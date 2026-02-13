Πόσο εξαρτημένη είναι η Ευρώπη από την αμερικανική τεχνολογία

Καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ κλιμακώνονται, μια σειρά από διαγράμματα του CNBC δείχνουν πόσο εξαρτημένη είναι η Ευρώπη από τους Αμερικανούς παρόχους τεχνολογίας, στις ψηφιακές υποδομές, παρά τις υποσχέσεις για μεγαλύτερη ανεξαρτησία.

Από την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο πέρυσι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες και προκάλεσε πονοκεφάλους αλλά και φόβο στην Ευρώπη, καθώς αρχικά αρνήθηκε να αποκλείσει τη στρατιωτική δράση για την απόκτηση της Γροιλανδίας, ενός ημιαυτόνομου δανικού εδάφους, πριν κάνει τελικά πίσω.

Με τη μακροχρόνια διατλαντική συμμαχία να φαίνεται αβέβαιη, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κινούνται όλο και περισσότερο προς την ανάπτυξη της ψηφιακής αυτονομίας. Οι επικριτές της εξάρτησης της Ευρώπης από τις αμερικανικές εταιρείες στις ψηφιακές υποδομές προειδοποιούν ότι οι αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου μπορούν να ζητήσουν δεδομένα χρηστών από αμερικανικές εταιρείες, ανεξάρτητα από το πού αποθηκεύονται τα δεδομένα, στο πλαίσιο του Cloud Act.

Ωστόσο, οι πάροχοι τεχνολογίας από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού εξακολουθούν να κυριαρχούν στις ψηφιακές υποδομές στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με στοιχεία της Synergy Research Group, μιας εταιρείας ανάλυσης αγοράς, οι ευρωπαϊκοί πάροχοι υπηρεσιών cloud έχουν χάσει σταθερά έδαφος έναντι των αμερικανικών ανταγωνιστών τους τα τελευταία εννέα χρόνια, κατέχοντας λιγότερο από το 15% της αγοράς το 2025.

«Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών cloud να αντιστρέψουν σημαντικά την τάση της αγοράς», δήλωσε ο Τζον Ντινσντέιλ, επικεφαλής αναλυτής της Synergy Research Group, στο CNBC.

«Πρόκειται για ένα παιχνίδι κλίμακας. Για να γίνεις ηγετικός παίκτης, πρέπει να επενδύεις συνεχώς μεγάλα ποσά στην έρευνα, την ανάπτυξη υπηρεσιών, την τεχνική υποδομή, την υποστήριξη πελατών και τους συνεργάτες διανομής», πρόσθεσε. «Πρέπει επίσης να έχεις αναγνωρισιμότητα της μάρκας και την ικανότητα να λειτουργείς σε παγκόσμιο επίπεδο ή τουλάχιστον σε πολλές γεωγραφικές περιοχές».

Η Amazon, η Microsoft και η Google ελέγχουν περισσότερο από το 70% της ευρωπαϊκής αγοράς cloud, ενώ οι ευρωπαϊκές εταιρείες με το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς είναι το γερμανικό δίδυμο SAP και Deutsche Telekom, με 2% η καθεμία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Synergy.

«Αν μπορούσατε να γυρίσετε 10 χρόνια πίσω και να ξαναγράψετε την ιστορία, ίσως μία ή δύο ευρωπαϊκές εταιρείες θα μπορούσαν και θα έπρεπε να είχαν θέσει ως στόχο να γίνουν ηγετικοί παίκτες στην αγορά cloud, αλλά δεν το έκαναν», δήλωσε ο Ντινσντέιλ.

Η Amazon απέκτησε ένα τεράστιο πλεονέκτημα ως πρωτοπόρος, ενεργώντας πρώτη στην αγορά, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η Microsoft και η Google ακολούθησαν σε απόσταση. «Η Oracle τελικά ασχολήθηκε σοβαρά με το cloud και τώρα αναπτύσσεται ραγδαία, ενώ οι νεοφυείς εταιρείες cloud στοχεύουν σε συγκεκριμένες υπηρεσίες με κάποια επιτυχία».

Ενώ η SAP κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο της ευρωπαϊκής αγοράς επιχειρηματικού λογισμικού, τουλάχιστον το 59% ανήκει σε αμερικανικές εταιρείες, σύμφωνα με στοιχεία από έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο, με την Oracle και τη Microsoft να ελέγχουν το 18% και το 10% αντίστοιχα. Τα στοιχεία για την αγορά επιχειρηματικού λογισμικού αναφέρονται στην Ευρώπη στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένων χωρών που δεν είναι μέλη της ΕΕ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελβετία.

Πολλοί πολιτικοί ηγέτες «εξετάζουν πλέον την τεχνολογία με σκοπό την απόκτηση κυριαρχίας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της SAP, Κρίστιαν Κλάιν, στην εκπομπή «Squawk Box Europe» του CNBC την Παρασκευή, αναφερόμενος «όχι μόνο στο πού αποθηκεύουμε τα δεδομένα και πώς τα διαχειριζόμαστε, αλλά και στο πώς αποκτούμε κυριαρχία στον τομέα του λογισμικού».

Ο τομέας του λογισμικού διαχείρισης πελατειακών σχέσεων κυριαρχείται από έναν μόνο παίκτη, την Salesforce, με τη SAP να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, σύμφωνα με στοιχεία της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αναφέρεται μόνο στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΟΤ