Super League 2: Άλμα ανόδου ο Ηρακλής, ξέφυγε με +4 από Αναγέννηση και Νίκη (vid)

Ιδανική πρεμιέρα για τον Ηρακλή στα πλέι οφ του Βορείου ομίλου της Super League 2! Ο Γηραιός επικράτησε με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης Β’ στο Καυτανζόγλειο, την ώρα που η Αναγέννηση Καρδίτσας έμενε στο 0-0 με τη Νίκη Βόλου στο ντέρμπι και έτσι ξέφυγε με τέσσερις βαθμούς και από τις δύο ομάδες που τον ακολουθούν.

Ο Ηρακλής άνοιξε το σκορ μόλις στο 12ο λεπτό με κεφαλιά του Μάναλη και «κλείδωσε» το τρίποντο στο 56′ με γκολ του Τσάκλα ο οποίος πέτυχε το πρώτο του γκολ με τα κυανόλευκα. Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του ματς και έφτασαν εύκολα στη νίκη που από πολύ νωρίς τους καθιστά αφεντικό στο μίνι πρωτάθλημα.

«Δώρο» στον Ηρακλή

Στο άλλο, ματς, η Αναγέννηση έμεινε στο 0-0 με τη Νίκη Βόλου η οποία από το 19′ έπαιζε με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Φερνάντεθ με δεύτερη κίτρινη για θέατρο. Απόφαση που εξόργισε τους ανθρώπους της Νίκης, η οποία άντεξε πάντως και πήρε τον βαθμό σε μία δύσκολη έδρα.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής των Play Off του Α’ ομίλου και η βαθμολογία:

Ηρακλής – Αστέρας Τρίπολης Β’ 2-0

Αναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου 0-0

Η βαθμολογία των πλέι οφ στη Super League 2:

Έστειλε μήνυμα ο ΠΑΟΚ Β’

Φορτσάτος μπήκε στα πλέι άουτ του Βορείου ομίλου ο ΠΑΟΚ Β’ που διέλυσε με 4-0 την Καβάλα και ξέφυγε με +5 από τις θέσεις που οδηγούν στον υποβιβασμό. Στα άλλα ματς, ο ΠΑΣ Γιάννινα πήρε μεγάλη νίκη με 1-0 στην έδρα του Μακεδονικού ενώ Καμπανιακός και Νέστος Χρυσούπολης έμειναν στο 0-0.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής των Play Out του Α’ Ομίλου και η βαθμολογία:

ΠΑΟΚ Β’ – Καβάλα 4-0

Καμπανιακός – Νέστος Χρυσούπολης 0-0

Μακεδονικός – ΠΑΣ Γιάννινα 0-1

Η βαθμολογία των πλέι άουτ στη Super League 2: