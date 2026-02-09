Οι Αθώοι: Ένας έρωτας φέρνει σύγκρουση

Ο έρωτας γεννιέται στις καρδιές των εφήβων στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς «Οι Αθώοι», την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, στις 22:20, στο MEGA.

Σε σκηνοθεσία Νίκου και Άγγελου Κουτελιδάκη και σενάριο Ελένης Ζιώγα, οι «Αθώοι» ενηλικιώνονται, εκφράζουν τα συναισθήματά τους και η μεγάλη σύγκρουση ξεκινά.

Ο Γιάννος και ο Πέτρος δεν είναι πια παιδιά. Ως νεαροί άνδρες, διεκδικούν πλέον ανοιχτά την καρδιά της Μαργαρίτας.

Οι Αχάτηδες θορυβούνται από την τρυφερή σχέση που έχει αναπτύξει η Μαργαρίτα με τον Γιάννο.

Τι θα δούμε στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς «Οι Αθώοι»:

Το 1906, ο Γιάννος και ο Πέτρος, νεαροί άνδρες πια, είναι ερωτευμένοι με τη Μαργαρίτα. Ο ανταγωνισμός μεταξύ τους φουντώνει. Η Μαργαρίτα, δυναμική και ανεξάρτητη παραμένει σκεπτική απέναντι στην ιδέα του γάμου. Ο Γιάννος συγκρούεται με έναν χωριανό, τον Σκορπιό, και τον ντροπιάζει. Οι Αχάτηδες σχεδιάζουν τον γάμο της κόρης τους με τον ώριμο και πράο Γιώργη Αράθυμο, αναστατώνοντας την Μαργαρίτα.

Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.

Σενάριο: Ελένη Ζιώγα

Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης

Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας

Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου

Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου

Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου

Μουσική: Χρίστος Στυλιανού

Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας

Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου

Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά

Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026

ΟΙ ΑΘΩΟΙ

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 22:20 ΣΤΟ MEGA

