Αγρότες: Σε εξέλιξη η απόβαση στην Αθήνα – Υποδοχή από τους εργαζόμενους στο Σύνταγμα
Οι αγρότες συνεχίζουν με συλλαλητήριο στο Σύνταγμα μετά τις 55 ημέρες στα μπλόκα και αφού τα αιτήματά τους παραμένουν ανικανοποίητα - Ποιο δρομολόγιο θα ακολουθήσουν
Οι αγρότες κατεβαίνουν στην Αθήνα μετά από τις 55 ημέρες στα μπλόκα, με την κυβέρνηση να μην έχει ικανοποιήσει τα αιτήματά τους.
Στο Σύνταγμα τους υποδέχονται εργαζόμενοι του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, φοιτητικοί σύλλογοι και κοινωνικοί φορείς.
Λόγω του μεγάλου συλλαλητηρίου στις 16:00 το απόγευμα, θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.
