Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία

Ξεκίνησε χθες στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας».

Το νομοσχέδιο ενσωματώνει την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των εθνικών κοινωνικών εταίρων που υπεγράφη πριν από δύο μήνες. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει συνολικά 16 άρθρα και παρέμεινε σε δημόσια διαβούλευση επί δύο εβδομάδες.

Οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου:

1. Πιο εύκολη επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ). Μείωση του απαιτούμενου ποσοστού κάλυψης. Σήμερα: η επέκταση μιας ΣΣΕ είναι δυνατή μόνο εφόσον δεσμεύει εργοδότες που απασχολούν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος.

Με την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία: το ποσοστό αυτό μειώνεται από 50% σε 40%.

2. Δημιουργείται μια νέα δυνατότητα για την επέκταση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Το ποσοτικό κριτήριο του 40% δεν θα εξετάζεται καθόλου όταν τη ΣΣΕ συνυπογράφουν εθνικοί κοινωνικοί εταίροι.

• Δυνατότητα στη ΓΣΕΕ να μπορεί να συνυπογράφει κλαδικές ΣΣΕ επικουρικά, εφόσον προσκληθεί από αρμόδιο πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο σωματείο να το κάνει, ώστε να εφαρμόζεται η νέα δυνατότητα της επέκτασης.

• Προσδιορισμός πεδίου εφαρμογής ΣΣΕ για τον εντοπισμό του πεδίου της επέκτασης με την αναφορά στο κείμενο των κλαδικών ΣΣΕ των ΚΑΔ και άλλων στοιχείων που προσδιορίζουν τον εκάστοτε κλάδο.

• Λειτουργικά Μητρώα Οργανώσεων (ΓΕΜΗΣΟΕ και ΓΕΜΗΟΕ) για τον εντοπισμό του ποσοστού κάλυψης.

• Μείωση των στοιχείων που απαιτούνται για την εγγραφή στα απολύτως απαραίτητα.

• Επαναπροσδιορισμός των έννομων συνεπειών που συνεπάγεται η μη εγγραφή στα Μητρώα – μη αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη συνδικαλιστική δράση.

• Η εγγραφή οργάνωσης απαιτείται μόνο για την επέκταση μιας ΣΣΕ και για την προσφυγή στον ΟΜΕΔ.

• Τα εκλογικά έγγραφα θα παραδίδονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στο Πρωτοδικείο, αντί για το Μητρώο.

3. Πλήρης προστασία των εργαζομένων μετά τη λήξη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Ολοι οι όροι μιας ΣΣΕ που αφορούν τους εργαζομένους εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη λήξη της.

• Παράταση για τρεις μήνες στις ΣΣΕ.

• Μετά το τρίμηνο, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της ΣΣΕ μέχρι τη σύναψη νέας συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας (πλήρης μετενέργεια).

• Καταργείται η μνημονιακή ρύθμιση για τη μερική μετενέργεια που ισχύει από το 2012.

• Επαναφέρεται το προμνημονιακό καθεστώς της πλήρους μετενέργειας.

• Προστασία των νεοπροσλαμβανομένων – καλύπτονται από τη ΣΣΕ και όσοι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται κατά την τρίμηνη παράτασή της.

4. Επιτάχυνση διαδικασιών σε περίπτωση διαφωνίας εργαζομένων και εργοδοτών.

• Μηχανισμός προελέγχου των μονομερών αιτήσεων προσφυγής στη Μεσολάβηση και στη Διαιτησία.

• Σύσταση και λειτουργία τριμελούς επιτροπής στον ΟΜΕΔ.

• Ελεγχος αυστηρά και μόνο των νόμιμων προϋποθέσεων για μεσολάβηση και μονομερή προσφυγή.

• Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Παραδεκτού: ένας καθηγητής Νομικής Σχολής Εργατικού Δικαίου, ένας καθηγητής Οικονομικών και ένας αφυπηρετήσας δικαστής ανώτατου δικαστηρίου.

• Θα επιλέγονται με θητεία από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΜΕΔ.

• Κατάργηση του δεύτερου βαθμού διαιτησίας του ΟΜΕΔ για τη γρηγορότερη επίλυση διαφορών – διατήρηση δυνατότητας δικαστικής προσβολής της διαιτητικής απόφασης.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»