εντοπίστηκαν 205 φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες, μέτοχοι, εταίροι ή διαχειριστές. Οι ελεγκτικές αρχές αξιοποίησαν ειδική μεθοδολογία δυαδικών σχέσεων, καταγράφοντας πότε δύο πρόσωπα συνυπήρχαν στο ίδιο εταιρικό σχήμα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης ομοιότητας Jaccard για να μετρηθεί η ένταση και η επικάλυψη των εταιρικών σχέσεων, επιτρέποντας τον διαχωρισμό τυχαίων συμπτώσεων από σταθερά μοτίβα συνεργασίας. Μέσω δικτυακής απεικόνισης, οι σχέσεις αυτές ομαδοποιήθηκαν σε συστάδες, αποκαλύπτοντας δομές που έμοιαζαν με οργανωμένα κυκλώματα.

Η ανάλυση κατέδειξε 3 βασικά κυκλώματα:

-Το πρώτο κύκλωμα συνδεόταν με 87 εταιρείες και εμφάνιζε οφειλές άνω των 11,3 εκατ. ευρώ σε φόρους και περίπου 6,1 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές.

-Το δεύτερο αφορούσε 61 εταιρείες με οφειλές περίπου 1,8 εκατ. ευρώ σε φόρους και αντίστοιχο ποσό σε εισφορές.

-Το τρίτο περιλάμβανε 45 εταιρείες με οφειλές άνω των 2,4 εκατ. ευρώ σε φόρους και περίπου 1 εκατ. ευρώ σε εισφορές.

Κοινό χαρακτηριστικό των κυκλωμάτων που εντοπίστηκαν ήταν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο: δημιουργία εταιρειών που συσσώρευαν χρέη, παύση ουσιαστικής λειτουργίας χωρίς σαφή διακοπή εργασιών και στη συνέχεια μεταφορά της δραστηριότητας σε νέο νομικό πρόσωπο, συχνά με παρόμοια δραστηριότητα και στην ίδια ή κοντινή διεύθυνση. Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επιτρέπει στις αρχές να ιεραρχούν στόχους ελέγχου, να εντοπίζουν κρίσιμους «κόμβους» δικτύων και να κατευθύνουν αποτελεσματικότερα τους ελεγκτικούς πόρους για την τεκμηρίωση ευθυνών και την αντιμετώπιση σύνθετων μορφών οικονομικού εγκλήματος.

Πηγή: ΟΤ