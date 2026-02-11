Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Κάνοντας τη λιτότητα συνταγματική προσταγή
Opinion 11 Φεβρουαρίου 2026, 09:43

Κάνοντας τη λιτότητα συνταγματική προσταγή

Η κυβέρνηση επιθυμεί η λιτότητα να συμπεριληφθεί στο Σύνταγμα στην προτεινόμενη Αναθεώρηση

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Εδώ και αρκετά χρόνια οι ισοσκελισμένοι ή με πολύ μικρά ελλείμματα προϋπολογισμοί παρουσιάστηκαν ως η επιτομή της ορθής δημοσιονομικής και διαχείρισης. Τα ελλείμματα θεωρήθηκαν το βασικό πολιτικό αμάρτημα μιας κυβέρνησης ως προς τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών. Η ανάγκη να υπάρχουν προκαταβολικά «φρένα» ως προς την κλίμακα του ελλείμματος που μπορεί να γίνει αποδεκτό, αλλά και ως προς τον συνολικό όγκο του δημοσίου χρέους, αναδείχτηκε σε πρώτη προτεραιότητα για τη χάραξη πολιτικής. Η λιτότητα αναδείχτηκε σε αναπόδραστο δημοσιονομικό κανόνα

Αποκορύφωμα αυτής της τάσης στον ευρωπαϊκό χώρο ο τρόπος που ήδη από τη δεκαετία του 1990 ορίστηκαν όρια για τα ελλείμματα και το χρέος ως προϋποθέσεις για τη ένταξη στον μηχανισμό του ενιαίου νομίσματος και η συνακόλουθη σταδιακή διαμόρφωση ενός ασφυκτικού πλαισίου δημοσιονομικών κανόνων συμπεριλαμβανομένων και συγκεκριμένων αυστηρών ποινών στις περιπτώσεις που υπάρχει υπέρβασή τους. Η λογική ήταν – και παραμένει – ότι υπερβολικά ελλείμματα σημαίνουν υπερβολικό χρέος και αυτό με τη σειρά του απειλεί όχι μόνο τη σταθερότητα του ενιαίου νομίσματος (άνισα χρέη θα οδηγούσαν σε άνιση πίεση για δανεισμό και άρα σε υψηλότερα επιτόκια) αλλά και τη συνολικότερη οικονομική συνθήκη καθώς θα οδηγούσε στον κίνδυνο υπερχρέωσης, υπερπληθωρισμού και τελικά οικονομικής κρίσης. Συχνά όλα αυτά συνδέονταν με στοιχεία ιδεολογικά και πολιτιστικά γύρω από την έννοια της «χρηστής διαχείρισης» και αντίστοιχα του «ηθικού κινδύνου» από αυξημένα ελλείμματα και χρέος. Όμως, το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο: η λιτότητα αντιμετωπίζεται πλέον ως η αναγκαίας αφετηρία και το κοινωνικό κράτος πρωτίστως ως κόστος.

Βεβαίως, οι οικονομολόγοι έχουν αναγνωρίσει εδώ και χρόνια ότι τα πράγματα σε σχέση με τα ελλείμματα και το χρέος είναι πιο σύνθετα. Η αύξηση της δημόσιας δαπάνης άρα και ενδεχομένως των ελλειμμάτων μπορεί να αποτελεί επένδυση στην αυριανή ανάπτυξη και να οδηγεί σε ένα νέο καλύτερο σημείο ισορροπίας, ενώ δεν υπάρχει ένα «φυσικό» όριο ως προς το χρέος εάν κρίνουμε από τα παραδείγματα χωρών του G7 (π.χ. Ιαπωνία) με πολύ υψηλό χρέος, ενώ οι ΗΠΑ χρόνια τώρα «τρέχουν» υψηλά ελλείμματα. Για να μην αναφερθούμε στο πώς όλα αυτά ξεχάστηκαν στην πανδημία. Επιπλέον, η ύπαρξη ελλειμμάτων και χρέους έχει να κάνει με το πώς σταδιακά υποχώρησε η λογική της αναδιανεμητικής φορολογίας (οι «φοροαπαλλαγές» έγιναν εργαλείο πολιτικής), στοιχείο που οδήγησε αναγκαστικά σε μεγαλύτερη καταφυγή στον δανεισμό. Και βέβαια η λογική της «δημοσιονομικής πειθαρχίας» δεν αφορά κάποια ουδέτερη «χρηστή διαχείριση», αλλά πρωτίστως σημαίνει περιορισμό των κοινωνικών δαπανών, περικοπές προγραμμάτων, ιδιωτικοποιήσεις, μισθολογική λιτότητα και εκχώρηση έργου του δημοσίου σε ιδιώτες για να «περιοριστεί» το κράτος και να συγκρατηθούν επομένως τα ελλείμματα. Επιπλέον, η ελληνική εμπειρία των Μνημονίων έδειξε ότι από ένα σημείο και μετά η λιτότητα εξελίσσεται σε βασική πλευρά μιας αυτοτροφοδοτούμενης ύφεσης.

Όλα αυτά εξηγούν γιατί οι ισοσκελισμένοι ή με ελάχιστα ελλείμματα προϋπολογισμοί κατέχουν εξέχουσα θέση στη νεοφιλελεύθερη «εργαλειοθήκη» και την προσπάθεια να αναιρεθούν κατακτήσεις των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για συμπερίληψη κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας στο Σύνταγμα ισοδυναμεί με μια απόπειρα να «συνταγματοποιηθεί» η λιτότητα και μαζί της μια νεοφιλελεύθερης πολιτικής που έχει δείξει και τη στρατηγική αποτυχία της και τα καταστροφικά κοινωνικά αποτελέσματά της.

Business
AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

Κοινωνία
Πλαίσιο: Πέθανε ο ιδρυτής της αλυσίδας Γιώργος Γεράρδος

Πλαίσιο: Πέθανε ο ιδρυτής της αλυσίδας Γιώργος Γεράρδος

1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!
Editorial 11.02.26

1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!

Η διασπάθιση πόρων αποτελεί ίσως τη μόνη σταθερά αυτής της κυβέρνησης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αναμνήσεις από το μέλλον!
Opinion 11.02.26

Αναμνήσεις από το μέλλον!

Με αφετηρία αυτή τη σχεδόν εφιαλτική δυστοπία το «Second Sleep», τoυ R. Harris, δεν μας αφήνει ως αναγνώστες να ηρεμήσουμε και μας ετοιμάζει για απρόβλεπτες και καθόλου καλοδεχούμενες καταστάσεις

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Το δίλημμα της χώρας είναι θεσμικότητα ή αντιθεσμικότητα και όχι «συστημισμός – αντισυστημισμός»
Editorial 09.02.26

Το δίλημμα της χώρας είναι θεσμικότητα ή αντιθεσμικότητα και όχι «συστημισμός – αντισυστημισμός»

Το διακύβευμα παραμένει εάν θα επιστρέψει η χώρα σε μια θεσμική κανονικότητα . Αν θα αποφύγει την κανονικοποίηση της παρέκκλισης.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Nαυάγιο στη Χίο: Η συζήτηση που δεν συμφέρει
Opinion 08.02.26

Nαυάγιο στη Χίο: Η συζήτηση που δεν συμφέρει

Πολλά περιθώρια για σοβαρή συζήτηση δεν αφήνει και το γεγονός πως για τη διερεύνηση των συνθηκών του «περιστατικού» το υπουργείο Ναυτιλίας έχει διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης με τον ελεγκτή και τον ελεγχόμενο να ταυτίζονται

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Μετανάστες και πρόσφυγες θα συνεχίσουν να πνίγονται γιατί η Ευρώπη δεν προσφέρει κανέναν ασφαλή τρόπο να φτάσουν
Διαρκής βαναυσότητα 07.02.26

Μετανάστες και πρόσφυγες θα συνεχίσουν να πνίγονται γιατί η Ευρώπη δεν προσφέρει κανέναν ασφαλή τρόπο να φτάσουν

Στην πραγματικότητα η Ευρώπη θεωρεί το να κινδυνεύουν οι πρόσφυγες και μετανάστες αντιμεταναστευτική πολιτική

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ο Γιάννης Παναγόπουλος πολλά χρόνια τώρα δεν εκπροσωπεί πραγματικά τους εργαζομένους
Editorial 07.02.26

Ο Γιάννης Παναγόπουλος πολλά χρόνια τώρα δεν εκπροσωπεί πραγματικά τους εργαζομένους

Η αλήθεια είναι απλή: η θητεία του Γιάννη Παναγόπουλου στην προεδρία της ΓΣΕΕ συμπίπτει με την αδυναμία του επίσημου συνδικαλιστικού κινήματος να εκπροσωπήσει τους εργαζομένους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ένας αποκαλυπτικός διάλογος στη Βουλή για τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών
«Τραμπικές» αλλαγές 07.02.26

Ένας αποκαλυπτικός διάλογος στη Βουλή για τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών

Με φόντο την τραγωδία της Χίου, Πλεύρης και Χρυσομάλλης στη Βουλή υπολογίζουν τα εργατικά χέρια δεκαεξάχρονων μεταναστών, ενώ καταργείται το πλαίσιο Μητσοτάκη για τα ασυνόδευτα ανήλικα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Η δημοκρατική αντιπολίτευση δεν πρέπει να συναινέσει στην προσπάθεια του Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει το Σύνταγμα
Editorial 04.02.26

Η δημοκρατική αντιπολίτευση δεν πρέπει να συναινέσει στην προσπάθεια του Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει το Σύνταγμα

Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να αναθεωρήσει το Σύνταγμα. Θέλει απλώς να αξιοποιήσει την αναθεώρηση στην προεκλογική της εκστρατεία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πραξικόπημα ή εκκαθαρίσεις στην Κίνα;
Στρατηγός Zhang Youxia 04.02.26

Πραξικόπημα ή εκκαθαρίσεις στην Κίνα;

Ο στρατηγός Zhang Youxia, που ήταν ένας από τους δύο αντιπροέδρους της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής ερευνάται από τις Αρχές στην Κίνα για «σοβαρές παραβάσεις της πειθαρχίας και του νόμου»

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Σε μια Θεσσαλονίκη ντυμένη στα μαύρα, κάποιες πληγές παραμένουν ανοιχτές
Τέσσερα χρόνια μετά 31.01.26

Σε μια Θεσσαλονίκη ντυμένη στα μαύρα, κάποιες πληγές παραμένουν ανοιχτές

Ο Άλκης Καμπανός έφυγε από τη ζωή έπειτα από δολοφονική επίθεση χούλιγκαν, γιατί δήλωσε χωρίς φόβο άλλη ομάδα από αυτούς. Μέχρι να φτάσουμε στη μέρα που δεν θα υπάρχει κίνδυνος από την οπαδική τυφλότητα, η 1η Φεβρουαρίου πρέπει να αποτελεί ορόσημο

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Τα κέρδη και οι ανθρώπινες ζωές
Ματωμένη «ανάπτυξη» 30.01.26

Τα κέρδη και οι ανθρώπινες ζωές

Τα εργατικά ατυχήματα είναι το σκοτεινό πρόσωπο του τρόπου που αντιμετωπίστηκε η οικονομική ανάπτυξη στη χώρα μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Πολύμηνη διαρροή, πολύνεκρη τραγωδία
Opinion 29.01.26

Πολύμηνη διαρροή, πολύνεκρη τραγωδία

Οι ζωές των εργαζομένων και δη των εργατών και των εργατριών, αξίζουν. Κι ας λογίζονται ως αναλώσιμοι ή αόρατοι από κάποιους. Κι ας μην κυματίζουν γι’αυτες και γι’αυτούς μεσίστιες οι σημαίες.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Τσικνοπέμπτη: Πώς επηρεάζουν το παραδοσιακό τραπέζι οι ανατιμήσεις στο κρέας
Προτιμήσεις καταναλωτών 11.02.26

Πώς επηρεάζουν το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης οι ανατιμήσεις στο κρέας - Πού κινούνται μοσχάρι και αρνί

Οι τιμές σε μοσχαρίσιο κρέας και αμνοερίφια είναι οι πιο τσιμπημένες, οπότε οι καταναλωτές στρέφονται σε χοιρινό και κοτόπουλο για την Τσικνοπέμπτη

Σύνταξη
Δένδιας για τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις: Η Ευρώπη βιώνει μία αναδιάταξη ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο
Δείτε βίντεο 11.02.26

Δένδιας για τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις: Η Ευρώπη βιώνει μία αναδιάταξη ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο

Ο Νίκος Δένδιας μίλησε στην 1η Ημερίδα Άμυνας & Γεωπολιτικής - «Έπειτα από τον Ψυχρό Πόλεμο, βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα παγκόσμια τάξη», υποστήριξε

Σύνταξη
Η «χορογραφία» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Οι στόχοι του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας
Διπλωματία 11.02.26

Η «χορογραφία» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Οι στόχοι του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας

Μητσοτάκης και Ερντογάν συναντιούνται με στόχο την διατήρηση των ήρεμων νερών, ενώ η Αθήνα θέλει να αποφύγει τις εκπλήξεις σημειώνοντας την αξία της ηρεμίας των τελευταίων δύο ετών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Καταδίκη Αυστραλής συγγραφέα για ερωτικό μυθιστόρημα που κρίθηκε ως υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων
Culture Live 11.02.26

