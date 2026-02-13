science
H Apple στο στόχαστρο Τραμπ για «προώθηση αριστερών μέσων»
Τεχνολογία 13 Φεβρουαρίου 2026, 10:40

H Apple στο στόχαστρο Τραμπ για «προώθηση αριστερών μέσων»

Aμερικανική ρυθμιστική αρχή προειδοποιεί την Apple σχετικά με την πλατφόρμα ειδήσεων και ύστερα από κόντρα για το… σόου του Super Bowl.

Γιώργος Πολύζος
ΕπιμέλειαΓιώργος Πολύζος
A
A
Η Apple προειδοποιήθηκε από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) να μην καταστέλλει το συντηρητικό περιεχόμενο στην πλατφόρμα Apple News, καθώς αυξάνονται οι εντάσεις μεταξύ της εταιρείας και της κυβέρνησης Τραμπ.

Σε επιστολή προς τον διευθύνοντα σύμβουλο Τιμ Κουκ, ο πρόεδρος της FTC, Άντριου Φέργκιουσον, αναφέρθηκε σε πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με μια έκθεση του συντηρητικού οργανισμού παρακολούθησης των μέσων ενημέρωσης Media Research Center (MRC), η οποία ισχυριζόταν ότι η Apple προώθησε «αριστερά μέσα ενημέρωσης» στο news feed της.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών Μπρένταν Καρ, επίσης διορισμένος από τον Τραμπ και ανοικτά επικριτικός έναντι των Big Tech, επικρότησε την κίνηση του Φέργκιουσον την Τετάρτη, λέγοντας ότι «η Apple δεν έχει το δικαίωμα να καταστέλλει συντηρητικές απόψεις, παραβιάζοντας τον νόμο της FTC».

Στο στόχαστρο το Apple News

Οι δημόσιες αυτές επιπλήξεις της Apple από κορυφαίους κυβερνητικούς αξιωματούχους ήρθαν την ημέρα μετά την κοινοποίηση της έκθεσης του MRC από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Η έκθεση ισχυριζόταν ότι καμία από τις 620 κορυφαίες ειδήσεις που παρουσιάστηκαν στην εφαρμογή ειδήσεων της Apple τον πρώτο μήνα του 2026 δεν προήλθε από «δεξιά μέσα ενημέρωσης» όπως το Fox News, το Daily Mail ή το Breitbart.

«Οποιαδήποτε πράξη ή πρακτική της Apple News για την καταστολή ή την προώθηση ειδησεογραφικών άρθρων με βάση την ιδεολογική ή πολιτική άποψη του άρθρου ή της έκδοσης… μπορεί να παραβιάζει τους νόμους των ΗΠΑ που απαγορεύουν στις επιχειρήσεις να παραπλανήσουν τους καταναλωτές», δήλωσε ο Φέργκιουσον.

Ο Φέργκιουσον, τον οποίο ο Τραμπ διόρισε επικεφαλής της αμερικανικής αρχής ανταγωνισμού και προστασίας των καταναλωτών, δήλωσε ότι η Apple θα πρέπει να προχωρήσει σε «ολοκληρωμένη αναθεώρηση» των όρων παροχής υπηρεσιών της και να λάβει διορθωτικά μέτρα εάν η διαχείριση του περιεχομένου της δεν είναι σύμφωνη με αυτούς.

«Αυτές οι αναφορές εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το αν η Apple News ενεργεί σύμφωνα με τους όρους παροχής υπηρεσιών της και τις δηλώσεις της προς τους καταναλωτές, καθώς και τις εύλογες προσδοκίες των δεκάδων εκατομμυρίων Αμερικανών που χρησιμοποιούν την Apple News», έγραψε ο Φέργκιουσον.

Πρόσθεσε επίσης ότι «η FTC δεν είναι αστυνομία της ελευθερίας του λόγου», αλλά ότι η προστασία της ελευθερίας του λόγου δεν επεκτείνεται σε «ουσιώδεις ψευδείς δηλώσεις προς τους καταναλωτές».

Εντάσεις Apple – κυβέρνησης Τραμπ

Η επιστολή σηματοδοτεί μια κλιμάκωση των δημόσιων εντάσεων μεταξύ της Apple και μελών της κυβέρνησης Τραμπ τις τελευταίες ημέρες, σημειώνουν οι Financial Times. Ο Τραμπ έχει επιτεθεί σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας με την κατηγορία ότι καταστέλλουν τις συντηρητικές φωνές και έχει στοχεύσει την Apple για την έντονη εξάρτησή της από την παραγωγή στην Κίνα και την Ινδία.

Ωστόσο, ο πρόεδρος έχει γενικά αποφύγει να ασκήσει κριτική στην Apple από τότε που ο Κουκ αποφάσισε να βελτιώσει τις σχέσεις με την κυβέρνηση τον Αύγουστο. Ο Κουκ δεσμεύτηκε να δαπανήσει 600 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ενώ ο Τραμπ υποσχέθηκε στην Apple εξαίρεση από τους προγραμματισμένους δασμούς για τα ηλεκτρονικά προϊόντα.

Οι επικεφαλής των τεχνολογικών εταιρειών έχουν προσπαθήσει να μην προκαλέσουν τον πρόεδρο από την επιστροφή του στο αξίωμα, σημειώνεται στο δημοσίευμα. Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα ο Κουκ δημοσίευσε μια selfie με τον Bad Bunny, τον σταρ που πρωταγωνίστησε στο σόου του ημιχρόνου του Super Bowl, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Apple Music και προκάλεσε την κριτική του Τραμπ.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την εμφάνιση του Bad Bunny την Κυριακή, ο οποίος έχει επικρίνει την αυστηρή πολιτική του προέδρου σε θέματα μετανάστευσης, ως «προσβολή για το μεγαλείο της Αμερικής».

Αυτό συνέβη λίγο μετά την συνάντηση του διευθυντή της Apple με το προσωπικό, κατά την οποία υποσχέθηκε να πιέσει την κυβέρνηση να αλλάξει την προσέγγισή της σε θέματα μετανάστευσης, σύμφωνα με πηγές των Financial Times, μετά τον πυροβολισμό δύο ατόμων από ομοσπονδιακούς πράκτορες κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο Μινεάπολη.

Ο Κουκ αντιμετώπισε έντονη αντίδραση στο διαδίκτυο για την παρακολούθηση του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ στο Amazon Prime στο Λευκό Οίκο, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι από πράκτορες της υπηρεσίας ICE.

Εκκαθαρίσεις στην FTC

Ο Φέργκιουσον διορίστηκε πρόεδρος της FTC τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, αντικαθιστώντας την Λίνα Καν, που είχε διοριστεί από τον Τζο Μπάιντεν. Τον επόμενο μήνα, η FTC ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει έρευνα για τη λογοκρισία των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Τον Μάρτιο, ο Τραμπ απέλυσε τους δύο δημοκρατικούς επιτρόπους της υπηρεσίας, τη Ρεμπέκα Σλότερ και τον Αλβάρο Μπεδόγια. Η νομική αμφισβήτηση της απόφασης αυτής από την Σλότερ εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Η Ρεπουμπλικανή επίτροπος Μελίσα Χόλιοκ παραιτήθηκε τον Νοέμβριο, με αποτέλεσμα η υπηρεσία να μείνει με μόνο δύο επιτρόπους από τους συνήθεις πέντε.

