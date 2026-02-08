newspaper
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Καυτές» δικογραφίες προ των πυλών της Βουλής
Πολιτική Γραμματεία 08 Φεβρουαρίου 2026, 08:00

«Καυτές» δικογραφίες προ των πυλών της Βουλής

Στις επίμαχες συνομιλίες, όπως λένε οι πληροφορίες, ακούγονται και ονόματα συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων

Μίνα Μουστάκα
ΡεπορτάζΜίνα Μουστάκα
A
A
Spotlight

Μπορεί η εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να… κατέβασε ρολά, αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει, και μάλιστα με εντατικούς ρυθμούς, τις έρευνές της για τις παράνομες επιδοτήσεις από τα ευρωπαϊκά ταμεία, που -όπως όλα δείχνουν – κατέληξαν σε τσέπες που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έπρεπε να ήταν δικαιούχοι.

Την ώρα που οι Έλληνες εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς συγκεντρώνουν, αξιολογούν και συνθέτουν τα αποδεικτικά στοιχεία για τη διάπραξη σοβαρών αξιόποινων πράξεων, που προφανώς ξεπερνούν τα όρια ενός απλού «ρουσφετιού», πυκνώνουν οι φήμες ότι η δεύτερη δικογραφία με φόντο πολιτικά πρόσωπα βρίσκεται προ των πυλών της Βουλής.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», η δικογραφία – που τελικά μπορεί να μην είναι μόνο μία, αλλά να προκύψουν και περισσότερες – βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της στοιχειοθέτησης και, τουλάχιστον επί του παρόντος, παραμένει άγνωστο πότε θα είναι έτοιμη για να σταλεί στη Βουλή. Αυτό δεν έχει να κάνει, όπως λένε οι ίδιες πηγές, μόνο με την ιδιότητα των προσώπων, αλλά και με τη φύση των αδικημάτων, και κυρίως με τον μεγάλο όγκο των δεδομένων, που το κλιμάκιο των εισαγγελικών λειτουργών επεξεργάζεται μεθοδικά και με απόλυτη μυστικότητα, όπως έχει αποδείξει και στο πρόσφατο παρελθόν όταν διαβίβασε τη δικογραφία στη Βουλή για δύο πρώην υπουργούς.

Σημαντικά ευρήματα

Μόνο οι απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες (νόμιμες συνακροάσεις που έχουν καταγραφεί με βάση δικαστικά βουλεύματα) αριθμούν χιλιάδες σελίδες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται σημαντικά ευρήματα και καταθέσεις μαρτύρων. Στις επίμαχες συνομιλίες, όπως λένε οι πληροφορίες, ακούγονται πράγματι και ονόματα συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων. «Η αναφορά όμως οποιουδήποτε ονόματος από μόνη της δεν είναι αρκετή για να οδηγήσει στη στοιχειοθέτηση κάποιας αξιόποινης πράξης. Για να είναι «δεμένη» η δικογραφία, όπως λέμε εμείς στη δική μας γλώσσα, απαιτείται ο συνδυασμός των στοιχείων αυτών και με άλλες, έστω, ενδείξεις, ώστε να είναι στέρεο το επόμενο βήμα της ποινικής αξιολόγησης και να μην καταλήξουμε σε κάποια βιαστική δίωξη, που εν τέλει μπορεί να μείνει μετέωρη», όπως χαρακτηριστικά έλεγε στα «ΝΕΑ» πηγή από τον χώρο της Δικαιοσύνης που έχει χειριστεί πολλές και σοβαρές υποθέσεις, οι οποίες έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.

Υπό αυτό το πρίσμα, στόχος των εισαγγελικών λειτουργών που χειρίζονται αυτή την – κατά γενική ομολογία – «καυτή» δικογραφία δεν είναι να την κλείσουν υπό την πίεση της δημοσιότητας, αλλά να φωτίσουν κάθε πτυχή της, όπως και να ξεκαθαρίσουν τον ρόλο προσώπων που μέχρι πριν από λίγο καιρό ανήκαν στην κατηγορία «των προσώπων υπεράνω πάσης υποψίας». Αξίζει δε να σημειωθεί πως η δικογραφία που ετοιμάζεται περιλαμβάνει πολύ σοβαρές αξιόποινες πράξεις (και) για μη πολιτικά πρόσωπα. Για τη στοιχειοθέτηση αυτών των πράξεων εκ των πραγμάτων οι εισαγγελείς έχουν ζητήσει στοιχεία και από τον «νέο ΟΠΕΚΕΠΕ», για τον οποίο μένει να δούμε – μέσα στις επόμενες εβδομάδες – αν και πόσο σύντομα ανταποκρίνεται σε τέτοιου είδους αιτήματα.

