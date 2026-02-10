Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
10.02.2026 | 15:49
– Προσοχή – Νέα ανάκληση παρτίδων προϊόντων βρεφικού γάλακτος
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αναδάσωση σε Πεντέλη και Παλλήνη στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής στρατηγικής της HELLENiQ ENERGY
Τα Νέα της Αγοράς 10 Φεβρουαρίου 2026, 12:15

Αναδάσωση σε Πεντέλη και Παλλήνη στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής στρατηγικής της HELLENiQ ENERGY

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκαν με μεθοδικότητα και τεχνική προετοιμασία

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υδατάνθρακες: Ποιοι «θολώνουν» και ποιοι τονώνουν τον εγκέφαλο;

Υδατάνθρακες: Ποιοι «θολώνουν» και ποιοι τονώνουν τον εγκέφαλο;

Spotlight

Η HELLENiQ ENERGY, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, υλοποίησε πρόγραμμα αναδάσωσης σε επιλεγμένες περιοχές της Πεντέλης και της Παλλήνης, καλύπτοντας συνολικά 120 στρέμματα και προχωρώντας στη φύτευση 5.176 νέων δέντρων. Η δράση εντάσσεται στον θεσμό «Ανάδοχος Αποκατάστασης και Αναδάσωσης» και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, ακολουθώντας το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η παρέμβαση στην Πεντέλη υλοποιήθηκε στη θέση «Μπύρζα» και εκτείνεται σε περίπου 110 στρέμματα. Η περιοχή επιλέχθηκε με βάση τις ανάγκες περιβαλλοντικής αποκατάστασης, καθώς και τον ρόλο της στη συνολική οικολογική ισορροπία του ορεινού όγκου. Αντίστοιχα, στην Παλλήνη, στη θέση «Βίγλα», η αναδάσωση κάλυψε έκταση 10 στρεμμάτων, λειτουργώντας συμπληρωματικά σε υφιστάμενες πράσινες ζώνες και ενισχύοντας τη σύνδεση του φυσικού τοπίου με τον οικιστικό ιστό.

Η επιλογή των φυτικών ειδών βασίστηκε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες κάθε περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως το έδαφος, η μορφολογία και οι τοπικές συνθήκες. Στόχος ήταν η δημιουργία σταθερών και ανθεκτικών φυτεύσεων, που συμβάλλουν στη συγκράτηση του εδάφους, στη βελτίωση του μικροκλίματος και στη σταδιακή επαναφορά της φυσικής ισορροπίας των οικοσυστημάτων.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκαν με μεθοδικότητα και τεχνική προετοιμασία, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές για έργα αναδάσωσης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της παρέμβασης, με πρόβλεψη για την ορθή εγκατάσταση των φυτεύσεων και τη σταδιακή ανάπτυξή τους.

Ιδιαίτερη αξία στη δράση προσέδωσε η ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων της HELLENiQ ENERGY και των οικογενειών τους. Στην περιοχή της Παλλήνης, περισσότεροι από 130 εθελοντές συμμετείχαν οργανωμένα στη δράση, συμβάλλοντας στη φύτευση 625 δέντρων. Η συμμετοχή αυτή ενίσχυσε τον κοινωνικό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας και υπογράμμισε τη σημασία της προσωπικής εμπλοκής στη συλλογική προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου πρωτοβουλιών της HELLENiQ ENERGY για την ενίσχυση του αστικού και περιαστικού πρασίνου και την αποκατάσταση περιοχών που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές. Η εταιρεία υλοποιεί συστηματικά έργα αναδάσωσης και αποκατάστασης, συμβάλλοντας στη δημιουργία περιβαλλοντικών υποδομών με μακροπρόθεσμο όφελος για τις τοπικές κοινωνίες και το φυσικό περιβάλλον.

Η συνέπεια και η διάρκεια της περιβαλλοντικής αυτής στρατηγικής αναγνωρίστηκαν και το 2025, όταν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τίμησε τη HELLENiQ ENERGY για τη συνολική της συνεισφορά στον τομέα της αποκατάστασης και της αναδάσωσης.

YouTube thumbnail

Μέσα από τον συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές και την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών, το έργο ολοκληρώθηκε επιτυχώς, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για τη σταδιακή περιβαλλοντική αποκατάσταση των περιοχών παρέμβασης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών οικοσυστημάτων σε βάθος χρόνου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στις 16 Φεβρουαρίου στην Αθήνα η Chevron για τις συμβάσεις παραχώρησης

Υδρογονάνθρακες: Στις 16 Φεβρουαρίου στην Αθήνα η Chevron για τις συμβάσεις παραχώρησης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υδατάνθρακες: Ποιοι «θολώνουν» και ποιοι τονώνουν τον εγκέφαλο;

Υδατάνθρακες: Ποιοι «θολώνουν» και ποιοι τονώνουν τον εγκέφαλο;

Business
Metlen: Εμπιστοσύνη από την Fitch για 7 λόγους

Metlen: Εμπιστοσύνη από την Fitch για 7 λόγους

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Η Huawei αναδεικνύεται Top Employer 2026 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 06.02.26

Η Huawei αναδεικνύεται Top Employer 2026 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα

Η Huawei διακρίθηκε από τον διεθνή οργανισμό Top Employers Institute, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανθρώπινου και καινοτόμου εργασιακού περιβάλλοντος

Σύνταξη
Η Betsson Επίσημος Χορηγός του Davis Cup
Τα Νέα της Αγοράς 06.02.26

Η Betsson Επίσημος Χορηγός του Davis Cup

Η Betsson ανακοινώνει τη νέα πολυετή συνεργασία της με το Davis Cup, ως Επίσημος Στοιχηματικός Χορηγός της κορυφαίας διεθνούς ομαδικής διοργάνωσης στο ανδρικό τένις

Σύνταξη
Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού
Τα Νέα της Αγοράς 06.02.26

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με καταγεγραμμένο μεταλλευτικό δυναμικό σε χαλκό, χρυσό και άλλα μέταλλα στρατηγικής σημασίας

Σύνταξη
Η Ελληνική Καρδιολογία στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης
Τα Νέα της Αγοράς 03.02.26

Η Ελληνική Καρδιολογία στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, είναι ο μοναδικός καρδιολόγος στην Ελλάδα που βραβεύτηκε από την EACVI ως «Εκπαιδευτής της Χρονιάς με Εξαιρετική Καριέρα» και μιλά για τη διεθνή διάκριση, την εκπαίδευση και το όραμά του για το μέλλον της καρδιαγγειακής απεικόνισης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Mercosur ξανά στο τραπέζι: Ηχηρό «όχι» των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ σε μια χειρότερη συμφωνία για τους αγρότες
Ευρωκοινοβούλιο 10.02.26

Η Mercosur ξανά στο τραπέζι: Ηχηρό «όχι» των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ σε μια χειρότερη συμφωνία για τους αγρότες

«Δεν είμαστε απέναντι στο διεθνές εμπόριο. Είμαστε απέναντι σε συμφωνίες που θυσιάζουν την ευρωπαϊκή αγροτική παραγωγή, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, για βραχυπρόθεσμα εμπορικά οφέλη άλλων κλάδων», λένε για τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ευρείας κλίμακας ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο της Καστοριάς
Δημόσιος χώρος 10.02.26

Ευρείας κλίμακας ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο της Καστοριάς

Εκδόθηκε η απόφαση ένταξης της πράξης «Ανάπλαση του παραλίμνιου κοινόχρηστου χώρου τμήματος νότιας παραλιακής ζώνης πόλης Καστοριάς» στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025.

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Λούκας είχε πουλήσει τα δικαιώματα του Star Wars για 10.000 δολάρια το 1971 – Ευτυχώς η συμφωνία ακυρώθηκε
Αν έχεις τύχη 10.02.26

Ο Τζορτζ Λούκας είχε πουλήσει τα δικαιώματα του Star Wars για 10.000 δολάρια το 1971 – Ευτυχώς η συμφωνία ακυρώθηκε

Σήμερα το Star Wars θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα κινηματογραφικά franchises όλων των εποχών. Ωστόσο το 1971 ο Τζορτζ Λούκας παραλίγο να το πουλήσει όσο-όσο, καθώς χρειαζόταν απεγνωσμένα χρήματα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τσουκαλάς: Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Τσουκαλάς: Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση

Στόχος είναι «να αγγίξει ξανά η παράταξη τα πραγματικά κοινωνικά, πολιτικά και εκλογικά της όρια και να μπορέσει να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»
Δείτε φωτογραφίες 10.02.26

Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας είπε ότι η συγκεκριμένη παράδοση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου των χερσαίων επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος

Σύνταξη
The day after
On Field 10.02.26

The day after

Τα γενέθλια του Μέντι, η κουβέντα στον Ρέντη και η εικόνα της Κυριακής

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
«Σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια» – Η παραβίαση της συμφωνίας και το αίτημα για αφαίρεση της μουσικής στο Melania
Fizz 10.02.26

«Σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια» - Η παραβίαση της συμφωνίας και το αίτημα για αφαίρεση της μουσικής στο Melania

Ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον και ο συνθέτης Τζόνι Γκρίνγουντ του δράματος Αόρατη Κλωστή, του 2017, ισχυρίζονται παραβίαση της συμφωνίας μετά την επαναχρησιμοποίηση της μουσικής στο ντοκιμαντέρ Melania, ενώ τάσσονται υπέρ μιας μηδενικής κριτικής του Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητσοτάκης χωρίς Plan B στους κτηνοτρόφους – Επιμένει στην «οριστική εκρίζωση της ευλογιάς»
Συνάντηση στο Μαξίμου 10.02.26

Μητσοτάκης χωρίς Plan B στους κτηνοτρόφους - Επιμένει στην «οριστική εκρίζωση της ευλογιάς»

Κατά την είσοδο των κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου δεν έγιναν δηλώσεις - «Η συζήτηση για τον εμβολιασμό αυτή τη στιγμή μάλλον αποπροσανατολίζει», υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο