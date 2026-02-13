newspaper
Βουλή: Κρεσέντο Λαζαρίδη κατά ΠΑΣΟΚ – Θυμήθηκε τον Τσοχατζόπουλο για να αποφύγει τις νέες αποκαλύψεις
Πολιτική 13 Φεβρουαρίου 2026, 13:31

Βουλή: Κρεσέντο Λαζαρίδη κατά ΠΑΣΟΚ – Θυμήθηκε τον Τσοχατζόπουλο για να αποφύγει τις νέες αποκαλύψεις

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή με τον Μακάριο Λαζαρίδη της ΝΔ να εξαπολύει επίθεση στο ΠΑΣΟΚ ανασύροντας σκάνδαλα της δεκαετίας του 1990 την ώρα που πληθαίνουν τα ερωτήματα για τις νέες αποκαλύψεις με τα κέντρα κατάρτισης ανέργων

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Σε υψηλούς τόνους κινείται και για δεύτερη μέρα η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ καθώς η αντιπολίτευση επιμένει να ζητά απαντήσεις για τις αποκαλύψεις για τη φερόμενη διασπάθιση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων σε προγράμματα κατάρτισης ανέργων, μετά και την παραίτηση της για πολλά χρόνια γ.γ. του υπουργείου Εργασίας, Άννας Στρατινάκη.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ επειδή θα καταψηφίσει επί της αρχής την Κοινωνική Συμφωνία, ενώ κατηγόρησε το κόμμα της αντιπολίτευσης για εμπλοκή σε σκάνδαλα φτάνοντας μέχρι τον Κοσκωτά και τον Τσοχατζόπουλο, ενώ για το επίμαχο ζήτημα της πρόσφατης έρευνας της δικαιοσύνης επιχείρησε να αποδώσει τις ευθύνες ξανά στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ο Παναγόπουλος είναι ΠΑΣΟΚαρα».

Από την τοποθέτηση του κ. Λαζαρίδη δεν έλειψαν και οι ειρωνικές αναφορές για τα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ, ενώ κατηγόρησε το κόμμα της αντιπολίτευσης και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας ότι ο μοναδικός προφυλακισμένος είναι ο κουμπάρος του Ανδρουλάκη.

Τα σχόλια του κ. Λαζαρίδη προκάλεσαν την αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζου, που διερωτήθηκε εάν αυτοί που ενέκριναν, έλεγχαν και υλοποιούσαν ήταν και αυτοί «ΠΑΣΟΚάρες» ενώ υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αυτό που κυβερνά τη χώρα για να έχει την ευθύνη για τα όσα συμβαίνουν και κατηγόρησε την κυβέρνηση για υποκρισία αναφερόμενος στο πώς αξιοποίησε το άρθρο 86 για να γλιτώσει τους υπουργούς της από τη λογοδοσία.

Αναλυτικά τα όσα έγιναν στη Βουλή

Για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, ο Λαζαρίδης είπε ότι είναι «μια ισχυρή δήλωση πολιτικής φιλοσοφίας που είναι η επιλογή του διαλόγου αντί της σύγκρουσης, της σύνθεσης αντί της επιβολής, της ευθύνης αντί του εύκολου λαϊκισμού» και καταλόγισε στην αντιπολίτευση «μια μηχανική άρνηση». Καταλόγισε, μεταξύ άλλων, στο ΠΑΣΟΚ και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι αρνήθηκαν να πάρουν μέρος στον διάλογο όταν κλήθηκαν από το υπουργείο Εργασίας.

Αναφερόμενος στο θέμα της δικαστικής διερεύνησης του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου για την διαχείριση πόρων από τα Προγράμματα Κατάρτισης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ είπε ότι «προφανώς έχει το τεκμήριο της αθωότητας γιατί ζούμε σε μια δυτική κοινωνία, αλλά ΠΑΣΟΚάρα είναι ο Παναγόπουλος. Επί σειρά ετών μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, στενός συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κώστα Σημίτη, του Γιώργου Παπανδρέου, άρα αυτή την προσπάθεια που κάνετε να μας πείσετε ότι λίγο πολύ ο Παναγόπουλος είναι ΝΔ -όπως σας θυμίζω το κάνατε και με την κ. Καϊλή τότε που λέγατε πως ετοιμαζόταν να έρθει στη ΝΔ- αλλά αυτά ο ελληνικός λαός τα ξέρει πολύ καλά». Ο κ. Λαζαρίδης μάλιστα όξυνε την επίθεσή του προς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης λέγοντας «πως εσείς ως ΠΑΣΟΚ είστε οι απολογούμενοι».

Καταλόγισε ακόμα στην αντιπολίτευση ότι είναι «τυφλωμένοι από ένα αντιπολιτευτικό μένος, μόνο και μόνο για να ρίξετε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, στέκεστε απέναντι στα Θέλω των εργαζομένων, τους οποίους δήθεν αγαπάτε και δήθεν στηρίζετε» και επέκρινε ειδικά το ΠΑΣΟΚ που όπως είπε «θέλει να κυβερνήσει τον τόπο».

Λαζαρίδης για Ανδρουλάκη

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ σχολίασε και την χθεσινή ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, λέγοντας: «Καταλαβαίνω ότι η δημοσκοπική κατάρρευση του δημιουργεί νεύρα, το αντιλαμβάνομαι, ανθρώπινο είναι, πολιτική κάνουμε όλοι και όταν δεν πηγαίνουμε καλά έχουμε προβλήματα. Δεν περίμενα όμως σε καμία περίπτωση ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως θα έκανε μια ομιλία τόσο χαμηλού επιπέδου. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα έπεφτε τόσο χαμηλά. Έφτασε να χαρακτηρίζει την κυβερνητική παράταξη «τσίρκο»! Αυτό θα μπορούσα να σας το επιστρέψω αλλά ο πολιτικός πολιτισμός μας δεν μου το επιτρέπει, αλλά «τσίρκο» είναι τα κόμματα εκείνα που ένα μήνα πριν το συνέδριό τους δεν ξέρουν πως θα επιλεγούν οι σύνεδροί τους» και ζήτησε από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ «να πουν στον πρόεδρό τους να προσέχει τους χαρακτηρισμούς του, γιατί η ΝΔ δεν είναι «συμμορία», συμμορία εάν ξέρετε τι σημαίνει είναι το ΠΑΣΟΚ με τα σκάνδαλα του Κοσκωτά, του καλαμποκιού, του Χρηματιστηρίου, του Τσοχατζόπουλου που ήταν συναρχηγός σας, του Μαντέλη και τα μαύρα ταμεία… και ο κ. Ανδρουλάκης έρχεται και μας λέει ότι στη ΝΔ υπάρχουν «εσωτερικές συμμορίες»;».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ απάντησε στον κ. Λαζαρίδη ότι «κανείς δεν αμφισβήτησε ότι ο κ. Παναγόπουλος, πρόεδρος της ΓΣΕΕ, υπήρξε μέχρι πρότινος πράγματι ενεργό μέλος του κόμματός μας. Και μάλιστα εμείς είμασταν εκείνοι που όταν ξεκίνησε μια έρευνα -για να μην διαδραματίσουν σε αυτή κανένα ρόλο οι κομματικές ιδιότητες και να διαμορφώσουν κανένα αποτέλεσμα- του αναστείλαμε την κομματική του ιδιότητα ως κάτι το αυτονόητο και αναγκαίο, σεβόμενη το τεκμήριο της αθωότητάς του» και πρόσθεσε πως «δεν θέλω, να ρωτήσω τι έχει κάνει η ΝΔ σε ανάλογες περιπτώσεις στελεχών που έχουμε ακούσαμε καταγέλαστες δικαιολογίες, δεν θα πέσω χαμηλά».

ΠΑΣΟΚάρα και η Κεραμέως;

Ο κ. Μάντζιος, αναρωτήθηκε «ΠΑΣΟΚάρες είναι και εκείνοι που ενέκριναν τα Προγράμματα Κατάρτισης, που τα έλεγχαν, που τα διαχειρίστηκαν;» και πρόσθεσε «οι πρώην υπουργοί Εργασίας ο κ. Γ. Βρούτσης, ο κ. Αδ. Γεωργιάδης, η κ. Ν. Κεραμέως ΠΑΣΟΚάρες είναι; Το ΠΑΣΟΚ κυβερνά την χώρα και δεν το ξέρουμε; Πότε αναλάβαμε και δεν μας το είπατε; Το ΠΑΣΟΚ είναι σήμερα στην Κυβέρνηση;».

