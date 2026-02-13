Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ

Σε… ρυθμούς Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις κινείται ο Παναθηναϊκός, ωστόσο οι Πράσινοι τα αφήνουν όλα στην άκρη καθώς θα υποδεχθούν τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ, σε ένα απαιτητικό παιχνίδι, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι Πράσινοι βρίσκονται 16-11 και την 7η θέση ψάχνοντας το αποτέλεσμα που θα τους δώσει ώθηση για να κυνηγήσουν ακόμα πιο δυναμικά την τετράδα που δίνει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ. Από την άλλη οι Τούρκοι είναι αυτή την στιγμή μία από τις καλύτερες ομάδες της λίγκας όντας στην πρώτη θέση με ρεκόρ 19-7.

Ο Παναθηναϊκός βλέπει τον Κέντρικ Ναν να επιστρέφει, ποιος έμεινε εκτός

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Εργκίν Αταμάν θα έχει μετά από καιρό στη διάθεσή του τον βασικό κορμό του, αφού επιστρέφει ο Κέντρικ Ναν στην αγωνιστική δράση, με μοναδικό απόντα τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ που χτύπησε στην προπόνηση.

Όσον αφορά το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, εκτός θα είναι οι Τζίλσον Μπάνγκο, Ντεβόν Χολ, Κρις Σίλβα και Άρτουρς Ζάγκαρς, ενώ μένει να δούμε αν ο Λιθουανός τεχνικός χρησιμοποιήσει κανονικά τον Σκότι Γουίλμπεκιν που λόγω ενός θέματος στο γόνατο δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι με την Παρί.