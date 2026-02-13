Άφαντος παραμένει από την περασμένη Τρίτη, 10/2, ο 58χρονος Μαρίνος Λέντερης που εξαφανίστηκε από τα Χανιά και έκτοτε έχουν χαθεί τα ίχνη του.

Όποιος έχει κάποια πληροφορία για την εξαφάνιση του 58χρονου παρακαλείται να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες Αρχές

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα Παρασκευή για την εξαφάνιση και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Μαρίνου κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του 58χρονου σε κίνδυνο.

Ο Μαρίνος Λέντερης έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μάτια και μαύρα μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι, μαύρη μπλούζα, μαύρο μπουφάν και μπλε αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που λειτουργεί όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.