Σχετικά με τα πολιτικού πολιτισμού, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «είναι τουλάχιστον προκλητικό και σίγουρα υποκριτικό να ακούμε για πολιτικό πολιτισμό από τη ΝΔ που με κάθε τρόπο καταστρατήγησε το Σύνταγμα και δη το άρθρο 86 για την προστασία υπουργών από την διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών -όχι την καταδίκη- για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως το ίδιο κάνατε και για τον κ. Καραμανλή για τα Τέμπη». Δεν μπορεί είπε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ να μιλάτε για πολιτικό πολιτισμό όταν ο πρωθυπουργός προΐσταται της ΕΥΠ και ενώ υπάρχει απόφαση του ΣτΕ που τον υποχρεώνει να ενημερώσει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τους λόγους παρακολούθησής τους αυτός αρνείται πισματικά; Λίγη ντροπή».

Λαζαρίδης: Πάτε να το χρεώσετε στη ΝΔ

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης του αντέτεινε ότι «επί της ουσίας δεν μου απαντήσατε τίποτα» και τον ρώτησε «κατηγορείτε την υπουργό Εργασίας κ. Κεραμέως, τον κ. Βρούτση, τον κ. Γεωργιάδη για κάτι; Αυτά τα Προγράμματα Κατάρτισης είναι προγράμματα που υλοποίησε αυτή μόνο η κυβέρνηση; Θέλετε να ξεφύγετε γιατί το στέλεχός σας, ο κ. Παναγόπουλος – για να συνεννοηθούμε- είχε την διαχείρισή τους και τώρα πάτε αυτό να το χρεώσετε στη ΝΔ» και σημείωσε ότι «αυτά τα προγράμματα ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, από το ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο. Αλήθεια, αμφισβητείτε αυτούς τους ελέγχους, την ευρωπαϊκή και ελληνική δικαιοσύνη, εάν «ναι», να μας το πείτε.

Την Δικαιοσύνη δεν μπορείτε να την χρησιμοποιείται «αλα κάρτ» και όπου σας βολεύει είναι καλή και όπου «όχι» κακή». Και κατέληξε «κουραστήκαμε να ακούμε από το ΠΑΣΟΚ ότι θέλει να κυβερνήσει, αλλά έτσι όπως το πάει αυτή η «βελόνα» ούτε πάνω θα πάει, ούτε κάτω, θα είναι μια ευθεία γραμμή που θα σημάνει τον πολιτικό θάνατο του ΠΑΣΟΚ, εάν συνεχίσει έτσι».

Economy
Δημόσιο Χρέος: ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλοι τρεις κίνδυνοι

Δημόσιο Χρέος: ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλοι τρεις κίνδυνοι

Business
Eurobank Equities για Metlen: Ανθεκτική η κερδοφορία, τιμή στόχος στα 56,20 ευρώ

Eurobank Equities για Metlen: Ανθεκτική η κερδοφορία, τιμή στόχος στα 56,20 ευρώ

inWellness
inTown
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δε λέει την αλήθεια – Καθορισμός του κατώτατου από τους εταίρους και μονομερής προσφυγή στη διαιτησία
Συλλογικές Συμβάσεις 13.02.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δε λέει την αλήθεια – Καθορισμός του κατώτατου από τους εταίρους και μονομερής προσφυγή στη διαιτησία

«Αν δεν έχω μονομερή προσφυγή στη διαιτησία για να αναγκαστούν οι επιχειρήσεις να κάτσουν το τραπέζι, αν δεν έχω επαναφορά του κατώτατου μισθού να είναι στην Εθνική Γενική Συλλογική, δεν θα έχω συμβάσεις για να μετενεργήσουν», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Σκληρό μήνυμα Ανδρουλάκη στην ΚΟΕΣ: Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει
ΠΑΣΟΚ 13.02.26

Σκληρό μήνυμα Ανδρουλάκη στην ΚΟΕΣ: Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, απάντησε στην κριτική που δέχεται για τη μη λειτουργία των οργάνων του κόμματος. «Μπροστά μας δεν έχουμε εσωκομματικές εκλογές. Έχουμε εθνικές εκλογές», τόνισε με έμφαση.

