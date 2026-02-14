newspaper
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
14.02.2026 | 12:40
Εκτός λειτουργίας ο Οδοντωτός – Ποια δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν
Σημαντική είδηση:
14.02.2026 | 10:01
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό: Κλειστές είσοδοι στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
SOS για τα δικαιώματα ατόμων με ψυχικές διαταραχές – Επιστολή σε υπ. Υγείας και Συνήγορο του Πολίτη
Ελλάδα 14 Φεβρουαρίου 2026, 13:08

SOS για τα δικαιώματα ατόμων με ψυχικές διαταραχές – Επιστολή σε υπ. Υγείας και Συνήγορο του Πολίτη

Σύλλογοι επαγγελματικών και ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας αντιδρούν στην υποβάθμιση των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές που «παραμένει χωρίς θεσμική θωράκιση»

Σύνταξη
Σειρά συλλόγων ληπτών υπηρεσιών, οικογενειών, επαγγελματιών ψυχικής υγείας και πολιτών εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη συνεχιζόμενη αδράνεια της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές. Με κοινή ανακοίνωση καλούν το Υπουργείο Υγείας, τον Συνήγορο του Πολίτη και όλους τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στην επανενεργοποίησή της, και καταγγέλλουν ότι παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις το θέμα έχει βαλτώσει εδώ και χρόνια.

Σε ανοιχτή τους επιστολή καταγγέλλουν την αδράνεια και την υποβάθμιση της προστασίας δικαιωμάτων από τους αρμόδιους φορείς. Η μη λειτουργία της Επιτροπής για περισσότερο από τρία χρόνια συνιστά «σοβαρή θεσμική υποχώρηση» και επισημαίνουν ότι παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί κατά τη συζήτηση του νόμου «Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης», οι εγγυήσεις προστασίας των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας έχουν ουσιαστικά αποδυναμωθεί.

Χωρίς ουσιαστική προστασία

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η απουσία ενεργών μηχανισμών ελέγχου αφήνει τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας εκτεθειμένους σε αυθαιρεσίες και παραβιάσεις δικαιωμάτων. «Δεν υπάρχει διασφάλιση προστασίας χωρίς λειτουργικούς θεσμούς εποπτείας», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Οι φορείς υπογραμμίζουν στην ανοιχτή επιστολή ότι η Επιτροπή αποτελεί το ανώτατο όργανο ελέγχου για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και ότι η αδρανοποίησή της υπονομεύει τον πυρήνα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.

Τα αιτήματα των συλλόγων

Με την κοινή τους παρέμβαση, οι σύλλογοι και οι οργανώσεις ζητούν:

1. Άμεση επανενεργοποίηση της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων, καθώς και σύσταση αντίστοιχων επιτροπών σε κάθε νομό της χώρας.

2. Ουσιαστικό έλεγχο των ακούσιων νοσηλειών σε δημόσιες και ιδιωτικές Μονάδες Ψυχικής Υγείας.

3. Τήρηση των δεσμεύσεων του Υπουργείου Υγείας για ισότιμη συμμετοχή ληπτών και οικογενειών στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Οι φορείς τονίζουν ότι η συμμετοχή των ληπτών και των οικογενειών τους αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για μια σύγχρονη, δικαιωματική και ανθρωποκεντρική ψυχική υγεία.

Η ανακοίνωση καταλήγει με κάλεσμα προς την Πολιτεία να ανταποκριθεί άμεσα, επισημαίνοντας ότι η προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές δεν μπορεί να παραμένει χωρίς θεσμική θωράκιση. «Υπογράφουμε για να σπάσουμε τη θεσμική σιωπή», αναφέρουν, ζητώντας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Το αίτημα υποστηρίζουν μέχρι στιγμής οι εκπρόσωποι των ακόλουθων φορέων:

ΦΟΡΕΙΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΙ

1. Σωματείο Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας «Αυτοεκπροσώπηση»

2. Κίνηση Αδελφών Ατόμων με προβλήματα Ψυχικής Υγείας (ΚΙΝΑΨΥ)

3. Κίνηση Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία (ΚΟΦΙΨΥ)

4. Πρώτος Ελληνικός Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (ΠΕΣΟΨΥ Βύρωνα)

5. Σωματείο Ατόμων με Ψυχική Αναπηρία Π.Ε. Αχαΐας «ΣΘΕΝΟΣ»

6. Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Βορειοανατολικών προαστίων Γιαννούλης Χαλεπάς

7. Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Ημαθίας

8. Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Νομού Έβρου

9. Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Νομού Σερρών

10. Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Ρεθύμνου

11. Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία Θεσσαλονίκης

12. Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία Κορυδαλλού

13. Σωματείο ΚΡΑΥΓΗ Ατόμων με Αναπηρία

14. Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος

15. Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ)

