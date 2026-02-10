Κόντρα στην Γκράτσεβα η Σάκκαρη με φόντο τα προημιτελικά του τουρνουά του Κατάρ

Σε εξαιρετική κατάσταση φαίνεται πως βρίσκεται η Μαρία Σάκκαρη, η οποία πέτυχε τη δεύτερη νίκη της στο τουρνουά της Ντόχα, στο Κατάρ, επικρατώντας με 2-0 σετ της Τζάσμιν Παολίνι και παίρνοντας την πρόκριση για τη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Εκεί θα αντιμετωπίσει την Βαρβάρα Γκράτσεβα (Νο73) που επικράτησε με 2-1 σετ (6-2, 2-6, 7-5) της Λίντα Νόσκοβα (Νο12) και θα βρει μπροστά της την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια στις «16» της διοργάνωσης.

Η Σάκκαρη δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, απέκλεισε ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης και δείχνει έτοιμη να παλέψει για την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Qatar Open, κοιτώντας ακόμα ψηλότερα στο τουρνουά.

Δύο μπρέικ στο πρώτο σετ η Σάκκαρη, πιο εύκολα στο δεύτερο

Το πρώτο σετ ξεκίνησε με τις δύο τενίστριες να κρατούν το σερβίς τους, με τη Σάκκαρη να είναι εκείνη που έκανε πρώτη μπρέικ στο τρίτο γκέιμ για το υπέρ της 2-1, όμως η Παολίνι απάντησε κατευθείαν για το 2-2. Στα επόμενα τέσσερα γκέιμ δεν άλλαξε κάτι για το 4-4, πριν η Μαρία κάνει το μπρέικ για το 5-4, καθαρίζοντας το πρώτο σετ με 6-4.

Στο δεύτερο σετ, η Σάκκαρη έφτασε σε μπρέικ στο τρίτο γκέιμ για το 2-1, ενώ λίγο αργότερα έκανε ακόμα ένα για να βρεθεί στο 5-2 δείχνοντας πως δεν είχε όρεξη για… παιχνίδια απέναντι στην Ιταλίδα. Το όγδοο γκέιμ κατέληξε στην Ελληνίδα πρωταθλήτρια που κράτησε το σερβίς της και με το 6-2 διαμόρφωσε το τελικό 2-0, παίρνοντας τη νίκη και την πρόκριση για τη συνέχεια.