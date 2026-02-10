Αναδάσωση σε Πεντέλη και Παλλήνη στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής στρατηγικής της HELLENiQ ENERGY

Η HELLENiQ ENERGY, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, υλοποίησε πρόγραμμα αναδάσωσης σε επιλεγμένες περιοχές της Πεντέλης και της Παλλήνης, καλύπτοντας συνολικά 120 στρέμματα και προχωρώντας στη φύτευση 5.176 νέων δέντρων. Η δράση εντάσσεται στον θεσμό «Ανάδοχος Αποκατάστασης και Αναδάσωσης» και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, ακολουθώντας το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η παρέμβαση στην Πεντέλη υλοποιήθηκε στη θέση «Μπύρζα» και εκτείνεται σε περίπου 110 στρέμματα. Η περιοχή επιλέχθηκε με βάση τις ανάγκες περιβαλλοντικής αποκατάστασης, καθώς και τον ρόλο της στη συνολική οικολογική ισορροπία του ορεινού όγκου. Αντίστοιχα, στην Παλλήνη, στη θέση «Βίγλα», η αναδάσωση κάλυψε έκταση 10 στρεμμάτων, λειτουργώντας συμπληρωματικά σε υφιστάμενες πράσινες ζώνες και ενισχύοντας τη σύνδεση του φυσικού τοπίου με τον οικιστικό ιστό.

Η επιλογή των φυτικών ειδών βασίστηκε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες κάθε περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως το έδαφος, η μορφολογία και οι τοπικές συνθήκες. Στόχος ήταν η δημιουργία σταθερών και ανθεκτικών φυτεύσεων, που συμβάλλουν στη συγκράτηση του εδάφους, στη βελτίωση του μικροκλίματος και στη σταδιακή επαναφορά της φυσικής ισορροπίας των οικοσυστημάτων.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκαν με μεθοδικότητα και τεχνική προετοιμασία, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές για έργα αναδάσωσης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της παρέμβασης, με πρόβλεψη για την ορθή εγκατάσταση των φυτεύσεων και τη σταδιακή ανάπτυξή τους.

Ιδιαίτερη αξία στη δράση προσέδωσε η ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων της HELLENiQ ENERGY και των οικογενειών τους. Στην περιοχή της Παλλήνης, περισσότεροι από 130 εθελοντές συμμετείχαν οργανωμένα στη δράση, συμβάλλοντας στη φύτευση 625 δέντρων. Η συμμετοχή αυτή ενίσχυσε τον κοινωνικό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας και υπογράμμισε τη σημασία της προσωπικής εμπλοκής στη συλλογική προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου πρωτοβουλιών της HELLENiQ ENERGY για την ενίσχυση του αστικού και περιαστικού πρασίνου και την αποκατάσταση περιοχών που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές. Η εταιρεία υλοποιεί συστηματικά έργα αναδάσωσης και αποκατάστασης, συμβάλλοντας στη δημιουργία περιβαλλοντικών υποδομών με μακροπρόθεσμο όφελος για τις τοπικές κοινωνίες και το φυσικό περιβάλλον.

Η συνέπεια και η διάρκεια της περιβαλλοντικής αυτής στρατηγικής αναγνωρίστηκαν και το 2025, όταν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τίμησε τη HELLENiQ ENERGY για τη συνολική της συνεισφορά στον τομέα της αποκατάστασης και της αναδάσωσης.

Μέσα από τον συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές και την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών, το έργο ολοκληρώθηκε επιτυχώς, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για τη σταδιακή περιβαλλοντική αποκατάσταση των περιοχών παρέμβασης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών οικοσυστημάτων σε βάθος χρόνου.