16. Πανελλήνιος Σύλλογος Νοσοκομειακών Ψυχολόγων και Ψυχολόγων Δημόσιων Δομών Υγείας (ΠΑΝΣΥΝΟΨΥ)

17. Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ-Δαφνί

18. Athenian Gestalt

Ενέργεια
Ενεργειακές υποδομές: Στο στόχαστρο με κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ 

Ενεργειακές υποδομές: Στο στόχαστρο με κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ 

Αναστάσης Παπαληγούρας: Με την ελληνική σημαία το φέρετρο – Παρών Σαμαράς, Καραμανλής στο τελευταίο αντίο
Θλίψη 14.02.26

Με την ελληνική σημαία το φέρετρο του Αναστάση Παπαληγούρα - Παρών Σαμαράς, Καραμανλής στο τελευταίο αντίο

Η εξόδιος ακολουθία τελείται παρουσία τριών πρώην πρωθυπουργών, του Αντώνη Σαμαρά, του Κώστα Καραμανλή και του Παναγιώτη Πικραμμένου, όπως και πλήθος ακόμη νυν και πρώην υπουργών και προσωπικοτήτων από τον χώρο της ΝΔ

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Η άγνωστη χαμένη ευκαιρία να αποφευχθεί η τραγωδία στη «Βιολάντα» και η ύποπτη αυτοψία από την Πολεοδομία
Ελλάδα 14.02.26

Αποκάλυψη in: Η άγνωστη χαμένη ευκαιρία να αποφευχθεί η τραγωδία στη «Βιολάντα» και η ύποπτη αυτοψία από την Πολεοδομία

Νέα δεδομένα στην φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου στα Τρίκαλα. Υπήρχε «κρυμμένος» έλεγχος …τελευταίας στιγμής για να εντοπισθεί το προπάνιο. Το έγγραφο με το «παιγνίδι» των ημερομηνιών.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Καπανδρίτι: Κατασχέθηκαν 4,8 τόνοι ληγμένου κρέατος
Στο Καπανδρίτι 14.02.26

Κατασχέθηκαν 4,8 τόνοι ληγμένου κρέατος λίγο πριν διατεθούν στην αγορά για την Τσικνοπέμπτη

Η ποσότητα εντοπίστηκε σε εγκατάσταση ψυκτικής αποθήκευσης, καθώς διαπιστώθηκε ότι το κρέας διατηρούνταν καθ’ υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου διατηρησιμότητας,

Σύνταξη
Εκτακτο δελτίο καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη
Ελλάδα 14.02.26

Εκτακτο δελτίο καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη

Πέρα από τις καταιγίδες και τις βροχές, αναμένεται έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της

Σύνταξη
Κρήτη: Ακρωτηριάστηκε στο πόδι η γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό στο Ηράκλειο
Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ 14.02.26

Ακρωτηριάστηκε στο πόδι η γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό στο Ηράκλειο

Η άτυχη γυναίκα διέσχιζε δρόμο στο Ηράκλειο όταν την παρέσυρε το φορτηγό - Διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ακρωτηριασμό κάτω άκρου

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Σαρώνει σε Ηλεία και Μεσσηνία – Πλημμύρες και διαρκείς κατολισθήσεις βράχων – Απειλούνται σπίτια
Ασταμάτητη βροχή 14.02.26 Upd: 12:45

Σαρώνει η κακοκαιρία σε Ηλεία και Μεσσηνία - Πλημμύρες και διαρκείς κατολισθήσεις βράχων - Απειλούνται σπίτια

Επί ποδός το Κατάκολο, εκκενώθηκαν 10 σπίτια λόγω ασταθούς μεγάλου βράχου - «Αν ξεφύγει θα κυλήσει ως τη θάλασσα» λέει ο πρόεδρος της κοινότητας - Υπερχείλιση χειμάρρων από την κακοκαιρία στη Μεσσηνία

Σύνταξη
Αγρότες: Παρέμειναν τη νύχτα στο Σύνταγμα – Αποχωρούν το μεσημέρι με την υπόσχεση συνέχισης του αγώνα
Ελλάδα 14.02.26

Οι αγρότες παρέμειναν τη νύχτα στο Σύνταγμα - Αποχωρούν το μεσημέρι με την υπόσχεση συνέχισης του αγώνα

Οι αγρότες έφτασαν το απόγευμα της Παρασκευής στην Αθήνα την ώρα που εργατικά σωματεία διαδήλωναν ενάντια στο ν/σ για τις ΣΣΕ - Οι κινητοποιήσεις ενώθηκαν στο Σύνταγμα, όπου παραγωγοί με τα τρακτέρ τους παρέμειναν όλο το βράδυ

Σύνταξη
Πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών
Τι προτείνουν οι ειδικοί 14.02.26

Πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών αυξάνονται κατά 2,5%, ποσοστό που προσδιορίστηκε σύμφωνα με μέσο ετήσιο τον πληθωρισμό του 2025

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
