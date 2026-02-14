sports betsson
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Προμηθέας – Περιστέρι Betsson 77-84: Βήμα οκτάδας με διπλό στην Πάτρα
Μπάσκετ 14 Φεβρουαρίου 2026, 18:54

Προμηθέας – Περιστέρι Betsson 77-84: Βήμα οκτάδας με διπλό στην Πάτρα

Το Περιστέρι έκανε νικηφόρο πέρασμα από την Πάτρα, καθώς επικράτησε με 84-77 και βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην οκτάδα.

Σύνταξη
Ένα βήμα πιο κοντά στην πρώτη οκτάδα βρίσκεται το Περιστέρι Betsson που πέρασε νικηφόρα από την Πάτρα με 84-77 κόντρα στον Προμηθέα Βίκος Cola, για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι «κυανοκίτρινοι» πλέον έχουν ρεκόρ 8-9 αφήνοντας τους Πατρινούς στο 6-11. Ωστόσο ο Προμηθέας κατάφερε να διατηρήσει τη διαφορά (12π.) της νίκης του στην Αθήνα, που θα φανεί χρήσιμη αν οι δύο ομάδες ισοβαθμήσουν.

Οι Πέιν (17π., 5ριμπ.) και Βαν Τούρμπεγκεν (10π., 10ριμπ.) κέρδισαν τις μάχες κοντά στο καλάθι, με τους νικητές να έχουν ακόμη τους Παπαδάκη και Νίκολς με 14 πόντους και τον Καρντένας με 12. Για τους Πατρινούς ο Τάκερ τελείωσε με 18 πόντους, οι Κόλεμαν και Γκραντ είχαν από 12 και Μπαζίνας 9 πόντους και 7 ασίστ.

Παρότι οι φιλοξενούμενοι πήραν από νωρίς προβάδισμα στο σκορ, ο Προμηθέας Βίκος Cola με τους Μπαζίνα και Τάκερ κάλυψε τη διαφορά και στο πεντάλεπτο προσπέρασαν με 12-9 αλλά και 15-11. Το Περιστέρι Betsson ωστόσο βρίσκοντας σκορ πίσω από τα 6,75μ. κατάφερε να κλείσει την πρώτη περίοδο προηγούμενο με 24-21. Με τους Παπαδάκη και Πέιν να έχουν μαζί 11 πόντους οι «κυανοκίτρινοι» ξέφυγαν με 35-29 στο 13′ ενώ στο 16′ ο Καρντένας διαμόρφωσε το 33-41. Ένα γρήγορο 6-0 του Προμηθέα Βίκος Cola έφερε τις δύο ομάδες σε απόσταση ενός σουτ (39-41) με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν το μικρό τους προβάδισμα ως και το τέλος του ημιχρόνου (43-46).

Ο Προμηθέας Βίκος Cola προσπέρασε στις αρχές του δευτέρου μέρους (52-50) με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ σε όλη την τρίτη περίοδο (62-62). Με μπροστάρη τον Πέιν και παίρνοντας σκορ και από τους περιφερειακούς του, το Περιστέρι Betsson βρέθηκε να προηγείται με 74-66 στο 34′ ενώ με δύο διαδοχικά τρίποντα του Καρντένας έφτασε στο +9 (71-80) στο 36′. Ο Βαν Τούμπεργκεν έστειλε για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (72-82) με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να προφυλάξουν το +12 του πρώτου αγώνα. Στα 22» ο Νίκολς αστόχησε σε τρίποντο με το σκορ 74-84, ενώ στα 12» ο Τάκερ ευστόχησε για το 76-84, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται με 77-84.

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 43-46, 62-62, 77-84.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάρις, Τάκερ 18 (6/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κόουλμαν 12 (5/6 δίποντα, 3/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πλώτας 7, Μπέλο 7, , Λάγιος 2, Πρέκας, Κομνιανίδης, Σταυρακόπουλος, Γκραντ 12 (1/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπαζίνας 9 (3/4 δίποντα, 3/4 βολές), Καραγιασννίδης 10 (3/4 δίποντα, 2 ριμπάουντ)

ΠΕΡΙΣΤΈΡΙ BETSSON (Ξανθόπουλος): Νίκολς 14 (5/8 δίποντα, 1/10 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Καρντένας 12 (3/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βαν Τούμπεργκεν 10 (5/9 δίποντα, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πέιν 17 (6/9 δίποντα, 5/6 βολές, 5 ριμπάουντ), Ιτούνας, Θωμάκος, Κακλαμανάκης , Χάρις 10 (1/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Παπαδάκης 14 (1/1 δίποντο, 3/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ) , Κάριους 3, Γιάνκοβιτς 2

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης 3-1: Εξάποντο οι Αγρινιώτες, βυθίζονται οι Πελοποννήσιοι

Ο Παναιτωλικός με «αστέρια» τος Ματσάν, Ρόσα και Μπάτζι πήρε το ντέρμπι παραμονής και προκάλεσε μπλακ άουτ στον Αστέρα. Γκολ για βραβείο Οσκαρ το 1-0 με τον Ματσάν

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΑΟ Αμύντας 92-57: Με 30 ασίστ, 52,6% στο τρίποντο και 5 διψήφιες οι «ερυθρόλευκες»
Μπάσκετ 14.02.26

Ολυμπιακός – ΑΟ Αμύντας 92-57: Με 30 ασίστ, 52,6% στο τρίποντο και 5 διψήφιες οι «ερυθρόλευκες»

Μία ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα Γυναικών πέτυχε ο Ολυμπιακός, καθώς με 30 ασίστ, πρώτη σκόρερ τη Τζόνσον και ακόμη τέσσερις διψήφιες, νίκησε εύκολα τον Αμύντα με 92-57.

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι
Bundesliga 14.02.26

LIVE: Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι

LIVE: Λεβερκούζεν - Ζανκτ Πάουλι. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν - Ζανκτ Πάουλι για το πρωτάθλημα της Bundesliga.

Σύνταξη
LIVE: Ηρακλής – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 14.02.26

LIVE: Ηρακλής – Ολυμπιακός

LIVE: Ηρακλής – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε στις 16:00 live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ηρακλής – Ολυμπιακός για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Απόλλων Σμύρνης 26-15: Διαφορά κλάσης για τους «ερυθρόλευκους»
Άλλα Αθλήματα 14.02.26

Ολυμπιακός – Απόλλων Σμύρνης 26-15: Διαφορά κλάσης για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε πρόβλημα ούτε απέναντι στον πολύ καλό φέτος Απόλλωνα Σμύρνης, με τους «ερυθρόλευκους» να νικούν 26-15 και να φτάνουν τις 14 νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές στην Water Polo League.

Σύνταξη
Premier League: Εμπορική επανάσταση με δυνητικό όφελος 850 εκατ. ευρώ ετησίως
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Premier League: Εμπορική επανάσταση με δυνητικό όφελος 850 εκατ. ευρώ ετησίως

Σχέδιο για κεντρικοποίηση της διαφήμισης και αύξηση των κορυφαίων χορηγών της Premier League - Στόχος η ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος και η περαιτέρω εκτόξευση των εσόδων

Γεώργιος Μαζιάς
ΕΕ: «Τίποτα δεν εκφράζει την αγάπη όπως τα… χημικά» – Τα τριαντάφυλλα του Αγίου Βαλεντίνου συχνά καλύπτονται με φυτοφάρμακα
Κόσμος 14.02.26

«Τίποτα δεν εκφράζει την αγάπη όπως τα... χημικά» - Τα τριαντάφυλλα του Αγίου Βαλεντίνου συχνά καλύπτονται με φυτοφάρμακα

Οι ανθοδέσμες που εισάγονται στην Ευρώπη διαπιστώθηκε ότι είναι πολύ μολυσμένες, συχνά με χημικά που απαγορεύονται στην ΕΕ και στη Βρετανία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Από τα luxury δώρα στα ραντεβού στο σπίτι – Όταν ο ρομαντισμός συναντά την ακρίβεια
Διεθνής Οικονομία 14.02.26

Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Από τα luxury δώρα στα ραντεβού στο σπίτι – Όταν ο ρομαντισμός συναντά την ακρίβεια

Οι δαπάνες για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δέχονται πίεση από την άνοδο των τιμών, επηρεάζοντας τα σχέδια των καταναλωτών.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Τέσσερις πράξεις θεσμικής αλαζονείας
Opinion 14.02.26

Τέσσερις πράξεις θεσμικής αλαζονείας

Προστίθενται σε μια ήδη μακρά αλυσίδα γεγονότων, που συνθέτουν την εικόνα μιας σταδιακής αυταρχικής διολίσθησης, άρρηκτα δεμένης με την αντίληψη ότι κάθε έκφανση της δημόσιας και πολιτικής ζωής αποτελεί πεδίο μονομερούς ελέγχου.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
«Βιολάντα»: Η στιγμή της σύλληψης του ιδιοκτήτη – Τι αντιμετωπίζει μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου
Με χειροπέδες 14.02.26

Η στιγμή της σύλληψης του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» - Τι αντιμετωπίζει μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων προέβη νωρίτερα σήμερα σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τη φονική έκρηξη στη βιομηχανία «Βιολάντα».

Σύνταξη
Φάμελλος: Δεν αποτελεί λύση καμία κομματική περιχαράκωση – Δεν αποτελεί λύση η κομματική αυτονομία
Προοδευτική συμπόρευση 14.02.26

Φάμελλος: Δεν αποτελεί λύση καμία κομματική περιχαράκωση – Δεν αποτελεί λύση η κομματική αυτονομία

«Πιστεύουμε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο πολιτικός και προγραμματικός διάλογος πρέπει να επιταχυνθεί. Δεν υπάρχει χρόνος. Είμαστε έτοιμοι για αυτήν την επιλογή και ζητάμε να πάρουν όλοι καθαρά θέση για την αναγκαιότητα συνεργασίας», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Εικόνες ντροπής και εγκατάλειψης στον αρχαιολογικό χώρο της Ήλιδας
Ελλάδα 14.02.26

Εικόνες ντροπής και εγκατάλειψης στον αρχαιολογικό χώρο της Ήλιδας

Εικόνες εγκατάλειψης καταγράφονται στον αρχαιολογικό χώρο της Ήλιδας, όπου πλημμυρισμένοι χώροι, διαρροές και φθορές στο μουσείο προκαλούν έντονη ανησυχία για την κατάσταση ενός μνημείου με κορυφαία ιστορική σημασία.

Σύνταξη
Δούκας: Η προγραμματική συμφωνία προϋποθέτει προγραμματικό διάλογο – Αυτόν που έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει χθες
Μυτιλήνη 14.02.26

Δούκας: Η προγραμματική συμφωνία προϋποθέτει προγραμματικό διάλογο – Αυτόν που έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει χθες

Ο Χάρης Δούκας ζήτησε τη συμπόρευση των κομμάτων της Κεντροαριστεράς, λέγοντας ότι ο σχετικός διάλογος έχει αργήσει και «σκοντάφτει σε ιδιοτέλειες και σκοπιμότητες»

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΑΟ Αμύντας 92-57: Με 30 ασίστ, 52,6% στο τρίποντο και 5 διψήφιες οι «ερυθρόλευκες»
Μπάσκετ 14.02.26

Ολυμπιακός – ΑΟ Αμύντας 92-57: Με 30 ασίστ, 52,6% στο τρίποντο και 5 διψήφιες οι «ερυθρόλευκες»

Μία ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα Γυναικών πέτυχε ο Ολυμπιακός, καθώς με 30 ασίστ, πρώτη σκόρερ τη Τζόνσον και ακόμη τέσσερις διψήφιες, νίκησε εύκολα τον Αμύντα με 92-57.

Σύνταξη
Κανείς δεν ήθελε να πρωταγωνιστήσει στη «Σιωπή των Αμνών» – Αηδιαστικό, σκοτεινό και το κακό συναπάντημα
Η εμπορική οδός 14.02.26

Κανείς δεν ήθελε να πρωταγωνιστήσει στη «Σιωπή των Αμνών» – Αηδιαστικό, σκοτεινό και το κακό συναπάντημα

Η «Σιωπή των Αμνών» αποτέλεσε μια ριψοκίνδυνη πρόταση σε μια εποχή που λίγοι ήθελαν να συνδεθούν με μια ιστορία serial killer που θα αποτυπωνόταν στην οθόνη με έναν «οικείο» τρόπο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λούτσα: Στο in οι γονείς και η αδερφή του 15χρονου φερόμενου ως οδηγού στο μοιραίο τροχαίο δυστύχημα
Τραγωδία 14.02.26

Λούτσα: Στο in οι γονείς και η αδερφή του 15χρονου φερόμενου ως οδηγού στο μοιραίο τροχαίο δυστύχημα

«Ο γιος μου δεν ήξερε να οδηγεί, του είπε ο φίλος του να πάρουν τα κλειδιά. Εγώ θέλω να βρεθούν βίντεο για να αποδειχθεί ότι δεν ήταν το δικό μου παιδί που οδηγούσε».

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Ο γιός του τελευταίου σάχη, Ρεζά Παχλαβί, καλεί τις ΗΠΑ να επέμβουν στρατιωτικά στο Ιράν
Αντιπολίτευση 14.02.26

Ο γιός του τελευταίου σάχη, Ρεζά Παχλαβί, καλεί τις ΗΠΑ να επέμβουν στρατιωτικά στο Ιράν

Η ιρανική αντιπολίτευση είναι πολωμένη ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες και ιδεολογικές φράξιες, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται οι βασιλικοί, οι οποίοι υποστηρίζουν τον Παχλαβί

Σύνταξη
Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης – Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακούργημα
Ραγδαίες εξελίξεις 14.02.26

Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»- Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακούργημα

Η κατηγορία

Σύνταξη
