Η Ιαπωνία καταργεί την ισοπαλία στο ποδόσφαιρο

Μια από τις πιο ριζοσπαστικές αλλαγές που έχει γνωρίσει ποτέ το επαγγελματικό ποδόσφαιρο εφαρμόζεται από φέτος στην Ιαπωνία. Η J1 League, στο επετειακό 100ό της πρωτάθλημα, αποφάσισε να καταργήσει στην πράξη την έννοια της ισοπαλίας, εισάγοντας μια καινοτομία που ήδη προκαλεί διεθνές ενδιαφέρον και έντονες συζητήσεις. Από την πρώτη κιόλας αγωνιστική της νέας σεζόν, που διεξήχθη το περασμένο Σαββατοκύριακο, κάθε αγώνας που ολοκληρώνεται ισόπαλος οδηγείται απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι.

Η λογική του νέου συστήματος είναι απλή αλλά ανατρεπτική: ο νικητής της διαδικασίας των πέναλτι κερδίζει δύο βαθμούς, ενώ ο ηττημένος έναν. Έτσι, η βαθμολογία αποκτά τέσσερις πιθανές εκβάσεις – τρεις βαθμοί για νίκη στην κανονική διάρκεια, δύο για νίκη στα πέναλτι, ένας για ήττα στα πέναλτι και μηδέν βαθμοί για ήττα στον αγώνα. Στόχος της διοργανώτριας αρχής είναι διπλός: αφενός να περιοριστούν οι «βολικές» ισοπαλίες και αφετέρου να αυξηθεί το θέαμα, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Το κατά πόσο η αλλαγή αυτή θα πετύχει στην πράξη παραμένει ανοιχτό ερώτημα. Τα πρώτα δείγματα είναι μικτά, καθώς στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος καταγράφηκαν τέσσερις ισοπαλίες στα δέκα συνολικά παιχνίδια, αριθμός που δεν διαφέρει σημαντικά από προηγούμενες σεζόν. Ωστόσο, η ψυχολογία των ομάδων αλλάζει αισθητά, καθώς ακόμη και σε ένα ισόπαλο ματς υπάρχει πλέον ένα επιπλέον κίνητρο για να κυνηγήσουν τη «μικρή νίκη» των πέναλτι και τον έξτρα βαθμό.

Η νέα αυτή ρύθμιση θα ισχύσει στη λεγόμενη «μίνι σεζόν» που διεξάγεται στην Ιαπωνία από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο. Στη συνέχεια, η J1 League θα προσαρμοστεί εκ νέου στο ευρωπαϊκό αγωνιστικό καλεντάρι, με κανονική διάρκεια από τον Αύγουστο έως τον Μάιο ή τον Ιούνιο. Προς το παρόν, δεν υπάρχει πρόθεση να διατηρηθεί το σύστημα των πέναλτι και μετά το τέλος αυτής της μεταβατικής περιόδου, ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν από την ανταπόκριση των ομάδων, των φιλάθλων και, κυρίως, από το αν η αλλαγή καταφέρει να προσφέρει αυτό που υπόσχεται: περισσότερη ένταση, περισσότερη δράση και λιγότερους «άχρωμους» βαθμούς.

Σε κάθε περίπτωση, η Ιαπωνία αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι δεν φοβάται να πειραματιστεί και να αμφισβητήσει παγιωμένα ποδοσφαιρικά δόγματα. Αν το πείραμα πετύχει, δεν αποκλείεται στο μέλλον να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και για άλλα πρωταθλήματα που αναζητούν τρόπους να ανανεώσουν το προϊόν τους και να κρατήσουν ζωντανό το ενδιαφέρον του κοινού.