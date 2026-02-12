Κακοκαιρία: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην οδό Ήμερου Πεύκου στο Πικέρμι
Προβλήματα στο Πολύγωνο, λόγω καθίζησης και φερτών υλικών από τη δυνατή βροχή.
Αποκαταστάθηκε το πρωί η κυκλοφορία στην οδό Ήμερου Πεύκου στο Πικέρμι, που είχε διακοπεί τη νύχτα λόγω υπερχείλισης του ρέματος Βάρδα, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης.
Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι και πριν από λίγο παρέμενε η διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγαμέμνωνος Μεταξά, από το ύψος της οδού Χατζοπούλου και στην οδό Ασημακοπούλου, από το ύψος της οδού Μάριου Βάρβογλη στο Πολύγωνο, λόγω καθίζησης και φερτών υλικών από τη δυνατή βροχή.
