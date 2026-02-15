Αν μοιάζεις με την Carrie και δηλώνεις ερωτευμένη με έναν εκκεντρικό άνδρα σαν τον Mr. Big σου έχουμε άσχημα νέα

Με το «Sex and the City» διαθέσιμο σε πλατφόρμες streaming, η επιτυχημένη σειρά του HBO συνεχίζει να τροφοδοτεί μια καυτή συζήτηση γύρω από τις ερωτικές, τοξικές σχέσεις της πραγματικής ζωής που θυμίζουν εκείνη μεταξύ της δραματικής Carrie (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) και του νάρκισσου Mr. Big (Κρις Νορθ).

Δεν είναι ψέμα ότι οι σειρές και οι ταινίες έχουν διαμορφώσει όλα αυτά τα χρόνια τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε αυτό που ονομάζουμε «έρωτα» και, πολλές φορές, συνηθίζουμε να ταυτιζόμαστε με χαρακτήρες που έχουμε κοινά στοιχεία, αγνοώντας το γεγονός ότι πρόκειται για μυθοπλασία.

Για παράδειγμα, αν διανύετε τη δεκαετία τον 20 και έχετε μπλέξει με έναν νεαρό άνδρα που παρουσιάζεται ως «nonchalant» -ο αδιάφορος, απόμακρος- και σας συμπεριφέρεται σαν σύντροφο δεύτερης κατηγορίας, πιθανότατα να βλέπετε τον ευατό σας να αντιδρά όπως η Carrie στο «Sex and the City».

Αλλά, μην τρέφετε αυταπάτες και μην ελπίζετε αδίκως, επειδή παρασύρεστε από τις χαρούμενες στιγμές – αυτές οι σχέσεις δεν καταλήγουν ποτέ σε ένα καλό τέλος και, δεν το λέμε εμείς.

«Πολύ σημαντικός»

Η ίδια η συγγραφέας του βιβλίου «Sex and the City» δήλωσε πρόσφατα στο περιοδικό People ότι δεν πιστεύει ότι η σχέση των Carrie και Mr. Big θα είχε αντέξει στο χρόνο.

Η Κάντας Μπούσνελ, μοιράστηκε ότι το μυθιστόρημά της, στο οποίο βασίστηκε η σειρά, έχει ημι-αυτοβιογραφικό χαρακτήρα, αποκαλύπτοντας ότι και η ίδια είχε στη ζωή της έναν άνδρα σαν τον Mr. Big.

Και όπως είπε στο People, «ήταν πάντα πολύ, πολύ σημαντικός».

«Ο Mr. Big ήταν ένας άντρας που δεν μπορούσε να γίνει δικός σου. Στην πραγματική ζωή, η Carrie και ο Mr. Big δεν θα ήταν μαζί, αλλά στον κόσμο της τηλεόρασης είναι, γιατί είναι σαν το Pride and Prejudice. Ο κόσμος παρακολουθούσε αυτούς τους δύο χαρακτήρες να πηγαίνουν μπρος-πίσω για έξι σεζόν και ήθελε ένα ευτυχισμένο τέλος. Θα κατέληγε η Elizabeth Bennett με τον Mr. Darcy στην πραγματική ζωή; Ποιος ξέρει; Μάλλον όχι», είπε η συγγραφέας.

«Η Carrie ήθελε πραγματικά να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Υπάρχει μια ατάκα κάπου στην αρχή της σειράς, όπου λέει ότι θέλει αυτού του είδους τον έρωτα που την εξαντλεί», πρόσθεσε, δηλώνοντας ότι η ίδια είναι πιο «κυνική».

Οι σχέσεις

Παρόλο που έχουν περάσει δεκαετίες από όταν η σειρά κυκλοφόρησε, δεν παύει να γοητεύει τις γυναίκες – όπως ακριβώς συνέβαινε όταν το streaming ήταν ένας άγνωστος ακόμη όρος και τα DVD κατείχαν τα ηνία.

«Θεωρούνταν τελετουργία να βλέπεις το Sex and the City, ακόμα και πριν βγει στο Netflix. Οι γυναίκες έβλεπαν τα DVD, παλιότερα το έδειχνε το E! πέντε ώρες την ημέρα», είπε η συγγραφέας.

Όπως χαρακτηριστικά είπε η Κάντας Μπούσνελ στο People, νεαρές γυναίκες πήγαιναν στο κολέγιο, συναντούσαν άλλες και μαζεύονταν όλες μαζί για να παρακολουθήσουν την σειρά.

«Πολλές έρχονται και μου λένε ότι έχουν ανακαλύψει τη σειρά και ταυτίζονται με αυτήν. Η φιλοσοφία των ραντεβού έχει αλλάξει, αλλά η πραγματικότητα, η λαχτάρα και οι περίεργες συναντήσεις που έχει κανείς, δεν έχουν αλλάξει. Υπάρχουν τόσες πολλές ερωτικές ιστορίες [που ακούς εκεί έξω]. Άλλωστε, οι άνθρωποι ενδιαφέρονται εγγενώς για τις σχέσεις – ανεξαρτήτου ηλικίας».