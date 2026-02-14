newspaper
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στην Κούβα τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο
14 Φεβρουαρίου 2026, 01:30

Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στην Κούβα τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο

Πυρκαγιά στο διυλιστήριο Νίκο Λόπεζ φέρεται να τέθηκε γρήγορα υπό τον έλεγχο της πυροσβεστικής, με τις πρώτες πληροφορίες από την Αβάνα να κάνουν λόγο για φωτιά σε αποθήκη και όχι σε δεξαμενή.

Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες Παρασκευή στο εσωτερικό διυλιστηρίου πετρελαίου στην Κούβα και συγκεκριμένα στην Αβάνα τέθηκε υπό έλεγχο, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Η πυρκαγιά ελέγχθηκε μετά το μεσημέρι σε μια από τις αποθήκες μέσα στο διυλιστήριο ‘Νίκο Λόπες’. Διενεργείται έρευνα για τα αίτια», ανέφερε μέσω X το υπουργείο Ενέργειας, Ορυχείων και Μεταλλείων της Κούβας.

Η ένταση της φωτιάς, εξαιτίας της οποίας υψώθηκε στον ουρανό μεγάλη στήλη μαύρου καπνού, μειώθηκε γρήγορα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε περιοχή όχι μακριά από περιοχή όπου είναι αγκυροβολημένα δυο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στον κόλπο όπου βρίσκεται το λιμάνι της Αβάνας, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Σε αυτό το λιμάνι έφθασαν την Πέμπτη δυο πλοία του μεξικανικού Πολεμικού Ναυτικού με πάνω από 800 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας.

H πυρκαγιά χτύπησε την Κούβα εν μέσω ενεργειακής κρίσης

Η φωτιά ξέσπασε καθώς η νήσος υπό κομμουνιστική κυβέρνηση βιώνει σοβαρή ενεργειακή κρίση, που ώθησε τις αρχές να λάβουν έκτακτα μέτρα για να εξοικονομούνται καύσιμα.

Η χώρα των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων δεν προμηθεύεται πλέον αργό από τη Βενεζουέλα μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου. Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε εξάλλου να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών σε οποιαδήποτε χώρα προμηθεύσει πετρέλαιο στην Κούβα.

Τον Αύγουστο του 2022, η χώρα της Καραϊβικής είχε ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με γιγαντιαίων διαστάσεων πυρκαγιά στην κυριότερη κουβανική εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων, στη Ματάνσας, κάπου 100 χιλιόμετρα από την Αβάνα. Δεκαοκτώ πυροσβέστες είχαν χάσει τη ζωή τους τότε, ανάμεσά τους 14 εξαιτίας της έκρηξης δεξαμενής πετρελαίου που βρισκόταν στις φλόγες.

Εκατομμύρια λίτρα πετρελαίου και μαζούτ είχαν καεί εξαιτίας αυτής της πυρκαγιάς εκείνης, η οποία αποδόθηκε σε κεραυνό και διήρκεσε αρκετές ημέρες.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πράκτορες της ICE φέρονται να ψευδόρκησαν μετά τον πυροβολισμό μετανάστη από τη Βενεζουέλα στο πόδι
Μινεάπολη 14.02.26

Πράκτορες της ICE φέρονται να ψευδόρκησαν μετά τον πυροβολισμό μετανάστη από τη Βενεζουέλα στο πόδι

Σύμφωνα με νέα στοιχεία και βίντεο, οι κατηγορίες εναντίον του μετανάστη κατέπεσαν και οι δύο πράκτορες της ICE ενδέχεται να απολυθούν και να αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις

Σύνταξη
Ουγγαρία: Τουλάχιστον τέσσερις οι νεκροί από την πυρκαγιά στις εργατικές κατοικίες στη Βουδαπέστη
27 τραυματίες 14.02.26

Ουγγαρία: Τουλάχιστον τέσσερις οι νεκροί από την πυρκαγιά στις εργατικές κατοικίες στη Βουδαπέστη

Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στον τόπο της πυρκαγιάς στη Βουδαπέστη. Ένας τέταρτος υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο. Εξετάζεται η έκρηξη φιάλης υγραερίου ως αιτία της πυρκαγιάς.

Σύνταξη
Λούβρο: Ζωγραφισμένη οροφή του 19ου αιώνα καταστράφηκε από διαρροή νερού
Έσπασε σωλήνας 13.02.26

Λούβρο: Ζωγραφισμένη οροφή του 19ου αιώνα καταστράφηκε από διαρροή νερού

Το έργο που καταστράφηκε είναι του 1819. Εξαιτίας της διαρροής προκλήθηκαν ρωγμές στην οροφή ενώ φούσκωσε και η ζωγραφισμένη επιφάνεια. Κλειστές για το κοινό αίθουσες στο Λούβρο.

Σύνταξη
Αποστολή «USS Gerald R. Ford» στη Μέση Ανατολή – Οι δυνατότητες οι υπερ-αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ
Κινητό φρούριο 13.02.26

Αποστολή «Τζέραλντ Φορντ» στη Μέση Ανατολή - Οι δυνατότητες οι υπερ-αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ

Το USS Gerald R. Ford δεν είναι απλώς ένα πλοίο· μπορεί να επιβάλει την αεροναυτική κυριαρχία ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά από οποιοδήποτε άλλο οπλικό σύστημα στην ιστορία

Σύνταξη
«Εποικοδομητικές συνομιλίες» με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ λέει ότι είχε η πρωθυπουργός της Δανίας για τη Γροιλανδία
Κόσμος 13.02.26

«Εποικοδομητικές συνομιλίες» με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ λέει ότι είχε η πρωθυπουργός της Δανίας για τη Γροιλανδία

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντρικσεν, χαρακτήρισε εποικοδομητικές τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το ζήτημα της Γροιλανδίας. Συνεχίζονται οι συνομιλίες.

Σύνταξη
Ένας 23χρονος εθνικιστής έμεινε εγκεφαλικά νεκρός στη Λυών μετά από συμπλοκή με αντιφασίστες
Κόσμος 13.02.26

Ένας 23χρονος εθνικιστής έμεινε εγκεφαλικά νεκρός στη Λυών μετά από συμπλοκή με αντιφασίστες

Ο 23χρονος είχε πάει με ομάδα ακροδεξιών ως περιφρούρηση σε αντιδιαδήλωση σε ομιλία της Ρίμα Χασάν της Ανυπόταχτης Γαλλίας στη Λυών και σύμφωνα με πληροφορίες χτύπησε στο κεφάλι σε συμπλοκή.

Σύνταξη
Ο Μακρόν ζητά ένα «διαφανές κανάλι επικοινωνίας» με τη Μόσχα – Η ειρήνη συμπεριλαμβάνει την Ευρώπη, είπε
Διάσκεψη για την Ασφάλεια 13.02.26

Ο Μακρόν ζητά ένα «διαφανές κανάλι επικοινωνίας» με τη Μόσχα – Η ειρήνη συμπεριλαμβάνει την Ευρώπη, είπε

Ο Μακρόν επανέλαβε τις θέσεις του για ενίσχυση, οικονομικά, πολιτικά και αμυντικά της Ευρώπης. Εκτίμησε ότι η ειρήνη στην Ουκρανία είναι κοντά, αλλά απαιτεί πίεση προς τη Ρωσία και όχι υποχωρήσεις.

Σύνταξη
Η Αργεντινή κατέθεσε μήνυση για «τρομοκρατία» σε βάρος διαδηλωτών μετά από συγκρούσεις έξω από τη Γερουσία
Εργατική μεταρρύθμιση 13.02.26

Η Αργεντινή κατέθεσε μήνυση για «τρομοκρατία» σε βάρος διαδηλωτών μετά από συγκρούσεις έξω από τη Γερουσία

Την Τετάρτη, ενώ η Γερουσία της Αργεντινής συνεδρίαζε για μια μεταρρύθμιση με στόχο την αποκανονικοποίηση της αγοράς εργασίας, ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και της αστυνομίας

Σύνταξη
Γαλλία: Εκτεταμένες πλημμύρες από την κακοκαιρία Nils – Εκκενώνονται κατοικίες, ενώ οι βροχές συνεχίζονται
Κόκκινος συναγερμός 13.02.26

Γαλλία: Εκτεταμένες πλημμύρες από την κακοκαιρία Nils – Εκκενώνονται κατοικίες, ενώ οι βροχές συνεχίζονται

Δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία και ένας Ισπανία, από την κακοκαιρία. Χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν.

Σύνταξη
«Άριστη σχέση με τη Βενεζουέλα»: Ο Τραμπ αναγνωρίζει την κυβέρνηση Ροντρίγκες – Σχεδιάζει επίσκεψη στο Καράκας
Μετά τον Μαδούρο... 13.02.26

«Άριστη σχέση με τη Βενεζουέλα»: Ο Τραμπ αναγνωρίζει την κυβέρνηση Ροντρίγκες – Σχεδιάζει επίσκεψη στο Καράκας

Η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε την άδεια σε πέντε πετρελαϊκούς κολοσσούς να ξαναρχίσουν τη δραστηριότητά τους στη Βενεζουέλα, υπό τη στενή επίβλεψη της Ουάσινγκτον. 

Σύνταξη
ΗΠΑ: Οι συμφωνίες απέλασης μεταναστών σε τρίτες χώρες κοστίζουν πολλά εκατομμύρια στους φορολογούμενους, καταγγέλλουν οι Δημοκρατικοί
Κόσμος 13.02.26

Οι συμφωνίες απέλασης μεταναστών σε τρίτες χώρες κοστίζουν πολλά εκατομμύρια στους φορολογούμενους, καταγγέλλουν οι Δημοκρατικοί

Στόχος του Τραμπ είναι να υποκινήσει τον φόβο στους μετανάστες και να τους προτρέψει να «αυτοαπελαθούν» στις πατρίδες τους, εάν βρίσκονται ήδη στις ΗΠΑ, ή στους επίδοξους μετανάστες να πάνε αλλού

Σύνταξη
Αστυνομικοί πυροβόλησαν άνδρα που τους απείλησε με μαχαίρι κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου
Παρίσι 13.02.26

Αστυνομικοί πυροβόλησαν άνδρα που τους απείλησε με μαχαίρι κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου

Ο ύποπτος ήταν οπλισμένος με μαχαίρι και φέρεται να απείλησε αστυνομικό και να φώναζε «Δεν έπρεπε να σκοτώσουν τις γυναίκες και τα παιδιά μας» πριν τον πυροβολήσουν και τον συλλάβουν.

Σύνταξη
Μάντσεστερ: Στη φυλακή δύο εξτρεμιστές για συνωμοσία για τη δολοφονία εκατοντάδων Εβραίων
Μετά την Αυστραλία 13.02.26

Μάντσεστερ: Στη φυλακή δύο εξτρεμιστές για συνωμοσία για τη δολοφονία εκατοντάδων Εβραίων

Αν δεν είχε αποτραπεί, η επίθεση στο Μάντσεστερ θα μπορούσε να είναι μία από τις πιο θανατηφόρες τρομοκρατικές επιθέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ σε βρετανικό έδαφος

Σύνταξη
