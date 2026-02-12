sports betsson
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
12.02.2026 | 09:47
Νεκρός ο 65χρονος που έπεσε στις γραμμές του Μετρό
Η Ιαπωνία καταργεί την ισοπαλία στο ποδόσφαιρο
Η Ιαπωνία καταργεί την ισοπαλία στο ποδόσφαιρο

Η J1 League εφαρμόζει πλέον τη διαδικασία των πέναλτι σε κάθε ισόπαλο αγώνα, σε ένα πείραμα που ήδη προκαλεί αντιδράσεις

Μια από τις πιο ριζοσπαστικές αλλαγές που έχει γνωρίσει ποτέ το επαγγελματικό ποδόσφαιρο εφαρμόζεται από φέτος στην Ιαπωνία. Η J1 League, στο επετειακό 100ό της πρωτάθλημα, αποφάσισε να καταργήσει στην πράξη την έννοια της ισοπαλίας, εισάγοντας μια καινοτομία που ήδη προκαλεί διεθνές ενδιαφέρον και έντονες συζητήσεις. Από την πρώτη κιόλας αγωνιστική της νέας σεζόν, που διεξήχθη το περασμένο Σαββατοκύριακο, κάθε αγώνας που ολοκληρώνεται ισόπαλος οδηγείται απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι.

Η λογική του νέου συστήματος είναι απλή αλλά ανατρεπτική: ο νικητής της διαδικασίας των πέναλτι κερδίζει δύο βαθμούς, ενώ ο ηττημένος έναν. Έτσι, η βαθμολογία αποκτά τέσσερις πιθανές εκβάσεις – τρεις βαθμοί για νίκη στην κανονική διάρκεια, δύο για νίκη στα πέναλτι, ένας για ήττα στα πέναλτι και μηδέν βαθμοί για ήττα στον αγώνα. Στόχος της διοργανώτριας αρχής είναι διπλός: αφενός να περιοριστούν οι «βολικές» ισοπαλίες και αφετέρου να αυξηθεί το θέαμα, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Το κατά πόσο η αλλαγή αυτή θα πετύχει στην πράξη παραμένει ανοιχτό ερώτημα. Τα πρώτα δείγματα είναι μικτά, καθώς στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος καταγράφηκαν τέσσερις ισοπαλίες στα δέκα συνολικά παιχνίδια, αριθμός που δεν διαφέρει σημαντικά από προηγούμενες σεζόν. Ωστόσο, η ψυχολογία των ομάδων αλλάζει αισθητά, καθώς ακόμη και σε ένα ισόπαλο ματς υπάρχει πλέον ένα επιπλέον κίνητρο για να κυνηγήσουν τη «μικρή νίκη» των πέναλτι και τον έξτρα βαθμό.

Η νέα αυτή ρύθμιση θα ισχύσει στη λεγόμενη «μίνι σεζόν» που διεξάγεται στην Ιαπωνία από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο. Στη συνέχεια, η J1 League θα προσαρμοστεί εκ νέου στο ευρωπαϊκό αγωνιστικό καλεντάρι, με κανονική διάρκεια από τον Αύγουστο έως τον Μάιο ή τον Ιούνιο. Προς το παρόν, δεν υπάρχει πρόθεση να διατηρηθεί το σύστημα των πέναλτι και μετά το τέλος αυτής της μεταβατικής περιόδου, ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν από την ανταπόκριση των ομάδων, των φιλάθλων και, κυρίως, από το αν η αλλαγή καταφέρει να προσφέρει αυτό που υπόσχεται: περισσότερη ένταση, περισσότερη δράση και λιγότερους «άχρωμους» βαθμούς.

Σε κάθε περίπτωση, η Ιαπωνία αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι δεν φοβάται να πειραματιστεί και να αμφισβητήσει παγιωμένα ποδοσφαιρικά δόγματα. Αν το πείραμα πετύχει, δεν αποκλείεται στο μέλλον να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και για άλλα πρωταθλήματα που αναζητούν τρόπους να ανανεώσουν το προϊόν τους και να κρατήσουν ζωντανό το ενδιαφέρον του κοινού.

