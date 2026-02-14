Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Όσκαρ Πιστόριους: Καμία προσευχή για το δολοφόνο της Ρίβα Στίνκαμπ – Που κρύβεται σήμερα ο Παραολυμπιονίκης γυναικοκτόνος
Stories 14 Φεβρουαρίου 2026, 15:30

Όσκαρ Πιστόριους: Καμία προσευχή για το δολοφόνο της Ρίβα Στίνκαμπ – Που κρύβεται σήμερα ο Παραολυμπιονίκης γυναικοκτόνος

Σαν σήμερα, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 2013, ο άλλοτε χρυσός Παραολυμπιονίκης Όσκαρ Πιστόριους πυροβόλησε και σκότωσε τη φίλη του Ρίβα Στίνκαμπ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Spotlight

Δεκατρία χρόνια μετά τη μοιραία 14η Φεβρουαρίου του 2013, ο Όσκαρ Πιστόριους που κάποτε έτρεχε πιο γρήγορα από τη μοίρα του, βρίσκεται εγκλωβισμένος σε μια σιωπηλή καθημερινότητα, αναζητώντας τη λύτρωση ανάμεσα σε εκκλησιαστικά στασίδια και την απομόνωση μιας έπαυλης στην Πρετόρια.

Με την τραγική απώλεια της Ρίβα Στίνκαμπ να έχει στοιχειώσει για πάντα τη Νότια Αφρική, ο ατιμασμένος δρομέας, πρώην χρυσός Παραολυμπιονίκης γυναικοκτόνος επιχειρεί να ανασυνθέσει τα κομμάτια μιας κατεστραμμένης ζωής υπό το άγρυπνο βλέμμα των αρχών, την ώρα που η οικογένεια του θύματος ανεβαίνει τον δικό της Γολγοθά.

Ο Όσκαρ Πιστόριους, ο άνθρωπος που κατέρριψε τα όρια της ανθρώπινης θέλησης ως ο πρώτος αθλητής με ακρωτηριασμένα μέλη που αγωνίστηκε σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ζει σήμερα μια ζωή που δεν θυμίζει σε τίποτα το ένδοξο παρελθόν του.

Μετά την αποφυλάκισή του με όρους τον Ιανουάριο του 2024, ο Blade Runner έχει αποσυρθεί πλήρως από τη δημόσια σφαίρα, διαμένοντας στην πολυτελή έπαυλη του θείου του, Άρνολντ Πιστόριους, στο εύπορο προάστιο Γουότερκλουφ της πόλης.

YouTube thumbnail

Η καθημερινότητά του διέπεται από αυστηρούς περιορισμούς που θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη της ποινής του το 2029.

Ο Πιστόριους απαγορεύεται να καταναλώνει αλκοόλ, να δίνει συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης και να επικοινωνεί με την οικογένεια Στίνκαμπ.

Όπως επιβεβαιώνουν δημοσιεύματα τοπικών ΜΜΕ, οι αρχές πραγματοποιούν απροειδοποίητους ελέγχους στο σπίτι του, ενώ ο ίδιος οφείλει να συμμετέχει σε προγράμματα διαχείρισης θυμού και ευαισθητοποίησης για τη βία κατά των γυναικών.

Παρά την άνεση της έπαυλης, η απομόνωση είναι σχεδόν καθολική, καθώς ο ίδιος αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις για να μην προκαλέσει την οργή της κοινής γνώμης.

Tελευταία έξοδος; Θεός

Στην προσπάθειά του να βρει μια νέα ταυτότητα, ο Πιστόριους έχει στραφεί στη θρησκεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του, προσφέρει εθελοντική εργασία στην ολλανδική μεταρρυθμισμένη εκκλησία της περιοχής του, εκτελώντας χρέη φροντιστή και καθαριστή.

Οι μάρτυρες περιγράφουν έναν άνθρωπο που προσπαθεί να περνά απαρατήρητος, σκουπίζοντας τα πατώματα της εκκλησίας και συμμετέχοντας στις λειτουργίες από τις πίσω σειρές.

Η στροφή του αυτή στην πνευματικότητα είχε ξεκινήσει ήδη από τη φυλακή, όπου διοργάνωνε ομάδες μελέτης της Βίβλου για τους συγκρατούμενούς του.

Ωστόσο, η επανένταξή του στην αγορά εργασίας αποδεικνύεται ακατόρθωτη. Παρά τις κρούσεις που φέρεται να έκανε στη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή για να προσφέρει τις υπηρεσίες του, η απάντηση ήταν αρνητική.

Το όνομά του θεωρείται πλέον «τοξικό» για οποιονδήποτε οργανισμό ή χορηγό.

Η εικόνα του παγκόσμιου πρεσβευτή της θέλησης έχει αντικατασταθεί οριστικά από εκείνη του ανθρώπου που πυροβόλησε τέσσερις φορές μέσα από την πόρτα του μπάνιου, αφαιρώντας τη ζωή της συντρόφου του.

Κανένας Βαλεντίνος

Η αντίστροφη μέτρηση για την εκκωφαντική πτώση του Όσκαρ Πιστόριους και το βάναυσο τέλος της συντρόφού του, ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Φεβρουαρίου 2013.

Στο πολυτελές συγκρότημα κατοικιών Σίλβερ Λέικς στην Πρετόρια, ο χρυσός παραολυμπιονίκης πυροβόλησε τέσσερις φορές μέσα από την κλειδωμένη πόρτα του μπάνιου, δολοφονώντας τη Ρίβα Στίνκαμπ. Οι σφαίρες τη βρήκαν στο κεφάλι, το χέρι και το ισχίο.

Ο ισχυρισμός του ότι την πέρασε για διαρρήκτη αποτέλεσε τον πυρήνα μιας υπερασπιστικής γραμμής που δίχασε την κοινή γνώμη, αλλά δεν κατάφερε να καλύψει τις μαρτυρίες για προηγηθέντες καβγάδες και τη βίαιη συμπεριφορά του αθλητή.

YouTube thumbnail

Η δικαστική πορεία που ακολούθησε ήταν ένας μαραθώνιος ανατροπών. Το 2014, η αρχική καταδίκη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, καθώς θεωρήθηκε σκανδαλωδώς επιεικής.

Χρειάστηκαν αλλεπάλληλες εφέσεις από την εισαγγελία για να ανατραπεί η απόφαση το 2015 και να κριθεί τελικά ένοχος για φόνο.

Η τελική του ποινή ορίστηκε στα 13 έτη και 5 μήνες κάθειρξης, μια απόφαση που σφράγισε την πτώση του πρώην ειδώλου και τη μετατροπή του σε έναν από τους πιο διαβόητους κρατούμενους της χώρας.

«Είσαι κακός»

Το θύμα, μοντέλο και δικηγόρος, γνωρίστηκε με τον Νοτιοαφρικανό πρώην Παραολυμπιονίκης στίβου το 2012. Αν και αρχικά κράτησαν τη σχέση τους ιδιωτική, επιβεβαίωσαν το ειδύλλιό τους αφού εμφανίστηκαν μαζί στα South Africa Sports Awards τον Νοέμβριο.

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, η Στίνκαμπ μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη σχέσης τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων αναρτήσεων στο Instagram. Λίγους μήνες μετά, ο σύντροφός της τη δολοφόνησε.

Στην πολύκροτη δίκη του Όσκαρ Πιστόριους, τα μηνύματα που αντάλλαξε το ζευγάρι μέσω της εφαρμογής WhatsApp λειτούργησαν ως η «φωνή» της νεκρής Ρίβα Στίνκαμπ μέσα στη δικαστική αίθουσα.

Ενώ η υπεράσπιση προσπαθούσε να παρουσιάσει μια εικόνα απόλυτης αρμονίας, τα γραπτά ντοκουμέντα αποκάλυψαν μια πολύ πιο σκοτεινή πραγματικότητα.

Σε ένα μακροσκελές μήνυμα που εστάλη μόλις τρεις εβδομάδες πριν από τη δολοφονία της, η Ρίβα έγραφε χαρακτηριστικά:

«Με φοβίζεις μερικές φορές, τον τρόπο που μου επιτίθεσαι και τον τρόπο που αντιδράς σε μένα».

Η φράση αυτή συγκλόνισε το ακροατήριο, καθώς αποδομούσε το προφίλ του «στοργικού συντρόφου» που προσπαθούσε να προβάλει ο αθλητής.

YouTube thumbnail

Η Ρίβα εξέφραζε συχνά την απογοήτευσή της για τις εκρήξεις θυμού του Πιστόριους, ειδικά σε δημόσιους χώρους. Σε ένα άλλο περιστατικό, μετά από ένα πάρτι, του έγραψε:

«Με έκανες να νιώθω άχρηστη. Με επέκριναv δυνατά μπροστά σε όλους και ένιωσα τόσο ντροπή».

Τα μηνύματα αυτά σκιαγραφούσαν έναν άνδρα που απαιτούσε απόλυτο έλεγχο και μια γυναίκα που προσπαθούσε διαρκώς να «περπατάει πάνω σε αναμμένα κάρβουνα» για να μην προκαλέσει την οργή του.

Η Ρίβα παραπονιόταν ότι ο Πιστόριους την κατηγορούσε διαρκώς ότι «φλέρταρε» με άλλους ή ότι η συμπεριφορά της τον πρόσβαλλε, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό περιβάλλον ζήλειας. «Είσαι κακός» του έγραψε.

Η τελευταία προσπάθεια

YouTube thumbnail

Παρά την ένταση, τα μηνύματα έδειχναν επίσης τη βαθιά επιθυμία της Ρίβα να σώσει τη σχέση τους. «Θέλω απλώς να σε αγαπώ και να με αγαπάς. Θέλω να σε κάνω χαρούμενο», του έγραφε, προσπαθώντας να κατευνάσει τα πνεύματα μετά από έναν ακόμα καυγά.

Ωστόσο, η ίδια ένιωθε ότι η προσπάθεια ήταν μονόπλευρη, σημειώνοντας ότι ένιωθε παραγκωνισμένη και ότι ο Πιστόριους την αντιμετώπιζε με σκληρότητα.

Η αντίθεση ανάμεσα στα τρυφερά «σ’ αγαπώ» και τις ψυχρές, επιθετικές απαντήσεις του αθλητή ήταν εμφανής, ενισχύοντας την πεποίθηση της κατηγορίας ότι το κλίμα στο σπίτι το μοιραίο βράδυ ήταν κάθε άλλο παρά ήρεμο.

Η ανάλυση των εκατοντάδων μηνυμάτων από τον αστυνομικό εμπειρογνώμονα έδειξε ότι, αν και το μεγαλύτερο μέρος της επικοινωνίας τους ήταν τυπικό για ένα νέο ζευγάρι, οι συγκρούσεις τους ήταν δυσανάλογα έντονες και συχνές για μια σχέση μόλις λίγων μηνών.

Η Ρίβα, σε μια στιγμή απόλυτης ειλικρίνειας, είχε γράψει: «Είμαι η κοπέλα που έπεσε πάνω σου και σε ερωτεύτηκε, αλλά είμαι και η κοπέλα που δέχεται πυρά όταν είσαι σε κακή διάθεση».

Αυτές οι λέξεις έμελλε να αποδειχθούν τραγικά προφητικές, καθώς η λεκτική βία που περιέγραφε μετατράπηκε σε δολοφονική πράξη μέσα σε λίγες ημέρες.

Σκοτεινός Blade Runner

Όπως αποδείχθηκε, πίσω από τη χαλύβδινη θέληση των παραολυμπιακών μεταλλίων κρυβόταν ένας ψυχισμός γεμάτος ρωγμές. Το προφίλ του αναλύθηκε εξονυχιστικά από κορυφαίους ειδικούς για να εξηγηθεί το ανεξήγητο έγκλημα της Πρετόρια καθώς η δίκη ήταν και μια βαθιά κατάδυση στα άδυτα ενός ανθρώπου που πάλευε ανάμεσα στο μεγαλείο του παγκόσμιου ειδώλου και τον τρόμο ενός απροστάτευτου παιδιού.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η ψυχολογική κατάσταση του Όσκαρ Πιστόριους βρέθηκε στο μικροσκόπιο των ειδικών, αποκαλύπτοντας έναν άνθρωπο που ζούσε σε μια διαρκή κατάσταση εσωτερικής σύγκρουσης.

Η ψυχίατρος Μέριλ Βόρστερ κατέθεσε ότι ο Πιστόριους έπασχε από Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή, η οποία είχε τις ρίζες της στον ακρωτηριασμό των ποδιών του σε ηλικία έντεκα μηνών και στον τρόπο που μεγάλωσε.

YouTube thumbnail

Η μητέρα του, η οποία κοιμόταν με ένα όπλο κάτω από το μαξιλάρι της λόγω του φόβου για την εγκληματικότητα στη Νότια Αφρική, μετέδωσε στον γιο της ένα έντονο αίσθημα ανασφάλειας, το οποίο σε συνδυασμό με την αναπηρία του -υποστήριξε η νομική του ομάδα-, τον έκανε να νιώθει διαρκώς εκτεθειμένος σε κινδύνους.

Αυτή η ευαλωτότητα, σύμφωνα με την υπεράσπιση, τον οδήγησε στο να αναπτύξει μια υπερβολική απόκριση στο φόβο.

Όταν ο Πιστόριους δεν φορούσε τα τεχνητά του μέλη, η αίσθηση αδυναμίας του πολλαπλασιαζόταν, γεγονός που τον καθιστούσε επιρρεπή σε μια κατάσταση «μάχης ή φυγής» (fight or flight).

Οι ειδικοί εξήγησαν ότι το βράδυ του φόνου, η αντίδρασή του στον υποτιθέμενο ήχο του εισβολέα δεν ήταν μια λογική απόφαση, αλλά μια αυτόματη, ενστικτώδης κίνηση ενός ανθρώπου που ένιωθε ότι δεν μπορεί να τρέξει για να σωθεί και έπρεπε να επιτεθεί για να επιβιώσει.

Ολέθριος ναρκισσισμός

Από την άλλη πλευρά, η εισαγγελία και οι ψυχολόγοι που εξέτασαν τον αθλητή για λογαριασμό του κράτους παρουσίασαν μια διαφορετική εικόνα.

Σκιάγραφησαν μια προσωπικότητα με έντονα ναρκισσιστικά στοιχεία, που είχε συνηθίσει στην καθολική αποδοχή και τη δόξα.

Ο Πιστόριους περιγράφηκε ως ένας άνθρωπος με χαμηλή ανοχή στην κριτική και μια τάση να ξεσπά βίαια όταν τα πράγματα δεν γίνονταν με τον δικό του τρόπο.

YouTube thumbnail

Οι μάρτυρες ανέφεραν περιστατικά όπου ο αθλητής επιδείκνυε αλαζονική συμπεριφορά και μια αίσθηση ότι βρίσκεται πάνω από τον νόμο, ειδικά σε ό,τι αφορούσε τη χρήση πυροβόλων όπλων.

Η ανάλυση των ειδικών έδειξε ότι ο Πιστόριους είχε ταυτίσει την αρρενωπότητά του με την ισχύ και τον έλεγχο, αντισταθμίζοντας έτσι την αναπηρία του.

Η Ρίβα Στίνκαμπ, σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, δεν ήταν απλώς η σύντροφός του, αλλά ένας άνθρωπος που μπορούσε να κλονίσει αυτόν τον εύθραυστο έλεγχο.

Οι ψυχολογικές εκθέσεις έδειξαν ότι ο αθλητής εμφάνιζε έντονα συμπτώματα μετατραυματικού στρες μετά το φόνο, ωστόσο η δικαστική κρίση στάθηκε στο γεγονός ότι, παρά το άγχος του, ήταν σε θέση να διακρίνει το σωστό από το λάθος τη στιγμή που πίεζε τη σκανδάλη.

Έγκλημα και τιμωρία

Στα τελευταία στάδια της δίκης, η ψυχολογική κατάρρευση του Πιστόριους ήταν εμφανής σε όλους.

Ο ψυχολόγος Τζόναθαν Σολτς τόνισε ότι ο αθλητής είχε εξελιχθεί σε έναν «σπασμένο άνθρωπο», υποφέροντας από σοβαρή κατάθλιψη και αυτοκτονικές τάσεις.

Η απώλεια της καριέρας του, της περιουσίας του και κυρίως η ενοχή για τον θάνατο της γυναίκας που αγαπούσε, τον είχαν οδηγήσει σε μια κατάσταση πλήρους αποδιοργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ο Πιστόριους ξεσπούσε συχνά σε λυγμούς, ενώ η εικόνα του να περπατά στο δικαστήριο χωρίς τα πρόσθετα μέλη του ήταν μια προσπάθεια της υπεράσπισης να δείξει οπτικά την ευαλωτότητα που οδήγησε στην τραγωδία.

YouTube thumbnail

Ωστόσο, η δικαστής Μαζίπα, αν και αναγνώρισε το ψυχικό τραύμα του κατηγορουμένου, κατέστησε σαφές ότι η ψυχολογική κατάσταση δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι για την αφαίρεση μιας ζωής.

Η ανάλυση των ειδικών προσέφερε μια εξήγηση για το «γιατί», αλλά δεν μπόρεσε να αναιρέσει το νομικό βάρος του «τι» συνέβη εκείνο το βράδυ.

Ο Πιστόριους παραμένει μέχρι σήμερα μια περίπτωση μελέτης για το πώς η δόξα, το τραύμα και η οπλοκατοχή μπορούν να δημιουργήσουν ένα εκρηκτικό μείγμα με μοιραίες συνέπειες.

«Ενδεχόμενος δόλος»

Η ενοχλητικά ανατριχιαστική υπόθεση Πιστόριους άλλαξε πολλά στο δίκαιο της Νότιας Αφρικής. Η καθοριστική στιγμή ήρθε όταν το Ανώτατο Εφετείο διεύρυνε την ερμηνεία του «ενδεχόμενου δόλου».

Οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι, ανεξάρτητα από το αν ο Πιστόριους γνώριζε ποιος ήταν πίσω από την πόρτα, όφειλε να προβλέψει ότι πυροβολώντας με όπλο μεγάλου διαμετρήματος σε έναν κλειστό χώρο, το αποτέλεσμα θα ήταν ο θάνατος ενός ανθρώπου.

Αυτή η ερμηνεία περιόρισε σημαντικά τα περιθώρια υπεράσπισης σε περιπτώσεις τυφλής βίας εντός της οικίας.

YouTube thumbnail

Επιπλέον, η δίκη έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη για αυστηρότερο έλεγχο της οπλοκατοχής.

Οι αποκαλύψεις για την εμμονή του Πιστόριους με τα όπλα και την απερίσκεπτη χρήση τους σε δημόσιους χώρους οδήγησαν σε αυστηροποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης για την έκδοση αδειών.

Το κράτος αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι η κουλτούρα της βίας και η ευκολία πρόσβασης σε πυροβόλα όπλα αποτελούν θανάσιμο κίνδυνο, ειδικά στο πλαίσιο των ενδοοικογενειακών σχέσεων.

Η γέννηση ενός κινήματος

Το πιο ηχηρό αποτέλεσμα της υπόθεσης ήταν η αφύπνιση της κοινωνίας απέναντι στις γυναικοκτονίες.

Η Ρίβα Στίνκαμπ, μια μορφωμένη και δυναμική γυναίκα, έγινε το πρόσωπο χιλιάδων θυμάτων που χάνουν τη ζωή τους πίσω από κλειστές πόρτες στη Νότια Αφρική, μια χώρα με από τα υψηλότερα ποσοστά έμφυλης βίας παγκοσμίως.

Η δημοσιοποίηση των μηνυμάτων της, όπου εξέφραζε τον φόβο της για τις εκρήξεις θυμού του Πιστόριους, έσπασε τη σιωπή γύρω από τις τοξικές σχέσεις και την ψυχολογική κακοποίηση.

Η πίεση που ασκήθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης οδήγησε στην ίδρυση ειδικών δικαστηρίων για την ενδοοικογενειακή βία και στην ενίσχυση του NSP (Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο) για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Η υπόθεση ανάγκασε το νομικό σύστημα να αντιμετωπίζει πλέον με μεγαλύτερη σοβαρότητα τις καταγγελίες κακοποίησης, μειώνοντας την ανοχή απέναντι σε δράστες που χρησιμοποιούν το κοινωνικό τους κύρος ως ασπίδα.

Ο φόνος της Ρίβα μετατράπηκε σε μια δύναμη αλλαγής, διασφαλίζοντας ότι καμία άλλη γυναίκα δεν θα θεωρείται «παράπλευρη απώλεια» σε ένα σενάριο αυτοάμυνας. Όχι πως αυτό απάλυνε τον πόνο της οικογένειας της.

Το δράμα των Στίνκαμπ

Σήμερα, ενώ ο ατιμασμένος δολοφόνος προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή του, η οικογένεια της Ρίβα Στίνκαμπ συνεχίζει να βιώνει τις οδυνηρές συνέπειες εκείνης της νύχτας.

Η Τζουν Στίνκαμπ, η μητέρα της αδικοχαμένης κοπέλας, υπέστη βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο τον Σεπτέμβριο του 2025, γεγονός που την άφησε με σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας και ανάγκη για συνεχή φροντίδα.

Η κατάστασή της επιδεινώθηκε από τη θλίψη για τον θάνατο του συζύγου της, Μπάρι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χωρίς να νιώσει ποτέ ότι αποδόθηκε πλήρης δικαιοσύνη για την κόρη του.

Το Ίδρυμα Ρίβα Ρεμπέκα Στίνκαμπ, το οποίο μάχεται κατά της έμφυλης βίας, παραμένει το μοναδικό στήριγμα της Τζουν, αν και πρόσφατα έγινε στόχος διαδικτυακών επιθέσεων από υποστηρικτές του Πιστόριους.

YouTube thumbnail

Παρά τις δυσκολίες, το περιβάλλον της Τζουν αναφέρει μικρές νίκες στην ανάρρωσή της, ενώ το ίδρυμα συνεχίζει να τιμά τη μνήμη της Ρίβα, υπενθυμίζοντας ότι το έγκλημα του Πιστόριους δεν ήταν απλώς μια δικαστική υπόθεση, αλλά μια πληγή που παραμένει ανοιχτή για τη νοτιοαφρικανική κοινωνία.

«Πράγματι, αφαίρεσα τη ζωή της Ρίβα και πρέπει να ζήσω με αυτήν», είχε πει ο γυναικοκτόνος σε μια συνέντευξη που μεταδόθηκε στο REELZ.

«Καταλαβαίνω τον πόνο που νιώθουν οι άνθρωποι που την αγαπούσαν και της λείπουν. Νιώθω τον ίδιο πόνο, νιώθω το ίδιο μίσος για τον εαυτό μου, νιώθω την ίδια δυσκολία να το καταλάβω αυτό. Και κοιτάζω πίσω και σκέφτομαι – πάντα σκέφτομαι, πώς ήταν δυνατόν να συνέβη αυτό;»

H Στίνκαμπ δεν ρωτήθηκε ποτέ.

YouTube thumbnail

Ολυμπιακός – Απόλλων Σμύρνης 26-15: Διαφορά κλάσης για τους «ερυθρόλευκους»
Άλλα Αθλήματα 14.02.26

Ολυμπιακός – Απόλλων Σμύρνης 26-15: Διαφορά κλάσης για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε πρόβλημα ούτε απέναντι στον πολύ καλό φέτος Απόλλωνα Σμύρνης, με τους «ερυθρόλευκους» να νικούν 26-15 και να φτάνουν τις 14 νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές στην Water Polo League.

Σύνταξη
Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» το αμυντικό αποτύπωμα στη Θράκη έχει μεγαλώσει
ΥΠΕΘΑ 14.02.26

Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» το αμυντικό αποτύπωμα στη Θράκη έχει μεγαλώσει

«Η Θράκη είναι ένα μοναδικό υβρίδιο για την Ελλάδα. Γιατί εδώ έχουμε τη ζώσα απόδειξη που είναι και ένα ευρωπαϊκό πρότυπο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας», επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Φάμελλος: Τα νησιά πληρώνουν ακριβό τίμημα εξαιτίας μιας επικίνδυνης και διεφθαρμένης κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 14.02.26

Φάμελλος: Τα νησιά πληρώνουν ακριβό τίμημα εξαιτίας μιας επικίνδυνης και διεφθαρμένης κυβέρνησης

«Η απάντηση πρέπει να έρθει από τον προοδευτικό χώρο. Μόνο αν είμαστε όλοι ενωμένοι στον προοδευτικό χώρο μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση που δίνει κυβέρνηση», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Υποκρίνεται η κυβέρνηση συλλογικά και προσωπικά η κ. Κεραμέως – Ο λαός να γίνει το αντίπαλο δέος
ΚΚΕ 14.02.26

Κουτσούμπας: Υποκρίνεται η κυβέρνηση συλλογικά και προσωπικά η κ. Κεραμέως – Ο λαός να γίνει το αντίπαλο δέος

Καταπέλτης για τα προγράμματα κατάρτισης, τη συνδικαλιστική μαφία και την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως που την κατηγορεί για ταφόπλακα, στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις συλλογικές συμβάσεις, ο γγ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Πυρά και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Αισθάνεται πίεση από τον Τραμπ, ζητά κατάπαυση πυρός και υπόσχεται εκλογές
Διάσκεψη Ασφαλείας 14.02.26

Αισθάνεται πίεση από τον Τραμπ, ζητά κατάπαυση πυρός και υπόσχεται εκλογές - Η ομιλία Ζελένσκι στο Μόναχο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία διαρκώς για παραχωρήσεις και ζήτησε από την Ευρώπη να διατηρήσει την ενότητά της

