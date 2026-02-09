Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Σε Έρευνα & Ανάπτυξη επενδύει η ELPEN
Σε Έρευνα & Ανάπτυξη επενδύει η ELPEN

Η Έρευνα και Ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων αποτελεί διαχρονικά βασικό στρατηγικό στόχο για την ELPEN

Σε βασικό πυλώνα παραγωγικής ανασυγκρότησης της εθνικής μας οικονομίας αναδεικνύεται ο κλάδος της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας με την υλοποίηση ενός επενδυτικού πλάνου 1,8 δις ευρώ έως το 2028. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εθνικής σημασίας που προβλέπει τη δημιουργία συνολικά 10 νέων εργοστασίων και 14 ερευνητικών υποδομών.

Το κοινωνικό αποτύπωμα των επενδύσεων της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον τομέα της απασχόλησης. Κι αυτό, γιατί οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται αξιοποιούν το επιστημονικό δυναμικό της χώρας μας, συμβάλλοντας στον επαναπατρισμό πολλών Ελλήνων επιστημόνων που στα χρόνια της κρίσης αναζήτησαν μια καλύτερη προοπτική στο εξωτερικό.

Επενδύσεις ύψους 310 εκ. από την ELPEN

Κινούμενη στο ίδιο μήκος κύματος με το σύνολο του κλάδου, η ELPEN υλοποιεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 310 εκατ. ευρώ μέχρι το 2027, διαμορφώνοντας ένα πρωτοποριακό βιομηχανικό και ερευνητικό οικοσύστημα συνολικής επιφάνειας 75.000 τ.μ.

Στον παραγωγικό τομέα οι επενδύσεις της αφορούν στην επέκταση των υφιστάμενων παραγωγικών της εγκαταστάσεων στο Πικέρμι Αττικής, σε δύο εργοστάσια στην Κερατέα Αττικής, σε ένα υπερσύγχρονο κέντρο αποθήκευσης και διανομής φαρμάκων στο Μαρκόπουλο Αττικής και σε ένα νέο εργοστάσιο παραγωγής ογκολογικών φαρμάκων στην Τρίπολη, σε συνεργασία με την εταιρεία Win Medica, μέλος του Ομίλου ELPEN. Στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης η εταιρεία επενδύει στη δημιουργία του Athens LifeTech Park στα Σπάτα Αττικής, που αναμένεται να λειτουργήσει το 1ο τρίμηνο του 2026.

Πρωταγωνιστής στις επενδύσεις της ELPEN η Έρευνα

Η Έρευνα και Ανάπτυξη  φαρμακευτικών προϊόντων αποτελεί διαχρονικά βασικό στρατηγικό στόχο για την ELPEN. Σε ετήσια βάση επενδύει περισσότερο από το 15% του κύκλου εργασιών της, αποδεικνύοντας έμπρακτα την σταθερή δέσμευσή της στον συγκεκριμένο τομέα. Εξίσου σημαντικός είναι κι ο ρόλος της έρευνας και στο επενδυτικό πρόγραμμα που υλοποιεί  η εταιρεία για τα επόμενα χρόνια με τη δημιουργία του Athens LifeTech Park, του 1ου Πάρκου Βιοτεχνολογίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το ερευνητικό της πρόγραμμα στοχεύει στην Έρευνα και Ανάπτυξη φαρμακευτικών μορφών υψηλής προστιθέμενης αξίας πάντα με προσήλωση στην ποιότητα και στην ασφάλεια των νέων φαρμάκων και ακολουθώντας τις προδιαγραφές των GMP και GLP. Το διάστημα 2024-2025 η ερευνητική δραστηριότητα της ELPEN εστίασε στην βιομηχανική έρευνα, προκλινικές και κλινικές μελέτες για την ανάπτυξη στερεών και εισπνεόμενων φαρμακευτικών μορφών χημικών μορίων και διεργασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας εντός του σύγχρονου κανονιστικού πλαισίου και σύμφωνα με τις αρχές ποιότητας σχεδιασμού (QbD). Το ερευνητικό έργο της περιόδου 2024-2025 υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης «Μεταρρύθμιση του συστήματος clawback και συμψηφισμός του με ερευνητικές και επενδυτικές δαπάνες» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» ΕΛΛΑΔΑ 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Business
Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Economy
Στουρνάρας για Νόμο Κατσέλη: Έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες για να μη θιγεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Στουρνάρας για Νόμο Κατσέλη: Έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες για να μη θιγεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Η Huawei αναδεικνύεται Top Employer 2026 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα
Η Huawei αναδεικνύεται Top Employer 2026 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα

Η Huawei διακρίθηκε από τον διεθνή οργανισμό Top Employers Institute, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανθρώπινου και καινοτόμου εργασιακού περιβάλλοντος

Η Betsson Επίσημος Χορηγός του Davis Cup
Η Betsson Επίσημος Χορηγός του Davis Cup

Η Betsson ανακοινώνει τη νέα πολυετή συνεργασία της με το Davis Cup, ως Επίσημος Στοιχηματικός Χορηγός της κορυφαίας διεθνούς ομαδικής διοργάνωσης στο ανδρικό τένις

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού
Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με καταγεγραμμένο μεταλλευτικό δυναμικό σε χαλκό, χρυσό και άλλα μέταλλα στρατηγικής σημασίας

Η Ελληνική Καρδιολογία στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης
Η Ελληνική Καρδιολογία στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, είναι ο μοναδικός καρδιολόγος στην Ελλάδα που βραβεύτηκε από την EACVI ως «Εκπαιδευτής της Χρονιάς με Εξαιρετική Καριέρα» και μιλά για τη διεθνή διάκριση, την εκπαίδευση και το όραμά του για το μέλλον της καρδιαγγειακής απεικόνισης

Create the Next: Η Vitex εισέρχεται σε μια νέα εποχή ανάπτυξης με νέο λογότυπο και οπτική ταυτότητα από το G Design Studio
Create the Next: Η Vitex εισέρχεται σε μια νέα εποχή ανάπτυξης με νέο λογότυπο και οπτική ταυτότητα από το G Design Studio

Η εταιρεία διαθέτει από τις πιο σύγχρονες και βιώσιμες μονάδες παραγωγής χρωμάτων, κονιαμάτων και έτοιμων σοβάδων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Παπαστράτος: «Κορυφαίος Εργοδότης» για 12η συνεχή χρονιά στα 95α γενέθλιά της
Παπαστράτος: «Κορυφαίος Εργοδότης» για 12η συνεχή χρονιά στα 95α γενέθλιά της

Το 2026, η εταιρεία γιορτάζει μια διαδρομή που εξελίσσεται παράλληλα με την κοινωνία, με σταθερή επένδυση στους ανθρώπους της και σε υπεύθυνες πρακτικές που αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα στον χρόνο

Λαμία: Καταγγελία εγκατάλειψης παιδιού στο φάσμα του αυτισμού στα Δικαστήρια
Λαμία: Καταγγελία εγκατάλειψης παιδιού στο φάσμα του αυτισμού στα Δικαστήρια

Η μητέρα «εγκατέλειψε το παιδί στο Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας και εξαφανίστηκε από προσώπου γης, ούτε τα ελάχιστα ρούχα του παιδιού δεν παρέδωσε, ούτε τα φάρμακα», σύμφωνα με τον δικηγόρο του πατέρα.

Οι θαυμαστές του Bad Bunny τρόλαραν το πατριωτικό σόου στο ημίχρονο του Super Bowl – Και αυτή ήταν η πιο ωραία στιγμή του
Οι θαυμαστές του Bad Bunny τρόλαραν το πατριωτικό σόου στο ημίχρονο του Super Bowl – Και αυτή ήταν η πιο ωραία στιγμή του

Την ώρα που ο Bad Bunny ξεσήκωνε 70.823 θεατές στο Levi's Stadium -και 125 εκατ. τηλεθεατές- πέντε εκατομμύρια αμερικανοί «πατριώτες» προτίμησαν να δουν το All-American σόου στο YouTube που «έστησε» η οργάνωση Turning Point. Ωστόσο δεν είχαν υπολογίσει τους θαυμαστές του 31χρονου ράπερ.

Επικίνδυνα ευρήματα σε κάδους ανακύκλωσης
Επικίνδυνα ευρήματα σε κάδους ανακύκλωσης

Σύριγγες και άλλα επικίνδυνα απόβλητα ισχυρίζεται ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ότι βρέθηκαν σε κάδους ανακύκλωσης.

Gen Z: Από τα ακριβά ενοίκια στους χαμηλούς μισθούς – Οι 7 λόγοι που την κρατούν πίσω
Από τα ακριβά ενοίκια στους χαμηλούς μισθούς: Γιατί η Gen Z δικαιούται να λέει «ξεχείλισε το ποτήρι» - Οι 7 λόγοι

Για πολλούς νέους ενήλικες της Gen Z σήμερα, τα παραδοσιακά ορόσημα της ενηλικίωσης - η αγορά σπιτιού, η δημιουργία οικογένειας - μοιάζουν περισσότερο με μακρινούς μύθους παρά με εφικτούς στόχους

Super Bowl LX: Λάνθιμος, εταιρικοί πόλεμοι, AI και το σκάνδαλο Έπσταϊν στο πιο ακριβό prime time
Super Bowl LX: Λάνθιμος, εταιρικοί πόλεμοι, AI και το σκάνδαλο Έπσταϊν στο πιο ακριβό prime time

Το Super Bowl LX εξελίχθηκε και φέτος σε σκηνή υψηλού κόστους διαφημίσεων. Ανάμεσά τους, δύο σποτ του Γιώργου Λάνθιμου, οι δημόσιες αντιπαραθέσεις εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και η παρουσία διαφήμισης για την υπόθεση Έπσταϊν

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη ενόψει της συνάντησης με τον Ερντογάν
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη ενόψει της συνάντησης με τον Ερντογάν

Στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας τέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και οι προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένα Έθνη.

Ιδού γιατί η Twiggy εξακολουθεί να είναι το απόλυτο supermodel της Βρετανίας στα 76 της
Ιδού γιατί η Twiggy εξακολουθεί να είναι το απόλυτο supermodel της Βρετανίας στα 76 της

Δεν έχει νόημα να πούμε «η Twiggy επέστρεψε», γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έφυγε ποτέ. Η νέα καμπάνια της Burberry μας θύμισε κάτι που η Βρετανία γνωρίζει από πάντα: ότι η Dame Lesley Lawson, με το κούρεμα που έφερε στη μόδα τα φράντζα και το σώμα που έφερε στη μόδα τις δίαιτες, παραμένει το πιο αγαπητό και διαχρονικό supermodel.

Μάλλον ο Ταμπόρδα δεν είναι τόσο απείθαρχος
Μάλλον ο Ταμπόρδα δεν είναι τόσο απείθαρχος

Ένας ποδοσφαιριστής που έμοιαζε τελειωμένος πριν 3 εβδομάδες, άντεξε και από το περιθώριο, μετατράπηκε στον πρωταγωνιστή του ντέρμπι. Ο Βιθέντε Ταμπόρδα έδωσε απαντήσεις σε όλους μας...

Ο πρώην παίκτης της Premier League που είχε υπογράψει συμβόλαιο με ρήτρα που απαγόρευε ταξίδι… στο διάστημα!
Ο πρώην παίκτης της Premier League που είχε υπογράψει συμβόλαιο με ρήτρα που απαγόρευε ταξίδι… στο διάστημα!

Ο Στέφαν Σβαρτς αγωνίστηκε από το 1999 έως το 2003 στη Σάντερλαντ έχοντας μία καθόλα παράξενη ρήτρα στο συμβόλαιό του, που του απαγόρευε ταξίδι στο διάστημα!