Economy
JP Morgan: Τρεις οίκοι θα αναβαθμίσουν μέσα στο 2026 την Ελλάδα σε Ανεπτυγμένη Αγορά

JP Morgan: Τρεις οίκοι θα αναβαθμίσουν μέσα στο 2026 την Ελλάδα σε Ανεπτυγμένη Αγορά

Markets
Goldman Sachs: Ακόμη υψηλότερα βάζει τον πήχη για τράπεζες και Χρηματιστήριο Αθηνών

Goldman Sachs: Ακόμη υψηλότερα βάζει τον πήχη για τράπεζες και Χρηματιστήριο Αθηνών

Αθλητική Ροή
Σε αυτή την ομάδα θέλει να κλείσει την καριέρα του ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Σε αυτή την ομάδα θέλει να κλείσει την καριέρα του ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του εξωτερικού, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, εφόσον αποχωρήσει από την Αλ Νασρ, επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στη Σπόρτινγκ Λίσαβόνας από την οποία ξεκίνησε.

Σύνταξη
«Καθάρισε» από το ημίχρονο η Μάντσεστερ Σίτι (3-0) – «Λυτρώθηκε» λίγο πριν το φινάλε η Άστον Βίλα (1-0)
Ποδόσφαιρο 12.02.26

«Καθάρισε» από το ημίχρονο η Σίτι (3-0) – «Λυτρώθηκε» στο τέλος η Άστον Βίλα (1-0)

Η Μάντσεστερ Σίτι καθάρισε τη Φούλαμ από το πρώτο ημίχρονο (3-0) και έμεινε σε «απόσταση βολής» από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, έχοντας πλέον 53 βαθμούς, την ώρα που οι «κανονιέρηδες» έχουν 56, αλλά και παιχνίδι λιγότερο.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι 16-14: Πέρασε ως πρώτος στα προημιτελικά του Champions League
Άλλα Αθλήματα 11.02.26

Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι 16-14: Πέρασε ως πρώτος στα προημιτελικά του Champions League

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ισχυρής Ραντνίτσκι με 16-14, την πέταξε εκτός Champions League, ενώ οι Πειραιώτες προκρίθηκαν ως πρώτοι από τον όμιλό τους στα προημιτελικά του Champions League.

Σύνταξη
Μετρό: Ο μετροπόντικας «Αθηνά» έφτασε στον Ευαγγελισμό για την επέκταση της γραμμής 4
Δείτε βίντεο 12.02.26

Μετρό: Με το «Break on through» των Doors η άφιξη του μετροπόντικα στον Ευαγγελισμό

Ο μετροπόντικας «Αθηνά», ξεκίνησε από την Κατεχάκη και έχει ήδη ολοκληρώσει 5,1 χιλιόμετρα σήραγγας - Η κεφαλή έφτασε στον Ευαγγελισμό για την επέκταση της γραμμής 4 του Μετρό

Σύνταξη
Ο Γιάννης Παναγόπουλος δίνει εξηγήσεις μετά τις αποκαλύψεις της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου Χρήματος
Ελλάδα 12.02.26

Ο Γιάννης Παναγόπουλος δίνει εξηγήσεις μετά τις αποκαλύψεις της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου Χρήματος

Ο Γιάννης Παναγόπουλος μετά τις αποκαλύψεις για το θέμα της υπεξαίρεσης κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της ΕΕ με ελεγχόμενους τον ίδιο, 5 φυσικά πρόσωπα και 6 εταιρείες, παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της ΓΣΕΕ

Σύνταξη
«Απαράδεκτη συμπεριφορά»: Ο Άντριου αποκάλυπτε στον Επτσάιν εμπιστευτικές πληροφορίες Βρετανών αξιωματούχων;
BBC 12.02.26

«Απαράδεκτη συμπεριφορά»: Ο Άντριου αποκάλυπτε στον Επτσάιν εμπιστευτικές πληροφορίες Βρετανών αξιωματούχων;

Σύμφωνα με το BBC, έγγραφο που είχε ετοιμαστεί για τον Άντριου ως εμπορικό απεσταλμένο και αφορούσε επενδύσεις σε χρυσό και ουράνιο στη Χελμάντ του Αφγανιστάν φέρεται να διαβιβάστηκε στον Τζέφρι Έπσταϊν, προκαλώντας πολιτικές και νομικές αντιδράσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σχεδόν μισό εκατομμύριο θανατώσεις προβάτων λόγω ευλογιάς – Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι
Γραφήματα 12.02.26

Σχεδόν μισό εκατομμύριο θανατώσεις προβάτων λόγω ευλογιάς - Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι

Περισσότερα από 1.100 ζώα οδηγήθηκαν στη σφαγή την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, αυξάνοντας σε 476.839 τις θανατώσεις από την ευλογιά προβάτων - Δείτε γραφήματα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία

Σύνταξη
Live: Ένταση με το καλημέρα στη Βουλή για τις ΣΣΕ στη σκιά των αποκαλύψεων για Παναγόπουλο
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Ένταση με το καλημέρα στη Βουλή για τις ΣΣΕ στη σκιά των αποκαλύψεων για Παναγόπουλο - Δείτε live τις εξελίξεις

Το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας συζητείται και ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής εν μέσω αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης - Δείτε live

Σύνταξη
Βουλή: Τροπολογία για τις Συλλογικές Συμβάσεις κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ – Τι αναφέρει για τη διαιτησία
Δείτε την αναλυτικά 12.02.26

Τροπολογία για τις Συλλογικές Συμβάσεις κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ - Τι αναφέρει για τη διαιτησία

Η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ κατατέθηκε στη Βουλή πριν από την έναρξη της σημερινής συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας που αφορά στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Σύνταξη
ΕΡΓΑΝΗ: Μειώθηκε o πραγματικός μέσος μισθός – Όνειρο απατηλό τα 1500 ευρώ μικτά
Ανάλυση ΕΝΑ 12.02.26

ΕΡΓΑΝΗ: Μειώθηκε o πραγματικός μέσος μισθός – Όνειρο απατηλό τα 1500 ευρώ μικτά

Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την αυξηση του μέσου μισθού το 2025, μόλις 20 ευρώ μικτά. Όμως ο πραγματικός μέσος μισθός μειώθηκε. Τι δείχνει η ανάλυση του ΕΝΑ για τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σάμος: «Χρυσαφί αμμουδιές, αρχαία και κρασί» – Το νησί που γίνεται αντικείμενο λατρείας στη Βρετανία
Εύρος δυνατοτήτων 12.02.26

«Χρυσαφί αμμουδιές, αρχαία και κρασί» - Το ελληνικό νησί που γίνεται αντικείμενο λατρείας στη Βρετανία

Η Σάμος εξελίσσεται σε διεθνή προορισμό με νέες απευθείας πτήσεις από τη Βρετανία - Πώς προβάλλεται η μοναδικότητά της μέσα από αφιερώματα σε εξειδικευμένες τουριστικές ιστοσελίδες και έντυπα

Σύνταξη
Τα μηνύματα του ΠΑΣΟΚ προς τον Παναγόπουλο και ο Γεωργιάδης σε ρόλο «συνηγόρου»
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Τα μηνύματα του ΠΑΣΟΚ προς τον Παναγόπουλο και ο Γεωργιάδης σε ρόλο «συνηγόρου»

Γιατί το ΠΑΣΟΚ «καρφώνει» την κυβέρνηση για τα προγράμματα κατάρτισης- Τα καυστικά σχόλια για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και τα μηνύματα Ανδρουλάκη προς τον Γιάννη Παναγόπουλο και την ΠΑΣΚΕ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Γεραπετρίτης: Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας – Έχουν γίνει βήματα στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία
Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν 12.02.26

«Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας - Έχουν γίνει βήματα στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία», λέει ο Γεραπετρίτης

Μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρει ότι τα ακανθώδη ζητήματα με την Τουρκία δεν θα λυθούν «διά μαγείας», ενώ εκτιμά ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στα ζητήματα του εμπορίου και της μετανάστευσης

Σύνταξη
Ο πιο μικρός είναι και ο πιο ώριμος: Ο Κρουζ στέλνει μήνυμα στον Μπρούκλιν και προσπαθεί να σβήσει τη «φωτιά» στους Μπέκαμ
The River of Dreams 12.02.26

Ο πιο μικρός είναι και ο πιο ώριμος: Ο Κρουζ στέλνει μήνυμα στον Μπρούκλιν και προσπαθεί να σβήσει τη «φωτιά» στους Μπέκαμ

Σε μια κίνηση έκπληξη, ο Κρουζ πόσταρε στα social media φωτογραφίες του με τον Μπρούκλιν, ενώ ο «πόλεμος» των Μπέκαμ βρίσκεται στη χειρότερή του φάση.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
