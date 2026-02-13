sports betsson
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
13.02.2026 | 08:43
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω του συλλαλητηρίου των αγροτών
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ
Euroleague 13 Φεβρουαρίου 2026, 09:02

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Φενέρμπαχτσε θέλοντας τη νίκη για να παραμείνει στο κυνήγι της τετράδας της Euroleague.

Σύνταξη
A
A
Σε… ρυθμούς Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις κινείται ο Παναθηναϊκός, ωστόσο οι Πράσινοι τα αφήνουν όλα στην άκρη καθώς θα υποδεχθούν τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ, σε ένα απαιτητικό παιχνίδι, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι Πράσινοι βρίσκονται 16-11 και την 7η θέση ψάχνοντας το αποτέλεσμα που θα τους δώσει ώθηση για να κυνηγήσουν ακόμα πιο δυναμικά την τετράδα που δίνει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ. Από την άλλη οι Τούρκοι είναι αυτή την στιγμή μία από τις καλύτερες ομάδες της λίγκας όντας στην πρώτη θέση με ρεκόρ 19-7.

Ο Παναθηναϊκός βλέπει τον Κέντρικ Ναν να επιστρέφει, ποιος έμεινε εκτός

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Εργκίν Αταμάν θα έχει μετά από καιρό στη διάθεσή του τον βασικό κορμό του, αφού επιστρέφει ο Κέντρικ Ναν στην αγωνιστική δράση, με μοναδικό απόντα τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ που χτύπησε στην προπόνηση.

Όσον αφορά το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, εκτός θα είναι οι Τζίλσον Μπάνγκο, Ντεβόν Χολ, Κρις Σίλβα και Άρτουρς Ζάγκαρς, ενώ μένει να δούμε αν ο Λιθουανός τεχνικός χρησιμοποιήσει κανονικά τον Σκότι Γουίλμπεκιν που λόγω ενός θέματος στο γόνατο δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι με την Παρί.

Βιομηχανία
Βιομηχανία σε κρίση – Στο περίμενε… για το φθηνό ρεύμα

Βιομηχανία σε κρίση – Στο περίμενε… για το φθηνό ρεύμα

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το κρίσιμο δίμηνο και η αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το κρίσιμο δίμηνο και η αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά

Αθλητική Ροή
Η δύναμη της θέλησης: Ο Νίκολα Τόπιτς νίκησε τραυματισμούς και καρκίνο και έκανε ντεμπούτο στο NBA (vid)
Αθλητισμός & Σπορ 13.02.26

Η δύναμη της θέλησης: Ο Νίκολα Τόπιτς νίκησε τραυματισμούς και καρκίνο και έκανε ντεμπούτο στο NBA (vid)

Στα 20 του, μετά από δύο χρόνια ταλαιπωρίας και μάχης με τραυματισμούς και καρκίνο, ο Νίκολα Τόπιτς έκανε το ντομπούτο του στο NBA με τη φανέλα των πρωταθλητών Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και αποθεώθηκε!

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Τι είπε ο Γιόνσον για ΑΕΚ και Νίκολιτς: «Είμαι στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας μου και δεν παίζω»

Ο Γενς Γιόνσον μίλησε σε Μέσο της Δανίας, για τα πλάνα του, όπου αναμένεται να αποχωρήσει από την ΑΕΚ αλλά και για τον λόγο που δεν αγωνίζεται στην Ένωση.

Σύνταξη
Τζόκοβιτς για την παρουσία του στο ΣΕΦ: «Ξέρω τα συνθήματα, αλλά χρειάζεται να μάθω λίγο καλύτερα ελληνικά»
Euroleague 13.02.26

Τζόκοβιτς για την παρουσία του στο ΣΕΦ: «Ξέρω τα συνθήματα, αλλά χρειάζεται να μάθω λίγο καλύτερα ελληνικά»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε για την παρουσία του στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, τονίζοντας πως πρέπει να μάθει καλύτερα ελληνικά.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86: Με τριπλέτα «φωτιά» οι Πειραιώτες!
Μπάσκετ 12.02.26

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86: Με τριπλέτα «φωτιά» οι Πειραιώτες!

Βεζένκοφ (23π.), Φουρνιε (18π.), και Ντόρσεϊ (17π.) σημείωσαν 58 από τους 92 πόντους των ερυθρόλευκων κι έτσι ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-86 του Ερυθρού Αστέρα στο ΣΕΦ, παρουσία του Νόβακ Τζόκοβιτς

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας
Μπάσκετ 12.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας

LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας για την 28η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Το top-10 των υψηλότερων συμβολαίων στην Ευρωλίγκα μετά την επιστροφή του Χέιζ-Ντέιβις (vids)
Euroleague 12.02.26

Το top-10 των υψηλότερων συμβολαίων στην Ευρωλίγκα μετά την επιστροφή του Χέιζ-Ντέιβις (vids)

Αυτή είναι η ανανεωμένη λίστα με τα κορυφαία συμβόλαια της Ευρωλίγκας, μετά τη συμφωνία του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με τον Παναθηναϊκό και την επιστροφή του Αμερικανού στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Επιμένει για τον Χέις-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός – Κατάθεσε νέα πρόταση
Μπάσκετ 11.02.26

Επιμένει για τον Χέις-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός – Κατάθεσε νέα πρόταση

Ρεπόρτερ της Φενέρμπαχτσε υποστηρίζει πως η ομάδα του Σάρας είναι εκτός διεκδίκησης του Χέις-Ντέιβις, προσθέτοντας ότι Παναθηναϊκός και Χάποελ Τελ Αβίβ βελτίωσαν τις προσφορές τους προς τον Αμερικανό.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Οι πολίτες της Δύσης θεωρούν πιθανό έναν Γ’ ΠΠ αλλά δεν θέλουν θυσίες για στρατιωτικές δαπάνες
Δημοσκόπηση 13.02.26

Οι πολίτες της Δύσης θεωρούν πιθανό ένα Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο - Δεν θέλουν θυσίες για στρατιωτικές δαπάνες

Δημοσκόπηση που δημοσιεύει το POLITICO δείχνει εκτίναξη του αριθμού αυτών που φοβούνται έναν Γ'ΠΠ σε σχέση με έναν χρόνο πριν - Πόσο πιθανή θεωρούν τη χρήση πυρηνικών

Πώς διαβάζει η Αθήνα τις αναφορές Ερντογάν σε λύσεις με βάση το διεθνές δίκαιο
Πολιτική 13.02.26

Πώς διαβάζει η Αθήνα τις αναφορές Ερντογάν σε λύσεις με βάση το διεθνές δίκαιο

Μητσοτάκης - Ερντογάν ανέδειξαν τη σημασία των διαύλων επικοινωνίας και της διατήρησης «ήρεμων νερών», με διπλωματικές πηγές να διακρίνουν ενδεχόμενη ευκαιρία στον ορίζοντα των ελληνοτουρκικών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Eurovision 2026: Απόψε ο Β’ Ημιτελικός – Ποιοι είναι οι 14 υποψήφιοι για την ελληνική συμμετοχή
Fizz 13.02.26

Eurovision 2026: Απόψε ο Β’ Ημιτελικός - Ποιοι είναι οι 14 υποψήφιοι για την ελληνική συμμετοχή

Στον Β’ Ημιτελικό, για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, διαγωνίζονται 14 υποψήφιοι ερμηνευτές, διεκδικώντας την πρόκρισή τους στον Τελικό αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο με εκτροπή και ανατροπή Ι.Χ. αυτοκινήτου – Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο
Στη Θεσσαλονίκη 13.02.26

Σοβαρό τροχαίο με εκτροπή και ανατροπή Ι.Χ. αυτοκινήτου - Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο

Το αυτοκίνητο ανετράπη στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Καυτατζόγλου, στη Θεσσαλονίκη - Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Τι είπε ο Γιόνσον για ΑΕΚ και Νίκολιτς: «Είμαι στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας μου και δεν παίζω»
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Τι είπε ο Γιόνσον για ΑΕΚ και Νίκολιτς: «Είμαι στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας μου και δεν παίζω»

Ο Γενς Γιόνσον μίλησε σε Μέσο της Δανίας, για τα πλάνα του, όπου αναμένεται να αποχωρήσει από την ΑΕΚ αλλά και για τον λόγο που δεν αγωνίζεται στην Ένωση.

Σύνταξη
Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο, ενώ η υποχωρεί η ανησυχία για σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν
Δεύτερη εβδομάδα 13.02.26

Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο, ενώ η υποχωρεί η ανησυχία για σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Οι τιμές σημείωσαν άνοδο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα λόγω των ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν στον Ιράν, έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής

Σύνταξη
Θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό στην Πιερία που βρέθηκε μέσα σε αγροτικό
Ελλάδα 13.02.26

Θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό στην Πιερία που βρέθηκε μέσα σε αγροτικό

Όπως έγινε γνωστό, πριν πάρει φωτιά το αγροτικό, o 48χρονος από την Πιερία είχε επισκεφθεί ένα βενζινάδικο ενώ τα δύο μπιτόνια βενζίνης δε βρέθηκαν και όπως αναφέρουν οι Αρχές, μάλλον δεν πρόκειται για ατύχημα

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Μεγάλα προβλήματα σε Κρήτη και Χίο – Κατολισθήσεις, πλημμύρες και απεγκλωβισμοί κατοίκων
Επιμένουν τα φαινόμενα 13.02.26

Μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία σε Κρήτη και Χίο - Κατολισθήσεις, πλημμύρες και απεγκλωβισμοί κατοίκων

Eπ' αόριστον κλείνει ο παραλιακός δρόμος Μύρτου - Τερτσών στην Κρήτη λόγω πτώσης βράχων - Νέα κατολίσθηση στην Ήπειρο - Η κακοκαιρία έπληξε και τη Χίο με εκτεταμένες πλημμύρες

Σύνταξη
Βιμ Βέντερς: «Οι ταινίες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά όχι με πολιτικό τρόπο»
Berlinale 13.02.26

Βιμ Βέντερς: «Οι ταινίες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά όχι με πολιτικό τρόπο»

Σε συνέντευξη Τύπου για την έναρξη της 76ης έκδοσης του φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου, ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Βιμ Βέντερς, δήλωσε ότι «ο κινηματογράφος έχει απίστευτη δύναμη», αλλά μικρή επιρροή στους πολιτικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

