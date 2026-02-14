Προμηθέας – Περιστέρι Betsson 77-84: Βήμα οκτάδας με διπλό στην Πάτρα

Ένα βήμα πιο κοντά στην πρώτη οκτάδα βρίσκεται το Περιστέρι Betsson που πέρασε νικηφόρα από την Πάτρα με 84-77 κόντρα στον Προμηθέα Βίκος Cola, για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι «κυανοκίτρινοι» πλέον έχουν ρεκόρ 8-9 αφήνοντας τους Πατρινούς στο 6-11. Ωστόσο ο Προμηθέας κατάφερε να διατηρήσει τη διαφορά (12π.) της νίκης του στην Αθήνα, που θα φανεί χρήσιμη αν οι δύο ομάδες ισοβαθμήσουν.

Οι Πέιν (17π., 5ριμπ.) και Βαν Τούρμπεγκεν (10π., 10ριμπ.) κέρδισαν τις μάχες κοντά στο καλάθι, με τους νικητές να έχουν ακόμη τους Παπαδάκη και Νίκολς με 14 πόντους και τον Καρντένας με 12. Για τους Πατρινούς ο Τάκερ τελείωσε με 18 πόντους, οι Κόλεμαν και Γκραντ είχαν από 12 και Μπαζίνας 9 πόντους και 7 ασίστ.

Παρότι οι φιλοξενούμενοι πήραν από νωρίς προβάδισμα στο σκορ, ο Προμηθέας Βίκος Cola με τους Μπαζίνα και Τάκερ κάλυψε τη διαφορά και στο πεντάλεπτο προσπέρασαν με 12-9 αλλά και 15-11. Το Περιστέρι Betsson ωστόσο βρίσκοντας σκορ πίσω από τα 6,75μ. κατάφερε να κλείσει την πρώτη περίοδο προηγούμενο με 24-21. Με τους Παπαδάκη και Πέιν να έχουν μαζί 11 πόντους οι «κυανοκίτρινοι» ξέφυγαν με 35-29 στο 13′ ενώ στο 16′ ο Καρντένας διαμόρφωσε το 33-41. Ένα γρήγορο 6-0 του Προμηθέα Βίκος Cola έφερε τις δύο ομάδες σε απόσταση ενός σουτ (39-41) με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν το μικρό τους προβάδισμα ως και το τέλος του ημιχρόνου (43-46).

Ο Προμηθέας Βίκος Cola προσπέρασε στις αρχές του δευτέρου μέρους (52-50) με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ σε όλη την τρίτη περίοδο (62-62). Με μπροστάρη τον Πέιν και παίρνοντας σκορ και από τους περιφερειακούς του, το Περιστέρι Betsson βρέθηκε να προηγείται με 74-66 στο 34′ ενώ με δύο διαδοχικά τρίποντα του Καρντένας έφτασε στο +9 (71-80) στο 36′. Ο Βαν Τούμπεργκεν έστειλε για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (72-82) με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να προφυλάξουν το +12 του πρώτου αγώνα. Στα 22» ο Νίκολς αστόχησε σε τρίποντο με το σκορ 74-84, ενώ στα 12» ο Τάκερ ευστόχησε για το 76-84, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται με 77-84.

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 43-46, 62-62, 77-84.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάρις, Τάκερ 18 (6/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κόουλμαν 12 (5/6 δίποντα, 3/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πλώτας 7, Μπέλο 7, , Λάγιος 2, Πρέκας, Κομνιανίδης, Σταυρακόπουλος, Γκραντ 12 (1/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπαζίνας 9 (3/4 δίποντα, 3/4 βολές), Καραγιασννίδης 10 (3/4 δίποντα, 2 ριμπάουντ)

ΠΕΡΙΣΤΈΡΙ BETSSON (Ξανθόπουλος): Νίκολς 14 (5/8 δίποντα, 1/10 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Καρντένας 12 (3/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βαν Τούμπεργκεν 10 (5/9 δίποντα, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πέιν 17 (6/9 δίποντα, 5/6 βολές, 5 ριμπάουντ), Ιτούνας, Θωμάκος, Κακλαμανάκης , Χάρις 10 (1/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Παπαδάκης 14 (1/1 δίποντο, 3/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ) , Κάριους 3, Γιάνκοβιτς 2