Σε κάθε περίπτωση, στο τέλος της έρευνας, με βάση και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι εντεταλμένοι που υπηρετούν στο ελληνικό γραφείο θα πρέπει να υποβάλουν εγγράφως το σύνολο των στοιχείων στην κεντρική υπηρεσία, προκειμένου να ελεγχθούν και από εκεί, πριν πάρουν τον δρόμο για τη ελληνική Βουλή.

Επί της ουσίας, δηλαδή, η γενική Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι έχει ρόλο, και μάλιστα κομβικό, σε όσα δρομολογούνται με βάση την πολυεπίπεδη έρευνα των συναδέλφων της στη χώρα μας.

Για όσους βουλευτές λοιπόν οι ενδείξεις κριθούν επαρκείς θα σταλεί στη Βουλή αίτημα προκειμένου να δώσει την άδεια, όπως απαιτεί το Σύνταγμα, για να κληθούν ενώπιον των Ευρωπαίων εισαγγελέων με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόποινης πράξης.

Πετρέλαιο
Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

Economy
Δημόσιο Χρέος: Τον Απρίλιο «κληρώνει» για τα GDP warrants

Δημόσιο Χρέος: Τον Απρίλιο «κληρώνει» για τα GDP warrants

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Τσίπρας: «Ξέρω από που προέρχομαι, ξέρω που θέλω να πάμε – Ανάμεσα στη ζωή και την επιβίωση επιλέγω τη ζωή»
Πολιτική 08.02.26

Τσίπρας: «Ξέρω από που προέρχομαι, ξέρω που θέλω να πάμε – Ανάμεσα στη ζωή και την επιβίωση επιλέγω τη ζωή»

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε την «Ιθάκη» του στα Ιωάννινα. Τα μηνύματα που έστειλε προς πάσα κατεύθυνση και το σχέδιο για την ανασυγκρότηση της αριστερής προοδευτικής παράταξης. Οι αναφορές στις κόκκινες σημαίες του Αγγελόπουλου και στον Μπρεχτ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ζαχαριάδης: Σιωπή από τους εγχώριους τραμπιστές εντός και εκτός ΝΔ για τις ρατσιστικές αθλιότητες του Τραμπ
07.02.26

Ζαχαριάδης: Σιωπή από τους εγχώριους τραμπιστές εντός και εκτός ΝΔ για τις ρατσιστικές αθλιότητες του Τραμπ

«Αυτός είναι ο, κατά Μάκη Βορίδη, 'αρχηγός του δυτικού κόσμου'! Ο αρχηγός της Ρώμης, κατά άλλους, το πρότυπο της μεταναστευτικής πολιτικής για κάποιους ακόμη στα υπουργικά έδρανα», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης για το ρατσιστικό παραλήρημα Τραμπ για τους Ομπάμα

Σύνταξη
Χαρίτσης: Στροφή στην αντιπολιτική σημαίνει στροφή προς την ακροδεξιά και κατάρρευση της εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς θεσμούς
Πολιτική Γραμματεία 07.02.26

Χαρίτσης: Στροφή στην αντιπολιτική σημαίνει στροφή προς την ακροδεξιά και κατάρρευση της εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς θεσμούς

«Η συζήτηση για το Σύνταγμα δεν γίνεται σε ουδέτερο πολιτικό περιβάλλον, αλλά σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση έχει υπονομεύσει συστηματικά τους θεσμούς», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Δένδιας: Στόχος οι συνεργασίες του ινδικού αμυντικού οικοσυστήματος με το ελληνικό – Τι είπε για ΝΑΤΟ και Ευρώπη
Νέο Δελχί 07.02.26

Δένδιας: Στόχος οι συνεργασίες του ινδικού αμυντικού οικοσυστήματος με το ελληνικό – Τι είπε για ΝΑΤΟ και Ευρώπη

«Οι Έλληνες υπήρξαμε έμποροι καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας. Η Ινδία όμως φαινόταν πάντα 'απρόσιτη'. Θεωρώ ακριβώς λόγω του ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Πλέον είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Παπασταύρου: Συνεργασία μεταξύ ΥΠΕΝ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας
Πολιτική Γραμματεία 07.02.26

Παπασταύρου: Συνεργασία μεταξύ ΥΠΕΝ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας

Ο Σταύρος Παπασταύρου επισκέφθηκε μαζί με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου την πρότυπη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων της Σκάλας Λακωνίας

Σύνταξη
Ο Κασσελάκης προτείνει να μετονομαστεί το Κίνημα Δημοκρατίας σε Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο
Συνέδριο 07.02.26

Ο Κασσελάκης προτείνει να μετονομαστεί το Κίνημα Δημοκρατίας σε Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο

Ο Στέφανος Κασσελάκης απέκλεισε κάθε σενάριο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με το ΠΑΣΟΚ, όσο αυτό παραμένει συνδεδεμένο - όπως είπε - με πρακτικές που συνέβαλαν στη θεσμική και οικονομική αποδόμηση της χώρας

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης απάντησε με Tik Tok στο viral βίντεο νεαρής για την τρέλα που επικρατεί στα ενοίκια
Της Μελίνας 07.02.26

Ο Ανδρουλάκης απάντησε με Tik Tok στο viral βίντεο νεαρής για την τρέλα που επικρατεί στα ενοίκια

Νέο βίντεο ανήρτησε στο Tik Tok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης - Τι αναφέρει για τα εξωφρενικά ενοίκια, απαντώντας σε viral βίντεο νεαρής από τη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
ΚΚΕ: Αλλεπάλληλες και έγκαιρες οι καταγγελίες του κόμματος για τον αμαρτωλό ρόλο του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ
Πολιτική 07.02.26

ΚΚΕ: Αλλεπάλληλες και έγκαιρες οι καταγγελίες του κόμματος για τον αμαρτωλό ρόλο του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ

Όπως σημειώνει το ΚΚΕ, »για τον χαρακτήρα του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ που είχε αναλάβει ρόλο “ναυαρχίδας” στη διαχείριση των αμαρτωλών προγραμμάτων υπήρχε συγκεκριμένη αναφορά στην απόφαση του 21ου Συνεδρίου του ΚΚΕ

Σύνταξη
Το πολιτικό «φλερτ» του ΠΑΣΟΚ με τον Νικόλα Φαραντούρη
Πολιτική 07.02.26

Το πολιτικό «φλερτ» του ΠΑΣΟΚ με τον Νικόλα Φαραντούρη

Οι κοινές εκδηλώσεις και οι δημόσιες παρεμβάσεις του Νικόλα Φαραντούρη αναζωπυρώνουν τα σενάρια πολιτικού «φλερτ» ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον ίδιο - Η συμμετοχή του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή με τον εκπρόσωπο Τύπου του Κινήματος, Κώστα Τσουκαλά, σε εκδήλωση για τα κόκκινα δάνεια και οι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Είναι σκάνδαλο που αγγίζει και την κυβέρνηση» – Τι λένε τα κόμματα για την υπόθεση Παναγόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 07.02.26

«Είναι σκάνδαλο που αγγίζει και την κυβέρνηση» – Τι λένε τα κόμματα για την υπόθεση Παναγόπουλου

Για «μεγάλη οσμή σκανδάλου» έκανε λόγο στην υπόθεση της ΓΣΕΕ ο βουλευτής της ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος, ευθύνες στην κυβέρνηση βλέπει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης - Παραίτηση Παναγόπουλου από την προεδρία της Συνομοσπονδίας ζήτησε ο Θόδωρος Μαργαρίτης από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Ο EFSA υπέρ του εμβολιασμού για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – «Ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη η κυβέρνηση», λέει ο Β. Κόκκαλης
Πολιτική 07.02.26

Ο EFSA υπέρ του εμβολιασμού για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – «Ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη η κυβέρνηση», λέει ο Β. Κόκκαλης

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Αρχής, τα διαθέσιμα εμβόλια χαρακτηρίζονται αποτελεσματικά και ασφαλή και αποτελούν βασικό εργαλείο για τον περιορισμό και την εξάλειψη της νόσου

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα για τις αποκαλύψεις στις υποκλοπές και τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική
ΠΑΣΟΚ 07.02.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα για τις αποκαλύψεις στις υποκλοπές και τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική

«Ο εισαγγελέας λέει ότι προέκυψε κίνδυνος για το πολίτευμα», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη δίκη για τις υποκλοπές

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Επέβαλαν την ανισότητα ως κανονικότητα, μοντέλο φθηνής ανάπτυξης, διαφθορά – Στο κρίσιμο ερώτημα απαντώ ζωή, όχι επιβίωση
«Σήμα» από τα Γιάννενα 07.02.26

Αλ. Τσίπρας: Επέβαλαν την ανισότητα ως κανονικότητα, μοντέλο φθηνής ανάπτυξης, διαφθορά – Στο κρίσιμο ερώτημα απαντώ ζωή, όχι επιβίωση

Ο Αλέξης Τσίπρας, από τα Γιάννενα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και έκανε συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιστροφή της «ερημοποίησης» της ελληνικής υπαίθρου θέτοντας παράλληλα πιο καθαρά το πολιτικό διακύβευμα της «νέας μεταπολίτευσης».

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Φάμελλος: Ρουσφέτια, υποκλοπές και σκάνδαλα διαβρώνουν την εμπιστοσύνη προς την πολιτική και τους θεσμούς
Συνάντηση με Κουτσόλαμπρο 07.02.26

Φάμελλος: Ρουσφέτια, υποκλοπές και σκάνδαλα διαβρώνουν την εμπιστοσύνη προς την πολιτική και τους θεσμούς

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΔΣΑ, Ανδρέα Κουτσόλαμπρο - Τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει πραγματοποιήσει «βάναυσες και πολλαπλές καταπατήσεις του Συντάγματος»

Σύνταξη
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τα επόμενα βήματα και ο κίνδυνος απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας
Πολιτική 07.02.26

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τα επόμενα βήματα και ο κίνδυνος απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας

Τα άρθρα στα οποία εμπίπτουν οι κατηγορίες για κατασκοπεία που βαρύνουν το Σμήναρχο, ο ρόλος του Υπουργείου Εξωτερικών, οι αναφορές Δένδια, τα κενά ασφαλείας και οι εξελίξεις που αναμένονται τις επόμενες μέρες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η «Ιθάκη» στα Γιάννενα – Το νέο κόμμα, το διακύβευμα για μια «νέα μεταπολίτευση» και οι 7 ρήξεις
Πολιτική Γραμματεία 07.02.26

Η «Ιθάκη» στα Γιάννενα – Το νέο κόμμα, το διακύβευμα για μια «νέα μεταπολίτευση» και οι 7 ρήξεις

Ο Αλέξης Τσίπρας κρούει κώδωνα κινδύνου για την περιφέρεια και το δημογραφικό, το αναπτυξιακό σχέδιο για το 2030 που εγκαταλείφθηκε από τον Μητσοτάκη, το γερασμένο πολιτικό σύστημα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Όταν ο Έπσταϊν κυνηγούσε τη μακροζωία: Χρηματοδότηση ερευνών και καινοτόμες γενετικές εξετάσεις
Κόσμος 08.02.26

Όταν ο Έπσταϊν κυνηγούσε τη μακροζωία: Χρηματοδότηση ερευνών και καινοτόμες γενετικές εξετάσεις

Ο Έπσταϊν πλήρωσε για καινοτόμες γενετικές εξετάσεις σε μια προφανή προσπάθεια να διερευνήσει τη δυνατότητα παράτασης της ζωής, όπως αποκαλύπτουν νέα email

Σύνταξη
Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Ίσως ήρθε η ώρα για ελεγχόμενη πρόσβασης στους χώρους μας», λένε οι πρυτανικές αρχές
Ελλάδα 08.02.26

Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Ίσως ήρθε η ώρα για ελεγχόμενη πρόσβασης στους χώρους μας», λένε οι πρυτανικές αρχές

Το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε εξηγήσεις από τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ οι οποίες σε ανακοίνωσή τους, κάνουν λόγο για δράση εξτρεμιστικών στοιχείων ενώ διαψεύδουν ότι δόθηκε άδεια για διεξαγωγή πάρτι

Σύνταξη
Έτοιμος να κλείσει ραντεβού για κούρεμα: Ο οπαδός της Γιουνάιτεντ είναι μία νίκη μακριά και «σπάει» τη σιωπή του!
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Έτοιμος να κλείσει ραντεβού για κούρεμα: Ο οπαδός της Γιουνάιτεντ είναι μία νίκη μακριά και «σπάει» τη σιωπή του!

Ο φίλαθλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φρανκ Ίλετ, χρειάζεται μόλις μια νίκη για να κλείσει ραντεβού για κούρεμα 500 μέρες μετά την τελευταία φορά.

Σύνταξη
Συνήγοροι 31χρονου Μαροκινού στη Χίο: «Έξι επιβαίνοντες κατέθεσαν ότι δεν τον αναγνωρίζουν ως διακινητή»
Δείτε βίντεο 08.02.26

Συνήγοροι 31χρονου Μαροκινού στη Χίο: «Έξι επιβαίνοντες κατέθεσαν ότι δεν τον αναγνωρίζουν ως διακινητή»

Ο 31χρονος Μαροκινός προφυλακίστηκε μετά την τραγωδία στη Χίο - Οι συνήγοροί του μιλούν για «άδικη απόφαση», ενώ υπενθυμίζουν την αθώωση των «9» στο ναυάγιο της Πύλου

Σύνταξη
Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βίσση, Δούκισσα Νομικού: Τι έχει «πάρει» ο Παντελής Τουτουντζής από τις τρεις σταρ;
Όλα όσα είπε 08.02.26

Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βίσση, Δούκισσα Νομικού: Τι έχει «πάρει» ο Παντελής Τουτουντζής από τις τρεις σταρ;

Μιλώντας ανοιχτά για τη σχέση του με την Ελένη Φουρέιρα, ο Παντελής Τουτουντζής τόνισε ότι προέχει ο άνθρωπος πίσω από τη σκηνή, ενώ αναφέρθηκε και στους στενούς δεσμούς του με τη Δούκισσα Νομικού και την Άννα Βίσση

Σύνταξη
Κρίση σε εξέλιξη η λειψυδρία – Παρά τις βροχές τα αποθέματα νερού συνεχίζουν να μειώνονται
Περιβάλλον 08.02.26

Κρίση σε εξέλιξη η λειψυδρία – Παρά τις βροχές τα αποθέματα νερού συνεχίζουν να μειώνονται

Παρά τις πρόσφατες βροχές, η λειψυδρία συνεχίζει να αποτελεί πρόβλημα που για την Αττική, όπου συγκεντρώνεται σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας, είναι πιο έντονο και δεν χωρά εφησυχασμός

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα για διορθώσεις λαθών σε αιτήσεις αγροτικών ενισχύσεων
Η προθεσμία 08.02.26

Ανοίγει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για διορθώσεις λαθών σε αιτήσεις αγροτικών ενισχύσεων

Αγρότες και κτηνοτρόφοι θα μπορούν τις επόμενες εβδομάδες να προχωρήσουν σε διορθώσεις στις αιτήσεις τους μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ προκειμένου να τους καταβληθούν οι σωστές ενισχύσεις

Σύνταξη
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός έστειλε το δικό του μήνυμα για τα θύματα της Θύρας 7: «Η 8η Φεβρουαρίου είναι ημέρα μνήμης και τιμών»
Άλλα Αθλήματα 08.02.26

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός έστειλε το δικό του μήνυμα για τα θύματα της Θύρας 7: «Η 8η Φεβρουαρίου είναι ημέρα μνήμης και τιμών»

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο για την επέτειο της τραγωδίας της Θύρας 7 με πλάνα από το νέο μουσείο στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Σύνταξη
Δωδεκάμηνος τουρισμός: Ποιοι προορισμοί παίρνουν προβάδισμα στην Ελλάδα
Ελλάδα 08.02.26

Δωδεκάμηνος τουρισμός: Ποιοι προορισμοί παίρνουν προβάδισμα στην Ελλάδα

Μεγάλα αστικά κέντρα, περιφερειακές πόλεις με συνεδριακό και επιχειρηματικό προφίλ, αλλά και προορισμοί με πολυθεματικό τουριστικό προϊόν εμφανίζουν σταδιακά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην εποχικότητα

Σύνταξη
Πότε ανοίγει η πλατφόρμα ρύθμισης δανείων σε ελβετικό φράγκο – Τα κριτήρια (πίνακες)
Οικονομικές Ειδήσεις 08.02.26

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα ρύθμισης δανείων σε ελβετικό φράγκο - Τα κριτήρια (πίνακες)

Οι δύο επιλογές που έχουν οι οφειλέτες δανείων σε ελβετικό φράγκο - Η διαδικασία που ακολουθείται ώστε να προχωρήσει η ρύθμιση του δανειολήπτη

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Ο Τζόκοβιτς ως σημαία
Τένις 08.02.26

Ο Τζόκοβιτς ως σημαία

Αθλητής, σύμβολο και πολιτική φωνή: πώς ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξεπερνά το τένις και γίνεται πεδίο εθνικής ταύτισης και σύγκρουσης

Γεώργιος Μαζιάς
Μια κρυφή λεπτομέρεια σε πορτρέτο της Άννα Μπολέυν ήταν «διάψευση κατηγοριών για μαγεία», λένε ιστορικοί
Έξι δάχτυλα 08.02.26

Μια κρυφή λεπτομέρεια σε πορτρέτο της Άννα Μπολέυν ήταν «διάψευση κατηγοριών για μαγεία», λένε ιστορικοί

Νέα επιστημονική ανάλυση της περίφημης «Ροζ» προσωπογραφίας της Άννα Μπολέυν αποκαλύπτει ότι το έργο δημιουργήθηκε ως σκόπιμη οπτική απάντηση σε φήμες περί μαγείας και «έκτου δαχτύλου», σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της εικόνας της κατά την ελισαβετιανή εποχή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τσίπρας: «Ξέρω από που προέρχομαι, ξέρω που θέλω να πάμε – Ανάμεσα στη ζωή και την επιβίωση επιλέγω τη ζωή»
Πολιτική 08.02.26

Τσίπρας: «Ξέρω από που προέρχομαι, ξέρω που θέλω να πάμε – Ανάμεσα στη ζωή και την επιβίωση επιλέγω τη ζωή»

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε την «Ιθάκη» του στα Ιωάννινα. Τα μηνύματα που έστειλε προς πάσα κατεύθυνση και το σχέδιο για την ανασυγκρότηση της αριστερής προοδευτικής παράταξης. Οι αναφορές στις κόκκινες σημαίες του Αγγελόπουλου και στον Μπρεχτ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δυσοίωνες εκτιμήσεις για τις μελλοντικές επεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων – Σχέδια για έναν νέο παγκόσμιο χάρτη
Ιμπεριαλιστικές βλέψεις 08.02.26

Δυσοίωνες εκτιμήσεις για τις μελλοντικές επεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων – Σχέδια για έναν νέο παγκόσμιο χάρτη

Το μέλλον προδιαγράφεται ως μια διαρκής, χαμηλής έντασης σύγκρουση, όπου η κυριαρχία θα είναι μια έννοια σχετική και η εσωτερική σταθερότητα το πρώτο θύμα του ανταγωνισμού των γιγάντων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τιμοτέ Σαλαμέ, το φαινόμενο: Αναδρομικό αφιέρωμα στο φαβορί των Όσκαρ από την Αμερικανική Ταινιοθήκη
Μικρός πρίγκιπας 08.02.26

Τιμοτέ Σαλαμέ, το φαινόμενο: Αναδρομικό αφιέρωμα στο φαβορί των Όσκαρ από την Αμερικανική Ταινιοθήκη

Σε μια κίνηση που υπογραμμίζει το καλλιτεχνικό εκτόπισμα ενός ηθοποιού που μόλις έκλεισε τα τριάντα, η Αμερικανική Ταινιοθήκη διοργανώνει ένα μεγαλοπρεπές αναδρομικό αφιέρωμα στον Τιμοτέ Σαλαμέ

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

