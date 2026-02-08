Παπανδρέου: «Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε σχέση ή επικοινωνία με τον Επστάιν» – Οργή για δημοσίευμα
«Η χώρα έχει πληρώσει βαρύ τίμημα από τα fake news και τις θεωρίες συνωμοσίας» λέει ο Παπανδρέου
Την οργή και την αγανάκτησή του εκφράζει με ανάρτησή του στο Facebook, o πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου αναφορικά με δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν με τον Τζέφρι Έπσταϊν.
Ειδικότερα δημοσίευμα του Documento, αναφέρei ότι ο Γιώργος Παπανδρέου, μία μέρα το δημοψήφισμα του 2015 ενημέρωσε την Deutsche Bank, και αυτή με την σειρά της (η τράπεζα) ενημέρωσε τον Επστάιν.
«Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε σχέση ή επικοινωνία με τον Επστάιν. Τελεία.»
«Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε σχέση ή επικοινωνία με τον Επστάιν. Τελεία. Όσοι επιχειρούν να παρουσιάσουν ως «αποκάλυψη» ή δήθεν «σκοτεινή διαδρομή» την απολύτως δημόσια διαδικτυακή ενημέρωση διεθνών επενδυτών και μετόχων της Deutsche Bank σχετικά με την κατάσταση της χώρας μετά το δημοψήφισμα του 2015 — όταν είχε τεθεί ανοιχτά το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη — δεν είναι απλώς ανακριβείς· είναι σκόπιμα παραπλανητικοί» γράφει στην ανάρτησή του στο Facebook ο κ. Παπανδρέου.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Παπανδρέου
«Δημοσίευμα επιχειρεί να συνδέσει το όνομά μου με τον Jeffrey Epstein.
Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε σχέση ή επικοινωνία με τον Epstein. Τελεία.
Όσοι επιχειρούν να παρουσιάσουν ως «αποκάλυψη» ή δήθεν «σκοτεινή διαδρομή» την απολύτως δημόσια διαδικτυακή ενημέρωση διεθνών επενδυτών και μετόχων της Deutsche Bank σχετικά με την κατάσταση της χώρας μετά το δημοψήφισμα του 2015 — όταν είχε τεθεί ανοιχτά το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη — δεν είναι απλώς ανακριβείς· είναι σκόπιμα παραπλανητικοί.
Σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, η υπεύθυνη ενημέρωση της διεθνούς οικονομικής κοινότητας και η υπεράσπιση της παραμονής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήταν επιλογή – ήταν υποχρέωση και πράξη πατριωτικής ευθύνης.
Αλλά όταν δεν μπορούν να αντικρούσουν επιλογές που δικαιώθηκαν ιστορικά – όπως ο αγώνας για την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ και την αποτροπή του Grexit – επιλέγουν τη σπίλωση και τη συκοφαντία.
Η χώρα έχει πληρώσει βαρύ τίμημα από τα fake news και τις θεωρίες συνωμοσίας, που θέλησαν να αποσιωπούνται τα πραγματικά αίτια της τότε κρίσης.
Τέλος η λάσπη!»
