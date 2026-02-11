Αιφνίδιος θάνατος 3χρονου αγοριού στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας
Το παιδί υπέστη ανακοπή καρδιάς και ακολούθησε πολύωρη προσπάθεια ανάνηψης από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, η οποία διήρκεσε περίπου δύο ώρες.
Ενα αγοράκι τριών ετών πέθανε αιφνιδίως στο Γενικό Νοσοκομείο Κυπαρισσίας βυθίζοντας στη θλίψη την τοπική κοινωνία.
Όπως ανέφερε η ΕΡΤ το παιδί είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο το πρωί της Δευτέρας από τους γονείς του, παρουσιάζοντας έντονη δύσπνοια και βήχα.
Η κατάσταση της υγείας του φέρεται να επιδεινώθηκε αιφνιδίως τα ξημερώματα της Τρίτης.
Λίγο μετά τις 7 το πρωί υπέστη ανακοπή καρδιάς και ακολούθησε πολύωρη προσπάθεια ανάνηψης από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, η οποία διήρκεσε περίπου δύο ώρες.
Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, το παιδί κατέληξε λίγο μετά τις 9 το πρωί.
Πρόκειται για παιδί αλλοδαπών γονέων – ο πατέρας είναι υπήκοος Ουγγαρίας και η μητέρα υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου – οι οποίοι διαμένουν τα τελευταία χρόνια στο Στασιό του Δήμου Τριφυλίας. Η οικογένεια έχει ακόμη ένα μεγαλύτερο παιδί, το οποίο φοιτά σε δημοτικό σχολείο της Κυπαρισσίας.
