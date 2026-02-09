Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
09.02.2026 | 16:45
Φωτιά σε σούπερ μάρκετ στη Νέα Ιωνία
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η τέχνη του να ταξιδεύεις σε πάει road trip στην Ιταλία
Τα Νέα της Αγοράς 09 Φεβρουαρίου 2026, 16:50

Η τέχνη του να ταξιδεύεις σε πάει road trip στην Ιταλία

Road trip στην Ιταλία εν πλω: Οδηγός για την απόλυτη απόδραση με την παρέα και πώς να την οργανώσετε έξυπνα με -20% Early Booking.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κ2: Η άγνωστη αλλά σημαντική για τον οργανισμό μας βιταμίνη

Κ2: Η άγνωστη αλλά σημαντική για τον οργανισμό μας βιταμίνη

Spotlight

Υπάρχει μια όμορφη σύγχρονη ρήση που λέει πως «τα σπίτια μας είναι γεμάτα αντικείμενα, αλλά οι ψυχές μας διψούν για ιστορίες». Στην εποχή της αφθονίας, όπου οι ντουλάπες και τα συρτάρια μας ξεχειλίζουν από πράγματα που σύντομα χάνουν τη λάμψη τους, η πραγματική επένδυση κρύβεται κάπου αλλού: στην ουσία της ζωής… εκεί έξω.

Η αξία ενός ταξιδιού δεν μετριέται σε μίλια, αλλά σε εκείνες τις στιγμές που το βλέμμα συναντά έναν νέο ορίζοντα και η καρδιά χτυπά λίγο πιο δυνατά. Τα ταξίδια είναι οι γέφυρες που μας συνδέουν με τους αγαπημένους μας, δημιουργώντας αναμνήσεις που δεν φθείρονται από τον χρόνο. Αντί για ένα ακόμα αντικείμενο στο ράφι, ας προσφέρουμε στον εαυτό μας την πολυτέλεια της εμπειρίας. Γιατί στο τέλος της ημέρας, αυτό που μένει δεν είναι τι κατέχουμε, αλλά τι νιώσαμε και με ποιους το μοιραστήκαμε.

Η Ιταλία, η χώρα που δίδαξε στον κόσμο πέρα από την dolce vita και το dolce far niente (τη γλυκιά γοητεία του να μην κάνεις τίποτα), αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για αυτή την αναζήτηση της ουσίας.

Είναι ένας τόπος όπου η ομορφιά είναι πανταχού παρούσα: από τις επιβλητικές πόλεις-μουσεία μέχρι τα παραδοσιακά, πέτρινα χωριά που κρέμονται στους λόφους. Η γειτονική μας χώρα είναι ένα μωσαϊκό πολιτισμού, ιστορίας και design, όπου η περιπέτεια και το πάθος για τη ζωή συναντούν την κορυφαία γαστρονομία. Κάθε διαδρομή στην Ιταλία είναι ένα μάθημα αισθητικής, κάθε γεύμα μια ιεροτελεστία και κάθε τοπίο ένας πίνακας ζωγραφικής που σε προσκαλεί να γίνεις μέρος του.

Ειδικότερα τώρα είναι η ευκαιρία για να την ανακαλύψετε. Γιατί; Γιατί η Superfast Ferries προσφέρει το 20% Early Booking. Η προσφορά ισχύει για κρατήσεις έως τις 28/02/2026 και για ταξίδια μέχρι το τέλος του χρόνου, οπότε είναι η κατάλληλη στιγμή να κλείσετε τη θέση σας.

Αναμνήσεις από το χθες: Με το Camper στον Νότο

Κλείνω τα μάτια και μεταφέρομαι 15 χρόνια πίσω. Ένα road trip με την οικογένεια, ένα Camper γεμάτο προσμονή και η ιταλική ύπαιθρος να ξετυλίγεται μπροστά μας. Φτάσαμε με τη Superfast Ferries στο Μπάρι και φύγαμε κατευθείαν για την πρωτεύουσα. Μαγευτήκαμε από τη Ρώμη με την αιώνια γοητεία της, και συνεχίσαμε προς την καταπράσινη Τοσκάνη και τη μυστηριακή Ούμπρια. Κατηφορίσαμε στη χαοτική αλλά πανέμορφη Νάπολη, χαθήκαμε στα χρώματα του Αμάλφι, εντυπωσιαστήκαμε από τα πέτρινα σπίτια-σπηλιές στην κινηματογραφική Ματέρα και καταλήξαμε στα ηλιόλουστα γραφικά χωριά της Απουλίας και το αυθεντικό Μπάρι.

Πώς να ξεχάσεις τη γεύση της αυθεντικής Carbonara στη Ρώμη με τη φρέσκια πάστα ή την πληθωρική Bistecca alla Fiorentina κάτω από τον ήλιο της Τοσκάνης; Θυμάμαι ακόμα τη γεύση της αυθεντικής πίτσα στη Νάπολη, τα χειροποίητα Orecchiette στην Απουλία και εκείνο το παγωμένο Limoncello στο Αμάλφι, με θέα το απέραντο γαλάζιο. Αυτές οι στιγμές είναι που ακόμα αναπολούμε στα οικογενειακά τραπέζια και αισθανόμαστε τυχεροί που τις ζήσαμε.

Το σήμερα: Βόρεια Ιταλία με την καλύτερη παρέα

Φέτος, το πλάνο αλλάζει, με τον ενθουσιασμό να παραμένει ο ίδιος. Αυτή τη φορά, η πυξίδα δείχνει Βορρά και η καλύτερη παρέα, που είναι για τον καθένα ασφαλώς η δική του, είναι έτοιμη για νέες περιπέτειες. Επιλέγουμε ένα άνετο υβριδικό SUV που μας χωράει όλους μαζί με τις αποσκευές μας (και όσα καλούδια θα προστίθενται στη διαδρομή), γιατί η οδήγηση στις ιταλικές Άλπεις και γύρω από τις λίμνες είναι σκέτη απόλαυση.

Ο ιταλικός Βορράς είναι ο παράδεισος των road trips: λίμνες που μοιάζουν με καθρέφτες, βουνά που κόβουν την ανάσα και πόλεις-διαμάντια.

Το δρομολόγιό μας; Μιλάνο για λίγο μόδα, Λίμνη Κόμο και Λίμνη Γκάρντα για αρχοντική ηρεμία, Βερόνα για ρομαντισμό, Ντολομίτες για αδρεναλίνη και φυσικά η στημένη πάνω σε 118 νησιά μοναδικής ομορφιάς Βενετία. Στη διαδρομή θα κάνουμε στάση στην μεσαιωνική  Bologna, θα διασχίσουμε τους δρόμους του κρασιού στη Valpolicella και θα προσκυνήσουμε την ταχύτητα στο Maranello (Ferrari Museum).

Ήδη ονειρευόμαστε Risotto alla Milanese, τα παραδοσιακά Pizzoccheri στα βουνά, Tortellini στη Bologna και, φυσικά, Spritz & cicchetti στα κανάλια της Βενετίας.

Η ταξιδιωτική εμπειρία πάντα ξεκινά εν πλω

Το ταξίδι όμως δεν ξεκινά όταν φτάνεις στην αρχοντική Ιταλία, αλλά τη στιγμή που επιβιβάζεσαι στο πλοίο. Με τη Superfast Ferries, η εμπειρία εν πλω είναι ένας προορισμός από μόνη της. Όταν είσαι με την παρέα σου, ο χρόνος στο πλοίο μετατρέπεται σε μία non-stop γιορτή ή σε μια ευκαιρία για απόλυτη χαλάρωση: η επιλογή είναι δική σας.

Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ ή το ποτό σας στα εσωτερικά και εξωτερικά μπαρ, ή να δειπνήσετε στα A la Carte εστιατόρια με εκλεκτά κρασιά. Για κάτι πιο γρήγορο αλλά εξίσου ποιοτικό, το self-service εστιατόριο προσφέρει πιάτα που ικανοποιούν κάθε γούστο.

Οι επιλογές διαμονής καλύπτουν κάθε ανάγκη, από δίκλινες έως ευρύχωρες Lux καμπίνες. Αν ταξιδεύετε με το τετράποδο μέλος της παρέας, οι petfriendly καμπίνες θα σας λύσουν τα χέρια. Οι μικροί ταξιδιώτες θα ενθουσιαστούν με τους Fasteritos (ειδικά μπλοκ ζωγραφικής) και τις θεματικές καμπίνες που κάνουν το χρόνο να κυλά δημιουργικά. Μην παραλείψετε μια βόλτα από τα καταστήματα του πλοίου για επώνυμα δώρα, ή να συνδεθείτε στην on-board πλατφόρμα @sea για podcast και μουσική μέσω wifi.

Μοναδικές υπηρεσίες

Επιπλέον, η τεχνολογία είναι σύμμαχός σας με το mobile app seamore (διαθέσιμο σε Google Play & App Store). Είναι ο προσωπικός σας ταξιδιωτικός βοηθός που αποθηκεύει τα στοιχεία σας, τα εισιτήριά σας και σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τους πόντους σας στο πρόγραμμα Seasmiles. Μέσω του Seasmiles, κερδίζετε εκπτώσεις σε εισιτήρια και προνόμια σε ένα δίκτυο 250+ συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.

Μην περιμένετε το κατακαλόκαιρο για να δραπετεύσετε. Η ζωή συμβαίνει τώρα, κάθε μέρα, και η άνοιξη στην Ιταλία είναι απλά μαγική. Τα λουλούδια ανθίζουν στις όχθες της λίμνης Κόμο, ο αέρας στη Βενετία είναι πιο καθαρός και οι δρόμοι της Τοσκάνης λιγότερο πολυσύχναστοι. Με τη Superfast Ferries, η Ιταλία είναι δίπλα μας, έτοιμη να μας χαρίσει τις ομορφότερες στιγμές της.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κ2: Η άγνωστη αλλά σημαντική για τον οργανισμό μας βιταμίνη

Κ2: Η άγνωστη αλλά σημαντική για τον οργανισμό μας βιταμίνη

Economy
Στουρνάρας για Νόμο Κατσέλη: Έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες για να μη θιγεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Στουρνάρας για Νόμο Κατσέλη: Έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες για να μη θιγεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Η Huawei αναδεικνύεται Top Employer 2026 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 06.02.26

Η Huawei αναδεικνύεται Top Employer 2026 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα

Η Huawei διακρίθηκε από τον διεθνή οργανισμό Top Employers Institute, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανθρώπινου και καινοτόμου εργασιακού περιβάλλοντος

Σύνταξη
Η Betsson Επίσημος Χορηγός του Davis Cup
Τα Νέα της Αγοράς 06.02.26

Η Betsson Επίσημος Χορηγός του Davis Cup

Η Betsson ανακοινώνει τη νέα πολυετή συνεργασία της με το Davis Cup, ως Επίσημος Στοιχηματικός Χορηγός της κορυφαίας διεθνούς ομαδικής διοργάνωσης στο ανδρικό τένις

Σύνταξη
Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού
Τα Νέα της Αγοράς 06.02.26

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με καταγεγραμμένο μεταλλευτικό δυναμικό σε χαλκό, χρυσό και άλλα μέταλλα στρατηγικής σημασίας

Σύνταξη
Η Ελληνική Καρδιολογία στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης
Τα Νέα της Αγοράς 03.02.26

Η Ελληνική Καρδιολογία στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, είναι ο μοναδικός καρδιολόγος στην Ελλάδα που βραβεύτηκε από την EACVI ως «Εκπαιδευτής της Χρονιάς με Εξαιρετική Καριέρα» και μιλά για τη διεθνή διάκριση, την εκπαίδευση και το όραμά του για το μέλλον της καρδιαγγειακής απεικόνισης

Σύνταξη
Create the Next: Η Vitex εισέρχεται σε μια νέα εποχή ανάπτυξης με νέο λογότυπο και οπτική ταυτότητα από το G Design Studio
Τα Νέα της Αγοράς 02.02.26

Create the Next: Η Vitex εισέρχεται σε μια νέα εποχή ανάπτυξης με νέο λογότυπο και οπτική ταυτότητα από το G Design Studio

Η εταιρεία διαθέτει από τις πιο σύγχρονες και βιώσιμες μονάδες παραγωγής χρωμάτων, κονιαμάτων και έτοιμων σοβάδων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Σύνταξη
Παπαστράτος: «Κορυφαίος Εργοδότης» για 12η συνεχή χρονιά στα 95α γενέθλιά της
Τα Νέα της Αγοράς 02.02.26

Παπαστράτος: «Κορυφαίος Εργοδότης» για 12η συνεχή χρονιά στα 95α γενέθλιά της

Το 2026, η εταιρεία γιορτάζει μια διαδρομή που εξελίσσεται παράλληλα με την κοινωνία, με σταθερή επένδυση στους ανθρώπους της και σε υπεύθυνες πρακτικές που αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα στον χρόνο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Τελικός Κυπέλλου 09.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΑΕΚ για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Χάντμπολ. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ο τελευταίος δεσμός με το Watergate – Απολύθηκε από την εφημερίδα Washington Post μετά από 60 χρόνια ρεπορτάζ
Βετεράνος 09.02.26

Ο τελευταίος δεσμός με το Watergate - Απολύθηκε από την εφημερίδα Washington Post μετά από 60 χρόνια ρεπορτάζ

Ο Martin Weil, ένας από τους εκατοντάδες που απολύθηκαν από την εφημερίδα The Washington Post, ενώ εργάστηκε εκεί στον τομέα των τοπικών ειδήσεων από το 1965, γινόμενος μάρτυρας της ανόδου της εφημερίδας και τώρα της συρρίκνωσής της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου πήρε εξιτήριο
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου πήρε εξιτήριο

Ευχάριστα νέα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, καθώς ο Ρουμάνος τεχνικός πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, που νοσηλευόταν από τις 2 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Λαμία: Καταγγελία εγκατάλειψης παιδιού στο φάσμα του αυτισμού στα Δικαστήρια
Ελλάδα 09.02.26

Λαμία: Καταγγελία εγκατάλειψης παιδιού στο φάσμα του αυτισμού στα Δικαστήρια

Η μητέρα «εγκατέλειψε το παιδί στο Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας και εξαφανίστηκε από προσώπου γης, ούτε τα ελάχιστα ρούχα του παιδιού δεν παρέδωσε, ούτε τα φάρμακα», σύμφωνα με τον δικηγόρο του πατέρα.

Σύνταξη
Οι θαυμαστές του Bad Bunny τρόλαραν το πατριωτικό σόου στο ημίχρονο του Super Bowl – Και αυτή ήταν η πιο ωραία στιγμή του
Social 09.02.26

Οι θαυμαστές του Bad Bunny τρόλαραν το πατριωτικό σόου στο ημίχρονο του Super Bowl – Και αυτή ήταν η πιο ωραία στιγμή του

Την ώρα που ο Bad Bunny ξεσήκωνε 70.823 θεατές στο Levi's Stadium -και 125 εκατ. τηλεθεατές- πέντε εκατομμύρια αμερικανοί «πατριώτες» προτίμησαν να δουν το All-American σόου στο YouTube που «έστησε» η οργάνωση Turning Point. Ωστόσο δεν είχαν υπολογίσει τους θαυμαστές του 31χρονου ράπερ.

Σύνταξη
Επικίνδυνα ευρήματα σε κάδους ανακύκλωσης
Υγειονομικός κίνδυνος 09.02.26

Επικίνδυνα ευρήματα σε κάδους ανακύκλωσης

Σύριγγες και άλλα επικίνδυνα απόβλητα ισχυρίζεται ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ότι βρέθηκαν σε κάδους ανακύκλωσης.

Σύνταξη
Gen Z: Από τα ακριβά ενοίκια στους χαμηλούς μισθούς – Οι 7 λόγοι που την κρατούν πίσω
Οικονομία 09.02.26

Από τα ακριβά ενοίκια στους χαμηλούς μισθούς: Γιατί η Gen Z δικαιούται να λέει «ξεχείλισε το ποτήρι» - Οι 7 λόγοι

Για πολλούς νέους ενήλικες της Gen Z σήμερα, τα παραδοσιακά ορόσημα της ενηλικίωσης - η αγορά σπιτιού, η δημιουργία οικογένειας - μοιάζουν περισσότερο με μακρινούς μύθους παρά με εφικτούς στόχους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Super Bowl LX: Λάνθιμος, εταιρικοί πόλεμοι, AI και το σκάνδαλο Έπσταϊν στο πιο ακριβό prime time
Διαφημίσεις 09.02.26

Super Bowl LX: Λάνθιμος, εταιρικοί πόλεμοι, AI και το σκάνδαλο Έπσταϊν στο πιο ακριβό prime time

Το Super Bowl LX εξελίχθηκε και φέτος σε σκηνή υψηλού κόστους διαφημίσεων. Ανάμεσά τους, δύο σποτ του Γιώργου Λάνθιμου, οι δημόσιες αντιπαραθέσεις εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και η παρουσία διαφήμισης για την υπόθεση Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη ενόψει της συνάντησης με τον Ερντογάν
Επικαιρότητα 09.02.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη ενόψει της συνάντησης με τον Ερντογάν

Στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας τέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και οι προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένα Έθνη.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο