Λούβρο: Ζωγραφισμένη οροφή του 19ου αιώνα καταστράφηκε από διαρροή νερού

Ακόμη ένα πρόβλημα για το Λούβρο, που τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή είδε να καταστρέφεται ζωγραφισμένη οροφή στο τμήμα ζωγραφικής. Σωλήνας που έσπασε προκάλεσε διαρροή με αποτέλεσμα να φουσκώσει η από το 1819 ζωγραφισμένη επιφάνεια.

Την οροφή είχε ζωγραφίσει ο Σαρλ Μεϊνιέ. Το έργο βρίσκεται στην αίθουσα 707 του Μουσείου, στην είσοδο του τμήματος ζωγραφικής. Ανήκει στην πτέρυγα Ντενόν, η οποία επίσης στεγάζει την Γκαλερί Απόλλων, από την οποία πριν από μήνες εκλάπησαν τα κοσμήμτα του στέμματος.

Ο Σαρλ Μεϊνέ ήταν γνωστός για τις μεγάλης κλίμακας μυθολογικές και ιστορικές συνθέσεις που δημιουργούσε.

Ρωγμές στην οροφή και τις καμάρες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το Λούβρο, «η πυροσβεστική ανταποκρίθηκε αμέσως και η διαρροή σταμάτησε δέκα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα».

Ο συντηρητής που εξέτασε το σημείο, επισήμανε ότι από τη διαρροή του νερού έχουν προκληθεί δύο ρωγμές στην οροφή. Επίσης, έχει φουσκώσει η ζωγραφισμένη επιφάνεια της οροφής και στις καμάρες.

Ο επικεφαλής αρχιτέκτονας των Ιστορικών Μνημείων φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με το Λούβρο, ότι η οροφή «δεν παρουσιάζει κανένα δομικό πρόβλημα». Ωστόσο είναι σε εξέλιξη μια «πιο λεπτομερής» έρευνα τόσο για την οροφή όσο και για το έργο του Μεϊνιέ.

Εξαιτίας της διαρροής, και για προληπτικούς λόγους, ορισμένες αίθουσες του μουσείου παρέμειναν κλειστές. Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί πότε θα ανοίξουν ξανά στο κοινό.

Δεύτερη πλημμύρα σε λιγότερο από τρεις μήνες

Το Λούβρο τους τελευταίους μήνες έχει αντιμετωπίσει μια σειρά από σοβαρά προβλήματα, με κορυφαίο την κλοπή των κοσμημάτων του Ναπολέοντα.

Την εβδομάδα που πέρασε, αστυνομική επιχείρηση εξάρθρωσε ένα ύποπτο κύκλωμα απάτης. Επιτήδειοι πουλούσαν πλαστά εισιτήρια του μουσείου.

Τον Νοέμβριο, διαρροή νερού στη βιβλιοθήκη του Τμήματος Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων προκάλεσε ζημιές σε αρκετές εκατοντάδες έργα.

Οι εργαζόμενοι στο Λούβρο έχουν προχωρήσεις σε πολυήμερες απεργιακές κινητοποιήσεις. Οι υπάλληλοι διαμαρτύρονται για την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ελλείψεων προσωπικού και των ελλείψεων ασφαλείας. Σε αυτές τις ελλείψεις αποδίδουν σε σημαντικό βαθμό και τα προβλήματα στη λειτουργία του μουσείου, που είναι ίσως το δημοφιλέστερο στον κόσμο και υποδέχεται πολλά εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο.