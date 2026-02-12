Ανατροπή στην υπόθεση θανάτου του 52χρονου από τη Δάφνη: Ο καβγάς δυο φίλων που κατέληξε σε θάνατο

Ιούνιος 2020 και οι δύο φίλοι ηλικίας 52 και 48 ετών διαπληκτίζονται έξω από μπαρ στη Δάφνη του Δήμου Σκύδρας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει έντονος καβγάς με χειροδικίες.

Μετά από ενάμισι μήνα ο 52χρονος έπεσε σε κώμα και το Νοέμβριο κατέληξε. Οι συγγενείς του απέδωσαν τον θάνατό του στον καυγά που είχε ξεσπάσει τότε μεταξύ τους και κατέθεσαν μήνυση κατά του 48χρονου για «θανατηφόρα σκοπούμενη βλάβη».

Με την κατηγορία να είναι σε βαθμό κακουργήματος, ο 48χρονος παραπέμφθηκε σε δίκη, η οποία διεκόπη καθώς ο εισαγγελέας ζήτησε να κληθούν και να καταθέσουν ο πραγματογνώμονας που όρισε η εισαγγελία για την υπόθεση αλλά και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, ώστε να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου.

Μετά τη διαδικασία στο ακροατήριο, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, αποφάσισε την μετατροπή της κατηγορίας σε επικίνδυνη σωματική βλάβη, υποβάθμιση δηλαδή του αδικήματος σε πλημμέλημα, παρά την τραγική κατάληξη του 52χρονου.

Μετά το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας (χθες, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου), μίλησε στο in ο Αντώνης Ξυλουργίδης, συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου: «Η απώλεια ενός ανθρώπου είναι ίσως το πιο συγκλονιστικό γεγονός και πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό στον θανόντα και τους οικείους. Τα πραγματικά περιστατικά αναδείχθηκαν και στο ΜΟΔ αλλά και ενώπιον του ΜΟΕ μετά και την έφεση του κ. Εισαγγελέα, έπειτα από μια εξαντλητική ακροαματική διαδικασία.

Η ιατροδικαστική και η νευροεπιστήμη πλέον έχουν τη δυνατότητα να δίνουν απαντήσεις. Η δικαιοσύνη δεν εκδικείται ή τουλάχιστον δεν πρέπει να εκδικείται. Είχαμε μια δίκαιη απόφαση και ο εντολέας μου και στενός φίλος το θανόντος απαλλάχθηκε από την κακουργηματική δίωξη της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης που επέφερε θάνατο. Με δικανική ευθύνη ακρίβεια και νηφαλιότητα οι δικαστές απέδωσαν δικαιοσύνη».

Την δική τους άποψη για την απόφαση του δικαστηρίου εξέφρασαν και οι συγγενείς του θύματος, μέσω του δικηγόρου τους Παναγιώτη Ταλιαμπέ, που δήλωσε στο in: «Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης έδωσε τέλος στην υπόθεση «βιαιοπραγίας» της 11-06-2020 που οδήγησε την 03-08-2020 τον παθόντα, με υποσκληρίδιο αιμάτωμα, στο Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης και στην υποβολή πολύπλοκων χειρουργικών επεμβάσεων που προδιέγραψαν την πορεία του προς το θάνατο.

Η υπόθεση ήταν εξαιρετικά δύσκολη εξ αρχής, διότι ο παθών λίγο πριν μπει στο χειρουργικό κρεβάτι από το οποίο δεν ξανασηκώθηκε, τόλμησε και αποκάλυψε στα μέλη της οικογένειας του τι είχε συμβεί υποδεικνύοντας το θύτη. Έως τότε ήταν μυστικό που το κρατούσε μέσα του. Η σύζυγος με τα τέκνα, ξεκίνησαν έναν αγώνα να αναδείξουν τις σκοτεινές και κρυφές πτυχές της υπόθεσης, φέρνοντας τον κατονομαζόμενο ως υπαίτιο ενώπιον των Δικαστικών Αιθουσών.

Οι ελλείψεις στη δικογραφία λόγω της δικαιολογημένης καθυστερημένης ενημέρωσης των Ανακριτικών Αρχών, σε συνδυασμό με τα ιδιάζοντα θέματα νευρολογίας και νευροχειρουργικής που κλήθηκε το Δικαστήριο να αναλύσει ώστε να συνδέσει τον ξυλοδαρμό με το θάνατο και να ρίξει «φως», έφεραν μία μικρή μόνο λύτρωση στην οικογένεια που απέδειξε ότι ο σύζυγος και πατέρας έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από το συγκεκριμένο κατηγορούμενο.

Δεν έλαβαν όμως τη δικαίωση που προσδοκούσαν διότι τόσο η Εισαγγελική Αρχή στην πρόταση της όσο και το Δικαστήριο με το σώμα των ενόρκων, διατήρησαν τις μικρές αμφιβολίες τους για την αιτιακή διαδρομή μεταξύ του περιστατικού και του επελθόντος θανάτου και καταδίκασαν τον κατηγορούμενο για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά μεταβολή της αρχικής κατηγορίας που ήταν η θανατηφόρα σωματική βλάβη από δράστη που επεδίωκε τη βαριά σωματική βλάβη. Η οικογένεια, σεβόμενη το έργο των Δικαστών που βασανίστηκαν επί της υποθέσεως τους, προχωράνε στη ζωή με τον άνθρωπο τους πάντα στη σκέψη τους».

Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν 28 μήνες φυλάκιση με το ελαφρυντικό της αναγνώρισης του πρότερου έντιμου βίου.