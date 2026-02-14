Super League 2: Άλμα ανόδου ο Ηρακλής, ξέφυγε με +4 από Αναγέννηση και Νίκη (vid)
Άλμα για την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία έκανε ο Ηρακλής, κερδίζοντας στην πρεμιέρα των Play Off του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2 τον Αστέρα Τρίπολης Β’.
- «Μίλησε» το κινητό της Λόρας - Εξέπεμψε στίγμα από το Βερολίνο για πρώτη φορά μετά τη φυγή της
- Αισθάνεται πίεση από τον Τραμπ, ζητά κατάπαυση πυρός και υπόσχεται εκλογές - Η ομιλία Ζελένσκι στο Μόναχο
- Από τη Θεσσαλονίκη στην Ευρώπη με ένα σκούτερ – 12 χώρες, 18 ημέρες και 4.586 χιλιόμετρα
- Γκάιντες και νταούλια ξεσήκωσαν το Παγκράτι – «Είναι Απόκριες, παίζουμε μουσική, χορεύουμε και τραγουδάμε»
Ιδανική πρεμιέρα για τον Ηρακλή στα πλέι οφ του Βορείου ομίλου της Super League 2! Ο Γηραιός επικράτησε με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης Β’ στο Καυτανζόγλειο, την ώρα που η Αναγέννηση Καρδίτσας έμενε στο 0-0 με τη Νίκη Βόλου στο ντέρμπι και έτσι ξέφυγε με τέσσερις βαθμούς και από τις δύο ομάδες που τον ακολουθούν.
Ο Ηρακλής άνοιξε το σκορ μόλις στο 12ο λεπτό με κεφαλιά του Μάναλη και «κλείδωσε» το τρίποντο στο 56′ με γκολ του Τσάκλα ο οποίος πέτυχε το πρώτο του γκολ με τα κυανόλευκα. Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του ματς και έφτασαν εύκολα στη νίκη που από πολύ νωρίς τους καθιστά αφεντικό στο μίνι πρωτάθλημα.
«Δώρο» στον Ηρακλή
Στο άλλο, ματς, η Αναγέννηση έμεινε στο 0-0 με τη Νίκη Βόλου η οποία από το 19′ έπαιζε με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Φερνάντεθ με δεύτερη κίτρινη για θέατρο. Απόφαση που εξόργισε τους ανθρώπους της Νίκης, η οποία άντεξε πάντως και πήρε τον βαθμό σε μία δύσκολη έδρα.
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής των Play Off του Α’ ομίλου και η βαθμολογία:
Ηρακλής – Αστέρας Τρίπολης Β’ 2-0
Αναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου 0-0
Η βαθμολογία των πλέι οφ στη Super League 2:
Έστειλε μήνυμα ο ΠΑΟΚ Β’
Φορτσάτος μπήκε στα πλέι άουτ του Βορείου ομίλου ο ΠΑΟΚ Β’ που διέλυσε με 4-0 την Καβάλα και ξέφυγε με +5 από τις θέσεις που οδηγούν στον υποβιβασμό. Στα άλλα ματς, ο ΠΑΣ Γιάννινα πήρε μεγάλη νίκη με 1-0 στην έδρα του Μακεδονικού ενώ Καμπανιακός και Νέστος Χρυσούπολης έμειναν στο 0-0.
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής των Play Out του Α’ Ομίλου και η βαθμολογία:
ΠΑΟΚ Β’ – Καβάλα 4-0
Καμπανιακός – Νέστος Χρυσούπολης 0-0
Μακεδονικός – ΠΑΣ Γιάννινα 0-1
Η βαθμολογία των πλέι άουτ στη Super League 2:
- Ολυμπιακός – Β-Κ 46 39-30: Ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης για τους Πειραιώτες!
- Ο Άλμπερτ Ριέρα δεν… αστειεύεται – «Άργησες; Θα πληρώσεις και θα κάνεις και δουλειές»
- LIVE: Βόλος – Άρης
- Τυπική διαδικασία για τη Μάντσεστερ Σίτι (2-0), προκρίθηκε τους «16» του FA Cup
- Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Βόλο
- LIVE: Λεβαδειακός – Ολυμπιακός
- Μύκονος Betsson – Άρης Betsson 74-83: Άντζουσιτς και Αντετοκούνμπο «καθάρισαν» για τον «Αυτοκράτορα» (vids)
- Προμηθέας – Περιστέρι Betsson 77-84: Βήμα οκτάδας με διπλό στην Πάτρα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις