Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Super League 2: Άλμα ανόδου ο Ηρακλής, ξέφυγε με +4 από Αναγέννηση και Νίκη (vid)
Ποδόσφαιρο 14 Φεβρουαρίου 2026, 18:12

Super League 2: Άλμα ανόδου ο Ηρακλής, ξέφυγε με +4 από Αναγέννηση και Νίκη (vid)

Άλμα για την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία έκανε ο Ηρακλής, κερδίζοντας στην πρεμιέρα των Play Off του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2 τον Αστέρα Τρίπολης Β’.

Σύνταξη
Ιδανική πρεμιέρα για τον Ηρακλή στα πλέι οφ του Βορείου ομίλου της Super League 2! Ο Γηραιός επικράτησε με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης Β’ στο Καυτανζόγλειο, την ώρα που η Αναγέννηση Καρδίτσας έμενε στο 0-0 με τη Νίκη Βόλου στο ντέρμπι και έτσι ξέφυγε με τέσσερις βαθμούς και από τις δύο ομάδες που τον ακολουθούν.

Ο Ηρακλής άνοιξε το σκορ μόλις στο 12ο λεπτό με κεφαλιά του Μάναλη και «κλείδωσε» το τρίποντο στο 56′ με γκολ του Τσάκλα ο οποίος πέτυχε το πρώτο του γκολ με τα κυανόλευκα. Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του ματς και έφτασαν εύκολα στη νίκη που από πολύ νωρίς τους καθιστά αφεντικό στο μίνι πρωτάθλημα.

«Δώρο» στον Ηρακλή

Στο άλλο, ματς, η Αναγέννηση έμεινε στο 0-0 με τη Νίκη Βόλου η οποία από το 19′ έπαιζε με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Φερνάντεθ με δεύτερη κίτρινη για θέατρο. Απόφαση που εξόργισε τους ανθρώπους της Νίκης, η οποία άντεξε πάντως και πήρε τον βαθμό σε μία δύσκολη έδρα.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής των Play Off του Α’ ομίλου και η βαθμολογία:

Ηρακλής – Αστέρας Τρίπολης Β’     2-0
Αναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου 0-0

Η βαθμολογία των πλέι οφ στη Super League 2:

Έστειλε μήνυμα ο ΠΑΟΚ Β’

Φορτσάτος μπήκε στα πλέι άουτ του Βορείου ομίλου ο ΠΑΟΚ Β’ που διέλυσε με 4-0 την Καβάλα και ξέφυγε με +5 από τις θέσεις που οδηγούν στον υποβιβασμό. Στα άλλα ματς, ο ΠΑΣ Γιάννινα πήρε μεγάλη νίκη με 1-0 στην έδρα του Μακεδονικού ενώ Καμπανιακός και Νέστος Χρυσούπολης έμειναν στο 0-0.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής των Play Out του Α’ Ομίλου και η βαθμολογία:

ΠΑΟΚ Β’ – Καβάλα                  4-0
Καμπανιακός – Νέστος Χρυσούπολης  0-0
Μακεδονικός – ΠΑΣ Γιάννινα        0-1

Η βαθμολογία των πλέι άουτ στη Super League 2:

Ποδόσφαιρο 14.02.26

Ποδόσφαιρο 14.02.26

Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Βόλο
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Βόλο

Νέα πρόσωπα στην αρχική 11άδα του Άρη Φρίντεκ και Κουαμέ στο σημερινό (14/2, 20.00) παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό, ενώ εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων έμεινε ο Μορόν.

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 14.02.26

LIVE: Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

LIVE: Λεβαδειακός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Ολυμπιακός για την 21η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Μύκονος Betsson – Άρης Betsson 74-83: Άντζουσιτς και Αντετοκούνμπο «καθάρισαν» για τον «Αυτοκράτορα» (vids)
Μπάσκετ 14.02.26

Μύκονος Betsson – Άρης Betsson 74-83: Άντζουσιτς και Αντετοκούνμπο «καθάρισαν» για τον «Αυτοκράτορα» (vids)

Ο Άρης Betsson προηγήθηκε με 51-65 στο 28′, επέτρεψε όμως στη Μύκονο Betsson να επιστρέψει (71-71), όμως τελικά Άντζουσιτς και Αντετοκούνμπο «καθάρισαν» τη νίκη για τον «Θεό του πολέμου» με 83-74.

Σύνταξη
Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης 3-1: «Εξάποντο» οι Αγρινιώτες, βυθίζονται οι Πελοποννήσιοι
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης 3-1: «Εξάποντο» οι Αγρινιώτες, βυθίζονται οι Πελοποννήσιοι

Ο Παναιτωλικός με «αστέρια» τους Ματσάν, Ρόσα και Μπάτζι πήρε το ντέρμπι παραμονής και προκάλεσε μπλακ άουτ στον Αστέρα. Γκολ για βραβείο Οσκαρ το 1-0 με τον Ματσάν

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΑΟ Αμύντας 92-57: Με 30 ασίστ, 52,6% στο τρίποντο και 5 διψήφιες οι «ερυθρόλευκες»
Μπάσκετ 14.02.26

Ολυμπιακός – ΑΟ Αμύντας 92-57: Με 30 ασίστ, 52,6% στο τρίποντο και 5 διψήφιες οι «ερυθρόλευκες»

Μία ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα Γυναικών πέτυχε ο Ολυμπιακός, καθώς με 30 ασίστ, πρώτη σκόρερ τη Τζόνσον και ακόμη τέσσερις διψήφιες, νίκησε εύκολα τον Αμύντα με 92-57.

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι
Bundesliga 14.02.26

LIVE: Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι

LIVE: Λεβερκούζεν - Ζανκτ Πάουλι. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν - Ζανκτ Πάουλι για το πρωτάθλημα της Bundesliga.

Σύνταξη
LIVE: Ηρακλής – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 14.02.26

LIVE: Ηρακλής – Ολυμπιακός

LIVE: Ηρακλής – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε στις 16:00 live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ηρακλής – Ολυμπιακός για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
«Θέλω να μάθω τι έκανε στην κόρη μας»: Η Ζιζέλ Πελικό σχεδιάζει να συναντήσει τον πρώην σύζυγό της στη φυλακή
Γαλλία 14.02.26

«Θέλω να μάθω τι έκανε στην κόρη μας»: Η Ζιζέλ Πελικό σχεδιάζει να συναντήσει τον πρώην σύζυγό της στη φυλακή

Η Πελικό λέει ότι θέλει να κοιτάξει τον Ντομινίκ Πελικό «κατευθείαν στα μάτια» για την πιθανή κακοποίηση της κόρης της και την υπόθεση της κτηματομεσίτριας που βιάστηκε και δολοφονήθηκε το 1991.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Γερουσιαστές των ΗΠΑ ζητούν εξηγήσεις για την άρση κυρώσεων σε στελέχη της Intellexa
Παράνομες παρακολουθήσεις 14.02.26

Υποκλοπές: Γερουσιαστές των ΗΠΑ ζητούν εξηγήσεις για την άρση κυρώσεων σε στελέχη της Intellexa

Η OFAC ήρε τις κυρώσεις από τη Σάρα Χάμου, που δικάζεται στην Ελλάδα για το σκάνδαλο των υποκλοπών και τους Μερόμ Χαρπάζ και Αντρέα Γκαμπάτσι, που έχουν αναφερθεί πολλάκις στην ίδια δίκη. Οι ρόλοι που είχαν στην Intellexa

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πώς αλλάζει ο χάρτης στην απασχόληση: To 1,9% των επιχειρήσεων απασχολεί το 50% των μισθωτών
ΕΡΓΑΝΗ 14.02.26

Πώς αλλάζει ο χάρτης στην απασχόληση: To 1,9% των επιχειρήσεων απασχολεί το 50% των μισθωτών

Μπορεί στην Ελλάδα να κυριαρχούν αριθμητικά οι μικρές επιχειρήσεις, όμως η μισθωτή απασχόληση μετατοπίζεται στους μεγαλύτερους εργοδότες. Το 1,9% των επιχειρήσεων απασχολεί σχεδόν το 50% των μισθωτών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δουδωνής στον ΟΗΕ: Στη Δημοκρατία αναλώσιμοι αν χρειαστεί γίνονται οι πολιτικοί, ώστε να μην είναι αναλώσιμος ο λαός
Πολιτική Γραμματεία 14.02.26

Δουδωνής στον ΟΗΕ: Στη Δημοκρατία αναλώσιμοι αν χρειαστεί γίνονται οι πολιτικοί, ώστε να μην είναι αναλώσιμος ο λαός

Κώδωνα κινδύνου για την οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας, λόγω μιας σταδιακής διάβρωσης των δημοκρατικών θεσμών έκρουσε ο Παναγιώτης Δουδωνής από το βήμα του ΟΗΕ, μιλώντας για τον τριπλό ρόλο του Κοινοβουλίου ως forum αντιπροσώπευσης, λογοδοσίας και διαβούλευσης.

Σύνταξη
Γκάιντες και νταούλια ξεσήκωσαν το Παγκράτι – «Είναι Απόκριες, παίζουμε μουσική, χορεύουμε και τραγουδάμε»
Βίντεο 14.02.26

Γκάιντες και νταούλια ξεσήκωσαν το Παγκράτι – «Είναι Απόκριες, παίζουμε μουσική, χορεύουμε και τραγουδάμε»

Το ραντεβού των μουσικών ανανεώθηκε για την επόμενη ημέρα, με την υπόσχεση για ακόμα μεγαλύτερο κέφι. «Αύριο παίζουμε στο πιο φοβερό καρναβάλι. Το καρναβάλι του Μεταξουργείου!».

Σύνταξη
Ελβετία: Επανάληψη των διμερών συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενεύη
Κόσμος 14.02.26

Επανάληψη των διμερών συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενεύη, επιβεβαιώνει η Ελβετία

«Το σουλτανάτο του Ομάν θα φιλοξενήσει τις συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στη Γενεύη. Η Ελβετία χαιρετίζει και υποστηρίζει αυτές τις συνομιλίες», ανακοίνωσε το ελβετικό ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νέο περιστατικό σαμποτάζ διακόπτει τη λειτουργία των τρένων στην Ιταλία
Κόσμος 14.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νέο περιστατικό σαμποτάζ διακόπτει τη λειτουργία των τρένων στην Ιταλία

Τα επεισόδια εκτυλίχθηκαν καθώς διαμαρτυρίες κατά των Ολυμπιακών Αγώνων και των ευρύτερων οικονομικών προβλημάτων στην Ιταλία συγκέντρωσαν χιλιάδες διαδηλωτές στο Μιλάνο

Σύνταξη
Αν δεν κάνατε κράτηση σε κάποιο εστιατόριο, σας έχουμε – Τέσσερις αντιηρωικές ταινίες για να δείτε με τον Βαλεντίνο σας
Πόνος 14.02.26

Αν δεν κάνατε κράτηση σε κάποιο εστιατόριο, σας έχουμε – Τέσσερις αντιηρωικές ταινίες για να δείτε με τον Βαλεντίνο σας

Aν περιμένετε κλασικές ρομαντικές ταινίες, δεν είμαι ο άνθρωπος σας. Αν θέλετε να δείτε κινηματογράφο που παντρεύτει τη βία με τον έρωτα, είμαι. Δική σας η επιλογή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕΕ: «Τίποτα δεν εκφράζει την αγάπη όπως τα… χημικά» – Τα τριαντάφυλλα του Αγίου Βαλεντίνου συχνά καλύπτονται με φυτοφάρμακα
Κόσμος 14.02.26

«Τίποτα δεν εκφράζει την αγάπη όπως τα... χημικά» - Τα τριαντάφυλλα του Αγίου Βαλεντίνου συχνά καλύπτονται με φυτοφάρμακα

Οι ανθοδέσμες που εισάγονται στην Ευρώπη διαπιστώθηκε ότι είναι πολύ μολυσμένες, συχνά με χημικά που απαγορεύονται στην ΕΕ και στη Βρετανία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Από τα luxury δώρα στα ραντεβού στο σπίτι – Όταν ο ρομαντισμός συναντά την ακρίβεια
Διεθνής Οικονομία 14.02.26

Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Από τα luxury δώρα στα ραντεβού στο σπίτι – Όταν ο ρομαντισμός συναντά την ακρίβεια

Οι δαπάνες για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δέχονται πίεση από την άνοδο των τιμών, επηρεάζοντας τα σχέδια των καταναλωτών.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Τέσσερις πράξεις θεσμικής αλαζονείας
Opinion 14.02.26

Τέσσερις πράξεις θεσμικής αλαζονείας

Προστίθενται σε μια ήδη μακρά αλυσίδα γεγονότων, που συνθέτουν την εικόνα μιας σταδιακής αυταρχικής διολίσθησης, άρρηκτα δεμένης με την αντίληψη ότι κάθε έκφανση της δημόσιας και πολιτικής ζωής αποτελεί πεδίο μονομερούς ελέγχου.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
