Κατεπείγουσα έρευνα διεξάγεται για έναν έφηβο, που είναι ύποπτος ότι μαχαίρωσε και τραυμάτισε δύο αγόρια σε σχολείο στο βορειοδυτικό Λονδίνο, ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία.νωρίςτ

Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στο Λύκειο του Kingsbury, νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης, μετά από αναφορές ότι ένα 13χρονο αγόρι είχε μαχαιρωθεί. Η αστυνομία είπε ότι αργότερα ενημερώθηκε πως ένα δεύτερο θύμα, ένα 12χρονο αγόρι, είχε επίσης μαχαιρωθεί στο σχολείο.

Και τα δύο αγόρια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από την Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου, ενώ το ένα μεταφέρθηκε σε μεγάλο κέντρο τραυμάτων. Η αστυνομία είπε ότι αναμένει ενημέρωση για την κατάστασή τους.

Εξαπέλυσε κυνηγητό η αστυνομία για να βρει τον δράστη

«Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους ντόπιους μαθητές, γονείς και κατοίκους ότι έχουμε αναπτύξει σημαντικές δυνάμεις στην περιοχή και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εντοπίσουμε τον ύποπτο», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, όπως μεταδίδει το BBC (κεντρική φωτογραφία, πηγή BBC).

Από την πλευρά του, το σχολείο όπου συνέβη το περιστατικό ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι συνέβη ένα σοβαρό περιστατικό στο Kingsbury High School σήμερα. Συνεργαζόμαστε στενά με τις αρμόδιες αρχές και ακολουθούμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες. Η κατάσταση είναι πλέον υπό έλεγχο και έχουμε ήδη μιλήσει απευθείας με τους γονείς και τους φροντιστές των εμπλεκόμενων μαθητών. Κατανοούμε ότι αυτό θα είναι ανησυχητικό. Προς το παρόν, δεν είναι δυνατή η είσοδος ή η έξοδος από το χώρο του σχολείου όσο συνεχίζεται η έρευνα. Θα παρέχουμε περαιτέρω ενημερώσεις μόλις μπορέσουμε να μοιραστούμε επιβεβαιωμένες πληροφορίες».

Το Kingsbury High School είναι ένα ακαδημαϊκό σχολείο που εξυπηρετεί παιδιά ηλικίας 11 έως 18 ετών. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του Υπουργείου Παιδείας, έχει 1.997 μαθητές.