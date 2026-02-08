Μπαρτζώκας: «Δεν θα έχουμε τον Τζόσεφ το αμέσως επόμενο διάστημα, μας περιμένουν πολύ σημαντικά παιχνίδια»

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα με 102-87 τον Προμηθέα για το 17/17 του στη φετινή Stoiximan GBL, ενώ παράλληλα κατέρριψε το ρεκόρ για τις περισσότερες ασίστ σε παιχνίδι πρωταθλήματος!Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, στάθηκε στη διάθεση που είχαν οι παίκτες του για να πασάρουν, ενώ στη συνέχεια μίλησε για τον τραυματισμό του Τζόζεφ, αλλά και για τη δύσκολη συνέχεια που έχει μπροστά της η ομάδα του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μπαρτζώκας:

Στο τέλος χαλαρώσαμε και κάναμε αρκετά λάθη, όμως υπήρχε διάθεση για πάσα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Οι παίκτες μας πρέπει να καταλάβουν ότι είναι πιο σημαντικό να συνεργάζονται με τους συμπαίκτες τους, παρά να προσπαθούν να σκοράρουν πολλούς πόντους».

Για τον τραυματισμό του Τζόζεφ: «Έχω μια ενημέρωση, αλλά καλύτερα να την ανακοινώσει πρώτα η ομάδα για να μη μπλέξω με ιατρικούς όρους. Το αμέσως επόμενο διάστημα δεν θα τον έχουμε. Είναι από τα παιδιά που δεν αγωνίζονται στο NBA και έρχονται εδώ μπαίνοντας κατευθείαν σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς. Πολύ συχνά αυτό είναι ένα πισωγύρισμα. Η περίπτωση του Μόρις ήταν διαφορετική. Ελπίζω ότι ο Μόρις θα μπει σύντομα, ο Ντιλικίνα επίσης, οπότε πλέον το βάθος του ρόστερ μας μπορεί να μας βοηθήσει.

Μας περιμένουν πολύ σημαντικά παιχνίδια. Αρχικά έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον Ερυθρό Αστέρα, που παραδοσιακά είναι ένα πολύ δύσκολο ματς για εμάς. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια μπροστά μας, όπως αυτό με την ΑΕΚ την Τρίτη. Δεν μπορούμε να κοιτάμε πιο μακριά από το επόμενο παιχνίδι».