Σύνταξη
Συνάντηση Σαμαρά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα
Στο Προεδρικό 13.02.26

Συνάντηση Σαμαρά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας με πρώην πρωθυπουργούς. Είχαν προηγηθεί οι συναντήσεις με τους Γιώργο Παπανδρέου, Λουκά Παπαδήμο, Κώστα Καραμανλή και Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Ξαναθυμήθηκε το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Ξαναθυμήθηκε το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης

Πανηγυρίζοντας για επιτυχίες της ΑΑΔΕ στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν διστάζει να πει ότι το σύνθημα είναι «Νομιμότητα Παντού». Διαρκής δέσμευση, λέει ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης... των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, της «υπόθεσης Παναγόπουλου»

Σύνταξη
Χαρίτσης: Καμία ανοχή στη μετατροπή της Βουλής σε πλυντήριο των σκανδάλων Μητσοτάκη
Βουλή 13.02.26

Χαρίτσης: Καμία ανοχή στη μετατροπή της Βουλής σε πλυντήριο των σκανδάλων Μητσοτάκη

«Πυραμίδα διαφθοράς που στην κορυφή της έχει το Μέγαρο Μαξίμου» - τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης. Όσον αφορά τη κινητοποίηση των αγροτών ανέφερε πως «σήμερα θα είμαστε στο Σύνταγμα με τους αγρότες»

Σύνταξη
Σκληρή απάντηση Τσίπρα στον Γιάννη Στουρνάρα – «Μια τρίτη θητεία αξίζει κάθε κόπο…»
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Σκληρή απάντηση Τσίπρα στον Γιάννη Στουρνάρα – «Μια τρίτη θητεία αξίζει κάθε κόπο…»

Με πρωτόγνωρα δηκτική γλώσσα απαντά ο Αλέξης Τσίπρας στα όσα ανέφερε ο Γιάννης Στουρνάρας στην «Ομάδα Αλήθειας» προσχωρώντας, όπως λέει ο Τσίπρας, στο «κύκλωμα της προπαγανδιστικής αθλιότητας». Ασκώντας φαρμακερή κριτική στη στάση που κράτησε κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας καταλήγει με την ευχή ο Μητσοτάκης να ανταμείψει τον κ. Στουρνάρα για τις υπηρεσίες του.

Σύνταξη
Τα εγχώρια απόνερα των «ήρεμων νερών» φοβάται η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Τα εγχώρια απόνερα των «ήρεμων νερών» φοβάται η κυβέρνηση

Να παρουσιάσει ένα success story για το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα επιχειρεί η κυβέρνηση, μην κρύβοντας την πίεση που αισθάνεται για την κριτική που δέχεται (και) μέσα από τη «γαλάζια» παράταξη, η οποία εντείνεται.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σιακαντάρης: Ο Τσίπρας έχει εμπλουτίσει το βάθος της σκέψης του – Θα συμβάλει ώστε να υπάρξει ένας νέος πολιτικός χώρος
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Σιακαντάρης: Ο Τσίπρας έχει εμπλουτίσει το βάθος της σκέψης του – Θα συμβάλει ώστε να υπάρξει ένας νέος πολιτικός χώρος

Ο επικεφαλής της ομάδας Εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, Γιώργος Σιακαντάρης αναφέρθηκε στους λόγους που συμπορεύεται με τον πρώην πρωθυπουργό, τονίζοντας πως «έχει ουσιαστικά εμπλουτίσει και το γνωστικό του πεδίο»

Σύνταξη
Εκδήλωση για τα 50 χρόνια της ΚΝΕ παρουσία Κουτσούμπα – «Ο κομμουνισμός είναι η νιότη του κόσμου»
«Ηρωική πορεία» 13.02.26

Εκδήλωση για τα 50 χρόνια της ΚΝΕ παρουσία Κουτσούμπα – «Ο κομμουνισμός είναι η νιότη του κόσμου»

Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ Θοδωρής Κωτσαντής και χαιρετισμό θα απευθύνει το μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ την περίοδο 1972 - 1979, Δημήτρης Γόντικας.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο Αριστείδης Μανωλάκος φωτεινός φάρος για κάθε νέο δημοσιογράφο και προοδευτικό πολίτη
ΣΥΡΙΖΑ 13.02.26

