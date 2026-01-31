Πυρά ΚΚΕ κατά της κυβέρνησης για τις ΣΣΕ – Έδαφος για νέα εργατικά δυστυχήματα η «Κοινωνική Συμφωνία»

Σφοδρά πυρά εξαπέλυσε το ΚΚΕ κατά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ), υπογραμμίζοντας ότι το εν λόγω νομοσχέδιο θα αποτελέσει εργαλείο καταστολής, χειραγώγησης και ενσωμάτωσης των εργατικών διεκδικήσεων, ενώ θα εντείνει την εκμετάλλευση και την εντατικοποίηση της εργασίας.

Η κυβέρνηση «να είναι σίγουρη πως και αυτό το νομοσχέδιο θα ανατραπεί» διαμηνύει το ΚΚΕ

Λίγες ημέρες μετά τη φονική έκρηξη στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα», όπου έχασαν τραγικά τη ζωή τους πέντε εργάτριες, το ΚΚΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι το νομοσχέδιο αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της καπιταλιστικής κερδοφορίας, «αυτής που ευθύνεται για την ένταση της εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εγκλημάτων».

Η κυβέρνηση, τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση, επιδιώκει τη νομοθετική επικύρωση της «Κοινωνικής Συμφωνίας» που υπέγραψε με τους εργοδότες και την ηγεσία της ΓΣΕΕ. Το ΚΚΕ καταγγέλλει ότι πίσω από τον ισχυρισμό της κυβέρνησης πως διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, κρύβεται η επιδίωξη να εφαρμόζονται πλήρως, μέσω των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όλες οι αντεργατικές διατάξεις προηγούμενων νόμων.

Αιχμές για τη στάση της ΓΣΕΕ

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη στάση της ΓΣΕΕ, με το ΚΚΕ να καταγγέλλει ότι η υπογραφή της ηγεσίας της σηματοδοτεί τον «οριστικό ενταφιασμό» του αιτήματος για επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στα συνδικάτα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, η ΓΣΕΕ λειτουργεί ως «τοποτηρητής των συλλογικών διαπραγματεύσεων», έχοντας διαχρονικά στηρίξει κυβερνητικές πολιτικές τόσο της ΝΔ όσο και προηγούμενων κυβερνήσεων.

Το ΚΚΕ εκτιμά ότι το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις θα αποτελέσει εργαλείο καταστολής, χειραγώγησης και ενσωμάτωσης των εργατικών διεκδικήσεων, ενώ θα εντείνει την εκμετάλλευση και την εντατικοποίηση της εργασίας, για τη διασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων που δημιουργούν το έδαφος για νέες «Βιολάντες« και νέα «Τέμπη».

Τέλος, το ΚΚΕ διαμηνύει στην κυβέρνηση «αυτό το νομοσχέδιο θα ανατραπεί» μέσα από την οργανωμένη πάλη των εργαζομένων για συλλογικά δικαιώματα, Συλλογικές Συμβάσεις και αυξήσεις στους μισθούς.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΚΚΕ

«Λίγες μέρες μετά το εργοδοτικό έγκλημα που στοίχισε τη ζωή σε 5 εργάτριες, η κυβέρνηση επιδιώκει τη νομοθετική επικύρωση της ‘Κοινωνικής Συμφωνίας’, που υπέγραψε με τους εργοδότες και την ηγεσία της ΓΣΕΕ.

»Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένας ακόμα ‘κρίκος’ στους πολλούς που συγκρατούν την αλυσίδα της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας, της καπιταλιστικής κερδοφορίας, αυτής δηλαδή που ευθύνεται για την ένταση της εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εγκλημάτων.

»Πίσω από τον προσχηματικό ισχυρισμό ότι θα εξασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, κρύβεται η επιδίωξη να εφαρμόζονται στο ακέραιο, μέσω των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όλες οι αντεργατικές διατάξεις των προηγούμενων νόμων, όλων των κυβερνήσεων, που επέφεραν το ξήλωμα του εργάσιμου χρόνου, οδηγώντας στην εντατικοποίηση και τα εργοδοτικά εγκλήματα.

»Η υπογραφή της ΓΣΕΕ για τον οριστικό ενταφιασμό του αιτήματος της επαναφοράς της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στα συνδικάτα, με αντάλλαγμα την αναβάθμισή της σε τοποτηρητή των συλλογικών διαπραγματεύσεων αυτό ακριβώς εξυπηρετεί, αφού όλα τα προηγούμενα χρόνια έχει αποδειχθεί βασικό στήριγμα της κυβέρνησης της ΝΔ, των προηγούμενων κυβερνήσεων, συνολικά της αστικής τάξης και του κράτους της.

»Το νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ θα γίνει όχημα για καταστολή, χειραγώγηση και ενσωμάτωση των εργατικών διεκδικήσεων, για την ένταση της εκμετάλλευσης και το βάθεμα της εντατικοποίησης της εργασίας, για τη διασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων που δημιουργούν το έδαφος για νέες ‘Βιολάντες’ και νέα ‘Τέμπη’, θα γίνει όχημα ώστε οι εργαζόμενοι κυριολεκτικά να πληρώνουν με το αίμα τους τα κέρδη του κεφαλαίου.

»Η κυβέρνηση να είναι σίγουρη ότι και αυτό το νομοσχέδιο θα ανατραπεί από την οργανωμένη πάλη των εργαζομένων για συλλογικά δικαιώματα, συμβάσεις και αυξήσεις στους μισθούς».