Η τέχνη του να ταξιδεύεις σε πάει road trip στην Ιταλία

Υπάρχει μια όμορφη σύγχρονη ρήση που λέει πως «τα σπίτια μας είναι γεμάτα αντικείμενα, αλλά οι ψυχές μας διψούν για ιστορίες». Στην εποχή της αφθονίας, όπου οι ντουλάπες και τα συρτάρια μας ξεχειλίζουν από πράγματα που σύντομα χάνουν τη λάμψη τους, η πραγματική επένδυση κρύβεται κάπου αλλού: στην ουσία της ζωής… εκεί έξω.

Η αξία ενός ταξιδιού δεν μετριέται σε μίλια, αλλά σε εκείνες τις στιγμές που το βλέμμα συναντά έναν νέο ορίζοντα και η καρδιά χτυπά λίγο πιο δυνατά. Τα ταξίδια είναι οι γέφυρες που μας συνδέουν με τους αγαπημένους μας, δημιουργώντας αναμνήσεις που δεν φθείρονται από τον χρόνο. Αντί για ένα ακόμα αντικείμενο στο ράφι, ας προσφέρουμε στον εαυτό μας την πολυτέλεια της εμπειρίας. Γιατί στο τέλος της ημέρας, αυτό που μένει δεν είναι τι κατέχουμε, αλλά τι νιώσαμε και με ποιους το μοιραστήκαμε.

Η Ιταλία, η χώρα που δίδαξε στον κόσμο πέρα από την dolce vita και το dolce far niente (τη γλυκιά γοητεία του να μην κάνεις τίποτα), αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για αυτή την αναζήτηση της ουσίας.

Είναι ένας τόπος όπου η ομορφιά είναι πανταχού παρούσα: από τις επιβλητικές πόλεις-μουσεία μέχρι τα παραδοσιακά, πέτρινα χωριά που κρέμονται στους λόφους. Η γειτονική μας χώρα είναι ένα μωσαϊκό πολιτισμού, ιστορίας και design, όπου η περιπέτεια και το πάθος για τη ζωή συναντούν την κορυφαία γαστρονομία. Κάθε διαδρομή στην Ιταλία είναι ένα μάθημα αισθητικής, κάθε γεύμα μια ιεροτελεστία και κάθε τοπίο ένας πίνακας ζωγραφικής που σε προσκαλεί να γίνεις μέρος του.

Αναμνήσεις από το χθες: Με το Camper στον Νότο

Κλείνω τα μάτια και μεταφέρομαι 15 χρόνια πίσω. Ένα road trip με την οικογένεια, ένα Camper γεμάτο προσμονή και η ιταλική ύπαιθρος να ξετυλίγεται μπροστά μας. Φτάσαμε με τη Superfast Ferries στο Μπάρι και φύγαμε κατευθείαν για την πρωτεύουσα. Μαγευτήκαμε από τη Ρώμη με την αιώνια γοητεία της, και συνεχίσαμε προς την καταπράσινη Τοσκάνη και τη μυστηριακή Ούμπρια. Κατηφορίσαμε στη χαοτική αλλά πανέμορφη Νάπολη, χαθήκαμε στα χρώματα του Αμάλφι, εντυπωσιαστήκαμε από τα πέτρινα σπίτια-σπηλιές στην κινηματογραφική Ματέρα και καταλήξαμε στα ηλιόλουστα γραφικά χωριά της Απουλίας και το αυθεντικό Μπάρι.

Πώς να ξεχάσεις τη γεύση της αυθεντικής Carbonara στη Ρώμη με τη φρέσκια πάστα ή την πληθωρική Bistecca alla Fiorentina κάτω από τον ήλιο της Τοσκάνης; Θυμάμαι ακόμα τη γεύση της αυθεντικής πίτσα στη Νάπολη, τα χειροποίητα Orecchiette στην Απουλία και εκείνο το παγωμένο Limoncello στο Αμάλφι, με θέα το απέραντο γαλάζιο. Αυτές οι στιγμές είναι που ακόμα αναπολούμε στα οικογενειακά τραπέζια και αισθανόμαστε τυχεροί που τις ζήσαμε.

Το σήμερα: Βόρεια Ιταλία με την καλύτερη παρέα

Φέτος, το πλάνο αλλάζει, με τον ενθουσιασμό να παραμένει ο ίδιος. Αυτή τη φορά, η πυξίδα δείχνει Βορρά και η καλύτερη παρέα, που είναι για τον καθένα ασφαλώς η δική του, είναι έτοιμη για νέες περιπέτειες. Επιλέγουμε ένα άνετο υβριδικό SUV που μας χωράει όλους μαζί με τις αποσκευές μας (και όσα καλούδια θα προστίθενται στη διαδρομή), γιατί η οδήγηση στις ιταλικές Άλπεις και γύρω από τις λίμνες είναι σκέτη απόλαυση.

Ο ιταλικός Βορράς είναι ο παράδεισος των road trips: λίμνες που μοιάζουν με καθρέφτες, βουνά που κόβουν την ανάσα και πόλεις-διαμάντια.

Το δρομολόγιό μας; Μιλάνο για λίγο μόδα, Λίμνη Κόμο και Λίμνη Γκάρντα για αρχοντική ηρεμία, Βερόνα για ρομαντισμό, Ντολομίτες για αδρεναλίνη και φυσικά η στημένη πάνω σε 118 νησιά μοναδικής ομορφιάς Βενετία. Στη διαδρομή θα κάνουμε στάση στην μεσαιωνική Bologna, θα διασχίσουμε τους δρόμους του κρασιού στη Valpolicella και θα προσκυνήσουμε την ταχύτητα στο Maranello (Ferrari Museum).

Ήδη ονειρευόμαστε Risotto alla Milanese, τα παραδοσιακά Pizzoccheri στα βουνά, Tortellini στη Bologna και, φυσικά, Spritz & cicchetti στα κανάλια της Βενετίας.

Η ταξιδιωτική εμπειρία πάντα ξεκινά εν πλω

Το ταξίδι όμως δεν ξεκινά όταν φτάνεις στην αρχοντική Ιταλία, αλλά τη στιγμή που επιβιβάζεσαι στο πλοίο. Με τη Superfast Ferries, η εμπειρία εν πλω είναι ένας προορισμός από μόνη της. Όταν είσαι με την παρέα σου, ο χρόνος στο πλοίο μετατρέπεται σε μία non-stop γιορτή ή σε μια ευκαιρία για απόλυτη χαλάρωση: η επιλογή είναι δική σας.

Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ ή το ποτό σας στα εσωτερικά και εξωτερικά μπαρ, ή να δειπνήσετε στα A la Carte εστιατόρια με εκλεκτά κρασιά. Για κάτι πιο γρήγορο αλλά εξίσου ποιοτικό, το self-service εστιατόριο προσφέρει πιάτα που ικανοποιούν κάθε γούστο.

Οι επιλογές διαμονής καλύπτουν κάθε ανάγκη, από δίκλινες έως ευρύχωρες Lux καμπίνες. Αν ταξιδεύετε με το τετράποδο μέλος της παρέας, οι pet–friendly καμπίνες θα σας λύσουν τα χέρια. Οι μικροί ταξιδιώτες θα ενθουσιαστούν με τους Fasteritos (ειδικά μπλοκ ζωγραφικής) και τις θεματικές καμπίνες που κάνουν το χρόνο να κυλά δημιουργικά. Μην παραλείψετε μια βόλτα από τα καταστήματα του πλοίου για επώνυμα δώρα, ή να συνδεθείτε στην on-board πλατφόρμα @sea για podcast και μουσική μέσω wifi.

Μοναδικές υπηρεσίες

Επιπλέον, η τεχνολογία είναι σύμμαχός σας με το mobile app seamore (διαθέσιμο σε Google Play & App Store). Είναι ο προσωπικός σας ταξιδιωτικός βοηθός που αποθηκεύει τα στοιχεία σας, τα εισιτήριά σας και σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τους πόντους σας στο πρόγραμμα Seasmiles. Μέσω του Seasmiles, κερδίζετε εκπτώσεις σε εισιτήρια και προνόμια σε ένα δίκτυο 250+ συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.

Μην περιμένετε το κατακαλόκαιρο για να δραπετεύσετε. Η ζωή συμβαίνει τώρα, κάθε μέρα, και η άνοιξη στην Ιταλία είναι απλά μαγική. Τα λουλούδια ανθίζουν στις όχθες της λίμνης Κόμο, ο αέρας στη Βενετία είναι πιο καθαρός και οι δρόμοι της Τοσκάνης λιγότερο πολυσύχναστοι. Με τη Superfast Ferries, η Ιταλία είναι δίπλα μας, έτοιμη να μας χαρίσει τις ομορφότερες στιγμές της.