Φάμελλος: Ο Αριστείδης Μανωλάκος φωτεινός φάρος για κάθε νέο δημοσιογράφο και προοδευτικό πολίτη

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και σε όσους συνεργάστηκαν και αγωνίστηκαν μαζί του», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Προγράμματα Κατάρτισης: Τα ερωτήματα παραμένουν ακόμα πιο έντονα, ειδικά μετά τις εξηγήσεις που έδωσε ο Γιάννης Παναγόπουλος
Πολιτική 13.02.26

Προγράμματα Κατάρτισης: Τα ερωτήματα παραμένουν ακόμα πιο έντονα, ειδικά μετά τις εξηγήσεις που έδωσε ο Γιάννης Παναγόπουλος

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος επιχείρησε να δώσει εξηγήσεις για όσα του καταμαρτυρούν. Οι απαντήσεις δεν κάλυψαν τα ερωτήματα που έχουν τεθεί μετά τις αποκαλύψεις, ενώ ο κ. Παναγόπουλος ουδέποτε απάντησε πειστικά τις κατηγορίες περί ξεπλύματος των χρημάτων.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Χαρίτσης: Ο Αριστείδης Μανωλάκος ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος της Αριστεράς, θα μας λείψει
Νέα Αριστερά 13.02.26

Χαρίτσης: Ο Αριστείδης Μανωλάκος ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος της Αριστεράς, θα μας λείψει

«Ένας ξεχωριστός νέος άνθρωπος με οργανωτικές ικανότητες και πολιτική διορατικότητα που συνέδεσε τη ζωή του με το μεγάλο πληθυντικό κόμμα της Αριστεράς, την ΕΔΑ, και τη Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη», επισήμανε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Πώς διαβάζει η Αθήνα τις αναφορές Ερντογάν σε λύσεις με βάση το διεθνές δίκαιο
Πολιτική 13.02.26

Πώς διαβάζει η Αθήνα τις αναφορές Ερντογάν σε λύσεις με βάση το διεθνές δίκαιο

Μητσοτάκης - Ερντογάν ανέδειξαν τη σημασία των διαύλων επικοινωνίας και της διατήρησης «ήρεμων νερών», με διπλωματικές πηγές να διακρίνουν ενδεχόμενη ευκαιρία στον ορίζοντα των ελληνοτουρκικών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο κομματικός Τασούλας και ο υπερθεσμικός Τσίπρας
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Ο κομματικός Τασούλας και ο υπερθεσμικός Τσίπρας

Για πρώτη φορά η προεδρία μοίρασε επιλεγμένα ένα non paper (άτυπη ενημέρωση) για τα όσα συζητήθηκαν στη μιάμισης ώρας συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
ΠΑΣΟΚ: Ο οδικός χάρτης μέχρι το συνέδριο – Οι διαφωνίες για την εκλογή αντιπροσώπων
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ο οδικός χάρτης μέχρι το συνέδριο – Οι διαφωνίες για την εκλογή αντιπροσώπων

Το ΠΑΣΟΚ εισέρχεται στην τελική ευθεία του προσυνεδριακού του διαλόγου, με διαφωνίες για την εκλογή συνέδρων και την κατανομή τους ανά δήμο. Το παρασκήνιο από τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ την Τετάρτη, τα στρατόπεδα και οι «ναρκοθετημένοι» κόμβοι του επόμενου διαστήματος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Συντηρεί την κόντρα με τον Γεωργιάδη η Κωνσταντοπούλου και φτάνει μέχρι τον Χρυσοχοΐδη
Πολιτική 12.02.26

Συντηρεί την κόντρα με τον Γεωργιάδη η Κωνσταντοπούλου και φτάνει μέχρι τον Χρυσοχοΐδη

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μετά τη σφοδρή σύγκρουση με τον υπουργό Υγείας στη Βουλή ζητά παραιτήσεις και αναμένει άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος
Επικαιρότητα 12.02.26

Νέα Αριστερά: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος

Η Νέα Αριστερά ανακοινώνει ότι η Πέτη Πέρκα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, αναλαμβάνεοι εκπρόσωπος Τύπου, ενώ τη θέση του γραμματέα της Κ.Ο. παίρνει ο Δημήτρης Τζαννακόπουλος

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη
Σημείο αναφοράς 13.02.26

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

Τελείωσε η πρώτη και ιδιαίτερα κρίσιμη φάση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πλατεία Άρεως στην Τρίπολη.

Σύνταξη
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για τη «φτωχική» δωρεά των 25.000 δολαρίων του δισεκατομμυριούχου Σπίλμπεργκ
Go Fun 13.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για τη «φτωχική» δωρεά των 25.000 δολαρίων του δισεκατομμυριούχου Σπίλμπεργκ

Η δωρεά των 25.000 δολαρίων από τον Σπίλμπεργκ στον διαδικτυακό έρανο της οικογένειας του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ αντιστοιχεί σε ένα απειροελάχιστο κλάσμα των ετήσιων εσόδων του σχολιάζουν οι χρήστες των social media

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Συμπλήρωσαν κάρτες Τεττέη και Καλάμπρια – Σε ποια παιχνίδια δεν θα είναι διαθέσιμοι
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Συμπλήρωσαν κάρτες Τεττέη και Καλάμπρια - Σε ποια παιχνίδια δεν θα είναι διαθέσιμοι

Ανδρέας Τεττέη και Ντάβιντε Καλάμπρια συμπλήρωσαν τρεις κίτρινες κάρτες και θα πρέπει να λείψουν σε ένα από τα τέσσερα επόμενα ματς της Superleague που θα δώσει ο Παναθηναϊκός.

Σύνταξη
Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση Μνημείου Ευεργετών και Δασκάλων του Γένους στα Ιωάννινα
Αναγνώριση 13.02.26

Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση Μνημείου Ευεργετών και Δασκάλων του Γένους στα Ιωάννινα

Η σύσταση της Επιτροπής φιλοδοξεί να τιμήσει την καθοριστική συμβολή των ευεργετών και των δασκάλων του Γένους στη διαμόρφωση της ιστορικής, πνευματικής και εκπαιδευτικής ταυτότητας των Ιωαννίνων.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Δυτική Ελλάδα και Κρήτη
Απελπισία 13.02.26

Σαρώνει η κακοκαιρία - Ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Δυτική Ελλάδα και Κρήτη

«Αν ο ανεμοστρόβιλος περνούσε μέσα από το χωριό, θα είχαμε θύματα», δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας Μπόρσι στην Ηλεία, που επλήγη από την κακοκαιρία - Προληπτικές εκκενώσεις κατοικιών

Σύνταξη
Σοκ για τη Λίντσεϊ Βον: Κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό η θρυλική σκιέρ (pics)
Άλλα Αθλήματα 13.02.26

Σοκ για τη Λίντσεϊ Βον: Κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό η θρυλική σκιέρ (pics)

Σοκ προκαλεί η είδηση του απόηχου του σοβαρού τραυματισμού της Λίντσεϊ Βον κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, με τους ειδικούς να τονίζουν ότι η θρυλική Αμερικανίδα σκιέρ, μετά από τρία χειρουργεία ήδη, κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό.

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά στην ετήσια εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς
Κοινωνικοί εταίροι 13.02.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά στην ετήσια εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς

Ο κ. Μώραλης, ευχήθηκε χρόνια πολλά και δημιουργικά στους εμπόρους της πόλης, τονίζοντας ότι η συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς είναι άριστη.

Σύνταξη
Ακόμα ένα χτύπημα για το Λούβρο: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης με εισιτήρια – Στα 10 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η ζημιά
Culture Live 13.02.26

Ακόμα ένα χτύπημα για το Λούβρο: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης με εισιτήρια – Στα 10 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η ζημιά

Αστυνομική επιχείρηση αποκάλυψε οργανωμένο κύκλωμα στο Λούβρο, οδηγώντας στη σύλληψη εννέα ατόμων, ανάμεσά τους υπάλληλοι του μουσείου και ξεναγοί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Βοιωτία θέλει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Μετακινήσεις 13.02.26

Την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Βοιωτία θέλει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Σιδηρόδρομος, ΚΤΕΛ και υδατοδρόμια τέθηκαν ως ζητήματα στη συνάντηση του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού με τον Αν. Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

