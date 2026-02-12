newspaper
Ανατροπή στην υπόθεση θανάτου του 52χρονου από τη Δάφνη: Ο καβγάς δυο φίλων που κατέληξε σε θάνατο
Ελλάδα 12 Φεβρουαρίου 2026, 22:10

Ανατροπή στην υπόθεση θανάτου του 52χρονου από τη Δάφνη: Ο καβγάς δυο φίλων που κατέληξε σε θάνατο

Παραπέμφθηκε για κακούργημα δικάστηκε για πλημμέλημα - Οι δικηγόροι των δύο πλευρών μιλούν στο in μετά την απόφαση του δικαστηρίου

Γεωργία Κακή
ΡεπορτάζΓεωργία Κακή
A
A
Spotlight

Ιούνιος 2020 και οι δύο φίλοι ηλικίας 52 και 48 ετών διαπληκτίζονται έξω από μπαρ στη Δάφνη του Δήμου Σκύδρας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει έντονος καβγάς με χειροδικίες.

Μετά από ενάμισι μήνα ο 52χρονος έπεσε σε κώμα και το Νοέμβριο κατέληξε. Οι συγγενείς του απέδωσαν τον θάνατό του στον καυγά που είχε ξεσπάσει τότε μεταξύ τους και κατέθεσαν μήνυση κατά του 48χρονου για «θανατηφόρα σκοπούμενη βλάβη».

Με την κατηγορία να είναι σε βαθμό κακουργήματος, ο 48χρονος παραπέμφθηκε σε δίκη, η οποία διεκόπη καθώς ο εισαγγελέας ζήτησε να κληθούν και να καταθέσουν ο πραγματογνώμονας που όρισε η εισαγγελία για την υπόθεση αλλά και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, ώστε να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου.

Μετά τη διαδικασία στο ακροατήριο, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, αποφάσισε την μετατροπή της κατηγορίας σε επικίνδυνη σωματική βλάβη, υποβάθμιση δηλαδή του αδικήματος σε πλημμέλημα, παρά την τραγική κατάληξη του 52χρονου.

Μετά το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας (χθες, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου), μίλησε στο in ο Αντώνης Ξυλουργίδης, συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου: «Η απώλεια ενός ανθρώπου είναι ίσως το πιο συγκλονιστικό γεγονός και πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό στον θανόντα και τους οικείους. Τα πραγματικά περιστατικά αναδείχθηκαν και στο ΜΟΔ αλλά και ενώπιον του ΜΟΕ μετά και την έφεση του κ. Εισαγγελέα, έπειτα από μια εξαντλητική ακροαματική διαδικασία.

Η ιατροδικαστική και η νευροεπιστήμη πλέον έχουν τη δυνατότητα να δίνουν απαντήσεις. Η δικαιοσύνη δεν εκδικείται ή τουλάχιστον δεν πρέπει να εκδικείται. Είχαμε μια δίκαιη απόφαση και ο εντολέας μου και στενός φίλος το θανόντος απαλλάχθηκε από την κακουργηματική δίωξη της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης που επέφερε θάνατο. Με δικανική ευθύνη ακρίβεια και νηφαλιότητα οι δικαστές απέδωσαν δικαιοσύνη».

Ο Αντώνης Ξυλουργίδης

Την δική τους άποψη για την απόφαση του δικαστηρίου εξέφρασαν και οι συγγενείς του θύματος, μέσω του δικηγόρου τους Παναγιώτη Ταλιαμπέ, που δήλωσε στο in: «Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης έδωσε τέλος στην υπόθεση «βιαιοπραγίας» της 11-06-2020 που οδήγησε την 03-08-2020 τον παθόντα, με υποσκληρίδιο αιμάτωμα, στο Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης και στην υποβολή πολύπλοκων χειρουργικών επεμβάσεων που προδιέγραψαν την πορεία του προς το θάνατο.

Η υπόθεση ήταν εξαιρετικά δύσκολη εξ αρχής, διότι ο παθών λίγο πριν μπει στο χειρουργικό κρεβάτι από το οποίο δεν ξανασηκώθηκε, τόλμησε και αποκάλυψε στα μέλη της οικογένειας του τι είχε συμβεί υποδεικνύοντας το θύτη. Έως τότε ήταν μυστικό που το κρατούσε μέσα του. Η σύζυγος με τα τέκνα, ξεκίνησαν έναν αγώνα να αναδείξουν τις σκοτεινές και κρυφές πτυχές της υπόθεσης, φέρνοντας τον κατονομαζόμενο ως υπαίτιο ενώπιον των Δικαστικών Αιθουσών.

Οι ελλείψεις στη δικογραφία λόγω της δικαιολογημένης καθυστερημένης ενημέρωσης των Ανακριτικών Αρχών, σε συνδυασμό με τα ιδιάζοντα θέματα νευρολογίας και νευροχειρουργικής που κλήθηκε το Δικαστήριο να αναλύσει ώστε να συνδέσει τον ξυλοδαρμό με το θάνατο και να ρίξει «φως», έφεραν μία μικρή μόνο λύτρωση στην οικογένεια που απέδειξε ότι ο σύζυγος και πατέρας έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από το συγκεκριμένο κατηγορούμενο.

Δεν έλαβαν όμως τη δικαίωση που προσδοκούσαν διότι τόσο η Εισαγγελική Αρχή στην πρόταση της όσο και το Δικαστήριο με το σώμα των ενόρκων, διατήρησαν τις μικρές αμφιβολίες τους για την αιτιακή διαδρομή μεταξύ του περιστατικού και του επελθόντος θανάτου και καταδίκασαν τον κατηγορούμενο για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά μεταβολή της αρχικής κατηγορίας που ήταν η θανατηφόρα σωματική βλάβη από δράστη που επεδίωκε τη βαριά σωματική βλάβη. Η οικογένεια, σεβόμενη το έργο των Δικαστών που βασανίστηκαν επί της υποθέσεως τους, προχωράνε στη ζωή με τον άνθρωπο τους πάντα στη σκέψη τους».

Ο Παναγιώτης Ταλιαμπές

Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν 28 μήνες φυλάκιση με το ελαφρυντικό της αναγνώρισης του πρότερου έντιμου βίου.

World
ΕΕ: Συμφωνία των «27» για εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και ένωση κεφαλαιαγορών

ΕΕ: Συμφωνία των «27» για εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και ένωση κεφαλαιαγορών

World
Ρωσία: Το memo που προτείνει την επιστροφή στο δολάριο

Ρωσία: Το memo που προτείνει την επιστροφή στο δολάριο

inWellness
inTown
Αγρότες: Αντίστροφη μέτρηση για την «κάθοδο» στο Σύνταγμα – Τι ώρα φτάνουν, ποιοι δρόμοι κλείνουν
Πανελλαδικό συλλαλητήριο 12.02.26

Αντίστροφη μέτρηση για την «κάθοδο» των αγροτών στο Σύνταγμα - Τι ώρα φτάνουν, ποιοι δρόμοι κλείνουν

Μετά από 55 μέρες στα μπλόκα αγρότες από όλη τη χώρα ζεσταίνουν τις μηχανές για «απόβαση» στο κέντρο των Αθηνών και θέλουν το λαό μαζί τους. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ
Ελλάδα 12.02.26

ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ

Οι επικεφαλής του κυκλώματος είναι 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου στην οδό Αχαρνών
Ελλάδα 12.02.26

Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου στην οδό Αχαρνών

Από την έρευνα προέκυψε ότι η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 16χρονος είχε δηλωθεί κλεμμένη από τις 8 Φεβρουαρίου 2026 στην περιοχή των Εξαρχείων - Ο ανήλικος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Σύνταξη
Κακλαμάνης: Επίθεση κατά του πολιτεύματος οι υποκλοπές – Το πρόβλημα δεν είναι το έγκλημα, αλλά η συγκάλυψη
36η δικάσιμος 12.02.26

Κακλαμάνης: Επίθεση κατά του πολιτεύματος οι υποκλοπές – Το πρόβλημα δεν είναι το έγκλημα, αλλά η συγκάλυψη

Ο συνήγορος του Νίκου Ανδρουλάκη, Χρήστος Κακλαμάνης, έθεσε το διακύβευμα της απόφασης στη δίκη για τις υποκλοπές: «Ο καθένας, κύριε πρόεδρε, επιλέγει πώς θα τον θυμούνται – υπάρχει το παράδειγμα του Σαρτζετάκη, υπάρχει και το παράδειγμα του Κόλλια»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Κατασκοπεία: Αυτοί είναι οι Κινέζοι πράκτορες – Φωτογραφίες ντοκουμέντα του σμήναρχου με τους στρατολογητές του
Κατασκοπεία 12.02.26

Αυτοί είναι οι Κινέζοι πράκτορες - Φωτογραφίες ντοκουμέντα του σμήναρχου με τους στρατολογητές του

Σύμφωνα με πληροφορίες τα ονόματα που γνώριζε και έδωσε στις αρχές ο 54χρονος σμήναρχος, δεν αντιστοιχούν στα πραγματικά πρόσωπα, αλλά είναι δεδομένο για τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες ότι πρόκειται για Κινέζους κατασκόπους.

Σύνταξη
Στη φυλακή οκτώ μέλη του κυκλώματος με τα λαθραία τσιγάρα, ανάμεσά τους ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος»
Ελλάδα 12.02.26

Στη φυλακή οκτώ μέλη του κυκλώματος με τα λαθραία τσιγάρα, ανάμεσά τους ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος»

Τα αδέρφια που φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος, με τα προσωνύμια «Πούτιν» και «Πρόεδρος», υποστήριξαν ότι είναι νόμιμοι επιχειρηματίες και είναι στοχοποιημένοι από αντίπαλα οικονομικά συμφέροντα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Μετρό: Ο μετροπόντικας «Αθηνά» έφτασε στον Ευαγγελισμό για την επέκταση της γραμμής 4
Δείτε βίντεο 12.02.26

Μετρό: Με το «Break on through» των Doors η άφιξη του μετροπόντικα στον Ευαγγελισμό

Ο μετροπόντικας «Αθηνά», ξεκίνησε από την Κατεχάκη και έχει ήδη ολοκληρώσει 5,1 χιλιόμετρα σήραγγας - Η κεφαλή έφτασε στον Ευαγγελισμό για την επέκταση της γραμμής 4 του Μετρό

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 12.02.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ

LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Άρσεναλ για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Αγρότες: Αντίστροφη μέτρηση για την «κάθοδο» στο Σύνταγμα – Τι ώρα φτάνουν, ποιοι δρόμοι κλείνουν
Πανελλαδικό συλλαλητήριο 12.02.26

Αντίστροφη μέτρηση για την «κάθοδο» των αγροτών στο Σύνταγμα - Τι ώρα φτάνουν, ποιοι δρόμοι κλείνουν

Μετά από 55 μέρες στα μπλόκα αγρότες από όλη τη χώρα ζεσταίνουν τις μηχανές για «απόβαση» στο κέντρο των Αθηνών και θέλουν το λαό μαζί τους. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πρέπει να συμφωνήσουμε με το Ιράν αλλιώς θα γίνει πολύ τραυματικό για αυτούς, λέει ο Τραμπ [Βίντεο]
Κόσμος 12.02.26

Πρέπει να συμφωνήσουμε με το Ιράν αλλιώς θα γίνει πολύ τραυματικό για αυτούς, λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, «προειδοποίησε» το Ιράν να συμφωνήσει γρήγορα για τα ζητήματα που θα τεθούν στο τραπέζι των συνομιλιών, αλλιώς θα ήταν «πολύ τραυματικό για αυτούς».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εικόνες ισοδύναμες με λέξεις – Το περιοδικό Life και η πρωτοποριακή δύναμη του φωτορεπορτάζ
Χαρτί 12.02.26

Εικόνες ισοδύναμες με λέξεις - Το περιοδικό Life και η πρωτοποριακή δύναμη του φωτορεπορτάζ

Η καινοτόμος προσέγγιση της οπτικής αφήγησης του Life κέρδισε γρήγορα την προσοχή του κοινού, με την κυκλοφορία του να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο αντίτυπα την εβδομάδα μέσα σε λίγους μήνες από την πρώτη του εμφάνιση - σήμερα, μια νέα έκθεση τιμά εικόνες από το περιοδικό που όρισε μια εποχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νέα Αριστερά: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος
Επικαιρότητα 12.02.26

Νέα Αριστερά: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος

Η Νέα Αριστερά ανακοινώνει ότι η Πέτη Πέρκα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, αναλαμβάνεοι εκπρόσωπος Τύπου, ενώ τη θέση του γραμματέα της Κ.Ο. παίρνει ο Δημήτρης Τζαννακόπουλος

Σύνταξη
Ρομπότ αντί εργαζομένων; Μη βιάζεστε συνιστούν ειδικοί – Γιατί οι άνθρωποι είναι αναντικατάστατοι
Εργασιακό μέλλον 12.02.26

Ρομπότ αντί εργαζομένων; Μη βιάζεστε συνιστούν ειδικοί – Γιατί οι άνθρωποι είναι αναντικατάστατοι

Οι εταιρείες που βιάζονται να αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους από ρομπότ έχουν περισσότερα να χάσουν παρά να κερδήσουν, υποστηρίζει νέα έρευνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας
Μπάσκετ 12.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας

LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας για την 28η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Σάλος στις ΗΠΑ για τα αρχεία Έπσταϊν: Κατηγορίες κατά της Παμ Μπόντι για συγκάλυψη και πολιτική παρέμβαση
Διαφάνεια υπό όρους; 12.02.26

Σάλος στις ΗΠΑ για τα αρχεία Έπσταϊν: Κατηγορίες κατά της Παμ Μπόντι για συγκάλυψη και πολιτική παρέμβαση

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η διαχείριση των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν, με τους Δημοκρατικούς να κατηγορούν τη γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι για «συγκάλυψη» και για μετατροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε «εργαλείο εκδίκησης» του προέδρου των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπεν Στίλερ εναντίον Ρεπουμπλικανών για χάρη του Bad Bunny – «Έχει μεγάλη καρδιά»
Ορίστε; 12.02.26

Μπεν Στίλερ εναντίον Ρεπουμπλικανών για χάρη του Bad Bunny – «Έχει μεγάλη καρδιά»

Ο Μπεν Στίλερ ήταν ένας από τους χολιγουντιανούς αστέρες που υποστήριξε δημοσίως τον Bad Bunny, αφού ο Ράντι Φάιν, μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ζήτησε νομικές κυρώσεις για την εμφάνιση του μουσικού στο Super Bowl.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας κατηγορούμενος για «σοβαρή διαφθορά» λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν
Κόσμος 12.02.26

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας κατηγορούμενος για «σοβαρή διαφθορά» λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν

Τα email που δημοσιεύτηκαν φαίνεται να αποδεικνύουν ότι ο Γιάγκλαντ σχεδίαζε ταξίδια στα σπίτια του Έπσταϊν στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και το Παλμ Μπιτς, μετά την καταδίκη του δισεκατομμυριούχου

Σύνταξη
«Λάθος» η αποδέσμευση κονδυλίων 10 δισ. ευρώ προς την Ουγγαρία, λέει η γενική εισαγγελέας της ΕΕ
Κόσμος 12.02.26

«Λάθος» η αποδέσμευση κονδυλίων 10 δισ. ευρώ προς την Ουγγαρία, λέει η γενική εισαγγελέας της ΕΕ

Η γενική εισαγγελέας αμφισβητεί την απόφαση, λέγοντας ότι η Ουγγαρία δεν έχει πραγματοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την αποδέσμευση περίπου 10 δισ. ευρώ

Σύνταξη
Ορίστηκε δικάσιμος για τη δισεκατομμυρίων δολαρίων αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC
Culture Live 12.02.26

Ορίστηκε δικάσιμος για τη δισεκατομμυρίων δολαρίων αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC

Η αγωγή πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει καταθέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά του BBC έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί τον Φεβρουάριο του 2027, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ζαχαριάδης: Αδιανόητο να δίνει συνέντευξη ο διοικητής της ΤτΕ στον μηχανισμό τρολ της ΝΔ, την «Ομάδα Αλήθειας»
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Ζαχαριάδης: Αδιανόητο να δίνει συνέντευξη ο διοικητής της ΤτΕ στον μηχανισμό τρολ της ΝΔ, την «Ομάδα Αλήθειας»

«Με ποια αξιοπιστία θα αντιμετωπίσει κάποιος πλέον τον κ. Στουρνάρα όταν αυτός δίνει συνέντευξη στον παράνομα χρηματοδοτούμενο βραχίονα προπαγάνδας της ΝΔ, η οποία χρωστάει πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ δανεικά και αγύριστα στις τράπεζες;», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