Σύνταξη
Στάρμερ: Θα αναπτύξει αεροπλανοφόρο στον Βόρειο Ατλαντικό – Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για πόλεμο, αν χρειαστεί
Συνδιάσκεψη Μονάχου 14.02.26

Αεροπλανοφόρο στον Βόρειο Ατλαντικό στέλνει η Βρετανία - Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για πόλεμο, λέει ο Στάρμερ

Ο βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, τόνισε στη Διάσκεψη του Μονάχου ότι οι ΗΠΑ παραμένουν αναντικατάστατος σύμμαχος και η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την άμυνά της

Σύνταξη
Premier League: Εμπορική επανάσταση με δυνητικό όφελος 850 εκατ. ευρώ ετησίως
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Premier League: Εμπορική επανάσταση με δυνητικό όφελος 850 εκατ. ευρώ ετησίως

Σχέδιο για κεντρικοποίηση της διαφήμισης και αύξηση των κορυφαίων χορηγών της Premier League - Στόχος η ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος και η περαιτέρω εκτόξευση των εσόδων

Γεώργιος Μαζιάς
Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που συμμετείχε σε κόντρες και έτρεχε στο αντίθετο ρεύμα σε δρόμους της Αττικής
Ελλάδα 14.02.26

Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που συμμετείχε σε κόντρες και έτρεχε στο αντίθετο ρεύμα σε δρόμους της Αττικής

Πρόκειται για έναν 30χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Βιολάντα: Αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο το κατηγορητήριο
Κακούργημα 14.02.26

Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο για τη Βιολάντα - Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, βλέπει η Εισαγγελέας

Μετά από νέα δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα, η κατηγορία για τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα, και τα άλλα δύο στελέχη της εταιρείας μετατράπηκε σε κακούργημα

Σύνταξη
Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Στο πλευρό της 100 προσωπικότητες της τέχνης και των γραμμάτων – Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος
Κόσμος 14.02.26

Στο πλευρό της Φραντσέσκα Αλμπανέζε ο Γιώργος Λάνθιμος - Πάνω από 100 προσωπικότητες υπογράφουν κείμενο στήριξης

Την παραίτηση της Φραντσέσκα Αλμπανέζε, της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη, έχουν ζητήσει η Γαλλία και η Γερμανία μετά από δηλώσεις της για το Ισραήλ

Σύνταξη
SOS για τα δικαιώματα ατόμων με ψυχικές διαταραχές – Επιστολή σε υπ. Υγείας και Συνήγορο του Πολίτη
Χωρίς προστασία 14.02.26

SOS για τα δικαιώματα ατόμων με ψυχικές διαταραχές – Επιστολή σε υπ. Υγείας και Συνήγορο του Πολίτη

Σύλλογοι επαγγελματικών και ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας αντιδρούν στην υποβάθμιση των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές που «παραμένει χωρίς θεσμική θωράκιση»

Σύνταξη
Αναστάσης Παπαληγούρας: Με την ελληνική σημαία το φέρετρο – Παρών Σαμαράς, Καραμανλής στο τελευταίο αντίο
Θλίψη 14.02.26

Με την ελληνική σημαία το φέρετρο του Αναστάση Παπαληγούρα - Παρών Σαμαράς, Καραμανλής στο τελευταίο αντίο

Η εξόδιος ακολουθία τελείται παρουσία τριών πρώην πρωθυπουργών, του Αντώνη Σαμαρά, του Κώστα Καραμανλή και του Παναγιώτη Πικραμμένου, όπως και πλήθος ακόμη νυν και πρώην υπουργών και προσωπικοτήτων από τον χώρο της ΝΔ

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Η άγνωστη χαμένη ευκαιρία να αποφευχθεί η τραγωδία στη «Βιολάντα» και η ύποπτη αυτοψία από την Πολεοδομία
Ελλάδα 14.02.26

Αποκάλυψη in: Η άγνωστη χαμένη ευκαιρία να αποφευχθεί η τραγωδία στη «Βιολάντα» και η ύποπτη αυτοψία από την Πολεοδομία

Νέα δεδομένα στην φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου στα Τρίκαλα. Υπήρχε «κρυμμένος» έλεγχος …τελευταίας στιγμής για να εντοπισθεί το προπάνιο. Το έγγραφο με το «παιγνίδι» των ημερομηνιών.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
