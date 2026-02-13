Χρήστες ουσιών δηλώνουν οι περισσότεροι από τους 15 συλληφθέντες που εμπλέκονται σε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά και εξαρθρώθηκε στον Βόλο, οι οποίοι αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με συντονισμένους, αιφνιδιαστικούς ελέγχους από τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, με συνδρομή δυνάμεων της ΟΠΚΕ και της Ομάδας ΔΙΑΣ.

Πραγματοποιήθηκαν πολύμηνες έρευνες και αξιολόγηση στοιχείων, ενώ κατά τη διάρκεια των συλλήψεων κατασχέθηκαν κοκαΐνη, κάνναβη, χρήματα και όπλα.

Στην πλειονότητά τους οι κατηγορούμενοι επιμένουν ότι ουδεμία σχέση έχουν με διακίνηση, ενώ ο 31χρονος κτηνοτρόφος φερόμενος ως αρχηγός τηρεί προς το παρόν σιγή ιχθύος. Να σημειωθεί ότι για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση έχουν ταυτοποιηθεί άλλα δύο άτομα, τα οποία αναζητούνται από τις Αρχές.

Ο εισαγγελέας άσκησε εις βάρος όλων των κατηγορουμένων ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος

Οι κατηγορούμενοι έφτασαν στα δικαστήρια Βόλου στις 14:30 το μεσημέρι της Παρασκευής υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Απέξω υπήρχαν πολλά άτομα συγκεντρωμένα προς υποστήριξη των συλληφθέντων.

Ο εισαγγελέας άσκησε εις βάρος όλων των κατηγορουμένων ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό την προμήθεια κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών υπό την επιβαρυντική περίσταση της προμήθειας και κατοχής ποσότητας ναρκωτικών αξίας άνω των 75.000 ευρώ.

Επίσης, ασκήθηκαν κατά περίπτωση διώξεις για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, παράνομη οπλοκατοχή και κλοπή.

Τι λένε «τα πρωτοπαλίκαρα» του φερόμενου ως αρχηγού

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, ο 53χρονος Ρομ από το Αλιβέρι, δεξί χέρι του φερόμενου ως αρχηγού, ισχυρίζεται ότι τα χρήματα που βρέθηκαν σπίτι του (47.000 ευρώ) τα συγκέντρωσε η οικογένειά του για να συμπαρασταθεί στη γυναίκα του αδελφού του που έμεινε χήρα προσφάτως. Και εκείνος ισχυρίζεται ότι είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών εδώ και χρόνια.

Ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, που θεωρείται και αυτός δεξί χέρι του φερόμενου αρχηγού, κατέθεσε ότι βρήκε την κοκαΐνη (άνω των 400 γραμμ. που είχε στην κατάψυξη) θαμμένη κοντά σε χωράφι ιδιοκτησίας του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, γνωρίζοντας ότι στην περιοχή κινούνται άτομα που ψάχνουν για λίρες, ένα βράδυ που είδε περίεργες κινήσεις, πήγε στο σημείο και βρήκε τα ναρκωτικά αλλά τα κράτησε για τον εαυτό του για να μην έχει μπλεξίματα.

Βόλος: Η έρευνα

Το προσδοκώμενο όφελος για τους τέσσερις μήνες δράσης του κυκλώματος από τον περασμένο Οκτώβριο εκτιμάται στα 275.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να πήγαιναν στις πιάτσες χρηστών με τις ναρκωτικές ουσίες και να πουλούσαν από χάπια και κάνναβη μέχρι κόκα και ηρωίνη.

Το κύκλωμα δρούσε ανενόχλητο μέχρι που ο κοριός της ΕΥΠ «έπιασε» συνομιλίες και ξεκίνησε στενή παρακολούθηση. Στις συνομιλίες τους τα μέλη ονόμαζαν την κόκα «άσπρο», «κομμάτι», «λευκό», την κάνναβη «παναθηναϊκό» ή «φου» και την ηρωίνη «καφέ», «πρε», «κόκκινο κρέας».

Το τοπικό μέσο αναφέρει ότι οι έρευνες ξεκίνησαν όταν χρήστες ναρκωτικών ουσιών υπέδειξαν χώρους απ’ όπου προμηθεύονταν ναρκωτικές ουσίες. Εκδόθηκε βούλευμα, ξεκίνησαν παρακολουθήσεις και οι αστυνομικοί έφθασαν γρήγορα στα ίχνη του 31χρονου ημεδαπού κτηνοτρόφου.

Προχθές, οι αστυμομικοί πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε δύο κτηνοτροφικές μονάδες και δέκα σπίτια. Το «ντου» ξεκίνησε από την κτηνοτροφική μονάδα του φερόμενου ως αρχηγού, ο οποίος δεν προέβαλε καμία αντίσταση.

Εκεί εντοπίστηκαν μέσα σε άχυρα και κατασχέθηκαν πάνω από ένα κιλό χασίς και διάφορες ποσότητες άλλων ναρκωτικών ουσιών. Ο 31χρονος, σύμφωνα με την Αστυνομία, φρόντιζε για την προμήθεια και διακίνηση των ποσοτήτων ναρκωτικών, έχοντας ως προμηθευτές πέντε από τα μέλη της οργάνωσης, τρεις ημεδαπούς και δύο αλλοδαπούς και κύριους «βραχίονες» για τη διακίνηση ναρκωτικών σε χρήστες τα άλλα εννέα μέλη του κυκλώματος.

Ο 53χρονος στο Αλιβέρι, από την άλλη, είχε εντάξει στην «επιχείρηση» ολόκληρη την οικογένειά του, τη σύζυγο, την κόρη και τον γιο του. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν κάτω από στρώμα 116 φιξάκια κοκαΐνης και 116 φιξάκια ηρωίνης, καθώς και χρηματικό ποσό περίπου 47.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθη ακόμα ένα άτομο, ηλικίας περίπου 70 ετών, ο οποίος ναι μεν δεν εμπλέκεται με την εγκληματική οργάνωση αλλά είχε προμηθευτεί από αυτούς τα ναρκωτικά για χρήση και διακίνηση. Θα απολογηθεί την Τρίτη στον ανακριτή μαζί με τους υπόλοιπους.