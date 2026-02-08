Washington Post: Ο εκδότης της, Γουίλ Λιούις, αφού απέλυσε το ένα τρίτο των εργαζομένων, παραιτήθηκε

Λίγες ημέρες μετά τις απολύσεις περίπου 300 εργαζομένων, εκ των οποίων οι 100 δημοσιογράφοι, ο εκδότης της Washington Post, Γουίλ Λιούις, ανακοίνωσε την παραίτησή του. Η τριετής θητεία του στην ιστορική εφημερίδα των ΗΠΑ, υπήρξε ιδιαίτερα προβληματική, προκαλώντας διαρκείς συγκρούσεις με το προσωπικό, καθώς ο ιδιοκτήτης της, Τζεφ Μπέζος, ευθυγραμμιζόταν όλο και περισσότερο με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα δύο παραγράφων, που απέστειλε στο προσωπικό της εφημερίδας, ο Γουίλ Λιούις είπε ότι έπειτα από δύο χρόνια μετασχηματισμού, «τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να παραιτηθώ». Προσωρινός εκδότης στη θέση του διορίστηκε ο οικονομικός διευθυντής της εφημερίδας, Τζεφ Ντ’Ονόφριο.

Ο Μάρτιν Μπάρον, ο διευθυντής σύνταξης της Washington Post, μετά τις απολύσεις, είχε κατηγορήσει τον Λιούις, προϊστάμενό του, ότι προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια του Ντόναλντ Τραμπ. Και χαρακτήρισε αυτό που συνέβη στην εφημερίδα «μελέτη περίπτωσης σχεδόν άμεσης, αυτοπροκαλούμενης καταστροφής επωνυμίας».

Αποψιλώντας την εφημερίδα

Την περασμένη Τετάρτη, ούτε ο Λιούις ούτε ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Washington Post παρέστησαν στη συνάντηση με το προσωπικό, όπου ανακοινώθηκαν οι απολύσεις. Όπως αποδείχθηκε, οι περικοπές προσωπικού ήταν μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες. Και οι συνέπειες σημαντικές. Έκλεισε το φημισμένο αθλητικό τμήμα της Post, εξαλείφθηκε το φωτογραφικό τμήμα που κάλυπτε την Ουάσιγκτον και το εξωτερικό.

Αλλά οι απολύσεις αυτές ήταν το αποκορύφωμα μιας σειράς απωλειών σημαντικών δημοσιογράφων και προσωπικού για την εφημερίδα. Η εφημερίδα επίσης έχασε δεκάδες χιλιάδες συνδρομητές μετά την εντολή του Μπέζος να αποσύρει η εφημερίδα την προγραμματισμένη υποστήριξη στην Καμάλα Χάρις.

Ο Λιούις, πρώην κορυφαίο στέλεχος της Wall Street Journal πριν αναλάβει την Post, είχε από την αρχή ταραγμένη θητεία. Οι απολύσεις και το αποτυχημένο σχέδιο αναδιοργάνωσης που εφάρμοσε, οδήγησε στην αποχώρηση της πρώην διευθύντριας σύνταξης, Σάλι Μπάζμπι.

Προτάσεις του για πληρωμή πληροφοριών που θα παρήγαγαν ειδήσεις κρίθηκαν ανήθικες από το προσωπικό. Επίσης, προκάλεσε αντιδράσεις όταν πρότεινε αλλαγές στο περιεχόμενο «για να διαβάζει περισσότερος κόσμος» την εφημερίδα.

Στηρίζοντας τον Μπέζος

Οι απολύσεις οδήγησαν σε εκκλήσεις προς τον Μπέζος είτε να αυξήσει την επένδυσή του στην Washington Post είτε να την πουλήσει σε κάποιον που θα αναλάβει πιο ενεργό ρόλο. Ο Λιούις, στο σημείωμά του, επαίνεσε τον Μπέζος: «Το ίδρυμα δεν θα μπορούσε να είχε καλύτερο ιδιοκτήτη», είπε. «Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, ελήφθησαν δύσκολες αποφάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί το βιώσιμο μέλλον της Post, ώστε να μπορεί για πολλά χρόνια να δημοσιεύει υψηλής ποιότητας μη κομματικές ειδήσεις σε εκατομμύρια πελάτες κάθε μέρα».

Η Ένωση της Washington Post, το συνδικάτο που εκπροσωπεί τα μέλη του προσωπικού, χαρακτήρισε την αποχώρηση του Λιούις καθυστερημένη.

«Η κληρονομιά του θα είναι η απόπειρα καταστροφής ενός σπουδαίου αμερικανικού δημοσιογραφικού θεσμού», ανέφερε σε ανακοίνωσή της. «Αλλά δεν είναι πολύ αργά για να σώσουμε την εφημερίδα The Post. Ο Τζεφ Μπέζος πρέπει να ακυρώσει αμέσως αυτές τις απολύσεις ή να πουλήσει την εφημερίδα σε κάποιον που είναι πρόθυμος να επενδύσει στο μέλλον της».