Καταδίκη Αυστραλής συγγραφέα για ερωτικό μυθιστόρημα που κρίθηκε ως υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Δικαστήριο της Νέας Νότιας Ουαλίας έκρινε ότι ερωτικό μυθιστόρημα με μεγάλη ηλικιακή διαφορά «σεξουαλικοποιεί παιδιά», απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της συγγραφέα πως η ηρωίδα είναι ενήλικη, και την καταδίκασε για δημιουργία, κατοχή και διανομή υλικού κακοποίησης ανηλίκων

Σύνταξη
Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ: «Ο Ολυμπιακός ήταν μια από τις καλύτερες αποφάσεις της αθλητικής ζωής μου» (vid)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ: «Ο Ολυμπιακός ήταν μια από τις καλύτερες αποφάσεις της αθλητικής ζωής μου» (vid)

Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (11/2) από την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Βάσκος τεχνικός έστειλε το μήνυμά του για τη «χρυσή» αυτή περίοδο.

Σύνταξη
Γάζα: Τουλάχιστον 2.842 Παλαιστίνιοι εξαϋλώθηκαν εξαιτίας θερμοβαρικών όπλων που χρησιμοποίησε το Ισραήλ
Ανατριχιαστική έρευνα 11.02.26

Τουλάχιστον 2.842 Παλαιστίνιοι εξαϋλώθηκαν εξαιτίας θερμοβαρικών όπλων που χρησιμοποίησε το Ισραήλ στη Γάζα

Το Ισραήλ χρησιμοποίησε στη Γάζα διεθνώς απαγορευμένα θερμικά και θερμοβαρικά όπλα - Σώματα θυμάτων έλιωσαν στους 3.500 βαθμούς Κελσίου - Τι λένε νομικοί εμπειρογνώμονες

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Εθνική Οδός: Μεθυσμένος οδηγός κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα επί 25 χιλιόμετρα και συγκρούστηκε με νταλίκα
Προκάλεσε τροχαίο 11.02.26

Πανικός στην Εθνική Οδό από μεθυσμένο οδηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα επί 25 χιλιόμετρα

Ο μεθυσμένος οδηγός είχε προορισμό τη Λαμία όπου επρόκειτο να παρουσιαστεί σε δικαστήριο αλλά κινούνταν προς Φάρσαλα, μέχρι που συγκρούστηκε με νταλίκα που κινούταν κανονικά στο ρεύμα της

Σύνταξη
Με ιστορική εμφάνιση του Γουεμπανιάμα οι Σπερς διέλυσαν τους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του NBA (vids)
Μπάσκετ 11.02.26

Με ιστορική εμφάνιση του Γουεμπανιάμα οι Σπερς διέλυσαν τους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του NBA (vids)

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έγραψε Ιστορία με την απίθανη εμφάνισή του και οι Σαν Αντόνιο Σπερς συνέτριψαν τους Λέικερς στο Λος Άντζελες – Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της ημέρας στο NBA.

Σύνταξη
Τραμπ: Απειλεί να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στο Ιράν, ενώ υποδέχεται τον Νετανιάχου
Κόσμος 11.02.26

Ο Τραμπ απειλεί να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στο Ιράν, ενώ υποδέχεται τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

Ο Νετανιάχου θέλει να εξασφαλίσει ότι ο Τραμπ δεν θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν που θα αφορά μόνο το πυρηνικό του πρόγραμμα - Νέα αντιφατικά μηνύματα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Greek State to Re-Issue 10Y Bond
English edition 11.02.26

Greek State to Re-Issue 10Y Bond

The Greek state will issue a 10-year bond on Wednesday with a fixed interest rate of 3.375%, maturing on June 16, 2036

Σύνταξη
«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» – Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός
Fizz 11.02.26

«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» - Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ, Μπίλι Κράνταπ, απαντάει σε ένα Q&A του Guardian για μια καταστροφική ομιλία, τους κανόνες του για το πώς πρέπει να κινούνται οι άνθρωποι στις πόλεις και μια ενοχλητική συνάντηση με έναν πορτιέρη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!
Editorial 11.02.26

1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!

Η διασπάθιση πόρων αποτελεί ίσως τη μόνη σταθερά αυτής της κυβέρνησης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου
Η κίνηση στους δρόμους 11.02.26

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου

Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο της Αττικής η εικόνα από την κίνηση είναι κάπως καλύτερη, αν και σε συγκεκριμένα σημεία παρατηρούνται φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

