Μαρίν Λεπέν: Στις 7 Ιουλίου η απόφαση του εφετείου που θα κρίνει και το πολιτικό της μέλλον

Ολοκληρώθηκε στο Παρίσι η ακροαματική διαδικασία της δίκης σε δεύτερο βαθμό της Μαρίν Λεπέν για την υπόθεση υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών πόρων. Η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς ζητά να ακυρωθεί η προηγούμενη απόφαση, η οποία της στερεί για 5 χρόνια το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Συνεπώς και τη δυνατότητα να είναι υποψήφια για την προεδρία της Γαλλίας.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν ωστόσο να διατηρηθούν οι ποινές που της επιβλήθηκαν σε πρώτο βαθμό, που εκτός από την απαγόρευση ανάληψης δημόσιου αξιώματος περιλαμβάνουν ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ.

Η απόφαση του δικαστηρίου θα εκδοθεί στις 7 Ιουλίου. Η Λεπέν δήλωσε μετά το τέλος της δίκης ότι «όσο πιο γρήγορα εκδοθεί [η ετυμηγορία], τόσο καλύτερα θα νιώσω». Η 7η Ιουλίου είναι οριακή για να θέσει υποψηφιότητα.

Στη διάρκεια της αγόρευσής του, ένας από τους δικηγόρους της, ο Ροντόλφ Μποσελού, ουσιαστικά ζήτησε από το δικαστήριο να επιταχύνει.

«Αυτές οι προεδρικές εκλογές θα κρίνουν την απόφαση, θα πρέπει να αναλάβετε ένα δύσκολο έργο. Ενώ η Μαρίν Λεπέν κινδυνεύει με απαγόρευση κατοχής αξιώματος, η εισαγγελία έχει ζητήσει ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, εκ των οποίων το ένα θα εκτιθεί, και πενταετή απαγόρευση ανάληψης δημόσιου αξιώματος. Αυτή θα μπορούσε να την εμποδίσει να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2027, αυτή η ημερομηνία αναμένεται με ανυπομονησία εντός του Εθνικού Συναγερμού (RN) και μεταξύ των άλλων υποψηφίων».

Περιμένοντας την απόφαση

Η Μαρίν Λεπέν έχει ήδη δηλώσει ότι θα αποφασίσει, αν θα θέσει υποψηφιότητα, μόλις ανακοινωθεί η ετυμηγορία του δικαστηρίου. Και πως δεν θα περιμένει οποιαδήποτε μελλοντική απόφαση από το Ακυρωτικό Δικαστήριο. Επίσης ότι ο Ζορντάν Μπαρντελά θα είναι υποψήφιος, σε περίπτωση που της απαγορευθεί να θέσει υποψηφιότητα η ίδια.

Οι προϋποθέσεις για να μπορέσει η Μαρίν Λεπέν να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές είναι πολλές και πρέπει να συντρέχουν. Δεν πρέπει να της επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από δημόσιο αξίωμα που υπερβαίνει τα δύο έτη – η ημερομηνία έναρξης είναι η πρωτόδικη απόφαση της 31ης Μαρτίου 2025. Οι προεδρικές εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν γύρω στον Απρίλιο-Μάιο του 2027.

«Κεντρικός ρόλος» σε κατάχρηση

Η Μαρίν Λεπέν, μαζί με το κόμμα της τον Εθνικό Συναγερμό (τότε Εθνικό Μέτωπο) και δέκα στελέχη του κόμματος, κατηγορείται ότι προσέλαβε κοινοβουλευτικούς βοηθούς για τους ευρωβουλευτές του κόμματος. Οι άνθρωποι αυτοί πληρώθηκαν με ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά το έργο τους ωφέλησε αποκλειστικά το κόμμα.

Οι εισαγγελείς στις τελικές αγορεύσεις τους τόνισαν τον κομβικό ρόλο που διαδραμάτισε η Λεπέν στην κατάχρηση.

«Υπέγραψε τα συμβόλαια. Δεν μπορεί να ισχυριστεί άγνοια. Είναι δικηγόρος και εκπαιδευμένη νομική εμπειρογνώμονας», τόνισε ένας από τους δύο αναπληρωτές εισαγγελείς, Τιερί Ραμονατξό.

«Είχε κεντρικό ρόλο ως οργανώτρια. Αυτή ήταν που έθεσε τους κανόνες για τις εσωτερικές λειτουργίες», επισήμανε και πρόσθεσε:

«Ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα της, η Μαρίν Λεπέν ξεκίνησε ένα σύστημα που επέτρεψε στο κόμμα να υπεξαιρέσει 1,4 εκατομμύρια ευρώ», είπε από την πλευρά του ο άλλος αναπληρωτής εισαγγελέας, Στεφάν Μαντόζ-Μπλανσέ.

Όσο για τα στελέχη του κόμματος, σημείωσε: «Οι κοινοβουλευτικοί βοηθοί» των ευρωβουλευτών του ακροδεξιού κινήματος «εργάζονταν για το κόμμα, αλλά πληρώνονταν από την Ευρώπη».