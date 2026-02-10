Αναγνώρισε τον βιαστή της στα αρχεία Έπσταϊν – Σουηδέζα κατέθεσε μήνυση στο Παρίσι
Το όνομα του Ντάνιελ Σ., τον οποίο αναγνώρισε η 56χρονη, εμφανίζεται σε διάφορες συνομιλίες με τον Τζέφρι Έπσταϊν
Μια Σουηδέζα, ηλικίας 56 ετών, κατέθεσε την Τρίτη μήνυση στο Παρίσι, υποστηρίζοντας πως αναγνώρισε, σε μια φωτογραφία που περιλαμβάνεται στα αρχεία Έπσταϊν, έναν άνδρα τον οποίο κατηγορεί για βιασμό τη δεκαετία του 1990, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο μια πηγή προσκείμενη στην υπόθεση.
Η Έμπα Κάρλσον κατηγορεί τον Ντάνιελ Σ., τον οποίο γνώρισε στην Σουηδία, πως την πήγε πρώτα στο Μονακό κατόπιν στην Γαλλία, υποσχόμενός της μία καριέρα μοντέλου, σύμφωνα με τη μήνυση που περιήλθε στη γνώση του AFP και κατατέθηκε στην εισαγγελία του Παρισιού.
Τον κατηγορεί πως στη συνέχεια την βίασε στην πισίνα μιας οικίας στις Κάννες, προτού την οδηγήσει ενώπιον του Ζεράλ Μαρί, ενός πρώην διευθυντή του πρακτορείου μοντέλων «Elite».
Η καταγγέλλουσα είχε καταθέσει μήνυση για βιασμό το 2020 σε βάρος του Ζεράλ Μαρί, μια υπόθεση που τέθηκε στο αρχείο λόγω παραγραφής. Όμως, δεν είχε στραφεί νομικά κατά του Ντάνιελ Σ., διότι δεν γνώριζε την ταυτότητά του.
Το όνομα του Ντάνιελ Σ. εμφανίζεται σε διάφορες συνομιλίες με τον Έπσταϊν
Τριάντα έξι χρόνια αργότερα, επιβεβαίωσε πως τον αναγνώρισε σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της υπόθεσης Έπσταϊν. Ο σύντροφός της, που είχε γνωρίσει τον Ντάνιελ Σ., δήλωσε πως επίσης τον αναγνωρίζει.
Το όνομα του Ντάνιελ Σ. εμφανίζεται σε διάφορες συνομιλίες με τον Τζέφρι Έπσταϊν.
«Η κυρία Κάρλσον ελπίζει πως η εισαγγελία του Παρισιού θα ασχοληθεί με τη μήνυσή της, προκειμένου να καταστεί δυνατή μία έρευνα για πράξεις βιασμού και εμπορίας ανθρώπων, με στόχο να αναλυθεί ο τρόπος δράσης του Ντάνιελ Σ., να καθοριστεί εάν αυτές οι πράξεις έχουν επαναληφθεί, να αποκαλυφθούν οι δραστηριότητες της οργάνωσης και εάν είναι αναγκαίο να ταυτοποιηθούν πιθανά θύματα εγκλημάτων που δεν έχουν ακόμη παραγραφεί», δήλωσε η δικηγόρος της 56χρονης, Αν Κλερ Λεζέν, σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
