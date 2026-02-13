Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω του συλλαλητηρίου των αγροτών

Αγρότες: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω του συλλαλητηρίου
Γιατί δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι ακριβείς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Οι εργαζόμενοι θα υποδεχθούν τους αγρότες στο Σύνταγμα
Οι αγρότες κατεβαίνουν με τρακτέρ σήμερα στην Αθήνα, με αποτέλεσμα η Τροχαία να προχωρά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου στην Αθήνα και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.
Οι εργαζόμενοι θα υποδεχθούν τους αγρότες
Στις 16:00 η ώρα οι αγρότες θα διαδηλώσουν στο Σύνταγμα, ενώ νωρίτερα (13:00 η ώρα) θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο από εργατικά κέντρα και συνδικάτα ενάντια στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
Οι εργαζόμενοι θα υποδεχθούν τους αγρότες, με την ΑΔΕΔΥ να έχει βγάλει και αυτή σχετικό κάλεσμα για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία.
Αυτές θα γνωστοποιηθούν μόλις υπάρξει ενημέρωση για τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν οι αγρότες με τα τρακτέρ από τις Αφίδνες έως την πλατεία Συντάγματος.
Οι αγρότες στοχεύουν να διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το πρωί του Σαββάτου.
Η Τροχαία θα προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τόσο στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου όσο και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, όπως προαναφέρθηκε
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι ρυθμίσεις στην κυκλοφορία θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.
Τα μεγαλύτερα ζητήματα με την κίνηση αναμένονται στις εισόδους της πόλης, στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου και στην Αθηνών-Λαμίας, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών κατά την είσοδο των τρακτέρ.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να επηρεάσουν την κυκλοφορία και στις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Λεωφόρος Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.
Τι δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
