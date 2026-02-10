Έξι ονόματα που προστατεύτηκαν από τη δημοσίευση της λίστας Έπσταϊν, πλέον κατονομάστηκαν – Θεωρούνται ύποπτοι

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μέισι ανακοίνωσε ότι ο δισεκατομμυριούχος Λες Γουέξνερ ήταν εμπλεκόμενος στην υπόθεση παιδικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Τζέφρι Έπσταϊν και δήλωσε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να αποκαλύψει τις ταυτότητες τεσσάρων άλλων ανδρών που εμπλέκονται στην υπόθεση. Ο Μέισι δήλωσε ότι πιθανότατα θα τους κατονομάσει στην αίθουσα της Βουλής, εάν το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν δημοσιοποιήσει τις πληροφορίες.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ με την σειρά του αποκάλυψε στις 10 Φεβρουαρίου τις ταυτότητες των έξι ανδρών που επισημάνθηκαν από τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή και τον Δημοκρατικό ομόλογό του Ρο Χάνα ως έχοντες λανθασμένα προστατευθεί στα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν. Πρόκειται για τους Σαλβατόρε Νουάρα, Ζουλάμπ Μικελάντζε, Λέονιτς Λέονοφ, Νικολά Καπούτο, Σουλτάν Άχμεντ μπιν Σουλαγιέμ και τον Λέσλι ή Λες Γουέξνερ.

Ο τελευταίος όχι μόνο έδωσε πρόσβαση στον Τζέφρι Έπσταϊν στο μπραντ δισεκατομμυρίων του Victoria’s Secret, αλλά τον όρισε και διαχειριστή ολόκληρης της περιουσίας του και των εταιρειών του. Μάλιστα ο Γουέξνερ «πούλησε» στον καταδικασμένο επενδυτή μια έπαυλη στο Μανχάταν δύο σπίτια από αυτή που έμενε για το συμβολικό ποσό του 1 δολαρίου το 1996, επτά χρόνια μετά την αγορά της για 13,2 εκατομμύρια δολάρια.

Κάτι που είχε κινήσει τις υποψίες εναντίον του Γουέξνερ για τους λόγους που εν μια νυκτί παρέδωσε τα πάντα στον Τζέφρι Έπσταϊν, ανοίγοντάς του πόρτες για ισχυρές γνωριμίες και δίνοντας τον πλήρη έλεγχο της περιουσίας του. Χωρίς να υπάρχει η παραμικρή φανερή υπηρεσία από τον Έπσταϊν στον Γουέξνερ. Με την σειρά ντοκιμαντέρ «Angels and Deamons» να καλύπτει την σχέση μεταξύ του Γουέξνερ με τον Έπσταϊν.

Οι Μέισι και Ρο Χάνα ζητούν την παραίτηση Λάτνικ για την σχέση με τον Έπσταϊν

Χαρακτηριστικό είναι πως ο νυν υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ έμενε δίπλα στον Τζέφρι Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη από το 2005. Το σπίτι άνηκε στον Έπσταϊν, ο οποίος το πούλησε και δύο χρόνια μετά το αγόρασε ο Λάτνικ. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Έπσταϊν το πούλησε σε καταπίστευμα για εξευτελιστικό ποσό (10 δολάρια), όμως ο νυν υπουργός οικονομικών των ΗΠΑ το αγόρασε για 7,6 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με την φορολογική του δήλωση.

Τα έγγραφα έδειχναν τον Έπσταϊν ως αντιπρόεδρο της εταιρείας πώλησης και διαχειριστή της εταιρείας αγοράς, υποδηλώνοντας μια μεταβίβαση μεταξύ ελεγχόμενων οντοτήτων. Το σπίτι πωλήθηκε με τον ίδιο τρόπο δύο φορές το 1992 και το 1996 για 10 δολάρια.

Υπάρχουν λίγα email μεταξύ των Λάτνικ και Έπσταϊν αν αναλογιστεί κανείς πως έμεναν δίπλα δίπλα για 13 χρόνια και τα πιο πολλά επαγγελματικής φύσης και ορολογίας. Όμως μερικά από τα email εμφανίζουν έλλειψη νοήματος, δηλαδή δεν καταλαβαίνει κανείς το περιεχόμενο των συζητήσεων, εκτός αν υποθέσει πως αποτελούν συνέχεια κατ’ ιδίαν συνάντησης ή πως απαντούν σε κάτι που ειπώθηκε στους κοινούς κύκλους που κινούνταν και είχαν και οι δύο γνώση.

Γεγονός είναι πως είχαν κοινές επενδύσεις με χαρακτηριστική αυτήν στην εταιρεία AdFin, όπου ο Λάτνικ είχε μεγαλύτερο ποσοστό από τον Έπσταϊν και κατέληξε σε ζημίες για τον νυν υπουργό Εμπορίου.