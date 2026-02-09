Κάγια Κάλας: Το κοινό που αποδοκίμασε τον Βανς στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έδειξε ευρωπαϊκή υπερηφάνεια

Στην ευρωπαϊκή υπερηφάνεια του κοινού που παραβρέθηκε στην τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στην Ιταλία, απέδωσε η Κάγια Κάλας τις αποδοκιμασίες εις βάρος του αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

Η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνέντευξη που έδωσε στο δίκτυο Euronews, ρωτήθηκε για τις αποδοκιμασίες.

Ο Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του, Ούσα, δέχτηκαν μια σειρά από αποδοκιμασίες και χλευασμούς στο στάδιο San Siro στο Μιλάνο την περασμένη εβδομάδα, όταν εμφανίστηκαν για λίγο σε γιγαντοοθόνη κυματίζοντας αμερικανικές σημαίες κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης.

JD Vance got booed at the Olympics. 😂 pic.twitter.com/qth6PM9gsc — 𝕷𝖚𝖈𝖎𝖋𝖊𝖗 (@LucifersTweetz) February 6, 2026



«Λοιπόν, υποθέτω ότι έχουμε ακούσει πολλά όχι και τόσο ωραία λόγια από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την Ευρώπη», είπε η Κάγια Κάλας. «Φυσικά, το κοινό μας έχει επίσης μια υπερηφάνεια, μια ευρωπαϊκή υπερηφάνεια. Αυτό φαίνεται», πρόσθεσε.

Τα μάλλον πρωτοφανή για διπλωμάτη σχόλια της Κάγια Κάλας αποτυπώνουν την τεταμένη κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ ενόψει της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου (MSC). Η Διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρόκειται να συναντηθούν με μέλη της κυβέρνησης Τραμπ.

Δεν θα πάει ο Βανς

Στην περσινή Διάσκεψη του Μονάχου, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ προκάλεσε σοκ με τα επικριτικά σχόλια που έκανε για την ΕΕ. Κατηγόρησε την Ευρώπη ότι καταπνίγει την ελευθερία του λόγου και διακινδυνεύει την πολιτισμική διαγραφή λόγω της μετανάστευσης.

Εκτός από τον Τζέι Ντι Βανς, είναι και άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ που κάνουν υποτιμητικά σχόλια για τους Ευρωπαίους. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ωστόσο επιμένει.

«Οι Ευρωπαίοι είναι τόσο φιλικοί κατ’ ιδίαν και είναι πρόθυμοι να κάνουν πολλές προσαρμογές και στη συνέχεια δημόσια μας επιτίθενται και λένε: «Δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με τους Αμερικανούς. Δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα με τους Αμερικανούς»», δήλωσε ο Βανς σε δημοσιογράφο το Σάββατο. «Λυπάμαι. Όλα είναι ψεύτικα».

Τα σχόλια αυτά αφορούσαν τις εξελίξεις σχετικά με τη Γροιλανδία, την οποία απειλεί να προσαρτήσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Φέτος, πάντως, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Bloomberg και του Fox News, ο Τζέι Ντι Βανς δεν θα πάει στο Μόναχο.

Τις ΗΠΑ θα εκπροσωπήσει ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ.