Σε Έρευνα & Ανάπτυξη επενδύει η ELPEN

Σε βασικό πυλώνα παραγωγικής ανασυγκρότησης της εθνικής μας οικονομίας αναδεικνύεται ο κλάδος της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας με την υλοποίηση ενός επενδυτικού πλάνου 1,8 δις ευρώ έως το 2028. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εθνικής σημασίας που προβλέπει τη δημιουργία συνολικά 10 νέων εργοστασίων και 14 ερευνητικών υποδομών.

Το κοινωνικό αποτύπωμα των επενδύσεων της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον τομέα της απασχόλησης. Κι αυτό, γιατί οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται αξιοποιούν το επιστημονικό δυναμικό της χώρας μας, συμβάλλοντας στον επαναπατρισμό πολλών Ελλήνων επιστημόνων που στα χρόνια της κρίσης αναζήτησαν μια καλύτερη προοπτική στο εξωτερικό.

Επενδύσεις ύψους 310 εκ. από την ELPEN

Κινούμενη στο ίδιο μήκος κύματος με το σύνολο του κλάδου, η ELPEN υλοποιεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 310 εκατ. ευρώ μέχρι το 2027, διαμορφώνοντας ένα πρωτοποριακό βιομηχανικό και ερευνητικό οικοσύστημα συνολικής επιφάνειας 75.000 τ.μ.

Στον παραγωγικό τομέα οι επενδύσεις της αφορούν στην επέκταση των υφιστάμενων παραγωγικών της εγκαταστάσεων στο Πικέρμι Αττικής, σε δύο εργοστάσια στην Κερατέα Αττικής, σε ένα υπερσύγχρονο κέντρο αποθήκευσης και διανομής φαρμάκων στο Μαρκόπουλο Αττικής και σε ένα νέο εργοστάσιο παραγωγής ογκολογικών φαρμάκων στην Τρίπολη, σε συνεργασία με την εταιρεία Win Medica, μέλος του Ομίλου ELPEN. Στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης η εταιρεία επενδύει στη δημιουργία του Athens LifeTech Park στα Σπάτα Αττικής, που αναμένεται να λειτουργήσει το 1ο τρίμηνο του 2026.

Πρωταγωνιστής στις επενδύσεις της ELPEN η Έρευνα

Η Έρευνα και Ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων αποτελεί διαχρονικά βασικό στρατηγικό στόχο για την ELPEN. Σε ετήσια βάση επενδύει περισσότερο από το 15% του κύκλου εργασιών της, αποδεικνύοντας έμπρακτα την σταθερή δέσμευσή της στον συγκεκριμένο τομέα. Εξίσου σημαντικός είναι κι ο ρόλος της έρευνας και στο επενδυτικό πρόγραμμα που υλοποιεί η εταιρεία για τα επόμενα χρόνια με τη δημιουργία του Athens LifeTech Park, του 1ου Πάρκου Βιοτεχνολογίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το ερευνητικό της πρόγραμμα στοχεύει στην Έρευνα και Ανάπτυξη φαρμακευτικών μορφών υψηλής προστιθέμενης αξίας πάντα με προσήλωση στην ποιότητα και στην ασφάλεια των νέων φαρμάκων και ακολουθώντας τις προδιαγραφές των GMP και GLP. Το διάστημα 2024-2025 η ερευνητική δραστηριότητα της ELPEN εστίασε στην βιομηχανική έρευνα, προκλινικές και κλινικές μελέτες για την ανάπτυξη στερεών και εισπνεόμενων φαρμακευτικών μορφών χημικών μορίων και διεργασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας εντός του σύγχρονου κανονιστικού πλαισίου και σύμφωνα με τις αρχές ποιότητας σχεδιασμού (QbD). Το ερευνητικό έργο της περιόδου 2024-2025 υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης «Μεταρρύθμιση του συστήματος clawback και συμψηφισμός του με ερευνητικές και επενδυτικές δαπάνες» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» ΕΛΛΑΔΑ 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.