Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
12.02.2026 | 08:20
Μετρό: Εκτός λειτουργίας ο σταθμός «Σύνταγμα» μετά από απόπειρα αυτοκτονίας
Κούβα: Η Ρωσία θα στείλει πετρέλαιο για «ανθρωπιστικούς λόγους»
Κόσμος 12 Φεβρουαρίου 2026, 08:36

Κούβα: Η Ρωσία θα στείλει πετρέλαιο για «ανθρωπιστικούς λόγους»

Η Κούβα υφίσταται ενεργειακό στραγγαλισμό από τις ΗΠΑ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η κυβέρνηση της Ρωσίας σκοπεύει να στείλει «στο εγγύς μέλλον» στην Κούβα πετρέλαιο ως «ανθρωπιστική βοήθεια», αναφέρει σήμερα στην ψηφιακή έκδοσή της η εφημερίδα Ιζβέστια επικαλούμενη διπλωματικές πηγές, καθώς η νήσος της Καραϊβικής έχει βρεθεί αντιμέτωπη με ολοένα οξύτερη έλλειψη καυσίμων, λόγω της πίεσης των ΗΠΑ.

Η Ρωσία «θα στείλει στο εγγύς μέλλον πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα στην Κούβα ως ανθρωπιστική βοήθεια», ανέφεραν στην εφημερίδα ρώσοι διπλωμάτες–οι οποίοι δεν κατονομάζονται–στην πρεσβεία στην Αβάνα.

Η νήσος της Καραϊβικής, που υφίσταται ενεργειακό στραγγαλισμό από τις ΗΠΑ, έχει επιβραδύνει σχεδόν κάθε δραστηριότητα στο ρελαντί, εξαιτίας των ολοένα πιο σοβαρών ελλείψεων καυσίμων.

Η Κούβα προσπαθεί να εξοικονομήσει ηλεκτρική ενέργεια

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε διάφορα μέτρα για να εξοικονομείται ηλεκτρική ενέργεια, όπως και την επιβολή δελτίου για την πώληση πετρελαίου σε ιδιώτες και τη μείωση των εργάσιμων ημερών σε τέσσερις την εβδομάδα μέχρι νεοτέρας.

Η μικρή νήσος υπό κομμουνιστική κυβέρνηση με 9,6 εκατομμύρια κατοίκους έχει βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση, ειδικά μετά τον τερματισμό των παραδόσεων αργού από τη Βενεζουέλα, υπό την πίεση της Ουάσιγκτον, και την απειλή του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πως θα προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών σε οποιαδήποτε χώρα διανοηθεί να προμηθεύσει στην Αβάνα πετρέλαιο.

Τις τελευταίες ημέρες αεροπορικές εταιρίες, συμπεριλαμβανομένων ρωσικών, ανακοίνωσαν την αναστολή των πτήσεών τους με προορισμό την Κούβα εξαιτίας των δυσκολιών ως προς τον ανεφοδιασμό τους με κηροζίνη, καύσιμο για αεροσκάφη.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

